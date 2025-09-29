Kellog: Nu există zone interzise. Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus
Ziarul de Garda, 29 septembrie 2025 12:10
Președintele SUA, Donald Trump, a autorizat Ucraina să lanseze atacuri cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus, a declarat trimisul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, scrie The Moscow Times. El a precizat că, în declarațiile lor publice, Trump, precum și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au precizat clar că...
• • •
Acum 15 minute
12:20
„Viitorul Moldovei este în Europa”. Reacția preşedintei Parlamentului European, după scrutinul de duminică # Ziarul de Garda
După mai mulți oficiali europeni, Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, a venit și ea cu un mesaj cu referire la rezultatele alegerilor scrutinului din 28 septembrie, când R. Moldova a ales cei 101 de deputați din noul său legislativ. Roberta Metsola a numit acest pas unul istoric. „Viitorul Moldovei este în Europa! Cu acest pas...
Acum 30 minute
12:10
12:10
Jānis Mažeiks, către cetățenii R. Moldova: „Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani” # Ziarul de Garda
Diplomatul Jānis Mažeiks, care recent și-a încheiat activitatea în țara noastră, a transmis un mesaj emoționant după rezultatele alegerilor parlamentare. „Ați demonstrat că viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană! Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani”, a scris Mažeiks pe pagina sa de Facebook. În mesajul său de felicitare,...
Acum o oră
11:50
Misiunea de Observare Promo-LEX: Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație. Ziua de vot s-a desfășurat calm în majoritate secțiilor de vot # Ziarul de Garda
Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil a ieșit într-o conferință de presă privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. Știrea se actualizează… „Vă felicit dragi cetățeni pentru activismul dumneavoastră la urne. (…) Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație, fie ea și o democrație electorală. Mai...
11:50
VIDEO/ Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale: „Știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară. Grosu, care a ocupat în ultimii patru ani funcția de președinte al Parlamentului, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă din dimineața zilei...
11:50
LIVE TEXT/ Elicopter rus, doborât de ucraineni cu o dronă (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:46 Forțele ucrainene au doborât un elicopter rusesc cu o dronă. Soldații din Brigada 59 de Asalt Separată a Forțelor Sisteme Fără Pilot au distrus un elicopter rusesc Mi-28 folosind o dronă FPV. Acest lucru a fost raportat de comandantul Forțelor Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi, transmite Hromadske. Nu este prima dată când un...
11:40
LIVE TEXT/ Patru decese și 80 de răniți, după atacul rusesc de duminică. Război în Ucraina, ziua 1314 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Peste 80 de persoane au fost rănite și 4 persoane au decedat în urma atacurilor rusești din Ucraina, în Zaporijia, Kiev și regiunea Kiev, de duminică 28 septembrie. Majoritatea loviturilor au avut loc asupra clădirilor rezidențiale obișnuite și a instalațiilor civile, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. A fost afectată inclusiv o instituție...
11:40
LIVE/ Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale: „Știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, face primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară. „Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie, în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. A fost o...
Acum 2 ore
11:30
Misiunea de Observare Promo-LEX: Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație. Ziua de vot s-a desfășurat în majoritate secțiilor de vot – calm # Ziarul de Garda
Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil a ieșit într-o conferință de presă privind prezentarea principalelor constatări și concluzii ale monitorizării scrutinului din 28 septembrie 2025. Știrea se actualizează… „Vă felicit dragi cetățeni pentru activismul dumneavoastră la urne. (…) Am reușit să demonstrăm că R. Moldova are în continuare democrație, fie ea și o democrație electorală. Mai...
11:20
Mesajul Ursulei von der Leyen, după parlamentare: „Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas” # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o primă reacție după rezultatele preliminare ale alegerilor legislative din R. Moldova din 28 septembrie. Oficiala a subliniat că alegerea cetățenilor țării „este clară” și a reiterat că UE va oferi sprijinul necesar R. Moldova. „Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna...
11:20
VIDEO/ Rezultatele preliminare ale alegerilor din 28 septembrie: scorurile partidelor politice și localitatea cu cea mai mare prezență la vot. CEC: „Scrutinul s-a desfășurat într-un context marcat de provocări” # Ziarul de Garda
În cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie, la secțiile de votare s-au prezentat peste 1 608 000 de alegători, ceea ce reprezintă 52,2% din numărul votanți incluși pe listele electorale. Deși alegerile s-au desfășurat în mare parte fără incidente majore, pe parcursul zilei au fost înregistrate 236 de încălcări ale procesului electoral ce țin de...
11:10
LIVE/ Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, face primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară. După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală...
11:00
10:50
LIVE/ CEC anunță rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: PAS -50,16%, iar blocul „Patriotic” – 24,19% # Ziarul de Garda
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC) susțin luni, 29 septembrie, un briefing de presă în care vor prezenta rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Știrea se actualizează… „Mulțumim tuturor cetățenilor care au ales să-și exercite dreptul la vot. Fiecare vot exprimat reprezintă un respect pentru democrație (…). Scrutinul din 28 septembrie s-a desfășurat în...
10:50
Reacțiile opoziției după rezultatele alegerilor: „Votul fiecăruia merită respect” VS „Moldova nu mai este stat democratic” # Ziarul de Garda
După procesarea a 99% de voturi, mai mulți candidați la alegerile legislative, parte a opoziției extraparlamentare, au venit cu primele reacții cu referire la rezultate. Unii dintre ei au „acceptat” aceste rezultate, alții însă s-au arătat nemulțumiți de situația din țară. Ion Ceban, unul din liderii blocului „Alternativa”, a venit cu un mesaj scurt în dimineața...
10:40
LIVE/ CEC susține un briefing de presă: urmează să anunțe rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: „Scrutinul din 28 septembrie s-a desfășurat în condiții de legalitate” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC) susțin luni, 29 septembrie, un briefing de presă în care vor prezenta rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Știrea se actualizează… „Mulțumim tuturor cetățenilor care au ales să-și exercite dreptul la vot. Fiecare vot exprimat reprezintă un respect pentru democrație (…). Scrutinul din 28 septembrie s-a desfășurat în...
Acum 4 ore
10:20
Prim-ministrul României: Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de R. Moldova pe drumul european # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Ilie Bolojan a felicitat cetăţenii R. Moldova „pentru mobilizarea exemplară” la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare, scrie News.ro. „Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile R. Moldova pentru modul exemplar în...
10:20
Cetățenilor li s-ar promite bani pentru a ieși în stradă după alegerile parlamentare. Oamenii legii anunță că dețin informații # Ziarul de Garda
Oamenii legii ar deține informații că mai multor persoane li s-ar promite bani pentru a ieși la protest luni, 29 septembrie, în capitală. Sursele financiare ar fi promise în contextul în care cetățenii ar refuza să iasă în stradă, notează Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni...
09:50
Blocul „Patriotic” s-a clasat pe primul loc în localitățile din Zona de Securitate și din regiunea transnistreană, obținând 51,02% dintre sufragii. Pe locul al doilea se situează Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut 29,89% dintre voturi, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Tot aici, blocul electoral „Alternativa”...
09:40
După procesarea a peste 2271 de procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora. Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei,...
09:20
Europarlamentar: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE și finalizarea acestora până în 2028 # Ziarul de Garda
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine, scrie G4Media. „Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit...
09:00
În noul Parlament al Republicii Moldova vor intra 37 de femei – o cifră mai mică decât în legislativul anterior, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un regres în ceea ce privește reprezentarea de gen, notează Centrul...
09:00
Cum s-a votat în capitală: doar trei candidați au obținut peste 5% din voturile chișinăuienilor # Ziarul de Garda
Peste 370 160 de chișinăuieni au ieșit la vot duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Conform rezultatelor finale pentru municipiu, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Pe locul doi în Chișinău s-a clasat Blocul Patriotic, pentru care și-au dat votul 21,26 la sută din votanți, fiind urmat de blocul...
08:50
În noul Parlament al Republicii Moldova vor intra 37 de femei – o cifră mai mică decât în legislativul anterior, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un regres în ceea ce privește reprezentarea de gen, notează Centrul...
Acum 6 ore
08:30
Misiunea de Observare Promo-LEX: 1135 de incidente raportate la secțiile de votare – încălcări ale secretului votului, alerte cu bombă și acte de violență # Ziarul de Garda
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare a constatat că până la ora 22:30, 28 septembrie, au fost prelucrate cu statut de incident 1135 cazuri. Mai jos vă oferim detaliile prezentate de misiunea de observare în raportul care include 194 incidente confirmate. Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (100...
07:40
Cine sunt potențialii deputați din noul Parlament? Listele și profilurile partidelor # Ziarul de Garda
După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate. ZdG vă propune să vedeți listele deputaților înregistrate la Comisia Electorală Centrală în funcție de numărul de...
07:00
LIVE TEXT/ Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar: După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate # Ziarul de Garda
UPDATE 6:50 După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate. UPDATE 01:35 După numărarea a peste 95% din voturi, PAS ar obține 52 de mandate...
Acum 12 ore
01:30
Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală). Lista și adresele secțiilor de votare deschise pentru moldovenii din diasporă poate fi găsită AICI. UPDATE 1:10 (29 septembrie) După contabilizarea a 163 din 301 procesele verbale ale secțiilor de votare din diaspora (54,15%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce...
01:20
PAS, câștigător detașat în diaspora. Rezultatele după contabilizarea a 54,15% din secțiile de votare deschise peste hotare # Ziarul de Garda
După contabilizarea a 163 din 301 procesele verbale ale secțiilor de votare din diaspora (54,15%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat, cu 76,85% din voturi. Pe locul doi, la mare distanță, se clasează Blocul „Patriotic”, cu 6,36%. Urmează „Partidul Nostru”, care are, la acest moment, 5,62%, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, care a acumulat...
01:20
Protest nocturn la CEC al Blocului Patriotic. „Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Blocului Patriotic au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”. Igor Dodon și Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane. Dodon a declarat că forțele de opoziție ar fi luat majoritatea iar PAS a pierdut...
01:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține peste 51 de mandat în viitorul Parlament. Datele preliminare, după ce au fost numărate 1,38 de milioane de voturi arată că PAS obține 45,5% din voturi, iar după redistribuire, conform estimărilor, va avea, cel puțin 51 de mandate de deputat. Datele de la CEC arată că Blocul „Patriotic” ar...
00:50
În raionul Cantemir au fost procesate toate cele 17 758 de voturi exprimate. Rezultatele indică 52,81% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 20,17% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru 9,73% pentru Democrația Acasă și 6,04% pentru Partidul Nostru. La Cantemir au votat 17 758 de alegători, înregistrându-se o prezență de 37,52%. La nivel național, după contabilizarea...
28 septembrie 2025
23:50
Și în raionul Ungheni s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 42,83% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 24,35% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru „Partidul Nostru” și 8,65% pentru Democrația Acasă. La Ungheni au votat 40 048 de alegători, înregistrându-se o prezență de 45,68%. La nivel național, după contabilizarea a 82% din numărul de secții de...
Acum 24 ore
23:30
În raionul Taraclia s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 79,51% pentru Blocul „Patriotic”, 10,51% pentru Blocul „Alternativa” și 6,1% pentru PAS. La Taraclia au votat 15 565 de alegători, înregistrându-se o prezență de 47,69%. La nivel național, după contabilizarea a 78% din numărul de secții de votare, PAS conduce cu 44,55%, urmat de Blocul „Patriotic”...
22:50
Rezultate la jumătate de drum. Au fost numărate voturile din peste o mie secții de votare # Ziarul de Garda
Rezultatele preliminare la numărarea voturilor din peste jumătate de secții de votarea arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se situează pe primul loc, cu 42,4% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, votat de 29.8% din alegători. Pe locul al treilea se află Blocul „Alternativa”, cu 7,9% din voturi, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, cu...
22:50
VIDEO/ „Surpriza” conturată de rezultatele preliminare ale parlamentarelor din 2025 # Ziarul de Garda
Niciunul dintre sondajele prezentate oficial nu includeau Partidul „Democrația Acasă” în lista formațiunilor care ar putea accede în Legislativ. Rezultatele preliminare însă îl poziționează în top cu aproape 7%. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a Partidului Democrația Acasă. Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit rezultatelor preliminare, în...
22:20
Raioanele și municipiile cu cele mai mari și cele mai mici prezențe la alegerile parlamentare. Date finale # Ziarul de Garda
Potrivit datelor finale despre prezența la vot, în municipiul Chișinău au fost cei mai activi votanți. 54,72% din chișinăuieni au venit la urne. Urmează raionul Criuleni, cu o prezență de 50,85. În municipiul Bălți au participat 50,23% dintre persoanele înscrise în listă, iar la Dondușeni – 49,44%. Pe locul 5 după prezența la vot este...
22:10
LIVE TEXT/ Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 După 16% de buletine numărate, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Politic Patriotic, Partidul Democrația Acasă, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. UPDATE 21:52 Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit acestora, în Parlament ar accede patru formațiuni: Blocul Politic Patriotic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrația Acasă...
21:50
LIVE TEXT/ Grosu, Dodon, Ceban și Usatîi – primele declarații după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
UPDATE 21:40 Liderii mai multor formațiuni au ieșit cu declarații după închiderea secțiilor de votare. Igor Grosu, președintele PAS, a discutat despre neregulile înregistrate în cadrul procedurii de votare, menționând alertele cu bombă și tentativele de destabilizare. Totodată, a ieșit cu declarații și liderii blocului „Alternativa”, mulțumind cetățenilor că „s-au mobilizat și au ieșit la...
21:50
Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit acestora, în Parlament ar accede patru formațiuni: Blocul Politic Patriotic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru. Rezultatele alegerilor pot fi urmărite aici. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment...
21:30
VIDEO/ Primele declarații ale lui Igor Grosu, președintele PAS, după închiderea secțiilor de votare: „Rugăm răbdare și calm” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00. Igor Grosu și-a început discursul mulțumind cetățenilor care au participat la vot. Apoi, el a trecut în revistă evenimentele ce au marcat ziua...
21:30
Primele declarații ale lui Renato Usatîi, președintelele Partidului Nostru, după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării # Ziarul de Garda
Renato Usatîi, liderul Partidul Nostru, se arată încrezător că formațiunea pe care o conduce va intra în viitorul Parlament. „Nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”, a declarat Usatîi într-o conferință de presă ținută după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării. Pentru început, Usatîi s-a adresat cu un mesaj de mulțumire cetățenilor....
21:30
Dodon, după închiderea secțiilor de vot, sigur de victorie, dar pregătit de proteste. „Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică” # Ziarul de Garda
„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora care sperau că va fi cu totul altul. Sperau că vor fi cu mult mai multe voturi în afara țării, în speranță că vor merge cu falsificări masive”,a declarat Igor Dodon, președintele PSRM...
21:20
LIVE/ Declarațiile liderilor Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
Liderii Blocului Alternativa susțin un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare. Ion Ceban: Mulțumesc tuturor cetățenilor R. Moldova care s-au mobilizat și au fost prezenți la secțiile de votare într-un număr foarte mare. (…) Cu regret am constata și multe nereguli, pe care le-am contestat. Suntem optimiști, vom anunța pe parcurs alte date...
21:10
Secțiile de votare din interiorul țării și-au închis ușile. Peste 1,3 milioane de cetățeni și-au exprimat alegerea în secțiile de votare deschise pe teritoriul R. Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”....
21:10
DOC/ „Inima Moldovei”, partid condus de Vlah, rămâne în afara cursei electorale. CSJ pune capăt litigiului # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse...
21:10
UPDATE 21:00 Secțiile de votare din interiorul țării și-au închis ușile. Peste 1,3 milioane de cetățeni și-au exprimat alegerea în secțiile de votare deschise pe teritoriul R. Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. UPDATE 20:57 Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit...
21:10
LIVE/ Primele declarații ale lui Igor Grosu, președintele PAS, după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00.
21:00
UPDATE 20:55: Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram. Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate,...
21:00
LIVE TEXT/ Peste 800 de cazuri cu statut de incident au fost înregistrate de Promo-LEX # Ziarul de Garda
UPDATE 20:57 Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram. UPDATE 20:45 Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită...
