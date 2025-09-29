CEC a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: „Scrutinul s-a desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore”
Radio Chisinau, 29 septembrie 2025 12:15
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat astăzi rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
12:30
„V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. România va continua să vă fie alături”. Mesajul transmis de Nicușor Dan, după alegerile parlamentare din R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor și autorităților Republicii Moldova, după alegerile parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie.
12:15
11:55
„Partidul pro-european câștigă alegerile pe fondul acuzațiilor de ingerință rusă”. Alegerile parlamentare din R. Moldova, reflectate în presa occidentală și din Rusia # Radio Chisinau
Cele mai importante agenții de presă occidentale au acordat spații generoase alegerilor din Republica Moldova, fiind scoase în evidență ingerințele Rusiei în scrutin. De asemenea, și agenția rusă TASS recunoaște victoria PAS în alegeri.
11:50
Mesaj în limba română al președintelui francez Emmanuel Macron: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță” # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
11:35
11:25
Premierul Poloniei, Donald Tusk, felicită Republica Moldova pentru rezultatele alegerilor: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” # Radio Chisinau
„A fost nevoie de un adevărat curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri”. Declarația îi aparține premierului polonez Donald Tusk și a fost făcută într-un mesaj de felicitare adresat Republicii Moldova, după ce au fost anunțate rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare.
11:15
Cetățenilor li s-ar promite bani pentru a participa la protestul anunțat astăzi în Chișinău. IGP: „Legea pedepsește astfel de ilegalitate” # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații potrivit cărora cetățenilor li s-ar promite bani pentru a participa la protestul anunțat astăzi în capitalǎ, deși persoanele se abțin în a ieși în stradă.
11:10
Istoria unui apreciat cantautor italian
11:05
Urmăriți live conferința de presă susținută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.
10:55
Oana Țoiu, după alegerile din R. Moldova: „Succesul de astăzi este cu atât mai valoros cu cât a fost obținut într-un context extrem de dificil. Sprijinul României este total și necondiționat” # Radio Chisinau
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a transmis un mesaj în care reiterează sprijinul necondiționat pentru Chișinău, după alegerile parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie, în Republica Moldova.
10:40
Poliția mulțumește cetățenilor pentru „spiritul civic și comportamentul pașnic” de la alegeri # Radio Chisinau
Ieri, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, cu o prezență la urne de peste un milion 327 de mii la secțiile deschise pe teritoriul țării și cu peste 280 de mii în srăinătate. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a adresat mulțumiri tuturor cetățenilor „pentru spiritul civic și comportamentul pașnic manifestat” în cadrul scrutinului.
10:25
Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei, anunță trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg # Radio Chisinau
Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.
10:05
LIVE | CEC prezintă rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
09:45
„În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor a făcut diferența”. Ilie Bolojan felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan, felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică și pentru votul în direcția europeană,.
09:20
Euro se ieftinește ușor la început de săptămână, iar dolarul se scumpește cu 10 bani # Radio Chisinau
Dolarul american începe săptămâna curentă cu o apreciere de zece bani și costă 16 lei și 82 de bani, transmite MOLDPRES.
09:10
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS are majoritatea, după procesarea a 99,78% din procesele verbale # Radio Chisinau
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
08:55
Cum s-a votat în diaspora la alegerile parlamentare. PAS a obținut o victorie clară peste hotarele Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un număr record de aproape 280 de mii (279.696) de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot în străinătate la alegerile parlamentare.
08:30
Cer predominant senin, cu ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 29 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 29 septembrie, cerul va fi predominant senin. Izolat, în unele regiuni ale țării, ar putea cădea ploi slabe.
08:10
00:55
00:30
00:05
23:30
22:55
22:35
22:05
21:50
21:45
MAE: Este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
21:45
21:35
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 21:30.
21:25
Promo-LEX raportează o „creștere alarmantă” a numărului de incidente electorale, majoritatea grave, în a doua parte a zilei # Radio Chisinau
Misiunea de observare Promo-LEX raportează o creștere alarmantă a numărului de incidente electorale înregistrate în a doua parte a zilei. Potrivit șefului misiunii, Nicolae Panfil, între orele 14:30 și 19:30 au fost confirmate 314 cazuri, majoritatea grave, care pot afecta integritatea procesului electoral.
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Liderii Blocului „Alternativa” fac declarații de presă după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Liderii Blocului „Alternativa” fac declarații de presă după închiderea secțiilor de votare.
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de votare.
21:10
21:10
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare.
20:50
CEC: Prezența la urne a cetățenilor este mai mare decât cea de la alegerile parlamentare din 2021 # Radio Chisinau
Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, peste un milion 548 de mii de cetățeni au votat. Prezența la urne a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă categorie de votanți a fost cea între 36 și 45 de ani. Datele demografice arată că femeile continuă să fie mai active, constituind 54% din totalul votanților.
20:40
Trei persoane au fost reținute de polițiști. Oamenii legii aveau informații că acestea pegăteau acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
20:15
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a anunțat că toate voturile acumulate până la această oră de partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții de votare.
20:05
19:50
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a votat la alegerile parlamentare: „Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi” # Radio Chisinau
Astăzi, 28 septembrie 2025, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul scrutinului parlamentar, la o secție de votare din municipiul Chișinău.
19:35
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Radio Chisinau
Urmăriți live conferința de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
19:30
VOX Radio Chișinău | „Calea noastră este numai spre Europa”. Pentru ce au votat cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare (VIDEO) # Radio Chisinau
Alegătorii cu care a discutat Radio Chișinău spun că au votat pentru democrație și pentru continuarea drumului european al Republicii Moldova. Ei cred că, astăzi, votul fiecărui cetățean poate schimba viitorul țării.
19:15
Poliția anunță cǎ deține informații potrivit cărora vor fi organizate dezordini și destabilizări în Chișinău, după anunțarea rezultatelor de la alegeri # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.
19:10
19:05
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la 19:00.
19:00
„Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova”. Mesajul transmis de Oana Țoiu de la tribuna ONU # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea.
18:20
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis tinerilor din Republica Moldova un apel de mobilizare la vot # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:15
