Reacțiile liderilor politici care nu au trecut pragul electoral: de la critici la apeluri la unitate și perseverență

Liber TV, 29 septembrie 2025 12:10

După anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mai multor lideri politici ale căror formațiuni nu au reușit să depășească pragul electoral și candidați independenți au venit cu reacții. Mesajele lor variază de la mulțumiri și promisiuni de continuare a luptei politice, până la critici dure la adresa guvernării și a climatului electoral. Igor Munteanu, liderul CUB, a mulțumit alegătorilor pentru cele 0,84% (13.309 voturi) obținute la primul scrutin parlamentar al partidului și a acuzat lipsa unei dezbateri reale în campanie: „Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre soluții. Discursul despre ‘ori noi, ori război’ a îngrozit cetățenii, blocând discuțiile necesare despre criză ori nesocotințele guvernării. (…) Partidul CUB va fi în continuare activ, implicat și deschis spre dialog cu alte partide. Vom învinge. Doamne-ajută!” Olesea Stamate, candidat independent, a subliniat polarizarea societății: „Avem o țară sfâșiată. (…) Principalul rezultat al acestor alegeri este: oameni speriați, mai multă neîncredere în instituții și o democrație care pare mai fragilă decât oricând. (…) Această rundă este doar prima. Nu renunțăm. Nu tăcem. Continuăm.” Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a vorbit despre direcția strategică europeană și a reiterat poziția sa pro-unionistă: „Rezultatul care contează mai mult decât orice procent sau mandat este direcția pro-europeană a Republicii Moldova. (…) Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să vină împreună cu securitatea NATO. Sunt convins că adevărata soluție este unirea cu România.” PNM a acumulat peste 5.000 de voturi, ceea ce liderul formațiunii a catalogat drept „o reușită onorabilă obținută cu resurse modeste”. Ștefan Gligor, liderul Blocului Împreună, a criticat dur PAS și mecanismele de vot utilizate în campanie: „PAS nu a mers în aceste alegeri cu program de reforme, viziune și promisiuni gândite – doar șantaj geopolitic și vot util. Primitiv, dar foarte eficient pentru o societate atât de divizată. (…) Felicitări, pro-rușii n-au venit la guvernare, a venit iarăși PAS. Avem în față 4 ani de PAS monopolist.” Tatiana Crețu, candidat independent, a transmis un mesaj optimist și scurt: „Avem pace asigurată. Vom fi în UE în 2028. Nu vom fi carne de tun.” Tudor Ulianovschi, liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), a adus mulțumiri alegătorilor și echipei: „Datorită vouă, PSDE a demonstrat că este forța care unește și care poate aduce schimbarea.”

După anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mai multor lideri politici ale căror formațiuni nu au reușit să depășească pragul electoral și candidați independenți au venit cu reacții. Mesajele lor variază de la mulțumiri și promisiuni de continuare a luptei politice, până la critici dure la adresa guvernării și a climatului electoral. Igor Munteanu, liderul CUB, a mulțumit alegătorilor pentru cele 0,84% (13.309 voturi) obținute la primul scrutin parlamentar al partidului și a acuzat lipsa unei dezbateri reale în campanie: „Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre soluții. Discursul despre 'ori noi, ori război' a îngrozit cetățenii, blocând discuțiile necesare despre criză ori nesocotințele guvernării. (…) Partidul CUB va fi în continuare activ, implicat și deschis spre dialog cu alte partide. Vom învinge. Doamne-ajută!" Olesea Stamate, candidat independent, a subliniat polarizarea societății: „Avem o țară sfâșiată. (…) Principalul rezultat al acestor alegeri este: oameni speriați, mai multă neîncredere în instituții și o democrație care pare mai fragilă decât oricând. (…) Această rundă este doar prima. Nu renunțăm. Nu tăcem. Continuăm." Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a vorbit despre direcția strategică europeană și a reiterat poziția sa pro-unionistă: „Rezultatul care contează mai mult decât orice procent sau mandat este direcția pro-europeană a Republicii Moldova. (…) Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să vină împreună cu securitatea NATO. Sunt convins că adevărata soluție este unirea cu România." PNM a acumulat peste 5.000 de voturi, ceea ce liderul formațiunii a catalogat drept „o reușită onorabilă obținută cu resurse modeste". Ștefan Gligor, liderul Blocului Împreună, a criticat dur PAS și mecanismele de vot utilizate în campanie: „PAS nu a mers în aceste alegeri cu program de reforme, viziune și promisiuni gândite – doar șantaj geopolitic și vot util. Primitiv, dar foarte eficient pentru o societate atât de divizată. (…) Felicitări, pro-rușii n-au venit la guvernare, a venit iarăși PAS. Avem în față 4 ani de PAS monopolist." Tatiana Crețu, candidat independent, a transmis un mesaj optimist și scurt: „Avem pace asigurată. Vom fi în UE în 2028. Nu vom fi carne de tun." Tudor Ulianovschi, liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), a adus mulțumiri alegătorilor și echipei: „Datorită vouă, PSDE a demonstrat că este forța care unește și care poate aduce schimbarea."
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat, în cadrul unui briefing, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie 2025. În dimineața acestei zile, la ora 7.00 (ora Moldovei) s-au închis ultimele secții de votare, constituite pe teritoriul SUA: Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas și în orașul Vancouver din Canada.Comisia anunță că scrutinele s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, pe parcursul zilei alegerilor, au fost înregistrate 236 de încălcări ale procesului electoral ce țin de fotografierea buletinului de vot, agitația electorală interzisă, deteriorarea buletinelor de vot și scoaterea lor din secțiile de voatre, afișajul electoral neautorizat, transportare organizată a alegătorilor, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, încălcarea dreptului la vot, împiedicarea activității organului electoral.Conform datelor preliminare, la secțiile de votare s-au prezentat peste  1 608 000  de alegători, ceea ce reprezintă  52,2% din numărul alegători incluși pe listele electorale.În țară, cea mai înaltă rată de prezență la urne s-a înregistrat în raionul Criuleni, la urne fiind prezenți 50,85 % dintre cetățenii cu drept de vot. Cea mai scăzută rată a prezenței la urne a fost înregistrată în raionul Cantemir, unde s-a înregistrat o participare de 37,52 la sută.În mun. Chișinău au votat 375 533 de persoane sau 54,72% dintre alegători incluși pe listele electorale.La secțiile de votare deschise pentru cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova ce-și au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului, s-au prezentat 12 266 de alegători.Conform informațiilor deținute, în secțiile de votare deschise peste hotare s-au prezentat la urne peste 280 de mii de alegători.Profilul alegătorilor arată în felul următor:53,17 % din alegătorii prezenți la urnele de vot în ziua alegerilor de ieri sunt femei și 46,83 % - bărbați.Totodată, 9,7 % - au vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani; 17,0% - 26-35 de ani; 23,0 % - 36-45 de ani; 17,8% - 46-55 ani; 15,3 %  -  56-65 de ani; 12,3 % - 66-75 de ani și 4,7% - reprezintă electoratul cu vârstă de peste 76 ani.Până la această oră au fost procesate 99, 91% din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare. Urmează recepționarea a ultimelor două procese verbale pentru numărarea voturilor prin corespondență.Potrivit informațiilor preliminare, rezultatele obținute de concurenții electorali sunt următoarele: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 50, 16 % Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” 24, 19 % Blocul Electoral „ALTERNATIVA” 7, 97 % Partidul politic „Partidul Nostru” 6, 20 % Partidul Politic „Democrația Acasă” 5, 62 % Partidul Politic Partidul Social Democrat European 0, 95 % Năstase Andrei – candidat desemnat de către adunarea cetățenilor 0, 85 % Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare 0, 84% Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA 0, 64 % Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor 0, 39 % Stamate Olesea –  candidat desemnat de către adunarea cetățenilor 0, 33 % Partidul politic Partidul Naţional Moldovenesc 0, 33 % Blocul electoral „ÎMPREUNĂ” 0, 32 % Partidul Politic Alianța Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 0, 24 % Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” 0, 22 % Sanduţa Victoria – candidat independent desemnat 0, 18 % Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” 0, 12% Partidul Politic ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 0, 1 % Creţu Tatiana - candidat independent desemnat 0, 1 % Partidul Liberal 0, 1 % PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ 0, 09 % Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” 0, 05 %În cazul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, urmare anulării înregistrării de către CEC a concurentului electoral și a candidaților la funcția de deputat din partea acestei formațiuni politice, organele electorale inferioare au aplicat ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul acestuia  pe procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor. De asemenea, buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile.În conformitate cu prevederile Codului electoral, pragul minim de reprezentare constituie următoarele procente din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară: pentru un bloc electoral – 7%; pentru un partid politic – 5%; pentru un candidat independent – 2%.Informațiile prezentate poartă un caracter preliminar, până la recepționarea de către Comisia Electorală Centrală a documentelor electorale în original. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore după închiderea secțiilor de votare pentru a prezenta procesul – verbal  cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție. Ulterior, CEC va centraliza rezultatele votării. Raportul și procesul verbal cu rezultatele votării pe țară și raportul, se prezintă Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor și sau validarea mandatelor deputaților.În termen de 10 zile de la primirea acestor documente, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituțională validează, printr-o hotărâre, mandatele deputaților aleși și confirmă listele de candidați supleanți.
10:50
Andrei Năstase, mesaj după alegeri: „Sper ca noul Parlament să fie cu adevărat alături de popor” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a venit cu un mesaj de mulțumire după încheierea scrutinului parlamentar, în care a obținut 0,85% din voturi, adică 13.417 sufragii, potrivit datelor prezentate după procesarea a 99,91% dintre procesele-verbale. „Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-ați oferit. Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot – a fost o dovadă de prietenie, solidaritate și credință într-o Moldovă mai bună”, a transmis Năstase într-o postare publică. Totodată, el și-a exprimat speranța că noul Parlament va da dovadă de maturitate politică și va guverna în interesul cetățenilor: „Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea să aibă înțelepciunea și puterea de a fi cu adevărat alături de popor, să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste și să construiască o guvernare dreaptă, responsabilă și deschisă către viitor.” În final, Andrei Năstase a declarat că rămâne optimist și hotărât să lupte pentru idealul unei Moldove europene, unite și demne: „Rămân senin și încrezător că, prin curaj și demnitate, vom reuși să păstrăm vie speranța unei Moldove europene.”
Acum 4 ore
09:50
Cinci formațiuni acced în următorul Parlament: două blocuri electorale și trei partide Liber TV
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea voturilor din municipiul Chișinău, raioanele din sudul, centru și o parte din nordul țării, precum și diaspora. La polul opus, Blocul electoral „Patriotic” a câștigat voturile din stânga Nistrului și autonomia găgăuză. În capitală, PAS a obținut 52.62% din cele 370.167 de voturi, fiind urmat de Blocul electoral „Patriotic” cu 21,26%. Pe locul trei s-a clasat blocul electoral „Alternativa” (14,48%), pe lista căruia a candidat și primarul general al Chișinăului, Ion Ceban.Astfel, PAS a câștigat în toate cele cinci sectoare ale capitalei, dar și în cele 18 suburbii ale Chișinăului.PAS a mai câștigat detașat în raioanele din sudul și centrul țării, dar și în majoritatea celor din nord, cum ar fi raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Soroca sau Drochia.Blocul electoral „Patriotic” a obținut peste jumătate (51,02%) din cele 12 mii de voturi ale cetățenilor din stânga Nistrului, în vreme ce PAS a luat aproape 30%.Și în autonomia găgăuză, blocul „Patriotic” este lider absolut, obținând 82,35% din sufragii. Pe locul doi este blocul electoral „Alternativa” cu 11,47%, în vreme ce PAS a obținut doar 3,19%, clasându-se pe locul trei.În diaspora, PAS a rămas principala opțiune de vot, cu 78,36% din sufragii. Pe locul doi s-a clasat, la mare distanță, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 5,57%, urmat de Partidul Democrația Acasă al lui Vasile Costiuc, cu 5,18%.Partidul lui Costiuc, considerat una din surprizele acestor alegeri, s-a clasat pe locul doi în Italia, unde a obținut peste 5 mii de voturi, dar și în Spania și Portugalia, unde numărul voturilor obținute a fost însă de ordinul sutelor.Blocul electoral „Patriotic” a obținut majoritatea voturilor în Rusia (67.44%), Belarus (53.19%) și Bulgaria (40,49%).
Acum 24 ore
20:40
Trei persoane reținute de poliție pentru pregătirea dezordinilor la protestul de mâine din Chișinău Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS, desfășoară în prezent acțiuni operative în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea de destabilizări și dezordini în masă, planificate imediat după încheierea scrutinului electoral și în timpul protestului anunțat pentru mâine în capitală.Potrivit Poliției Naționale, au fost reținute trei persoane, dintre care doi frați, monitorizați de ofițeri de aproape două luni. Cei doi ar fi angajați ai unor structuri de forță din stânga Nistrului și aveau rolul de lideri responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor implicate.În urma reținerilor și perchezițiilor, oamenii legii au descoperit mai multe obiecte, inclusiv materiale pirotehnice și inflamabile, care urmau să fie utilizate pentru a panica mulțimea și a provoca haos.Poliția reiterează apelul către organizatorii protestului să respecte legislația și le amintește că responsabilitatea pentru buna desfășurare a manifestațiilor le aparține în totalitate.
20:40
CEC: Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile Liber TV
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și, în acest fel, este menținută hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE”.Astfel, în vederea executării hotărârii Comisiei, Consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare vor aplica ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, pe procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor, care se întocmesc de către birourile electorale, precum și pe procesele-verbale pretipărite privind centralizarea rezultatelor votării, care se întocmesc de către consiliile electorale de circumscripție.De asemenea, buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile. În cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care au totalizat rezultatele numărării voturilor și și-au încetat activitatea, voturile exprimate pentru Partidul Politic „MOLDOVA MARE” se declară nevalabile la etapa centralizării rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripție.În blocul de funcții destinat afișării rezultatelor preliminare al Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, se va înscrie mențiunea „Retras”, iar eventualele rezultate introduse în sistem de către birourile electorale ale secțiilor de votare care au finalizat procedura de numărare și totalizare a rezultatelor urmează a fi calificate ca voturi nevalabile. 
19:00
Poliția avertizează: posibile provocări și dezordini la protestul anunțat pentru mâine Liber TV
Poliția Națională anunță că deține informații privind existența unor grupuri de persoane care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, în cadrul protestului programat.Autoritățile precizează că forțele de ordine nu vor admite încălcarea legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor și nici acțiuni care ar putea periclita securitatea națională.„Organizatorii poartă întreaga răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate”, subliniază Poliția, care face apel la responsabilitatea acestora.Totodată, cetățenii sunt îndemnați să-și analizeze deciziile și să nu accepte implicarea în acțiuni ilegale, avertizându-se că astfel de fapte pot atrage răspundere penală.
16:50
Liderul PCRM, Vladimir Voronin: „Rezultatele nu vor reflecta voința poporului, ci dorința guvernării de a se menține la putere” Liber TV
Liderul Partidului Comuniștilor (PCRM) și reprezentant al Blocului Patriotic, Vladimir Voronin, a lansat acuzații dure la adresa autorităților, după ce și-a exercitat dreptul la vot în alegerile parlamentare din 28 septembrie.„Oamenii din stânga Nistrului nu pot vota, pentru că acești idioți nu doar că au închis podurile, dar recent au închis și trotuarele, ca oamenii nici pe jos să nu poată trece pe malul acesta ca să voteze”, a declarat Voronin, criticând restricțiile din Zona de Securitate.El a vizat și procesul electoral din diaspora, menționând o discrepanță majoră între numărul de buletine tipărite și participarea așteptată:„La secțiile din străinătate votează de obicei 300 de mii de cetățeni. Aceștia au trimis încolo peste 800 de mii de buletine. Iată această diferență de 500 de mii va ‘soluționa’ un eventual fiasco, așa cum s-a întâmplat și la prezidențiale, când ei au pierdut alegerile, dar au falsificat, au pus ștampile… Acum există aceleași indicații.”Potrivit lui Voronin, actuala guvernare ar urmări să își mențină controlul prin falsificarea rezultatelor:„Nu așteptăm nimic bun de la aceste alegeri, pentru că rezultatele nu vor reflecta voința poporului, dar a celor care vor să se mențină la putere”, a adăugat liderul PCRM.Declarațiile vin pe fundalul mai multor incidente raportate în ziua votului, inclusiv cozi și restricții de circulație la punctele de trecere din Zona de Securitate, dar și suspiciuni lansate de mai mulți actori politici privind corectitudinea procesului electoral.
16:30
Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de circa 40% de prezență la urnele de vot Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 mii de alegători. Conform acestor informații și reieșind din prevederile legale, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că scrutinul de astăzi poate fi considerat ca fiind valabil.În țară, cea mai înaltă rată de participare la vot este înregistrată în raioanele Dondușeni și Soroca, unde au votat circa 38% și, respectiv, peste 34% dintre alegători.În municipiul Chișinău, alegătorii s-au prezentat la urnele de vot în număr de circa 280 mii alegători ceea ce reprezintă o participare de 40 la sută.În secțiile de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, s-au prezentat la urnele de vot 9 300 de alegători.Referitor la informațiile privind aglomerațiile de pe podurile de peste Nistru, Comisia Electorală Centrală informează că Poliția este prezentă la fața locului și gestionează situația pentru a preveni eventuale riscuri. Totodată, măsurile întreprinse au ca obiectiv asigurarea securității publice și garantarea exercitării în siguranță a dreptului de vot pentru fiecare cetățean.Conform situației până la această oră, în secțiile de votare organizate în străinătate, au votat circa 170 mii de alegători. La ora 15:00, ora Chișinăului, a fost închisă secția de votare din Japonia, Tokyo, iar la scrutin au participat 91 de alegători. Și-a încheiat activitatea și secția de votare din Beijing, China.Pe coasta estică a Statelor Unite ale Americii s-au deschis secțiile de vot. Ultimele 5 secții de votare se vor deschide la ora 17:00, ora Moldovei, dintre aceste 4 sunt în SUA și una în Canada.Comisia anunță că au fost înregistrate situații la câteva secții de votare din străinătate unde s-au semnalat alerte cu bombă: Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).Instituțiile responsabile au intervenit prompt, iar alegătorii și membrii organelor electorale au fost evacuați conform protocoalelor stabilite. Procesul de votare a fost suspendat pentru perioade scurte de timp pentru a fi efectuate verificările necesare și pentru a asigura securitatea deplină a cetățenilor și buna desfășurare a procesului electoral. La această etapă, în aceste secții votare continuă în condiții de siguranță, cu excepția celor două secții de votare din Bruxelles, unde procesul rămâne a fi suspendat.În țară conform informațiilor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, până la această oră, au fost înregistrate 141 de cazuri de pretinsă încălcare a legislației, dintre care:-          3 cazuri de afișaj electoral neautorizat;-          8 cazuri de agitație electorală;-          5 cazuri referitoare la transportarea alegătorilor;-          8 cazuri de bănuială rezonabilă de corupere  alegătorilor;-          58 -  fotografierea buletinului de vot;-          6 -  deteriorarea buletinului de vot;-          35 - lipsa alegatorilor în lista electorală;-          1 caz de deteriorare a ștampilei.Comisia atrage atenția, în mod repetat, asupra necesității respectării normelor legale în parte ce ține de agitația electorală, care este strict interzisă în ziua alegerilor.La ora 14.00 a fost încheiat procesul pentru depunere a solicitărilor de votare la locul aflării.Agenția Servicii Publice informează că astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, până la ora 13:00, prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP, au fost eliberate 411 cărți de identitate provizorii și înmânate 2387 de acte de identitate confecționate. Reamintim că astăzi toate centrele multifuncționale activează până la ora 21:00.Următorul briefing va avea loc la ora 19:00.
16:30
Ion Ceban: „Lăsați moldovenii să voteze în voia lor și nu-i mai speriați în ziua alegerilor” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a transmis un mesaj către cetățeni, subliniind importanța participării într-un număr cât mai mare la vot. „Foarte multă lume se prezintă la secțiile de votare. Asta înseamnă că Moldova s-a mobilizat. Cetățenii Moldovei ies la vot. Încurajăm participarea, așa cum am făcut întotdeauna, pentru că este o zi importantă pentru noi toți. În această zi, oamenii decid cum vor trăi în următorii patru ani.”În același timp, Ion Ceban a acuzat că unele instituții media și actori politici desfășoară campanii de propagandă, deși acest lucru este interzis.„Grav este că s-a ajuns la o adevărată isterie. Se vorbește despre faptul că, dacă nu le va reuși planul, mâine va fi prea târziu. Mâine, dacă ne trezim și lucrurile rămân la fel, aceleași facturi ne vor aștepta iarna, aceleași pensii și salarii, și tot ce s-a întâmplat în ultimii patru ani. De asta trebuie să ținem cont.”La final, Ion Ceban a accentuat că participarea masivă la scrutin este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. 
16:20
Maia Sandu invocă fraude și incidente grave în ziua alegerilor Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică după-amiază că instituțiile statului au înregistrat mai multe incidente legate de procesul electoral, atât în țară, cât și peste hotare.Potrivit șefei statului, printre problemele semnalate se numără: transportarea organizată și contra cost a alegătorilor la secțiile de votare din afara țării; alerte false cu bombă în mai multe state unde sunt deschise secții pentru diaspora; tentative de a organiza așa-numitul „carusel electoral”, prin scoaterea unor buletine neutilizate din secțiile de votare pentru a fi folosite ulterior; acțiuni de obstrucționare a votului în unele secții cu prezență mare, care ar fi atribuite, potrivit Maiei Sandu, „rețelei Șor”.„Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdători până când poliția verifică spațiile și îi îndemn pe toți cetățenii, din țară și de peste hotare, să meargă la vot acum, pentru a reuși să voteze până la ora 21:00”, a spus Maia Sandu.Președinta a subliniat că scrutinul din 28 septembrie este decisiv pentru viitorul țării: „Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii de cumpărare a voturilor”.
15:10
Alerte cu bombă raportate la secții de votare din diaspora: MAE invocă ingerințe externe Liber TV
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat duminică, printr-o postare publică, că mai multe alerte cu bombă au vizat secții de votare deschise pentru diaspora Republicii Moldova.Potrivit instituției, cazurile au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).MAE susține că aceste incidente ar fi parte a unui „asalt al Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”. În același timp, autoritățile precizează că au fost elaborate proceduri clare pentru asemenea situații și că se cooperează cu instituțiile din statele gazdă pentru a preveni perturbarea votului.„Camerele de supraveghere amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale, pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot”, se arată în mesajul MAE.Deocamdată, autoritățile din statele unde au fost raportate incidentele nu au oferit detalii suplimentare privind gravitatea amenințărilor sau eventuale consecințe asupra procesului de vot.
14:50
BREAKING NEWS! Scandal internațional: Durov spune că Moldova a vrut să cenzureze canale de Telegram care criticau puterea Liber TV
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat un mesaj în care susține că ar fi fost abordat de serviciile de informații franceze, printr-un intermediar, cu solicitarea de a ajuta guvernul Republicii Moldova să cenzureze anumite canale de pe Telegram înaintea alegerilor.„Acum aproximativ un an, când mă aflam blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale de Telegram. După ce am verificat lista transmisă, am descoperit câteva canale care încălcau regulile noastre și le-am eliminat. Apoi mi s-a transmis că, în schimbul cooperării, serviciile franceze ar putea ‘spune lucruri bune’ despre mine judecătorului care dispusese arestarea mea în august anul trecut”, a scris Durov.Acesta consideră că o astfel de abordare ar fi reprezentat fie o intervenție directă în procesul său judiciar, fie o exploatare a situației sale legale pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est.Ulterior, Telegram ar fi primit o a doua listă de canale vizate de autoritățile franceze și moldovenești, dar, potrivit lui Durov, acestea erau în mare parte legitime și conforme regulilor platformei, singura lor „vină” fiind că exprimau opinii politice incomode pentru guverne.„Am refuzat să acționăm asupra acelei liste. Telegram este angajat în apărarea libertății de exprimare și nu va elimina conținut din motive politice. Voi continua să expun fiecare încercare de a presa Telegram să recurgă la cenzură”, a adăugat Durov.
14:40
STISC anunță atacuri cibernetice masive asupra infrastructurii electorale: peste 16 milioane de sesiuni frauduloase Liber TV
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat multiple tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale ale Republicii Moldova în perioada 27–28 septembrie 2025, chiar în zilele scrutinului parlamentar. Potrivit comunicatului, țintele atacurilor au inclus platforma oficială CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud, procesele automatizate de asigurare a alegerilor, precum și unele stații de vot din diaspora. Unul dintre cele mai ample incidente a fost un atac distribuit de tip DDoS, orchestrat simultan din mai multe țări. Acesta a generat peste 16 milioane de sesiuni false, concepute pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție. În paralel, au fost înregistrate tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și cazuri de infectare cu programe nocive pe unele stații de vot. Pentru a limita efectele, STISC a fost nevoit să blocheze host.md, măsură care a dus la restricționarea temporară a accesului la aproximativ 4.000 de site-uri. Autoritatea subliniază însă că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale. „Infrastructura electorală a fost protejată, iar procesul de votare nu a fost perturbat”, a precizat STISC.
14:30
(VIDEO) Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a votat: „De noi depinde cum se va dezvolta Republica Moldova” Liber TV
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit astăzi la secția de vot alături de soție și copil. Politicianul spune că a a votat pentru bunăstare și prosperitate și și-a exprimat speranța că lucrurile se vor schimba în bine de acum înainte. „Eu am venit alături de familie și bunul Dumnezeu în gând să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care moldovenii să decidă pentru ei. Noi ne dorim o Moldovă în care să vrei să rămâi acasă, să fii gospodar la noi acasă, noi vrem ca după 4 ani de mandat, politicienii să vină cu realizări, bunăstare pentru toți moldovenii, nu cu sperietori. Am venit astăzi plini de speranță și suntem siguri că de acum înainte lucrurile vor porni pe o cale mult mai bună. Îndemn toți moldovenii, oriunde s-ar afla, să meargă să voteze, pentru că de noi toți depinde viitorul nostru, depinde cum se va dezvolta Republica Moldova. Noi ne dorim o Moldovă europeană, democratică, prosperă”, a declarat Vasile Costiuc.﻿
14:20
(VIDEO) Victoria Furtună către alegătorii săi: „Nu vă irosiți votul”. Ce spune lidera partidului Moldova Mare despre decizia Curții de Apel Liber TV
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a venit duminicǎ cu un mesaj cǎtre cetǎțeni, îndemnându-i sǎ nu-și irosească votul, întrucât până la finalul zilei instanța de judecată ar urma să retragă definitiv partidul din cursa electoralǎ.„Dragi alegători, v-am promis că nu vă voi minți niciodată, dar nici nu mă voi lăsa șantajată sau utilizată drept o marionetă în interesul străinilor. Am fost informată că judecătorii au primit deja indicație și pregătesc la sfârșitul zilei o decizie defavorabilă prin care votul dumneavoastră oferit nouă să fie anulat și redistribuit partidului de guvernare. De aceea nu vă irosiți votul. Cu toate acestea vă spun astăzi. Voi lupta până la capăt pentru ca astfel de situații din care poporul este o marionetă în mâinele guvernanților să nu se se mai repete”, a declarat Victoria Furtunǎ.Potivit canalului de Telegram Observatorul, la ora 15:00la Curtea de Apel Centru va avea loc pronunțarea în dosarul PP Moldova Mare vs CEC.
13:40
Tudor Ulianovschi, președinte PSDE: „Am votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. Pentru o Moldovă modernă, cu o economie funcțională și un viitor european” Liber TV
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale.La ieșirea de la vot, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. Pentru o Moldovă modernă, puternică, respectată și cu o economie funcțională și industrializată.„Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă. Pentru o democrație adevărată, în care fiecare cetățean își poate expune opinia liber și fără frică. Am votat pentru alegeri corecte, fără fraude.” Președintele PSDE a venit cu un apel către alegători, îndemnându-i să iasă în număr cât mai mare la vot: „E nevoie să avem o participare cât mai mare la acest scrutin și să asigurăm ca viitorul Parlament să susțină parcursul european al țării, iar guvernul să asigure o dezvoltare sustenabilă. Astfel încât să construim un viitor demn și prosper aici, acasă, în Republica Moldova.”
13:10
Președintele PAS, Igor Grosu, la ieșirea de la vot: „Mergem toți la vot pentru o Moldovă Europeană și stabilă” Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut apel la cetățeni să participe masiv la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța scrutinului pentru viitorul Republicii Moldova.„Am un sentiment și de bucurie, și de mare responsabilitate. Cred că cu toții trăim acest sentiment, pentru că nu sunt alegeri simple, care vor marca nu doar următorii patru ani, ci viața noastră și felul cum ne vom construi societatea pentru mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare, pentru o Moldovă Europeană și îi îndemn pe toți, oriunde ar fi – în țară sau peste hotare – să meargă la vot”, a declarat Grosu.Liderul PAS a reiterat că obiectivul formațiunii este obținerea unei majorități parlamentare pro-europene, subliniind că nu există cale de mijloc în procesul de integrare europeană:„Am votat pentru pace, am votat pentru stabilitate, pentru dezvoltare, pentru Moldova europeană și îi îndemn pe toți, oriunde ar fi, în țară, peste hotare, mergem toți la vot. Noi ne batem pentru majoritate parlamentară pro-europeană. Alte scenarii nu există. Ori avem un proces de integrare europeană rapid, ori nu-l avem. Cale de mijloc nu există.”
Ieri
11:30
Scandal la podurile din Zona de Securitate: alegători blocați, acuzații între Chișinău și Tiraspol în ziua alegerilor Liber TV
O situație tensionată a fost raportată duminică dimineață la punctul de trecere dintre Camenca (regiunea transnistreană) și Senatovca (Republica Moldova). Potrivit imaginilor difuzate de presa locală, zeci de alegători s-au adunat pe pod, nemulțumiți că nu ar fi fost lăsați să traverseze pentru a-și exercita dreptul de vot. Motivul invocat: o defecțiune a sistemului de trecere. Probleme similare au apărut și la podul Rîbnița–Rezina, unde s-au format cozi mari. În replică, Biroul pentru Reintegrare a precizat că acolo se desfășoară lucrări de reparație, efectuate de Î.S. „Administrația Națională a Drumurilor” și care nu au nicio legătură cu procesul electoral. În același timp, autoritățile de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar fi blocat și podul de la Bîcioc, prin instalarea unor blocuri de beton. Aceștia susțin că măsura ar fi împiedicat accesul observatorilor din cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC). Tot Tiraspolul a criticat și decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transfera mai multe secții de votare din Zona de Securitate, catalogând măsura drept „o restricționare politizată a drepturilor electorale”. Amintim că joi, CEC a justificat mutarea secțiilor prin „riscuri la adresa securității”. Reacția oficială a Chișinăului Într-un comunicat, Biroul Politici de Reintegrare a transmis că „situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă și fără schimbări esențiale”. Instituția a dat asigurări că fluxul de persoane și de transport se desfășoară normal, fiind gestionat eficient de autoritățile competente. „Siguranța și libertatea votului reprezintă priorități fundamentale pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Lucrările efectuate la drumuri vizează exclusiv reparația infrastructurii și securitatea traficului, fără nicio legătură cu procesul electoral”, a subliniat Biroul. Autoritățile îndeamnă cetățenii și presa să verifice sursele informațiilor și să se bazeze pe datele oficiale, în condițiile în care ziua scrutinului este marcată de acuzații reciproce și suspiciuni de manipulare.
11:20
(FOTO) Atac masiv asupra Ucrainei: Rusia a lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete „Kinzhal”. Sunt zeci de răniți și morți, inclusiv copii Liber TV
Noaptea trecută, Rusia a declanșat una dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Ucrainei de la începutul războiului, folosind aproape 500 de drone kamikaze și peste 40 de rachete, inclusiv hipersonice de tip „Kinzhal”, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe canalul său de Telegram. „Mai bine de 12 ore a durat atacul masiv asupra Ucrainei. Lovituri sălbatice, un terorism conștient și țintit împotriva orașelor obișnuite – aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, inclusiv «Kinzhal». Dimineața, în cerul nostru erau din nou «Shahed»-urile ruso-iraniene”, a declarat Zelenski. Zonele cele mai vizate au fost Kievul și regiunea capitalei, dar și Zaporoje, Hmelnițki, Sumî și Odesa. Victime și distrugeri  • În Kiev, patru persoane și-au pierdut viața, printre ele și o fetiță de 12 ani.  • Cel puțin 40 de persoane au fost rănite, inclusiv copii.  • În capitală, Institutul de Cardiologie a fost lovit, provocând moartea a două persoane.  • În cartierul Solomenski, un bloc de cinci etaje a fost distrus parțial, iar fetița de 12 ani a fost găsită sub dărâmături.  • O stradă întreagă din Petropavlovskaia Borșceagovka (regiunea Kiev) a fost distrusă – casele au rămas fără acoperișuri și ferestre, iar străzile sunt pline de moloz. La Zaporoje, atacul cu rachete a provocat rănirea a 27 de persoane și distrugerea a 9 case particulare și 14 blocuri de locuit. Zelenski: Rusia trebuie izolată Președintele Ucrainei a subliniat că atacul a avut loc imediat după încheierea săptămânii Adunării Generale a ONU, demonstrând adevărata poziție a Moscovei: „Această ticăloasă lovitură a fost, de fapt, finalul săptămânii ONU. Rusia vrea să continue războiul și să ucidă. Kremlinul merită doar cea mai dură presiune din partea lumii. Vom continua să lovim pentru a priva Rusia de resurse și pentru a o forța la diplomație. Fiecare care vrea pace trebuie să sprijine eforturile președintelui Trump și să oprească orice import din Rusia”, a spus liderul ucrainean. El a cerut o reacție fermă din partea SUA, Uniunii Europene, G7 și G20, precizând că „timpul pentru acțiuni decisive a venit de mult”. Salvatorii ucraineni continuă operațiunile de căutare sub dărâmături, iar numărul victimelor ar putea crește în orele următoare.
11:10
(VIDEO) Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru: „Am votat pentru ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să fie auzit” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exprimat astăzi opțiunea de vot, alături de mai mulți colegi ai săi din cadrul formațiunii. La ieșirea din secția de vot, politicianul a declarat că și-a dat votul pentru o „Moldovă puternică” și a dat asigurări că scopul său primordial este păstrarea stabilității. „Astăzi am venit la vot alături de membrii echipei noastre. Am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standardele europene, mondiale devin realitate. Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie auzit. Am votat pentru ca tot ce a fost trist în istoria Republicii Moldova să rămână în urmă și să începem cu un pas nou spre prosperitate, dezvoltare și ca statul să aibă grijă de fiecare părinte, fiecare copil. Pentru noi este important să păstrăm o stabilitate, să unim societatea”, a declarat liderul Partidului Nostru Renato Usatîi.Referindu-se la eventuale alianțe în viitorul Parlament, Usatîi a dat asigurări că nu va bloca nicio inițiativă bună pentru cetățeni. „Nu vă uitați la sperietori, invenții și minciuni”, a declarat el.La final, Renato Usatîi a îndemnat alegătorii să iasă în număr mare la vot. „Nu fiți indiferenți! Astăzi este important votul fiecărui cetățean”. ﻿
10:40
(VIDEO) Andrei Năstase, după vot: „Putem face istorie. Am ales o Moldovă europeană, demnă și cu justiție adevărată” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a declarat, la ieșirea de la urnele de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, că această zi poate schimba cursul istoriei Republicii Moldova printr-o prezență masivă și o opțiune fermă pentru integrarea europeană. „Putem face astăzi istorie, prin prezența la vot masivă, prin determinarea cu care ne dorim ca Republica Moldova să ajungă la locul ei natural, unul lăsat de Dumnezeu, și anume în familia unită europeană. Am ales o Moldovă europeană, demnă, o țară în care avem nevoie de justiție, să eradicăm sărăcia, corupția”, a declarat Năstase. El a subliniat că pentru a construi un stat puternic, trebuie responsabilizați judecătorii, procurorii și funcționarii care acționează în numele statului: „Greșelile pe care le fac trebuie plătite nu din banii noștri, ci din banii lor”. În viziunea sa, Republica Moldova are nevoie de un Parlament mai suplu și un Guvern mai eficient: „Am votat pentru o țară în care Parlamentul este unul eficient, calitativ, nu mai are 101 deputați, ci doar 61. Am votat pentru un Guvern mai suplu, nu atât de „gras” cum este acum, un guvern cu doar 8-9 ministere. Am votat ca multe instituții parazitare să fie desființate. Iar toate aceste economii să meargă pentru infrastructură, educație, medicină”. Andrei Năstase a abordat și problema pensiilor, pledând pentru reducerea vârstei de pensionare, în special pentru femei: „Avem nevoie ca vârsta de pensionare în Republica Moldova să fie mai mică decât este acum. Eu am votat pentru o țară în care doamnele ies la pensie mai devreme, nu mai târziu de 60 de ani”. Totodată, candidatul independent a transmis un mesaj special diasporei, pe care o consideră un pilon de sprijin al Republicii Moldova: „Am votat cu gândul la diaspora noastră, oameni care întrețin Republica Moldova și care merită să se întoarcă acasă. Până atunci trebuie de făcut în așa fel încât să nu fie taxați abuziv, iar toate coletele care vin acasă să nu fie impozitate. Am votat pentru o țară în care diaspora este respectată și este tratată ca un partener și nu o sursă de remitențe”.
10:30
Scandal la alegeri: Uniunea Juriștilor acuză blocarea observatorilor, CEC vorbește despre incidente izolate Liber TV
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) a lansat duminică un semnal de alarmă, acuzând președinții birourilor electorale din secțiile de votare (BESV) că blochează accesul observatorilor la scrutin, inclusiv în secții din afara țării. Organizația denunță abuzuri și cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) să intervină urgent pentru restabilirea transparenței procesului electoral. „ALERTĂ! La această oră, Misiunea de Observare a Uniunii Juriștilor din Moldova semnalează abuzuri repetate ale președinților BESV, care blochează accesul observatorilor la secțiile de votare, în special peste hotare”, a transmis UJM pe pagina oficială. Potrivit organizației, președinții BESV invocă greșit faptul că observatorii nu se regăsesc pe liste, deși „observatorii naționali acreditați de CEC au acces liber la orice secție și la toate procedurile electorale”. UJM acuză că se face o confuzie gravă între observatorii independenți și reprezentanții partidelor. În replică, Comisia Electorală Centrală a venit cu precizări, subliniind că accesul este permis doar observatorilor acreditați și reprezentanților concurenților electorali, conform legislației în vigoare: „Aceștia se pot afla în incinta secției de votare pe întreaga durată a zilei alegerilor, de la deschiderea urnelor și până la numărarea buletinelor și totalizarea rezultatelor. Au fost emise proceduri clare pentru această activitate, iar membrii birourilor electorale sunt instruiți să le respecte”, se arată în comunicatul CEC. CEC a recunoscut că pot apărea neînțelegeri sau întârzieri la înregistrare, dar a catalogat aceste cazuri drept „incidente izolate”, gestionate conform cadrului legal: „Democrația se bazează pe transparență, dar și pe responsabilitate în comunicare”, a punctat instituția.
10:10
(VIDEO) Maia Sandu, la urne: „Moldova este în primejdie”. Președinta a mizat din nou pe sperietori cu Rusia și „scenariul prost” Liber TV
Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, lansând un nou apel către cetățeni, bazat pe avertismente legate de riscuri și pericole externe. Șefa statului a declarat că a votat „pentru un Parlament cu care putem păstra pacea” și pentru continuarea drumului „Moldovei Europene”. „Am votat pentru un legislativ care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, un Parlament cu care să construim în continuare Moldova Europeană. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi”, a spus Sandu. În discursul său, președinta a insistat că viitorul țării este amenințat de corupție și de implicarea Federației Ruse: „Nu voturile cumpărate trebuie să decidă soarta țării noastre. Să nu permitem hoților și trădătorilor să ne vândă viitorul. Știm cu toții că Federația Rusă s-a implicat masiv în alegerile Republicii Moldova. (…) S-au cheltuit sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi, pentru instruirea unor tineri să organizeze violențe și pentru a produce conținut fals”. Maia Sandu a mers mai departe, avertizând asupra unui „scenariu prost” în care integrarea europeană ar fi amânată: „Într-un scenariu prost, noi vom continua să luptăm pentru democrație, dar este clar că va fi mult mai greu și mai complicat. Și în acest scenariu prost va trebui să amânăm integrarea europeană. Haideți să facem totul să nu ajungem în acest scenariu”. Șefa statului a încheiat cu un apel la mobilizare masivă: „Țara noastră merită un viitor frumos și pentru asta îi invit pe toți la vot”.﻿
09:50
Vlad Filat, despre confuzia din buletinul de vot și dezamăgirea diasporei: „PAS a pierdut capitalul moral din 2021 și încearcă să câștige prin manipulare” Liber TV
Fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a lansat critici dure la adresa PAS, comentând atât datele privind prezența la vot, cât și scandalul legat de excluderea Partidului „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună din cursa electorală. „Datele de la ora 9:00 spun totul despre starea de panică din PAS. În 2021, partidul câștiga printr-o mobilizare exemplară: 7,4% prezență în țară și 2,0% în diasporă încă din primele ore. Era un vot de speranță, un vot moral, un vot care venea firesc dintr-un electorat entuziast. Astăzi, în 2025, tabloul e opus. Prezența la ora 9 este cea mai slabă din ultimele trei scrutine: doar 6,1% în țară și 1,1% în diasporă. Exact acolo unde PAS era cel mai puternic, acum se vede prăbușirea. Diaspora, motorul victoriei lor, s-a întors cu spatele. Alegătorii din țară nu se mai grăbesc la urne. PAS a pierdut acel capital moral care i-a adus victoria”, a scris Filat. În opinia fostului premier, modul în care este gestionat „cazul Furtună” demonstrează „frica” actualei guvernări: „În loc să accepte verdictul cifrelor, PAS a ales calea imoralității politice: cazul Furtună. Pentru prima dată în istoria electorală, în ziua votului nu este clar cine sunt concurenții. Partidul lui Furtună este ținut în suspans tocmai pentru a manipula votul – ca o parte din electorat să fie păcălit să voteze un candidat care poate fi scos din cursă, iar voturile să fie anulate sau redistribuite în favoarea PAS.” Filat a trasat o paralelă între campania din 2021 și cea din 2025: „În 2021, PAS lupta împotriva celor care trișau regulile, promițând că va aduce cinste și corectitudine. În 2025, PAS a ajuns o copie rușinoasă a acelora contra cărora lupta. Atunci au câștigat prin mobilizare. Acum încearcă să câștige prin manipulare. Atunci au câștigat prin vot moral. Acum prin artificii imorale. Atunci erau speranța. Acum sunt dezamăgirea.” Concluzia sa este una tranșantă: „Așa dispare un partid. Așa este omorâtă o speranță.”
09:40
(VIDEO) Ion Ceban: „Am votat împotriva fricii și pentru viitorul Moldovei” Liber TV
Liderul Blocului Alternativa și cap de listă la alegerile parlamentare, Ion Ceban, a declarat la ieșirea din secția de vot că și-a exercitat dreptul electoral „împotriva fricii, dezinformării și dezbinării” și „pentru dezvoltarea Republicii Moldova și viitorul copiilor”. „Am votat pentru profesionalism, pentru oameni responsabili la conducerea țării, care să poată soluționa cu adevărat acele subiecte care sunt în interesul fiecărui cetățean. Este vorba de pensii, salarii, tarife, locuri de muncă, ce facem și cum oprim migrația masivă a cetățenilor, cum protejăm agenții economici. Asta este cel mai important lucru de care astăzi are nevoie Republica Moldova”, a spus Ceban. Acesta a subliniat că a votat pentru unitatea cetățenilor și împotriva divizării lor pe criterii etnice sau lingvistice. „Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat ca cetățenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla ei, să poată să-și exprime votul liber, neinfluențat”, a adăugat liderul Blocului Alternativa. Ion Ceban i-a îndemnat pe alegători să participe în număr mare la scrutin: „Îndemn oamenii să vină la vot, pentru că doar așa putem decide cu adevărat viitorul țării noastre”.﻿
09:00
Zi tensionată la urne: Partidul „Moldova Mare” nu are mențiunea „Retras” pe buletinul de vot, deși a fost exclus din cursa electorală Liber TV
Alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară într-un climat de incertitudine juridică, după ce Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din competiție pe motiv de finanțare ilegală, figurează în continuare pe buletinul de vot fără mențiunea „Retras”.Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că ștampila „Retras” nu poate fi aplicată în lipsa unei decizii definitive a instanței. Președintele CEC, Angelica Caraman, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă că la scrutinul de astăzi participă oficial 23 de concurenți, până la emiterea unei hotărâri judecătorești finale.Între timp, în spațiul public au apărut speculații privind posibile scheme juridice care ar putea influența scorul electoral. Agenția Telegraph.md scria încă de ieri că „justiția reformată de Maia Sandu” ar putea tergiversa ședințele de judecată, astfel încât voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” să fie anulate ulterior.Potrivit canalului de Telegram Observatorul, astăzi la ora 10:00, Curtea de Apel urmează să examineze plângerea formațiunii împotriva hotărârii CEC. Judecătorii desemnați sunt Lucia Bagrin, Victoria Sîrbu și Andrei Cașcaval – aceiași magistrați care anterior au repus partidul în cursă.Reamintim că decizia de excludere a Partidului „Moldova Mare” a fost anunțată de CEC vineri seara, după examinarea sesizărilor depuse de mai multe instituții, inclusiv Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, CNA și SIS.Astfel, situația juridică a formațiunii rămâne incertă chiar în ziua alegerilor, iar evoluțiile din instanță pot influența direct soarta voturilor exprimate pentru acest partid.
08:50
Zi importantă pentru Republica Moldova: astăzi au loc alegeri parlamentare. Peste 2 200 de secții de votare deschise în țară și în diasporă Liber TV
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege noul Parlament. Alegătorii își pot exercita dreptul de vot în cadrul a 2 274 de secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul țării, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului, iar alte 301 secții de votare au fost constituite peste hotare.Dintre secțiile din străinătate, 4 sunt dedicate votului prin corespondență. Procesul de votare a început la ora locală 07:00 în fiecare stat, iar până acum autoritățile nu au raportat incidente.Primii alegători și-au exprimat votul în Japonia, iar în prezent scrutinul este în desfășurare în peste 30 de secții din China, India, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Azerbaidjan, Israel, Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Turcia și mai multe țări europene, inclusiv România, Grecia, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania.Pentru aceste alegeri au fost tipărite peste 3,6 milioane de buletine de vot, dintre care 865 de mii au fost distribuite în diasporă. Pe buletinul de vot sunt înscriși 23 de concurenți electorali.Comisia Electorală Centrală a anunțat că instituțiile mass-media, observatorii și cetățenii pot urmări în timp real prezența la vot și rezultatele preliminare pe platforma oficială pv.cec.md. Rezultatele vor fi disponibile după închiderea secțiilor de votare și procesarea proceselor verbale.
27 septembrie 2025
15:40
Poliția de Frontieră interzice vânătoarea și transportul armelor în zonele de frontieră pe 28 septembrie Liber TV
Poliția de Frontieră a anunțat că în data de 28 septembrie 2025 va fi interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, este strict interzis transportul oricărui tip de arme de foc și muniție destinate vânătorii, inclusiv arme de vânătoare.Măsura a fost aplicată în baza Ordinului nr. 19-A emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și are ca obiective principale: asigurarea securității frontierei de stat, protecția faunei și a ecosistemelor din zona de frontieră, prevenirea incidentelor și a situațiilor ilegale legate de arme și vânătoare.Autoritățile recomandă cetățenilor și membrilor asociațiilor de vânătoare să respecte aceste restricții, avertizând că nerespectarea interdicțiilor constituie contravenție sau infracțiune și va fi sancționată conform legislației Republicii Moldova.Pentru informații suplimentare și clarificări, cetățenii pot contacta linia verde a Poliției de Frontieră la numărul 022 259 717.
15:00
Alegerile de duminică vor fi monitorizate de 3 423 observatori naționali și internaționali Liber TV
Alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. Aceștia reprezintă 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane), 15 autorități electorale străine (28 de persoane), 12 asociații internaționale (269 persoane), misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane, Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane, Parlamentul European – 14 persoane, Adunarea Parlamentară a OSCE - 118 persoane, Parlamentul Ucrainei – 15 persoane și Organizația Internațională a Francofoniei - 8 persoane. De asemenea, mai mulți observatori naționali au fost acreditați de către consiliile electorale de circumscripție naționale.
14:10
Tragedie la Cahul: tânăra de 20 de ani dispărută a fost găsită decedată într-o zonă împădurită Liber TV
Căutările tinerei de 20 de ani, dispărută ieri la Cahul, s-au încheiat cu o descoperire tragică. Poliția a anunțat că fata a fost depistată decedată, într-o zonă împădurită de la marginea orașului.Potrivit datelor preliminare, în urma examinării efectuate de medicul legist, pe corpul victimei au fost identificate leziuni caracteristice strangulării. Totodată, lângă aceasta a fost găsită geanta cu lucrurile personale.Inspectoratul de Poliție Cahul a mobilizat, pe parcursul nopții trecute, grupuri mixte de polițiști, voluntari și studenți de la Colegiul de Medicină, care au desfășurat acțiuni ample de căutare. Din păcate, acestea s-au soldat cu descoperirea macabră din această dimineață.Tânăra, care urma cursurile Colegiului din Cahul, fusese dată dispărută după ce nu a mai revenit acasă de la studii. Ultima dată fusese văzută purtând pantaloni albaștri, maletă gri și o jachetă neagră.Cazul este acum investigat de poliție pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica persoanele implicate.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Moscova și Teheranul își consolidează cooperarea nucleară: contract de 25 miliarde de dolari pentru centrale atomice în Iran Liber TV
Rusia și Iranul au semnat la Moscova un acord nuclear în valoare de 25 de miliarde de dolari, care prevede construcția de centrale atomice pe teritoriul iranian.Documentul a fost semnat între „Rosatom” și compania iraniană Iran Hormoz și vizează ridicarea unor centrale în provincia Hormozgan și în regiunea Sirik.În prezent, Iranul dispune de o singură centrală nucleară – centrala de la Bushehr, construită tot de Rusia, care produce aproximativ 1 GW de energie electrică. Noile proiecte ar urma să contribuie la reducerea deficitului cronic de energie cu care se confruntă țara.Acordul vine într-un context internațional tensionat, marcat de posibilitatea reluării sancțiunilor ONU împotriva Teheranului. În luna august, Franța, Germania și Marea Britanie au activat mecanismul de revizuire a acordului nuclear din 2015, ceea ce ar putea duce la noi restricții asupra Iranului.
11:10
Crimă odioasă la Leova: un bărbat ar fi fost ucis de colegul de pahar Liber TV
Un bărbat și-a pierdut viața noaptea trecută, în jurul orei 23:30, după ce a fost înjunghiat mortal de colegul său de pahar, într-un apartament din orașul Leova, scrie PulsMedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, consuma băuturi alcoolice împreună cu un bărbat de 47 de ani, la domiciliul acestuia. În urma unui conflict iscat pe fondul alcoolului, gazda i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu cuțitul. Rănile grave și hemoragia abundentă i-au fost fatale victimei, medicii ajunși la fața locului nemaiputând decât să constate decesul. Agresorul a fost reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru omor. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele crimei și identitatea bărbatului ucis.
11:00
Peste 300.000 de automobile BMW și Toyota, rechemate în SUA și Germania din cauza pericolului de incendiu Liber TV
BMW a anunțat o amplă campanie de rechemare a vehiculelor după ce a fost depistată o defecțiune la sistemul de pornire, care ar putea provoca incendii.În Statele Unite sunt vizate aproape 196.000 de mașini, inclusiv mai multe modele BMW, dar și Toyota Supra fabricate în anii 2021–2022. În Germania vor fi retrase din circulație pentru verificări aproape 137.000 de automobile.Problema afectează modele produse între 2015 și 2022, comercializate pe piețele din Europa, Asia și SUA.Deși grupul auto german a confirmat defecțiunea tehnică, numărul exact de mașini vizate la nivel mondial nu a fost făcut public.Potrivit companiei, proprietarii vor fi contactați pentru a programa verificările și reparațiile necesare.
11:00
Oficial: TikTok devine companie americană. Trump a semnat decretul privind transferul activelor Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care aprobă vânzarea activelor americane ale platformei TikTok, deschizând astfel calea pentru continuarea funcționării rețelei sociale în Statele Unite.Conform documentului, majoritatea acțiunilor vor trece în proprietatea investitorilor americani, în timp ce compania chineză ByteDance va păstra mai puțin de 20% din participație și un singur loc în consiliul de administrație.Pentru securitatea datelor utilizatorilor americani va fi responsabilă compania Oracle, care va gestiona infrastructura cloud și va monitoriza posibilele riscuri cibernetice.„TikTok nu va mai fi folosit ca armă de propagandă împotriva americanilor”, a declarat vicepreședintele SUA J.D. Vance.Potrivit Casei Albe, decretul garantează celor peste 170 de milioane de utilizatori americani un acces sigur la rețea. Totuși, detaliile tranzacției nu au fost făcute publice, iar China nu și-a exprimat oficial acordul.În prezent, negocierile de preluare sunt purtate de Oracle, Silver Lake și MGX din Abu-Dhabi, iar valoarea estimată a pachetului american este de 14 miliarde de dolari – de peste 20 de ori mai mică decât capitalizarea globală a ByteDance.Decizia vine după ce, în timpul administrației Biden, Congresul a votat legea ce prevedea blocarea TikTok pe fondul temerilor privind scurgerile de date către China. Trump, odată revenit la Casa Albă, a suspendat interdicția, dar a impus condiția ca afacerea americană a platformei să treacă sub control local.
10:40
Creştinii ortodocşi marchează Înălţarea Sfintei Cruci. Ce semnificaţii are sărbătoarea Liber TV
Creştinii ortodocşii marchează pe 27 septembrie cea mai veche şi importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. Ziua Crucii aminteşte de un moment semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.În ajunul unei lupte împăratul Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer a apărut o cruce formată din stele, însoţită de inscripţia „Prin acest semn vei învinge". După victorie, împăratul Constantin a trimis-o pe mama sa, Elena, să descopere crucea pe care a pătimit Mîntuitorul Hristos. La Ierusalim, aproape de Golgota, împărăteasa Elena a descoperit crucea. Patriarhul Macarie a înălţat-o deasupra amvonului în Biserica Învierii din Ierusalim. De atunci, în fiecare an, pe această dată este cinstită Ziua Înălţării Sfintei Cruci.Ziua Crucii, aşa cum se numeşte sărbătoarea în popor, este cinstită prin post şi praznice. Se posteşte pentru sănătatea familiei, pentru spor şi pentru bunăstarea gospodarilor. Credincioşii sfinţesc la biserică ulcele noi pline cu miere şi lapte; de toarta căniţelor ei leagă cîte un fir de aţă roşie, iar fiecare cană este acoperită cu un colac. Toate aceste ofrande se dau de pomană săracilor, în memoria rudelor decedate.Conform tradiţiilor creştine, în această zi nu se mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al căror miez se aseamănă cu crucea. Totodată, această dată vesteşte că vara s-a sfârşit şi toamna îşi intră în drepturi.Poporul crede, că la Ziua Crucii de toamnă intră în pămînt şerpii, şopîrlele şi alte vietăţi mărunte. Se mai spune, că pământul „se închide” nu numai pentru vietăţi, ci şi pentru plante. După sărbătoarea aceasta plantele încep a se usca.Conform tradiţiei bisericeşti în amintirea evenimentului important, în ajunul sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, după vecernie, se scoate din altar în mijlocul bisericii simbolul Crucii Mîntuitorului, împodobită cu flori spre închinarea creştinilor. De aceea în Ziua Crucii de Toamnă sunt duse la biserică tot felul de flori – vîzdoage, busuioc etc. care se pun împrejurul Sfintei Cruci. După ce sînt sfinţite se împart creştinilor, pentru că se cred bune de leac. Biserica recomandă să se ţină post înaintea sărbătorii Sfintei Cruci. Se spune că e bine să posteşti toată ziua aceasta. Nu se munceşte în această zi. Nu e bine să minţi în această zi. Dacă tună în această zi e semn că toamna va fi lungă.
26 septembrie 2025
19:50
SIS a interzis accesul în Republica Moldova a 21 de cetățeni străini care au solicitat să fie observatori la alegerile de duminică Liber TV
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 persoane cărora le-au fost impuse interdicții de intrare se numără 16 cetățeni ai Federației Ruse, trei ai Armeniei, precum și câte un cetățean al Belarusului și al Uzbekistanului. În contextul scrutinului electoral de duminică, Comisia Electorală Centrală a recepționat mai multe cereri de acreditare din partea unor persoane și organizații care trezesc semne serioase de întrebare.Conform unei investigații realizate de publicația The Insider, printre solicitanți se regăsesc reprezentanți ai unor structuri asociate cu propaganda rusă, precum și persoane care, în trecut, au participat în calitate de observatori la referendumurile ilegale organizate de autoritățile ruse în regiunile ucrainene ocupate.
19:40
„Nunți politice” inventate și atacuri online: Ion Ceban denunță o campanie murdară împotriva sa Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, denunță faptul că profilurile sale personale de pe rețelele sociale au fost, în ultimele zile, ținta unor atacuri masive. „Profilele mele personale de pe rețelele de socializare au fost intens atacate: tot felul de like-uri, comentarii, mesaje și alte manifestări. Vreau să vă spun cu toată certitudinea că eu nu am nicio implicare și nici echipa mea sau toți cei care fac parte din Blocul ALTERNATIVA nu au legătură cu aceste acțiuni.” Ion Ceban a precizat că scopul principal al acestor atacuri este ștergerea postărilor de pe profilurile sale. „De pe un e-mail fals, care pretindea a fi al Blocului ALTERNATIVA, a fost trimis un mesaj despre presupuse „nunți” între partidele politice. E-mailul, provenind de pe un domeniu înregistrat în Polonia, a ajuns la zeci de mii de destinatari din Moldova. Nu știm de unde au obținut accesul, dar doar guvernul ar putea avea astfel de informații. Instituțiile statului, vă rog să vă ocupați de acest caz.”
18:50
(FOTO) Pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând din 25 septembrie 2025, pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi în regim permanent, conform schemei de organizare a circulației rutiere.Reluarea circulației obișnuite pe pod a fost posibilă după finalizarea lucrărilor de reparație din cadrul proiectului „Reparația podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul”.Totodată, a fost restabilit regimul de circulație în ambele direcții pe str. Albișoara, în regim permanent, conform schemei de organizare a circulației rutiere, coordonată cu Direcția Generală Mobilitate Urbană și Inspectoratul Național de Securitate Publică.De la darea în exploatare și până la inițierea proiectului de reparație capitală, podul din str. Mihai Viteazul a beneficiat doar de lucrări de întreținere curentă. Necesitatea consolidării structurii și modernizării elementelor de construcție a fost una imperativă, dată fiind importanța sa pentru rețeaua rutieră a capitalei.Lucrările de reparație capitală au vizat reconstrucția tehnică în profunzime, pentru a garanta siguranța circulației și a asigura o durată de viață extinsă a podului: Consolidarea infrastructurii și a fundațiilor prin ranforsarea coloanelor de sprijin și a elementelor de rezistență; Demontarea integrală a suprastructurii podului până la nivelul grinzilor, cu reparația sau înlocuirea acestora, după necesitate; Refacerea integrală a căii de rulare, inclusiv hidroizolarea, straturile de protecție și de egalizare, îmbrăcămintea asfaltică; Executarea rosturilor de dilatație; Montarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de pe pod; Schimbarea blocurilor de trotuar pietonal și a parapetelor de siguranță; Înlocuirea stâlpilor și firelor de la rețeaua de contact și tracțiune pentru transportul electric urban; Modernizarea iluminatului public.Podul a fost construit în anul 1974, având o lungime de 300 metri și 26 metri lățime, cu un profil de 6 benzi de circulație și 2 trotuare pietonale.
18:40
Andrei Năstase anunță: „Recunoașterea extinsă a permiselor moldovenești va ajunge pe agenda Guvernului și Parlamentului britanic” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale o veste importantă pentru diaspora moldovenească din Marea Britanie: recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești urmează să fie examinată la nivelul Guvernului și Parlamentului de la Londra.„Am reușit. O veste minunată pentru diaspora din Marea Britanie! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra”, a declarat Năstase.Potrivit acestuia, deputatul britanic Karl Turner a confirmat sprijinul pentru moldoveni și faptul că subiectul va fi inclus pe agenda autorităților britanice.Totodată, Năstase i-a adus mulțumiri consilierului municipal din Marea Britanie, George Grozav, originar din Republica Moldova, pentru implicarea constantă și sprijinul acordat în promovarea acestor demersuri.„Moldovenii merită respect și soluții concrete, oriunde s-ar afla!”, a mai subliniat Andrei Năstase.
17:10
Dispută aprinsă la dezbateri: Usatîi spune că are 40 de înregistrări cu Boris Marcoci, deputat PAS, „strângând bani din vamă”. Ce răspunde Vladimir Bolea Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu acuzații directe la adresa deputatului PAS Boris Marcoci, în cadrul dezbaterilor electorale difuzate de postul TV8. Usatîi a declarat că deține „peste 40 de înregistrări” care ar demonstra implicarea acestuia în colectarea ilegală de bani din vamă.„De ce nu ați făcut PR pe Boris Marcoci, deputat PAS, unde numai eu am peste 40 de înregistrări unde strânge bani din vamă, a pus tot ‘schematozul’. Dvs serios? Nu o faceți pe niznaiul. Pur și simplu dumneavoastră sunteți la infrastructură și știți foarte bine cine este Boris Marcoci și care este problema cu strânsul banilor din vameși. Vameșii au fost reținuți. Voi la ședințele PAS ați ascultat aceste înregistrări! Tot ai voștri mi le-au adus”, a declarat Renato Usatîi în cadrul dezbaterilor.În replică, candidatul PAS Vladimir Bolea a apărat colegul său și l-a îndemnat pe Usatîi să sesizeze organele competente, în loc să lanseze acuzații în spațiul public.„Atunci când aveți dovezi și argumente, să mergeți să depuneți toate documentele la Procuratură, la CNA. Suntem într-un stat de drept, facem o reformă. Ați spus că abia începem să construim un stat de drept, dar dacă noi începem în platouri să facem justiție, să judecăm și să condamnăm, dar nu mergem la CNA…”, a spus Bolea.Deputatul PAS Boris Marcoci nu a comentat deocamdată acuzațiile.
16:50
Incendiu în apropierea Liceului Teoretic Republican „Aristotel”: clădire părăsită mistuită de foc Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a izbucnit la o clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A, în apropierea Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:02, după ce trecătorii au observat un fum dens ridicându-se din zonă. La fața locului au fost trimise cinci echipe de intervenție, care au constatat că focul a cuprins acoperișul unei construcții abandonate aflate pe teritoriul instituției de învățământ.Echipele de salvatori au lucrat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar până la această oră nu au fost raportate victime.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiștii IGSU.
16:40
Șase copii au murit la Spitalul de Copii din Iași. Ministerul Sănătății din România confirmă un focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens Liber TV
Șase copii internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele zile, în urma unui posibil focar de infecții cu bacteria Serratia Marcescens. Cazul a fost confirmat de Ministerul Sănătății, care a precizat că alți nouă pacienți sub un an au fost depistați pozitiv cu bacteria periculoasă.Potrivit autorităților, deocamdată nu există o legătură medicală directă dovedită între infecția cu Serratia și decesele copiilor, având în vedere comorbiditățile grave pe care micuții le aveau. Legătura de cauzalitate urmează să fie stabilită de experți medico-legali.Ministerul Sănătății din România a arătat însă că spitalul a raportat cu întârziere primele cazuri de infecție: primul copil infectat a fost confirmat pe 13 septembrie, dar notificarea către DSP Iași a fost transmisă abia pe 19 septembrie, când deja existau patru pacienți afectați.Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat măsuri ferme:„Am dispus de urgență un control comun al Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, iar dacă se constată mușamalizarea sau neraportarea la timp, voi dispune demiteri.”Măsurile dispuse la nivelul spitalului suspendarea internărilor în secția ATI – sector A; restricționarea accesului vizitatorilor și personalului extern; intensificarea igienei și obligativitatea echipamentului de protecție; testarea mâinilor personalului medical pe medii de cultură; repetarea probelor de apă potabilă și a materialelor sterile; testarea materialelor sanitare și suspendarea utilizării celor cu rezultate neconforme.Ministerul a creat o Celulă de Criză formată din reprezentanți ai Inspecției Sanitare de Stat, Corpului de Control și DSP Iași, care investighează cazul. Poziția conducerii spitaluluiManagerul unității, medicul Cătălina Ionescu, susține că din 16 septembrie s-a luat decizia de a nu mai primi pacienți din alte județe în ATI și că s-au intensificat măsurile de igienă și autocontrol.„Am căutat orice cauză, orice sursă sau rezervor care poate determina infecția. S-au luat probe de pe suprafețe, aparatură, ventilație, mâinile personalului și din soluțiile sterile”, a declarat managerul.Publicația 7Iași a scris inițial că cinci copii, cu vârste de până la opt ani, au decedat după infectarea cu Serratia Marcescens, toți având boli grave preexistente. Ulterior, Ministerul Sănătății a confirmat șase decese și nouă cazuri de infectare.Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a fost renovat integral în 2023, cu fonduri europene de peste 138 milioane de lei.
16:30
Victoria Furtună (Moldova Mare): „Pe 28 septembrie nu stați acasă! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnându-i să participe activ la scrutin. Într-o postare publică, aceasta a acuzat guvernarea că încearcă să descurajeze oamenii să vină la urne, susținând că lipsa de participare ar facilita manipularea rezultatelor.„Scopul tacticii de intimidare este unul singur – să sperie oamenii ca ei să stea acasă în ziua alegerilor. Ei visează la secții de votare goale – scenariul perfect pentru a-și orchestra victoria”, a afirmat Furtună.Lidera formațiunii a făcut apel la mobilizarea electoratului:„Pe 28 septembrie — nu stați acasă! Luați-vă familia, prietenii, vecinii și veniți la vot! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele.”Furtună a declarat că prezența la urne este esențială pentru apărarea democrației, iar absenteismul ar putea fi „folosit împotriva oamenilor”.
14:30
Breaking News | Partidul Republican „Inima Moldovei” exclus din cursa electorală. CEC obligă Blocul Electoral Patriotic să elimine candidații formațiunii Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost aprobată vineri, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”, pe fundalul unor proteste organizate de Blocul Electoral Patriotic (BEP) în fața instituției.CEC a invocat acuzații de finanțare ilegală și a dispus ca BEP – care reunește Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – să excludă din lista de candidați membrii „Inima Moldovei” în termen de 24 de ore.„Se obligă BEP să înlăture neconformitățile constatate (…) în termen de 24 de ore de la adoptarea prezentei hotărâri”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica, citind din documentul oficial.Decizia poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Centru.Reacțiile nu au întârziat să apară: Vadim Filipov, membru CEC, a votat împotrivă, afirmând că hotărârea „încalcă dreptul constituțional de a fi ales”. Fadei Nagacevschi, reprezentantul „Inima Moldovei”, a anunțat că va ataca decizia în instanță, calificând excluderea drept „arbitrară”. Tamara Chișca-Doneva, reprezentanta BEP, a declarat că hotărârea CEC este „un act politic”.Astfel, chiar dacă Blocul Electoral Patriotic rămâne în competiția electorală ca unul dintre cei 23 de concurenți înregistrați, candidații „Inima Moldovei” trebuie retrași de pe listă pentru a nu compromite validarea participării blocului în scrutin.
13:30
(VIDEO) Ion Ceban, mesaj către locuitorii capitalei: „În Chișinău, Guvernarea PAS nu a realizat niciun proiect în mandatul său de patru ani” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care nu m-au ales. Nu fac diferențe atunci când reparăm o stradă, un trotuar, un parc sau o școală, când renovăm o grădiniță sau când construim proiecte noi.” Ion Ceban a reamintit că, deși în campaniile din 2019 și 2023 a fost acuzat că „este mâna Moscovei”, dezvoltarea Chișinăului demonstrează contrariul. „Astăzi, cu aceleași sperietori, PAS promite tot felul de proiecte. Dar, de când promit, a trecut deja mai bine de jumătate de an și nu au făcut nimic. Ei nu sunt capabili să facă, ci doar promit. Cu aceleași promisiuni merg în suburbii, spunând că vor face nu știu ce în anul 2030. Nu-i credeți! Ei spun minciuni. În Chișinău, Guvernarea PAS nu a realizat niciun proiect în mandatul său de patru ani.” Ion Ceban a subliniat că în Parlament trebuie să ajungă oameni capabili să rezolve problemele Capitalei și ale țării. „Dragi chișinăuieni, avem puterea de a opri aceste sperietori. De aceea, fac apel către Dumneavoastră: pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot. Votați Blocul ALTERNATIVA!”﻿
13:10
(VIDEO) Andrei Năstase avertizează: „Se pregătesc noi poveri pentru cetățeni și diaspora” – propune majorarea plafonului pentru colete la 500 de euro Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat un apel către cetățeni să iasă la vot, declarând că vocea oamenilor trebuie apărată în Parlament. Într-un mesaj video, acesta a atras atenția asupra unor posibile măsuri fiscale care ar putea afecta direct familiile din Republica Moldova și diaspora. Potrivit lui Năstase, din 1 ianuarie 2026, coletele internaționale ar putea fi supuse TVA-ului și taxelor vamale de peste 20%. Mai mult, plafonul actual de 150 de euro pentru bunurile aduse de persoane fizice riscă să fie redus sau chiar eliminat. „Această măsură ar lovi mii de familii care depind de pachetele trimise de cei dragi din străinătate. Solicit premierului și președintelui Parlamentului să dea un semnal clar și să garanteze că plafonul nu va fi coborât, ci ridicat la cel puțin 300 de euro”, a declarat Năstase. În același timp, candidatul independent și-a asumat angajamentul de a promova în Legislativ majorarea plafonului la 500 de euro, pentru a proteja cetățenii și diaspora. „Hai la vot! Cu Credință, Curaj, Demnitate! Votează Andrei Năstase, Independent, Vocea ta în Parlament!”, și-a încheiat mesajul Năstase, subliniind că reprezintă vocea oamenilor în fața deciziilor politice care le afectează viața de zi cu zi.
12:20
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane Liber TV
Centrul Național Anticorupție   și    Procuratura Anticorupție  desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani și bunuri în scopul determinării unor persoane să își exercite drepturile electorale la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 într-un anumit mod. Potrivit materialelor acumulate, în raionul Criuleni activează în prezent mai multe grupuri de persoane implicate anterior în coruperea masivă a alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024. Aceste grupuri ar fi reluat activitățile ilegale, pregătind implementarea unor scheme similare și pentru scrutinul parlamentar ce urmează. În fapt, s-a stabilit că respectivele grupuri sunt organizate și coordonate de lideri locali din orașul Criuleni și din localitățile Râșcova, Răculești, Cruglic, Boșcana, Slobozia-Dușca, Bălțata, Mărdăreuca, Mălăieștii Noi, Sagaidac, Corjova și Izbiște. În urma investigațiilor s-a  constatat că în aceste localități se conturează o schemă organizată de corupere electorală, care presupune întocmirea unor liste nominale ce conțin date personale (inclusiv adrese și numere de contact) ale unor persoane dispuse să voteze în favoarea unei anumite formațiuni politice, contra unor sume de bani. Până la această etapă a investigațiilor, au fost identificate 9 persoane care au roluri clar delimitate în cadrul rețelei. Acestea sunt conectate la liderii grupului politic vizat și execută sarcini trasate de aceștia, în schimbul unor remunerații ilicite. La această oră se desfășoară mai multe percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Până la moment, ofițerii anticorupție au ridicat mijloace financiare, carduri, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alți purtători de informații.
