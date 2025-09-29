Ștefan Gligor: 790 mii au votat „ca să nu vină rușii”
Oficial.md, 29 septembrie 2025 10:50
Unul din liderii Blocului „Împreună”, Ștefan Gligor, a mulțumit tuturor celor cinci mii douăzeci și..
Premierul României: Felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri # Oficial.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28..
După închiderea secțiilor de votare, liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei..
Poliția: Pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani # Oficial.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală..
Sinteza CNA: Circa 9 mln. lei în criptovalută depistate într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
Igor Munteanu: Partidul CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național, liberal, pro-Occidental și credincios # Oficial.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune..
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, spune că, după un scrutin caracterizat printr-o..
10:20
Andrei Năstase, candidat independent, a mulțumit alegătorilor pentru încrederea și sprijinul pe care i l-au..
Arina Spătaru: Voturile primite astăzi nu sunt doar o cifră – sunt dovada că munca noastră se vede # Oficial.md
Liderul ALDE, Arina Spătaru, a mulțumit tuturor colegilor „pentru nopțile nedormite, pentru drumurile prin sate..
Liderul PNM: Peste cinci mii de oameni ne-au acordat încrederea lor, un rezultat onorabil # Oficial.md
Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, afirmă că în urma alegerilor parlamentare, rezultatul care contează..
Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Chișinău au fost exprimate, în..
Olesea Stamate: În contextul în care campania a fost doar despre sperietori să mă votați a fost un gest cu adevărat curajos # Oficial.md
Olesea Stamate, care a candidat independent la alegerile parlamentare, a mulțumit fiecărui alegător care a..
Mai rămân 3 secții de votare unde urmează să fie numărate voturile. După procesarea a..
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut..
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe..
S-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi..
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri..
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc..
Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile # Oficial.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și,..
Igor Dodon: Ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află # Oficial.md
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat..
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor..
Ion Chicu: Am votat pentru o Republică Moldova pașnică, unde oamenii se respectă reciproc # Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare..
STISC a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale # Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice..
Președintele Maia Sandu vine cu un îndemn la vot pentru moldovenii din diasporă: „Dragă diasporă, prin..
Renato Usatîi: Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie ocrotit, auzit # Oficial.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna,..
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației..
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de..
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună..
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la..
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în..
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit..
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și..
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în..
Astăzi, în Republica Moldova, au loc alegerile parlamentare. Prima secție de votare deschisă pentru aceste..
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, # Oficial.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274..
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală # Oficial.md
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții..
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru..
CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la funcția de deputat din partea acestuia # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la..
CEC a acreditat peste 3 400 observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în..
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare # Oficial.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de..
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară # Oficial.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință..
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a..
Andrei Năstase: Am reușit! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii..
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
