În cel mult două săptămâni, Curtea Constituțională ar putea să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare

19:10

La ora 19.00, prezența la vot încă se menține sub pragul de 50 la sută. Rata de participare, cu două ore înainte de închiderea birourilor, este de 48,5%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 19.00, a fost de un milion 468 de mii. În continuare prezența este cu 4 puncte procentuale mai mică […] Articolul Mai sunt două ore până la închiderea secțiilor de votare. Prezența la urne este de aproximativ 48,5% apare prima dată în ZIUA.md.