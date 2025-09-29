VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani

22:00

Comunistul Constantin Starîș a fost rugat de un jurnalist să vorbească româna, în timpul declarațiilor de presă făcute după închiderea secțiilor de votare. A intervenit Igor Dodon, care a încercat să îi facă mustrare reporterului și să i-a spus că trebuie să asculte. Starîș a menționat că ar putea discuta apoi cu jurnalistul în română.