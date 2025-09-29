(video) TECHART Tsport R: Porsche 911 Carrera T reimaginat pentru plăcerea pură a conducerii

13:00

Situație mai neobișnuită raportată la Serviciul 112 din Republica Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California! Reptila a fost observată în compartimentul motor al vehiculului, în timpul unei […] Articolul Un bărbat și-a importat în Moldova, din California, o mașină cu un șarpe cu clopoței sub capotă apare prima dată în Autoblog.md.