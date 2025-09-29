Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă” de petroliere. Kievul cere sancțiuni

17:00

Până la ora 16:00, peste 170.000 de moldoveni din afara țării au votat, marcând o mobilizare remarcabilă în diaspora. Procesul de vot s-a încheiat deja în Asia, odată cu închiderea secțiilor din Japonia (Tokyo) și China, în timp ce în alte regiuni ale lumii votul continuă. Pe continentul nord-american, secțiile de votare de pe coasta