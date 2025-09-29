VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani
Realitatea.md, 29 septembrie 2025 12:10
„Noi nu participăm. Stați că nu i-am întrebat pe colegi. Scuzați că mi-am permis să iau o decizie neconsultată", a replicat liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de presă, cu echipa în spate, despre rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când a fost întrebat de jurnaliști privind protestul anunțat de Blocul Patriotic
• • •
Acum 5 minute
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 30 septembrie. Benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina cu șase bani. Pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 23,26 lei, iar pentru unul de motorină 20,00 lei.
Acum 15 minute
12:20
Candidatul PAS la parlamentare, Dorin Recean, le-a mulțumit cetățenilor pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Alegerile au arătat că, atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă atât democrația, cât și oamenii. „Mulțumesc fiecăruia pentru că v-ați apărat țara prin vot. Nu doar PAS a câștigat – a câștigat
12:20
Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău # Realitatea.md
Mai mulți tineri — inclusiv din stânga Nistrului — au fost recrutați prin intermediul rețelei Telegram și sunt convocați astăzi, începând cu ora 12:00, în fața cafenelei „Guguță" din Chișinău, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană, care citează surse de la Tiraspol. Ei sunt chemați să participe la un marș al „Forțelor patriotice" și la
Acum 30 minute
12:10
VIDEO Igor Grosu a făcut haz de anunțul Blocului Patriotic despre protest: Următorul – să fie fără bani # Realitatea.md
Acum o oră
12:00
Vladimir Voronin, în vârstă de 84 de ani, va fi cel mai în vârstă deputat în noul Parlament al Republicii Moldova. Potrivit legislației, el va prezida prima ședință a Legislativului, în cadrul căreia deputații urmează să depună jurământul, să aleagă președintele Parlamentului și să formeze fracțiunile parlamentare. Voronin este președintele Partidului Comuniștilor și a fost
12:00
LIVE Ședință de judecată în dosarul ”frauda bancară”: Plahotniuc ar putea fi adus în instanță # Realitatea.md
Azi, 29 septembrie, la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani, va fi reluată ședința de judecată în dosarul denumit generic "frauda bancară". Asta după ce ședința din 26 septembrie a fost amânată din cauza unei alerte false cu bombă. La ședința de azi ar putea fi adus și fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, care
11:50
VIDEO „Libertatea unui neam e prea mare, ca să încapă într-o sacoșă cu bani”. Primele declarații ale liderului PAS # Realitatea.md
„Libertatea unui neam e prea mare, ca să încapă într-o sacoșă cu bani. Moldova a ținut capul sus și s-a ridicat deasupra săbiei". Liderul PAS, Igor Grosu, a ieșit luni, 29 septembrie curent, a doua zi după alegerile parlamentare și aflarea rezultatelor preliminare, cu o conferință de presă, însoțit de echipa sa și a făcut
11:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, fiind responsabile pentru peste 55% din totalul morților cauzate de boli netransmisibile. Situația se menține neschimbată de peste 20 de ani. Pentru a lupta cu această problemă, statul acoperă din fondurile de asigurare medicală o gamă largă de servicii – de la prevenire și diagnostic, […]
11:50
Glovo sărbătorește 5 ani de activitate în Republica Moldova: investiții, digitalizare pentru afacerile locale și impact economic semnificativ # Realitatea.md
Glovo, una dintre cele mai importante platforme tehnologice care operează în Europa, Asia Centrală și Africa, marchează cinci ani de activitate în Republica Moldova. Lansată în octombrie 2020 în Chișinău, platforma și-a extins operațiunile în municipiul Bălți și a devenit un actor cheie în digitalizarea comerțului local, crearea de locuri de muncă și sprijinirea micilor
Acum 2 ore
11:30
CEC: Toate secțiile de vot au fost închise. Care sunt rezultatele preliminare ale alegerilor # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în cadrul unui briefing, primele rezultate preliminare ale scrutinului parlamentar care a avut loc duminică, 28 septembrie 2025. Ultimele secții de votare, deschise în SUA (Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas) și în orașul Vancouver din Canada, s-au închis în această dimineață, la ora 7:00 (ora Moldovei). Potrivit CEC,
11:30
Oana Țoiu: Felicitări cetățenilor moldoveni care, după un vot istoric, au ales calea spre un viitor european # Realitatea.md
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a felicitat cetățenii moldoveni care au ales calea spre un viitor european al Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare. „Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii Moldova! Determinarea și curajul doamnei Președinte Maia Sandu în lupta
11:30
Primii fulgi zăpadă din această toamnă au picat la Bâlea Lac. Echipajele de deszăpezire din Brașov vor interveni în cursul zilei de luni pentru a curăța șoselele, transmite protv.ro. Prima zăpadă din această toamnă s-a așternut deja la peste 2.000 de metri altitudine în munții Făgăraș la Bâlea Lac și pe Transfăgărășan. A început să
11:20
Alegerile din Republica Moldova, prin ochii presei internaționale: „O alegere geopolitică între Europa și Moscova” # Realitatea.md
Scrutinul parlamentar din 28 septembrie din Republica Moldova a intrat în atenția presei internaționale, care a subliniat victoria partidului pro-european PAS și acuzațiile grave de ingerință rusească. BBC titrează: „Partidul pro-european al preşedintei Moldovei, Maia Sandu, se îndreaptă spre victorie şi o nouă majoritate în parlament, în alegerile considerate esenţiale pentru viitorul ţării sale în
11:10
Cresc cazurile de infecții respiratorii acute. Peste 600 de cazuri, înregistrate în Chișinău # Realitatea.md
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 681 de cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 429 la copii și adolescenți cu vârsta de până la 17 ani inclusiv. Potrivit Centrului de Sănătate Publică, în săptămâna 14–21 septembrie 2025 au fost raportate 731 de cazuri de infecții respiratorii acute,
11:10
Etapele post-electorale: Validarea mandatelor de Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament # Realitatea.md
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare. Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sunt etapele următoare până când deputații își ocupă fotoliile în Parlament. „După ce se închid secțiile de votare, CEC are la dispoziție câteva zile
11:10
CEC, reacție la acuzațiile lui Igor Dodon: „Abțineți-vă de la declarații privind falsificarea alegerilor” # Realitatea.md
Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a răspuns acuzațiilor lansate de Igor Dodon, potrivit cărora alegerile parlamentare din 28 septembrie ar fi fost falsificate. „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și către societate să se abțină de la astfel de declarații", a declarat Caraman. Șefa CEC a subliniat că instituția a prezentat
11:00
VIDEO Tragedie la un hotel din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața în incendiu # Realitatea.md
Două tinere de 21 și 24 de ani, cetățene nepaleze, au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Victimele erau angajate ale unității și au rămas captive la mansardă, în timp ce alte trei persoane au reușit să se salveze. Clădirea fusese închisă de Inspectoratul pentru Situații
11:00
Blocul Patriotic a dominat votul în Găgăuzia și pe malul stâng al Nistrului la parlamentarele din 28 septembrie 2025 # Realitatea.md
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah (exclusă înainte de scrutin) și Vasile Tarlev a primit cele mai multe voturi din partea alegătorilor din UTA Găgăuzia și de pe malul stâng al Nistrului. Din 57.147 de voturi în Găgăuzia, 47.061 au fost pentru Blocul Patriotic,
11:00
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a prezentat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit informațiilor, scrutinul s-a desfășurat într-un context complex, marcat de dificultăți la adresa statului de drept, însă autoritățile au reacționat prompt pentru a asigura desfășurarea procesului electoral în condiții de legalitate și siguranță. „Prin reacția promptă a autorităților și prin comunicarea
10:40
O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual # Realitatea.md
Aproape o treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce sute de milioane de oameni din lume se confruntă cu foamea. Fenomenul risipei de alimente apare la fiecare verigă a lanțului agroalimentar – de la producție și procesare, până la retail și consum casnic – și are consecințe economice, sociale
Acum 4 ore
10:30
Irina Vlah: Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost un spectacol de prost gust # Realitatea.md
„Lidera Partidului „Moldova Mare", Irina Vlah, a calificat alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, drept un spectacol de prost gust. Ea a adăugat că Moldova nu mai este un stat democratic, iar voința poporului nu mai înseamnă nimic. „Alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust
10:30
Alexandr Stoianoglo, unul din liderii blocului Alternativa: „Suntem un singur popor” # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii blocului Alternativa, a venit cu un mesaj către cetățeni după încheierea scrutinului. El a mulțumit tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunea lor politică, subliniind că votul fiecăruia „merită respect". „Votul fiecăruia merită respect, iar democrația înseamnă, în primul rând – maturitate în fața rezultatului. Alegerile trec, dar rămâne ceva mai important
10:20
Pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promiteau bani. Despre aceasta anunță Poliția luni, 29 septembrie. „Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate", transmit oamenii legii. Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnă cetățenii să-și controleze acțiunile, să
10:00
INFOGRAGIC Cum a votat diaspora de moldoveni stabiliți în cinci state-cheie la alegerile parlamentare # Realitatea.md
În data de 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare au participat activ la scrutinul parlamentar. Conform datelor centralizate, diaspora din Italia, Germania, Franța, Regatul Unit și România – cele mai mari cinci centre de vot din străinătate, în funcție de numărul de secții deschise – și-a exprimat opțiunile într-un mod relevant pentru tabloul
10:00
Olesea Stamate, candidata independentă la alegerile parlamentare, nu a reușit să treacă pragul de 2%, circa 30 de mii de voturi, acumulând doar 0,33%, adică 5257 de voturi. Într-un mesaj public, Stamate a mulțumit alegătorilor săi, pe care i-a numit „curajoși" pentru decizia de a o susține într-o campanie marcată de „sperietori și manipulări". Ea
10:00
Sute de milioane pentru buget: Serviciul Vamal a adunat peste 925 milioane lei în 7 zile # Realitatea.md
Peste 925 de milioane de lei au intrat la bugetul de stat într-o singură săptămână din activitatea Serviciului Vamal. Între 22 și 28 septembrie 2025, instituția a depășit planul de colectări, realizând 105,9% din cifra de control. De la începutul anului, încasările totale se ridică la aproximativ 29,5 miliarde lei, echivalentul a 100,4% din planul
10:00
Președinta Maia Sandu va susține astăzi, 29 septembrie, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare. Evenimentul va avea loc la sediul Președinției, ora 14.00. „Reprezentanții mass-media sunt invitați în intervalul 13:20-13:50, la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, intrarea de pe strada Maria Cebotari). Accesul se va face în baza acreditărilor",
09:50
Premierul României, mesaj după alegerile parlamentare de peste Prut: Vom fi alături de Moldova # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. Politicianul a declarat că locul țării noastre este în marea familie europeană. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care
09:40
Noua legislatură are mai puține femei deputate: 36,6% din Parlament, în scădere față de 2021 # Realitatea.md
Potrivit rezultatelor preliminare, în noul Parlament al Republicii Moldova vor accede 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Ponderea este
09:20
Ion Ceban recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare: „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!” # Realitatea.md
Primarul Chișinăului și liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a venit cu un mesaj după anunțarea rezultatelor preliminare ale scrutinului din 28 septembrie. „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!”, a scris Ceban pe rețelele sociale. Blocul „Alternativa” ar urma să obțină 8 mandate în viitorul Parlament, potrivit datelor procesate în proporție de 99%. Anterior, Ion Ceban a […] Articolul Ion Ceban recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare: „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Cum s-a votat la alegerile parlamentare în cinci dintre cele mai mari orașe ale Republicii Moldova # Realitatea.md
Alegerile parlamentare au adus rezultate diferite în marile centre urbane ale Republicii Moldova. Rezultatele arată o victorie clară pentru PAS în cinci localități analizate, cu un sprijin electoral de peste 40% și cu un avans considerabil față de contracandidați. Blocul Patriotic s-a menținut pe locul doi, în timp ce Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul […] Articolul Cum s-a votat la alegerile parlamentare în cinci dintre cele mai mari orașe ale Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Blocul „Patriotic” intră în Parlament: lista celor 26 de deputați care s-ar putea regăsi în Legislativ # Realitatea.md
După procesarea a 99% din voturi, Blocul Electoral „Patriotic” ar urma să obțină 26 de mandate în noul Parlament. Printre viitorii deputați se numără mai mulți lideri ai formațiunilor componente, între care Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Vlad Batrîncea și Constantin Starîș. Primii 10 candidați de pe lista Blocului Electoral „Patriotic” Igor Dodon – economist, mun. […] Articolul Blocul „Patriotic” intră în Parlament: lista celor 26 de deputați care s-ar putea regăsi în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Blocul „Alternativa” ar urma să obțină opt mandate în noul Parlament. Printre viitorii deputați se numără patru dintre liderii formațiunii: fostul socialist Ion Ceban, ex-democratul Ion Chicu, fostul comunist Marc Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo. Conform listei electorale, următorii care ar accede în Parlament sunt: Gaik Vartanean, fost membru al PSRM, și Olga Ursu, viceprimară a […] Articolul Chicu, Tkaciuk, Ceban și Stoianoglo – viitorii deputați ai Blocului „Alternativa” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:30
PAS a câștigat detașat Chișinăul. Cum s-a poziționat Blocul Alternativa printre liderii căruia este primarul Ion Ceban # Realitatea.md
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, iar în municipiul Chișinău procesul de vot s-a încheiat cu centralizarea tuturor celor 313 secții. În total, au fost exprimate 370.167 de voturi. Datele arată o victorie clară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut mai mult de jumătate din sufragii, […] Articolul PAS a câștigat detașat Chișinăul. Cum s-a poziționat Blocul Alternativa printre liderii căruia este primarul Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
După procesarea a 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate. Blocul Electoral „Patriotic” se clasează pe locul doi, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate fiecare. Potrivit datelor preliminare, în baza listelor depuse […] Articolul Cine sunt deputații PAS care s-ar putea regăsi în următorul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Liderul formațiunii, Renato Usatîi, deschide lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, din partea Partidului „Nostru” ar mai accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în legislativ ar urma să ajungă primarele orașelor Drochia și Glodeni – Nina Cereteu și Stela Onțu. Un alt nume de pe listă este fermierul […] Articolul Partidul „Nostru” intră în Parlament: Lista celor șase posibili deputați apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump se întâlnește luni, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după ce a declarat că există un posibil „acord” privind Gaza și a subliniat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Vizita marchează a patra întrevedere a liderului israelian la Washington de la învestirea lui […] Articolul Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 29 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului” 10:00 Conferința de presă a Comisiei Electorale Centrale: rezultate parțiale 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Prima civilizație europeană Cucuteni-Tripolie ca sursă și factor pentru europenizarea societăților contemporane” 11:00 Conferință de presă susținută […] Articolul CEC prezintă rezultatele finale, iar opoziția anunță proteste la Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 29 septembrie, vremea va fi predominant norocoasă, iar precipitațiile vor lipsi în mare parte. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +18 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor scădea până la +3 grade. În regiunea de Nord, temperaturile diurne vor urca până la +16 grade, iar minimele nocturne vor […] Articolul Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că va iniția demersurile necesare pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii luate de fostul președinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a precizat că a ales să nu solicite anterior redobândirea cetățeniei pentru a evita ca gestul său să fie interpretat […] Articolul Traian Băsescu vrea să-și redobândească cetățenia moldovenească apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:30
Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut # Realitatea.md
După procesarea a peste 96% din procesele-verbale, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare. „Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut. Felicitări, dragi cetățeni ai Republicii Moldova!”, a scris Mureșan pe rețeaua de socializare. Siegfried Mureșan este vicepreședinte al […] Articolul Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ # Realitatea.md
PAS, Blocul Electoral Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă se vor regăsi în următorul Legislativ, conform rezultatelor preliminare ale scrutinului parlamentar. După procesarea a peste 99% din voturi, PAS a acumulat peste 49,85% dintre sufragii. BEP are 24,36% dintre voturi, Blocul Alternativa – mai mult de 8,02%, Partidul Nostru – peste 6,24%, […] Articolul Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
00:30
VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații # Realitatea.md
Reprezentanții „Partidului Nostru” acuză mai multe nereguli în procesul electoral. Membrii formațiunii au făcut declarațiile în fața presei, duminică seara. Alexandru Berlinschi și Renato Usatîi susțin că au pregătit mai multe contestații, undele dintre ele fiind deja depuse. Conform politicienilor, reprezentanților partidului nu li s-a permis să facă înregistrări foto și video în timpul numărării […] Articolul VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:30
VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei # Realitatea.md
Simpatizanții lui Șor au organizat duminică seara o manifestație în fața Ministerului Afacerilor Externe. Deși voturile s-au numărat doar în câteva state, aceștia acuză falsificarea alegerilor în afara țării. Mai mult, reprezentanții partidelor controlate de Șor afirmă că cetățenilor din stânga Nistrului li s-ar fi lezat dreptul la vot. În același timp, controversatul politician Valeri […] Articolul VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Procesul electoral pentru cetățenii Republicii Moldova din diasporă continuă peste ocean. În Statele Unite ale Americii și Canada, secțiile de votare și-au deschis ușile acum câteva ore, iar alegătorii își exercită activ dreptul constituțional. „La Sacramento, secția de votare a fost inaugurată în urmă cu patru ore, unde votul decurge în liniște și ordine. De […] Articolul Votul continuă peste ocean. Moldovenii din SUA și Canada participă activ la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Președintele PSRM și unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, a venit în această seară la CEC cu un grup de susținători. Aceștia s-au adunat în fața sediului Comisiei Electorale Centrale și au scandat ”Moldova!”. Igor Dodon spune că a venit să apere voturile, totodată el a declarat că PAS a pierdut alegerile parlamentare, deoarece […] Articolul VIDEO Dodon cu susținătorii săi s-au adunat la CEC: ”Ne vom apăra voturile!” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova # Realitatea.md
Comunistul Constantin Starîș a fost rugat de un jurnalist să vorbească româna, în timpul declarațiilor de presă făcute după închiderea secțiilor de votare. A intervenit Igor Dodon, care a încercat să îi facă mustrare reporterului și să i-a spus că trebuie să asculte. Starîș a menționat că ar putea discuta apoi cu jurnalistul în română. […] Articolul Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a transmis un mesaj video după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, mulțumindu-le cetățenilor care au participat la scrutin și îndemnând diaspora să profite de orele rămase pentru a-și exercita dreptul la vot. Costiuc a acuzat partidul de guvernare de „disperare” și ingerință politică, menționând numeroasele declarații făcute […] Articolul Vasile Costiuc, după închiderea secțiilor: „Luptăm până la ultimul vot numărat” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate. Instituția încurajează cetățenii moldoveni să își exercite dreptul de vot în timpul rămas până la închiderea secțiilor. „Vom informa publicul în […] Articolul MAE: Timpul de votare în diasporă ar putea fi extins, cu aprobarea CEC apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Comisia Electorală Centrală a afișat primele rezultate ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Datele sunt prezentate în regim online pe site-ul oficial CEC. Articolul LIVE CEC prezintă primele rezultate ale scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
