Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor pentru voturile pentru Blocul Patriotic: Totul abia începe!
Curentul.md, 29 septembrie 2025 13:50
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
13:50
Maxim Moroșan mulțumește bălțenilor pentru voturile pentru Blocul Patriotic: Totul abia începe! # Curentul.md
Maxim Moroșan, consilier municipal și președinte al Organizației Teritoriale a PSRM din Bălți, a adresat mulțumiri bălțenilor pentru participare activă la vot și pentru că au votat pentru Blocul Electoral Patriotic, care a și obținut acolo cele mai multe voturi. „Dragi locuitori ai Bălțiului! Astăzi mă adresez vouă cu profundă recunoștință pentru sprijinul acordat Blocului […]
13:40
Olesea Stamate: Această rundă a fost câștigată de politicienii care funcționează prin frică, manipulare și presiuni # Curentul.md
Olesea Stamate, candidat independent la parlamentare, care a obținut 0,37% (4749 voturi), a adresat mulțumiri fiecărui alegător care a votat-o. „Numărătoarea voturilor e practic finalizată. Vreau să mulțumesc fiecărui alegător care m-a susținut. În condițiile actuale a fost un adevărat act de curaj. În contextul în care campania a fost doar despre sperietori (război, închiderea granițelor […]
Acum o oră
13:10
Ilie Bolojan: Locul R. Moldova este în marea familie europeană. România va fi alături pe acest drum # Curentul.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni […]
Acum 2 ore
13:00
Blocul electoral Patriotic organizează protest în fața Parlamentului după alegerile parlamentare # Curentul.md
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei desfășoară o acțiune de protest în fața Parlamentului. Igor Dodon, fruntaș al formațiunii, a anunțat că Blocul a depus zeci de contestații la Comisia Electorală Centrală cu referire la încălcările depistate în procesul de votare la alegerile parlamentare de ieri. „Aceste alegeri au arătat că […]
13:00
Președintele României, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării. „Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia […]
13:00
Zelenskyy: „Moldova în Europa câștigă, în ciuda eforturilor destabilizatoare ale Rusiei” # Curentul.md
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy a avut o discuție cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și a felicitat-o „pentru o victorie foarte importantă”. „Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important faptul că […]
12:40
Igor Grosu: Am dat cea mai importantă lecție a democrației – până și un abuzator ca Rusia poate fi învins # Curentul.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare de ieri – preliminar, cu 50,166% (791 042 voturi), în cadrul unei conferințe de presă, a mulțumit cetățenilor pentru voturile acordate ieri. „Moldova, mă închin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie! Rusia a aruncat tone de bani, tone de minciuni și ilegalități; a […]
12:10
Igor Munteanu: Discursul despre ”ori noi, ori război”, a îngrozit cetățenii. CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național # Curentul.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune că acestea au fost primele alegeri parlamentare la care Partidul CUB a participat, acumulând 0.84% (13309). „În comparație cu alte partide, CUB nu a irosit bani iresponsabil pe voturi adunate cu hurta.Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre […]
Acum 4 ore
11:30
Irina Vlah: Alegerile data de 28 septembrie au fost o farsă. „Inima Moldovei” rămâne alături de popor și împreună vom continua lupta # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp, iar rezultatul este unul pe măsura eforturilor depuse de actorii implicați în acest spectacol”. „E timpul să recunoaștem cu toții: […]
11:10
Poliția: Deținem informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani # Curentul.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Poliția amintește repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate. „Poliția respectă dreptul fiecărei persoane […]
10:40
Mureșan: Victoria în alegeri va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană # Curentul.md
Guvernarea pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu au obținut, în ultimii patru ani, progrese importante pentru țară: reforme esențiale, consolidarea parcursului european, începerea negocierilor de aderare și apropierea de instituțiile Uniunii Europene. Totodată, Republica Moldova a reușit să câștige încrederea partenerilor europeni și internaționali. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, următorii patru […]
10:40
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 44,13% sau 574 054 de voturi. În total au fost exprimate în țară 1 300 759 de voturi. Pentru Blocul Patriotic au votat 28,25% sau 367 526 de alegători. Blocul Alternativa a obținut 9,22%, ceea ce reprezintă 119 893 de […]
10:10
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 925,2 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 105,9%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 29,5 miliarde lei, ceea […]
Acum 6 ore
09:40
Potrivit rezultatelor preliminare, în noul Parlament vor fi 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un recul în ceea ce privește reprezentarea de gen. Conforma datelor oferite de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), analiza distribuției […]
09:10
După procesarea a 99,3% din procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea voturilor în noul Parlament. Pentru PAS au votat aproape 50% din alegători. Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un scor de 24,31%. Blocul Alternativa a acumulat 8%. În Legislativ mai ajuns Partidul Nostru, cu un scor de 6,22% și Partidul Democrația Acasă […]
Acum 24 ore
22:10
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe teritoriul țării. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 36,53%. Blocul Electoral Patriotic a acumulat 35,95%. Partidul „Democrația Acasă” a obținut 7,54%. Partidul Nostru – 6,55%. Blocul ALTERNATIVA – 6,19%. Rezultatele pot fi urmărite în regim live AICI.
22:00
Șeful statului: Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! # Curentul.md
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot”, a declarat oficialul.
21:50
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor. „Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă. Mai sunt deschise secții în afara țării – îndemnam pe toți sa iasă la vot. Este esențial sa protejam fiecare vot […]
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 mii de alegatori. Conform acestor informații și reieșind din prevederile legale, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că scrutinul de astăzi poate fi […]
15:20
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot, fiind însoțit de soția sa, Galina. La ieșirea din secția de votare, Igor Dodon a declarat că ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află: „Am votat pentru […]
15:10
Tudor Ulianovschi: Am votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale # Curentul.md
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. La ieșirea de la vot, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori […]
14:20
Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” # Curentul.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte […]
Ieri
14:00
Irina Vlah: Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent și un vot pentru eliberarea țării de dictatură. Represiunile regimului nu sunt decât panică în fața propriului popor. Gruparea galbenă este […]
13:50
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației de până la 12:00, procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de vot din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat). Astfel, procesul de votare este în desfășurare […]
13:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
13:10
31 de încălcări semnalate de CEC: fotografierea buletinului și agitația electorală, în top # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
12:30
Dorin Recean: infrastructura aferentă procesului electoral, supusă mai multor tentative de atac cibernetic # Curentul.md
Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic, anunță premierul Dorin Recean. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, STISC a blocat […]
11:10
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga. „Am un sentiment de bucurie și, în același timp, de mare responsabilitate. Nu sunt alegeri simple, care vor marca viața noastră și viitorul. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare și o Moldovă europeană”, a declarat el. […]
11:00
Promo-LEX: Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 10 cazuri # Curentul.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 40 incidente confirmate. Aspecte metodologice ale observării Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 […]
10:50
CEC: Accesul observatorilor acreditați în secțiile de votare se desfășoară conform procedurilor # Curentul.md
Referitor la cazurile semnalate despre faptul că ar fi obstrucționat accesul în unele secții de votare pentru unii observatori, CEC face următoarea precizare. În secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura misiunea de monitorizare, doar observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor […]
09:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate. Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor. Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat pentru profesionalism”, a declarat politicianul.
09:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot! Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și astăzi o puteți salva cu votul vostru! Să arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică, cu inima mare, ci e o țară cu […]
09:10
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo. Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, a inaugurat procesul electoral din diaspora, subliniind că „viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”. „Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent unde se află, aleg să-și exercite dreptul de cetățean și […]
09:10
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente. „Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm […]
09:00
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Politicianul a fost însoțit de soția sa, Angela, și fiica Anna-Elizabeth. „Am votat pentru o Molovă europeană, demnă, cu capul sus! Avem nevoie de justiție, de eradicarea sărăciei, de un procuror ales de popor. Am votat pentru […]
08:40
Cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri # Curentul.md
Cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cele mai multe plicuri au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington – 1 162 plicuri, urmat de biroul din Ottawa – 555, cel din […]
08:40
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la vot! # Curentul.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 de secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, 4 dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență. Cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin care a fost admis parțial apelul APP și a fost recunoscut dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa. Decizia vine după un litigiu de mai mulți ani, purtat în instanțele din Ucraina, și reprezintă un […]
09:10
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala, în regim online, încălcările constatate în cadrul secției de votare în ziua alegerilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md. Acestea vor fi recepționate și examinate de organele electorale, fiindu-le oferite soluții în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura o […]
26 septembrie 2025
21:00
Grigore Novac atenționează: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară # Curentul.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință în localitățile din stânga Nistrului au dreptul să voteze în orice secție de votare de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, fiind incluși pe listele suplimentare. “În legătură cu decizia CEC de a schimba adresa a 5 din cele 12 […]
18:10
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Astfel, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității militare, în baza […]
17:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii moldoveni din Marea Britanie. „Am reușit. O veste minunată pentru diaspora din Marea Britanie! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra. Deputatul britanic Karl Turner confirmă sprijinul pentru moldoveni […]
17:10
Responsabilitate fiscală în creștere: 1,17 miliarde lei colectați într-o zi de la contribuabilii moldoveni # Curentul.md
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul de stat au constituit 1,17 miliarde de lei pentru data de 25 septembrie 2025. Această sumă reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, cât și […]
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Președinta a menționat finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, […]
16:40
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări decisive pentru țară. Președinta Sandu a subliniat că drumul […]
16:20
Dmitri Torner: „Pe tabla de șah geopolitică, Moldova trebuie să joace cu capul sus, cu minte și cu onoare!” # Curentul.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că, pe tabla de șah geopolitică, Moldova trebuie să joace cu capul sus, cu minte și cu onoare. Politicianul a constatat, la finalul campaniei electorale, că dezbaterile nu mai sunt despre soluții reale, ci despre distragerea atenției de la problemele grave cu care se confruntă, azi, […]
16:20
VIDEO// Ion Ceban: Profilurile mele personale de pe rețelele sociale, ținta atacurilor # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, denunță faptul că profilurile sale personale de pe rețelele sociale au fost, în ultimele zile, ținta unor atacuri masive: „Profilele mele personale de pe rețelele de socializare au fost intens atacate: tot felul de like-uri, comentarii, mesaje și alte manifestări. Vreau să vă spun cu toată certitudinea […]
16:10
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani […]
15:50
Andrei Năstase solicită premierului și președintelui Parlamentului ca înaintea votului de duminică să semneze public un angajament clar prin care să garanteze că: nu vor aplica taxe vamale și # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Deși încearcă să nege acest lucru, prin documente oficiale actuala putere și-a asumat ca imediat după alegeri să introducă noi poveri fiscale, cu efecte directe asupra oamenilor simpli. […]
15:40
Un pas major spre integrarea europeană: Moldova intră în regimul de tranzit comun și implementează NCTS # Curentul.md
Republica Moldova se pregătește pentru un moment definitoriu în procesul său de integrare europeană: începând cu 1 noiembrie 2025, țara noastră va adera la Convenția privind regimul de tranzit comun și va aplica Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital care va conecta Republica Moldova la o rețea vamală unică europeană. Aderarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.