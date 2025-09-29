Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
ProTV.md, 29 septembrie 2025 12:10
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
12:30
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO # ProTV.md
Zeci de simpatizanți ai blocului Patriotic, protestează în fața Legislativului, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare - VIDEO
12:30
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes" # ProTV.md
Volodimir Zelenski a telefonat-o pe Maia Sandu: „Am avut plăcerea să o felicit pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes"
12:30
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO # ProTV.md
Cei din PAS, reacții după rezultatele preliminare Ce au postat Recean, Marian, Carp: „V-ați apărat țara prin vot” - FOTO
Acum 15 minute
12:20
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO # ProTV.md
18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 - VIDEO
12:20
Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament: Au doar 26 de ani
12:20
Protestul organizat de blocul Patriotic în fața Parlamentului
Acum 30 minute
12:10
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO # ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap de afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
12:10
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO # ProTV.md
Conversații scurse dintr-un chat de pe Telegram. Oameni plătiți să protesteze după parlamentare: „50 de euro dacă vii cu un prieten” - FOTO
Acum o oră
12:00
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO # ProTV.md
Blocul Patriotic a luat cele mai multe voturi în regiunea transnistreană. Pe ce loc se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate - FOTO
12:00
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas” # ProTV.md
Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni după rezultatele alegerilor: „UE este alături de Moldova. La fiecare pas”
11:50
Ce scrie presa rusă despre victoria partidului Maiei Sandu. Agenția TASS a anunțat inițial că opoziția a câștigat alegerile # ProTV.md
Ce scrie presa rusă despre victoria partidului Maiei Sandu. Agenția TASS a anunțat inițial că opoziția a câștigat alegerile
11:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap se afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO # ProTV.md
Rezultatele alegerilor parlamentare din țara noastră - cap se afiș în presa internațională: „Partidul Maiei Sandu, victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova" - FOTO
Acum 2 ore
11:30
LIVE. 18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 # ProTV.md
LIVE. 18 cazuri de agitație electorală, 16 cazuri de transportare organizată a alegătorilor. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025
11:20
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” - VIDEO # ProTV.md
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” - VIDEO
11:20
„Știm că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul nostru european.” Primele declarații ale președintele PAS, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament - VIDEO # ProTV.md
„Știm că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul nostru european.” Primele declarații ale președintele PAS, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament - VIDEO
11:20
„Alegerea poporului s-a afirmat cu forță.” Președintele Franței, mesaj după ce PAS a luat o nouă majoritate în Parlament # ProTV.md
„Alegerea poporului s-a afirmat cu forță.” Președintele Franței, mesaj după ce PAS a luat o nouă majoritate în Parlament
11:10
LIVE. Primele declarații ale președintele PAS, Igor Grosu, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament # ProTV.md
LIVE. Primele declarații ale președintele PAS, Igor Grosu, după ce formațiunea a obținut o nouă majoritate în Parlament
11:00
Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot - VIDEO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot - VIDEO
11:00
LIVE. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025 # ProTV.md
LIVE. Promo-LEX prezintă principalele constatări și concluzii privind scrutin din 28 septembrie 2025
11:00
Donald Tusk, după rezultatele alagerilor din Moldova: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni” # ProTV.md
Donald Tusk, după rezultatele alagerilor din Moldova: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni”
10:50
LIVE. Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot # ProTV.md
LIVE. Comisia Electorală Centrală anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. În ce raion din țară s-a înregistrat cea mai înaltă rată de participare la vot
10:50
Traian Băsescu, despre rezultatele scrutinului parlamentar: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul” # ProTV.md
Traian Băsescu, despre rezultatele scrutinului parlamentar: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele - votul”
10:50
Primul mesaj al Președinției, după rezultatele alegerilor: „Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar „la revedere”. # ProTV.md
Primul mesaj al Președinției, după rezultatele alegerilor: „Rusia trebuie să uite de noi – i-am spus clar „la revedere”.
10:40
LIVE. CEC, despre alegerile parlamentare: „S-au desfășurat într-un context complex marcat de dificultăți majore la adresa statului de drept" # ProTV.md
LIVE. CEC, despre alegerile parlamentare: „S-au desfășurat într-un context complex marcat de dificultăți majore la adresa statului de drept"
10:40
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații despre manifestația anunțată pentru luni # ProTV.md
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații despre manifestația anunțată pentru luni
10:40
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional” # ProTV.md
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional”
10:40
Mai puține femei în Parlament decât în 2021. Ce arată datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare # ProTV.md
Mai puține femei în Parlament decât în 2021. Ce arată datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare
Acum 4 ore
10:30
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații potrivit cărora participanților la manifestația anunțată pentru luni li s-ar promite bani, întrucât aceștia refuză să iasă în stradă # ProTV.md
Protest plătit în capitală? Poliția anunță că are informații potrivit cărora participanților la manifestația anunțată pentru luni li s-ar promite bani, întrucât aceștia refuză să iasă în stradă
10:30
Premierul României, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum” # ProTV.md
Premierul României, mesaj de felicitare după rezultatele alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
10:20
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,91% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,91% din procesele verbale
10:20
Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon # ProTV.md
Traian Băsescu vrea să reobţină cetățenia moldovenească. I-a fost retrasă de fostul preşedinte Igor Dodon
10:10
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:10
„O palmă răsunătoare pentru Putin”. Primarul Timișoarei, reacție după rezultatele alegerilor parlamentare # ProTV.md
„O palmă răsunătoare pentru Putin”. Primarul Timișoarei, reacție după rezultatele alegerilor parlamentare
10:10
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:00
Partidul Nostru - cu șase fotolii în Parlament. Cine sunt candidații și ce arată declarațiile lor de avere /DOC # ProTV.md
Partidul Nostru - cu șase fotolii în Parlament. Cine sunt candidații și ce arată declarațiile lor de avere /DOC
10:00
Cine sunt cei 55 de deputați cu care ar putea intra PAS în noul Parlament / DOC
10:00
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele alegerilor parlamentare prezentate de CEC
09:50
Cine din Partidul Democrația Acasă mai accede în Parlament alături de Vasile Costiuc
09:50
Ion Ceban - mesaj scurt, după rezultatele Comisiei Electorale Centrale
09:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,87% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 99,87% din procesele verbale
09:40
Partidul Nostru - cu 6 fotolii în Parlament. Cine sunt și ce arată declarațiile lor de avere /DOC # ProTV.md
Partidul Nostru - cu 6 fotolii în Parlament. Cine sunt și ce arată declarațiile lor de avere /DOC
09:30
De la primele ore ale dimineții, europarlamentarii felicită Republica Moldova, după rezultatele preliminare la alegerile parlamentare - FOTO # ProTV.md
De la primele ore ale dimineții, europarlamentarii felicită Republica Moldova, după rezultatele preliminare la alegerile parlamentare - FOTO
09:30
Blocul Patriotic accede în Parlament cu 26 de deputați, mulți dintre ei cunoscuți pe arena politică. 17 sunt socialiști, 8 comuniști, iar Tarlev singur care își reprezintă formațiunea # ProTV.md
Blocul Patriotic accede în Parlament cu 26 de deputați, mulți dintre ei cunoscuți pe arena politică. 17 sunt socialiști, 8 comuniști, iar Tarlev singur care își reprezintă formațiunea
09:10
Cu cine intră Blocul Alternativa în Parlament și cum arată declarațiile de avere a celor opt noi deputați /DOC # ProTV.md
Cu cine intră Blocul Alternativa în Parlament și cum arată declarațiile de avere a celor opt noi deputați /DOC
Acum 6 ore
08:10
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 96,68% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 96,68% din procesele verbale
08:00
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni # ProTV.md
Noul Parlament format din trei partide și două blocuri electorale. PAS obține 55 de mandate. Câte fotolii în Legislativ au celelalte formațiuni
07:30
PAS a obținut cele mai multe voturi la secțiile de votare din Moldova. Rezultatele după procesarea a 100% din procesele-verbale # ProTV.md
PAS a obținut cele mai multe voturi la secțiile de votare din Moldova. Rezultatele după procesarea a 100% din procesele-verbale
07:10
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 95,35% din procesele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a 95,35% din procesele verbale
07:10
Rezultatele finale la Fălești. Cum s-a votat în raionul în care s-a născut președintele Maia Sandu - FOTO # ProTV.md
Rezultatele finale la Fălești. Cum s-a votat în raionul în care s-a născut președintele Maia Sandu - FOTO
06:50
Cum au votat locuitorii din Bălți. Partidul lui Renato Usatîi se află pe locul trei - FOTO # ProTV.md
Cum au votat locuitorii din Bălți. Partidul lui Renato Usatîi se află pe locul trei - FOTO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.