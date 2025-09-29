În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare
Ziua, 29 septembrie 2025 12:10
Curtea Constituțională urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie în cel mult două săptămâni, după care vor fi validate mandatele noilor deputați în Parlament. CEC anunță că până marți seara, 30 septembrie, adică în termen de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare, urmează să recepționeze, în […] Articolul În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
12:30
Zelenski acuză Rusia că se folosește de „flota sa fantomă” pentru a lansa drone către orașele europene # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia utilizează petroliere din așa-numita „flotă fantomă” pentru a lansa drone care încalcă spațiul aerian al țărilor europene. „Informațiile de la serviciile de informații arată că rușii folosesc petroliere pentru lansarea și controlul dronelor. Acesta este un alt motiv pentru care Marea Baltică și alte mări trebuie închise […] Articolul Zelenski acuză Rusia că se folosește de „flota sa fantomă” pentru a lansa drone către orașele europene apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Zelenski a vorbit cu Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria pro-europeană: „Noi vom susține întotdeauna Moldova” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ocazie cu care a transmis felicitări pentru „o victorie extrem de importantă” și și-a exprimat susținerea pentru succesul acesteia în continuare. „Aceste alegeri au arătat că activitățile destabilizatoare ale Rusiei pierd teren, iar Moldova câștigă în Europa. Operațiunile subversive rusești […] Articolul Zelenski a vorbit cu Maia Sandu și a felicitat-o pentru victoria pro-europeană: „Noi vom susține întotdeauna Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:10
În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare # Ziua
Curtea Constituțională urmează să se expună asupra rezultatelor finale ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie în cel mult două săptămâni, după care vor fi validate mandatele noilor deputați în Parlament. CEC anunță că până marți seara, 30 septembrie, adică în termen de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare, urmează să recepționeze, în […] Articolul În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
11:50
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru „mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană”. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni […] Articolul Prim-ministrul României felicită Republica Moldova pentru victoria pro-europeană apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:30
Cine sunt deputații care ne vor reprezenta în viitorul Parlament. Lista completă după distribuirea mandatelor # Ziua
Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică arată fără echivoc faptul că în viitorul Parlament vor accede cinci formațiuni politice – două blocuri electorale și trei partide, iar Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va putea forma majoritatea. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după numărarea a 99,91 la sută din voturile exprimate, PAS a obținut 50,16% din voturi, […] Articolul Cine sunt deputații care ne vor reprezenta în viitorul Parlament. Lista completă după distribuirea mandatelor apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Europarlamentarul român Victor Negrescu: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine. „Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, […] Articolul Europarlamentarul român Victor Negrescu: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
În R. Moldova, o treime din mâncare ajunge la gunoi. Fiecare locuitor risipește circa 75 kg de produse alimentare # Ziua
Fiecare cetățean al R. Moldova aruncă anual la gunoi până ka 75 de kilograme de produse alimentare bune de consumat. În total, ar fi vorba de aproximativ 180.000 de tone, echivalentul a 3.000 de vagoane marfare. Această realitate contrastează cu rata sărăciei absolute din țară, care este de 33,6%. Banca de Alimente din Moldova îndeamnă […] Articolul În R. Moldova, o treime din mâncare ajunge la gunoi. Fiecare locuitor risipește circa 75 kg de produse alimentare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:30
IGP, mesaj de atenționare în contextul protestului anunțat de Dodon: „Oamenilor li se promit bani pentru participarea la miting” # Ziua
Poliția susține că deține informații despre faptul că participanților la la protestul anunțat astăzi în Chișinău de către liderul Socialiștilor, Igor Dodon, oamenilor li s-ar promite bani, „în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă”. „Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de […] Articolul IGP, mesaj de atenționare în contextul protestului anunțat de Dodon: „Oamenilor li se promit bani pentru participarea la miting” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Finlanda nu va ordona doborârea imediată a dronelor rusești la frontieră: „Nu suntem în război cu Rusia” # Ziua
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu va emite un ordin imediat de doborâre a dronelor rusești în cazul în care acestea ar încălca spațiul aerian al țării, subliniind importanța păstrării calmului și a evitării escaladării. Într-un interviu acordat CNN, liderul finlandez a fost întrebat cum ar reacționa la o astfel de situație și […] Articolul Finlanda nu va ordona doborârea imediată a dronelor rusești la frontieră: „Nu suntem în război cu Rusia” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | Trump discută astăzi, la Washington, cu Netanyahu planul de pace pentru Gaza, în timp ce Israelul își continuă bombardamentele # Ziua
Armata israeliană și-a intensificat ofensiva pentru capturarea orașului Gaza, bombardând spitale și turnuri rezidențiale, în timp ce bilanțul total al victimelor de la izbucnirea războiului, în octombrie 2023, a depășit 66.000 de morți. Potrivit medicilor de la Spitalul al-Shifa, cel mai mare complex medical din Gaza, pacienții și personalul trăiesc „scene îngrozitoare”, fiind forțați să […] Articolul VIDEO | Trump discută astăzi, la Washington, cu Netanyahu planul de pace pentru Gaza, în timp ce Israelul își continuă bombardamentele apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Forțele favorite în regiuni. PAS, cu majorități în Capitală și în 9 raioane, iar Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia # Ziua
Ca la nivel național, și în orașele și raioanele din R. Moldova, PAS și Blocul Patriotic s-au clasat pe primele două locuri. Actualul partid de la guvernare a obținut majoritatea, adică peste 50%, în Capitală și în nouă raioane, în special din centrul R. Moldova. Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia și […] Articolul Forțele favorite în regiuni. PAS, cu majorități în Capitală și în 9 raioane, iar Blocul Patriotic a câștigat detașat în Găgăuzia și Taraclia apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Atac armat și incendiu la o biserică mormonă din Michigan, SUA. Cel puțin patru persoane au fost ucise # Ziua
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte opt au fost rănite duminică, 28 septembrie, într-un atac armat urmat de incendiu la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc Township, statul american Michigan, au anunțat autoritățile locale. Potrivit poliției, atacatorul, identificat drept Thomas Jacob Sanford, un bărbat de […] Articolul VIDEO | Atac armat și incendiu la o biserică mormonă din Michigan, SUA. Cel puțin patru persoane au fost ucise apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
08:20
SUA a autorizat atacuri în adâncimea teritoriului rus și analizează transferul de rachete Tomahawk către Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump ar fi autorizat oficial Ucraina să folosească arme cu rază lungă pentru a lovi ținte strategice pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina, într-un interviu acordat Fox News. Potrivit lui Kellogg, poziția Casei Albe este clară și sprijinită de alți oficiali de rang înalt […] Articolul SUA a autorizat atacuri în adâncimea teritoriului rus și analizează transferul de rachete Tomahawk către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Noul parlament va fi reprezentat de cinci forțe politice. Datele preliminare după numărarea a peste 99,5 la sută din voturi arată că PAS a trecut de 50% și obține o nouă majoritate în viitorul legislativ, însă cu mai puțini deputați. Pe locul al doilea, cu 24,2%, s-a clasat Blocul Patriotic. La o distanță mai mare […] Articolul Cinci forțe politice au intrat în viitorul Parlament. PAS a obținut o nouă majoritate apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
23:40
BREAKING NEWS | PAS, aproape de o majoritate la limită. După procesarea a 80% din voturi, înregistrează un scor de aproximativ 45% # Ziua
PAS este aproape de a lua suficiente mandate, încât să poată forma o majoritate parlamentară, ce-i drept una extrem de fragilă. După procesarea a 80% din voturile exprimate, formațiunea de guvernământ are un scor de 45%, ceea ce înseamnă 49 de mandate de deputat. Deocamdată, nu sunt numărate multe voturi din străinătate, unde secțiile de […] Articolul BREAKING NEWS | PAS, aproape de o majoritate la limită. După procesarea a 80% din voturi, înregistrează un scor de aproximativ 45% apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
22:30
BREAKING NEWS | Trei blocuri și două partide intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 25% din voturi # Ziua
PAS, Blocul „Patriotic”, Blocul „Alternativa”, Partidul „Democrația Acasă” și Partidul Nostru sunt formațiunile care intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare prezentate de CEC, după numărarea a 25 la sută dintre procesele verbale. Pe primul loc se află PAS, care înregistrează un scor de peste 39%, care însă, în aceste condiții, nu-i permite să obțină o […] Articolul BREAKING NEWS | Trei blocuri și două partide intră în Parlament, conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 25% din voturi apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
Unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, susține că rezultatele de la alegerile parlamentare vor fi o mare dezamăgire pentru guvernarea PAS, care, potrivit politicianului, este deja în panică, în special din cauza prezenței reduse din diasporă. Fostul șef de stat cheamă oamenii și la un protest pașnic în fața Parlamentului. În cadrul unui briefing, […] Articolul Igor Dodon, prima declarație după încheierea votului: Guvernarea PAS este în panică! apare prima dată în ZIUA.md.
21:40
VIDEO | Ion Ceban: Primele persoane în stat au continuat acest discurs de ură. Moldova are nevoie de liniște și pace # Ziua
Și primarul Capitalei, Ion Ceban, alături de ceilalți lideri ai Blocului „Alternativa”, le-a mulțumit moldovenilor care au participat la alegeri. Acesta s-a arătat „optimist” față de rezultatul obținut și, în același timp, a acuzat guvernarea PAS că a cultivat discursul de ură până și în ziua alegerilor. „Pe parcursul zilei de astăzi am monitorizat împreună […] Articolul VIDEO | Ion Ceban: Primele persoane în stat au continuat acest discurs de ură. Moldova are nevoie de liniște și pace apare prima dată în ZIUA.md.
21:30
VIDEO | Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare: Am văzut tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale # Ziua
Liderul PAS, Igor Grosu, a ieșit cu o reacție, imediat după închiderea secțiilor de votare. Acesta le-a mulțumit moldovenilor care au participat la alegeri și, în același timp a invocat faptul că ar fi existat interferențe în acest proces din partea „grupărilor criminale, susținute de Federația Rusă. „Vreau să încep prin a le mulțumi […] Articolul VIDEO | Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare: Am văzut tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale apare prima dată în ZIUA.md.
21:10
Stop vot! Secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis. Prezența a ajuns la 52% # Ziua
Toate secțiile de votare din R. Moldova s-au închis la această oră. Datele de la 21.00 arată că prezența la vot a fost de 51,9%, la urne fiind înregistrați un milion 591 de mii de alegători. Rata de participare este cu două puncte procentuale mai mică decât la prezidențialele din noiembrie 2024 și aproape similară […] Articolul Stop vot! Secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis. Prezența a ajuns la 52% apare prima dată în ZIUA.md.
20:20
Voturile acordate Partidului „Moldova Mare” al Victoriei Furtună vor fi anulate. CSJ a menținut excluderea din cursa electorală # Ziua
Cetățenii care au pus ștampila în dreptul Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, își vor pierde votul. Toate buletinele cu această opțiune vor fi anulate, după ce, în seara acestei zile, cu doar două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia CEC de a exclude […] Articolul Voturile acordate Partidului „Moldova Mare” al Victoriei Furtună vor fi anulate. CSJ a menținut excluderea din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
Mai mult de jumătate din alegătorii moldoveni au votat. Rata de participare a ajuns la 50,8 la sută. La urne s-au prezentat, până la ora 20.00, un milion 548 de mii de alegători. În secțiile de votare din străinătate, prezența a fost de 250 de mii de votanți, cu 50 de mii mai puțini decât […] Articolul La ora 20.00, prezența la urne a fost de 50,8%. Cei mai activi votanți sunt în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
20:00
Orașul rus Belgorod, situat la circa 40 km nord de granița cu Ucraina, a rămas în beznă în urma unui atac asupra centralei termice locale. Potrivit presei ruse, transportul public funcționează cu întreruperi, unele străzi sunt complet întunecate, iar semafoarele nu mai funcționează. Locuitorii raportează că pe lângă curent și apă, orașul a rămas și […] Articolul VIDEO | Orașul rus Belgorod a rămas în beznă, după un atac al forțelor ucrainene apare prima dată în ZIUA.md.
19:50
Accident teribil în raionul Căușeni. Un tânăr a murit, iar alți patru au ajuns la spital după au intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tânăr și rănirea altor patru, s-a produs noaptea trecută, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, informează PulsMedia, cu referire la surse. Tragedia a avut loc în jurul orei 3:00 noaptea, după ce mașina în care se aflau victimele a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent […] Articolul Accident teribil în raionul Căușeni. Un tânăr a murit, iar alți patru au ajuns la spital după au intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Alertele cu bombă au fost false, spune poliția # Ziua
După mai multe ori de pauză, toate secțiile de votare din Zona de securitate, care au fost ținta unor alerte cu bombă, și-au reluat activitatea. Anunțul a fost făcut de președintele Comisei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Între timp, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au anunțat că alertele cu bombă au fost, de fapt, false. Mai […] Articolul Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Alertele cu bombă au fost false, spune poliția apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
Moldovenii din diasporă continuă să înregistreze o rată de participare mai scăzută decât la cel de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din noiembrie 2024. Până la ora 19.00, la secțiile de votare din străinătate au venit 233 de mii de alegători, cu peste 40 de mii mai puțini decât la precedentul scrutin. La aceste […] Articolul Mobilizarea în diasporă, mai redusă decât la prezidențialele din noiembrie 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Poliția anunță că „grupuri de persoane” pregătesc pentru ziua de luni proteste cu „destabilizări” # Ziua
Inspectoratul General al Poliției anunță cǎ grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău, în cadrul unui protest anunțat pentru luni, 29 septembrie. „Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a […] Articolul Poliția anunță că „grupuri de persoane” pregătesc pentru ziua de luni proteste cu „destabilizări” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Mai sunt două ore până la închiderea secțiilor de votare. Prezența la urne este de aproximativ 48,5% # Ziua
La ora 19.00, prezența la vot încă se menține sub pragul de 50 la sută. Rata de participare, cu două ore înainte de închiderea birourilor, este de 48,5%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 19.00, a fost de un milion 468 de mii. În continuare prezența este cu 4 puncte procentuale mai mică […] Articolul Mai sunt două ore până la închiderea secțiilor de votare. Prezența la urne este de aproximativ 48,5% apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
La ora 18.00, prezența la vot încă nu a depășit pragul de 50 la sută. Rata de participare, cu trei ore înainte de închiderea birourilor, este de 45,7%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 18.00, a fost de un milion 375 de mii. În continuare prezența este cu 4 puncte procentuale mai mică […] Articolul Până la ora 18.00, prezența la urne a fost de aproximativ 46% apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral # Ziua
Bilanțul tragediei de la un miting politic din sudul Indiei a urcat la 40 de morți, a anunțat duminică ministrul sănătății din statul Tamil Nadu, Ma Subramanian. Cel puțin 124 de persoane rănite primesc îngrijiri medicale, majoritatea fiind în stare stabilă. Potrivit autorităților, 36 de victime erau deja decedate la sosirea la spital sâmbătă seara, […] Articolul VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă # Ziua
Mai multe incidente sunt înregistrate în această după-amiază în Zona de Securitate. O secție din orașul Rezina, deschisă pentru alegătorii din stânga Nistrului în sediul Liceului „Alexandru cel Bun”, și-a suspendat activitatea în urma unei alerte cu bombă. Tot membrii secției și alegătorii care se aflau în incintă au fost evacuați pentru verificări, transmite portalul […] Articolul Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Poliția a raportat 141 de abateri în procesul electoral. Cele mai multe sesizări sunt legate de fotografierea buletinelor # Ziua
Inspectoratul General al Poliției a raportat, până acum, 141 de încălcări ale legislației electorale în ziua scrutinului. Printre acestea, cele mai frecvente abateri includ fotografierea buletinelor de vot, deteriorarea acestora și tentative de corupere a alegătorilor. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, au fost sesizate 58 de cazuri de fotografiere a buletinelor de vot și câte opt […] Articolul Poliția a raportat 141 de abateri în procesul electoral. Cele mai multe sesizări sunt legate de fotografierea buletinelor apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune # Ziua
NATO a anunțat extinderea operațiunii „Baltic Sentry” (Santinela Baltică) ca răspuns la noi incursiuni ale unor drone neidentificate în spațiul aerian al Danemarcei, potrivit Reuters. Alianța a precizat într-un comunicat că va mobiliza resurse suplimentare de recunoaștere și supraveghere, precum și cel puțin un fregat pentru apărarea antiaeriană. Autoritățile daneze au raportat că, în noaptea […] Articolul NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | Maia Sandu cheamă repetat diaspora la vot și afirmă că în mai multe secții de peste hotare ar exista tentative de fraudă # Ziua
Președintele Maia Sandu a venit cu un nou apel către cetățeni, prin care îi cheamă să se mobilizeze și să participe la scrutin, pe care îl numește extrem de important. Într-un mesaj filmat în biroul său, șefa statului a subliniat că ar exista mai multe tentative de corupere a alegătorilor, dar și tentative de fraudă […] Articolul VIDEO | Maia Sandu cheamă repetat diaspora la vot și afirmă că în mai multe secții de peste hotare ar exista tentative de fraudă apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Curtea de Apel menține în vigoare hotărârea CEC: „Moldova Mare”, exclusă din cursa electorală # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a menținut în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale de excludere din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Instanța de apel a respins drept nefondată contestația partidului depusă împotriva CEC. Formațiunea condusă de Victoria Furtună a contestat deja decizia la Curtea Supremă de Justiție. Duminică, în ziua alegerilor, Victoria Furtună a transmis […] Articolul Curtea de Apel menține în vigoare hotărârea CEC: „Moldova Mare”, exclusă din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Prezența la vot continuă să fie mai mică decât la scrutinul precedent. Rata de participare este de 39% # Ziua
Prezența moldovenilor la alegerile parlamentare continuă să fie una mai redusă decât la cel de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din 3 noiembrie 2024. Rata de participare a ajuns la 39%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 16.00, a fost de un milion 150 de mii. Prezența este cu 4 puncte procentuale […] Articolul Prezența la vot continuă să fie mai mică decât la scrutinul precedent. Rata de participare este de 39% apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Mai multe secții, însă mai puțini alegători. Moldovenii din diasporă, mai pasivi la acest scrutin # Ziua
Activismul alegătorilor moldoveni din diasporă este mai mic la parlamentare, decât în cel de-al doilea tur al prezidențialelor din toamna 2024. Până la ora 16.00, la secțiile de votare din străinătate au venit 171 de mii de alegători, cu 44 de mii mai puțini decât la precedentul scrutin. Precizăm că rata mai joasă este înregistrată […] Articolul Mai multe secții, însă mai puțini alegători. Moldovenii din diasporă, mai pasivi la acest scrutin apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Poliția de Frontieră anunță că, în această după-amiază, la punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Potrivit autorităților, aglomerația este semnalată în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Pentru fluidizarea circulației, angajații de control lucrează la capacitate maximă, fiind întreprinse măsuri suplimentare pentru reducerea […] Articolul Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Procesul de votare a fost întrerupt în mai multe secții de votare din România și străinătate din cauza unor alerte cu bombă # Ziua
Mai multe secții de votare din România și străinătate au fost închise temporar, în urma unor alerte cu bombă, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Cazurile au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). „Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că […] Articolul Procesul de votare a fost întrerupt în mai multe secții de votare din România și străinătate din cauza unor alerte cu bombă apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Fondatorul Telegram acuză presiuni politice: Franța și R. Moldova au cerut cenzurarea unor canale de Telegram înaintea alegerilor # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a acuzat serviciile de informații franceze că au încercat să îl determine să sprijine cenzurarea unor canale de pe platformă, la solicitarea guvernului de la Chișinău, înaintea alegerilor prezidențiale din R. Moldova. „Acum aproximativ un an, pe când mă aflam blocat la Paris, serviciile de informații franceze au luat legătura cu […] Articolul Fondatorul Telegram acuză presiuni politice: Franța și R. Moldova au cerut cenzurarea unor canale de Telegram înaintea alegerilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Tudor Ulianovschi, președintele PSDE: „Am votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” # Ziua
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. La ieșirea de la urne, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. „Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă. Pentru o […] Articolul VIDEO | Tudor Ulianovschi, președintele PSDE: „Am votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
România se pregătește pentru exercițiul NATO „Dacian Fall 2025”. 2.400 de militari francezi intră în țară # Ziua
Ministerul român al Apărării (MApN) a anunțat că, în perioada următoare, peste 2.400 de militari francezi vor intra în România pentru a participa la exercițiul multinațional „Dacian Fall 2025”. Aceștia vor trece prin punctele de frontieră Giurgiu și Vama Veche până la data de 30 septembrie, alăturându-se forțelor deja staționate în cadrul Grupului de Luptă […] Articolul România se pregătește pentru exercițiul NATO „Dacian Fall 2025”. 2.400 de militari francezi intră în țară apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Moldovenii, mai pasivi decât la precedentul scrutin. Rata de participare, cu patru puncte procentuale mai mică # Ziua
Alegătorii moldoveni sunt mai pasivi la scrutinul parlamentar, decât la turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Numărul alegătorilor veniți la urne a ajuns la 892 de mii. Până la ora 14.00, la secțiile de votare din R. Moldova și din străinătate rata de participare a fost de 30,9 la sută, în scădere cu […] Articolul Moldovenii, mai pasivi decât la precedentul scrutin. Rata de participare, cu patru puncte procentuale mai mică apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Cinste primului rege al românilor. Acum 111 ani se stingea din viață Carol I, făuritorul României moderne # Ziua
Acum 111 ani, în noaptea dintre 27 spre 28 septembrie 1914, se stingea din viață, la Castelul Peleș din Sinaia, Regele Carol I, după 48 de ani de domnie, cea mai lungă din istoria românilor. Întemeietorul României moderne, Carol I, este și cel care a obținut independența țării după războiul din 1877-1878, iar trei ani mai târziu România fiind proclamată regat. […] Articolul Cinste primului rege al românilor. Acum 111 ani se stingea din viață Carol I, făuritorul României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Lavrov la ONU: Rusia nu intenționează să atace statele membre ale UE sau NATO, dar va răspunde decisiv la orice agresiune # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă, la Adunarea Generală a ONU de la New York, că Rusia „nu are intenția” de a ataca statele membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, însă a avertizat că orice agresiune împotriva Moscovei va fi urmată de un „răspuns decisiv”. „Amenințările de forță împotriva Rusiei, acuzată […] Articolul Lavrov la ONU: Rusia nu intenționează să atace statele membre ale UE sau NATO, dar va răspunde decisiv la orice agresiune apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Aglomerație la punctele de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens pe podul dintre Râbnița și Rezina # Ziua
Flux mare de mașini din stânga Nistrului este înregistrat în zona punctelor de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens și cozi mari sunt pe podul dintre Râbnița și Rezina și pe drumul dintre Tighina și Varnița. Până la ora 13.00, la cele 12 secții de votare din dreapta Nistrului, destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, votaseră […] Articolul Aglomerație la punctele de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens pe podul dintre Râbnița și Rezina apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Recean anunță că infrastructura electorală a fost ținta unui atac. O platformă de hosting, blocată de STISC, iar mii de site-uri sunt nefuncționale # Ziua
Aproximativ patru mii de site-uri din R. Moldova nu mai sunt funcționale, după ce Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Anunțul a fost făcut pe Facebook de premierul Dorin Recean. „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de […] Articolul Recean anunță că infrastructura electorală a fost ținta unui atac. O platformă de hosting, blocată de STISC, iar mii de site-uri sunt nefuncționale apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
FOTO | Cozi mari la unele secții de votare din Chișinău. Zeci de oameni așteaptă minute în șir să le vină rândul la urne # Ziua
Prezența la urne se anunță destul de mare în zone ale Capitalei. La o secție de votare din sectorul Buiucani s-au format cozi de zeci de metri, iar oamenii așteaptă răbdători să-și exercite dreptul la vot. Imaginile au fost surprinse de un alegător în jurul orei 12:30 și transmise Redacției ZIUA. Articolul FOTO | Cozi mari la unele secții de votare din Chișinău. Zeci de oameni așteaptă minute în șir să le vină rândul la urne apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de votare. Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil. Potrivit observatorilor, din totalul de 627 de secții monitorizate la deschidere, 93 au fost deschise […] Articolul Misiunea Promo-LEX a raportat mai multe incidente de la deschiderea secțiilor de votare apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
Poliția verifică o sesizare despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Ziua
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, „acțiune care contravine legislației naționale”, potrivit unui comunicat al IGP. „Amintim cǎ, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și […] Articolul Poliția verifică o sesizare despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.