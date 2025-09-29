Ștefan Gligor: 790 mii au votat „ca să nu vină rușii”

Oficial.md, 29 septembrie 2025 10:50

Unul din liderii Blocului „Împreună”, Ștefan Gligor, a mulțumit tuturor celor cinci mii douăzeci și..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
11:00
Premierul României: Felicitări cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri Oficial.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a adresat felicitări din inimă cetățenilor Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la..
Acum 15 minute
10:50
Ștefan Gligor: 790 mii au votat „ca să nu vină rușii” Oficial.md
Unul din liderii Blocului „Împreună”, Ștefan Gligor, a mulțumit tuturor celor cinci mii douăzeci și..
Acum 30 minute
10:40
Irina Vlah: E timpul să recunoaștem cu toții: Moldova nu mai este stat democratic! Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „alegerile parlamentare din data de 28..
Acum o oră
10:30
Liderii Blocului Patriotic au mulțumit cetățenilor pentru participarea la alegeri Oficial.md
După închiderea secțiilor de votare, liderii Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei..
10:20
Poliția: Pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promit bani Oficial.md
Poliția a comunicat că deține informații că pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală..
10:20
Sinteza CNA: Circa 9 mln. lei în criptovalută depistate într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:20
Igor Munteanu: Partidul CUB rămâne fidel principiilor sale de a fi național, liberal, pro-Occidental și credincios Oficial.md
Liderul CUB, Igor Munteanu, a mulțumit celor care și-au acordat votul pentru formațiune. El spune..
10:20
PLDM: Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, spune că, după un scrutin caracterizat printr-o..
10:20
Andrei Năstase: Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent, a mulțumit alegătorilor pentru încrederea și sprijinul pe care i l-au..
Acum 2 ore
10:00
Arina Spătaru: Voturile primite astăzi nu sunt doar o cifră – sunt dovada că munca noastră se vede Oficial.md
Liderul ALDE, Arina Spătaru, a mulțumit tuturor colegilor „pentru nopțile nedormite, pentru drumurile prin sate..
09:50
Liderul PNM: Peste cinci mii de oameni ne-au acordat încrederea lor, un rezultat onorabil Oficial.md
Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, afirmă că în urma alegerilor parlamentare, rezultatul care contează..
09:50
Cum s-au împărțit voturile în Chișinău Oficial.md
Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală, în municipiul Chișinău au fost exprimate, în..
09:50
Olesea Stamate: În contextul în care campania a fost doar despre sperietori să mă votați a fost un gest cu adevărat curajos Oficial.md
Olesea Stamate, care a candidat independent la alegerile parlamentare, a mulțumit fiecărui alegător care a..
09:40
99,87% din procesele verbale procesate Oficial.md
Mai rămân 3 secții de votare unde urmează să fie numărate voturile. După procesarea a..
09:30
Rezultate preliminare în țară: PAS a obținut peste 44% din voturi Oficial.md
După procesarea celor 1 973 de procese-verbale din țară, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut..
Acum 12 ore
22:10
LIVE// Primele rezultate ale alegerilor parlamentare Oficial.md
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe..
22:10
S-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi..
Acum 24 ore
21:50
PAS, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor Oficial.md
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri..
21:50
Mulțumiri de la Maia Sandu pentru cei care au votat Oficial.md
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc..
21:40
Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile Oficial.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și,..
15:20
Igor Dodon: Ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află Oficial.md
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat..
15:10
Tudor Ulianovschi: Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă Oficial.md
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor..
14:20
Ion Chicu: Am votat pentru o Republică Moldova pașnică, unde oamenii se respectă reciproc Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare..
14:20
STISC a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice..
14:10
VIDEO// Maia Sandu – cu îndemn către diasporă Oficial.md
Președintele Maia Sandu vine cu un îndemn la vot pentru moldovenii din diasporă: „Dragă diasporă, prin..
14:00
Renato Usatîi: Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie ocrotit, auzit Oficial.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic..
14:00
Irina Vlah a votat împreună cu fiica și echipa Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna,..
13:50
Iată cumn decurge procesul de vot în străinătate! Oficial.md
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației..
13:40
Peste 589 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de..
11:10
Igor Grosu a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga Oficial.md
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună..
Ieri
11:00
Zeci de incidente constatate de Promo-LEX în procesul de vot Oficial.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la..
09:40
Ion Ceban: Am votat pentru profesionalism Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în..
09:30
Toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
09:20
Președintele a votat: Cetățenii pot salva democrația, pacea și viitorul Moldovei! Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit..
09:10
BPR: Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale Oficial.md
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și..
09:00
Primul vot a fost exprimat de o studentă din Japonia Oficial.md
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
09:00
Andrei Năstase: Ieșiți la vot!! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în..
09:00
VIDEO// Primul vot al alegerilor parlamentare Oficial.md
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
08:50
Toate centrele multifuncționale activează astăzi Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
08:50
MAE: Procesul de vot în Diaspora are loc în 301 secții de votare Oficial.md
Astăzi, în Republica Moldova, au loc alegerile parlamentare. Prima secție de votare deschisă pentru aceste..
08:40
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, Oficial.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274..
27 septembrie 2025
19:30
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală Oficial.md
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții..
18:30
Votul prin corespondență. Au fost recepționate 2 055 de plicuri Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru..
17:30
CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la funcția de deputat din partea acestuia Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la..
17:30
CEC a acreditat peste 3 400 observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în..
15:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare Oficial.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de..
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară Oficial.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință..
18:10
Noile adrese ale secțiilor de vot pentru cei din stânga Nistrului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a..
17:40
Andrei Năstase: Am reușit! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii..
17:30
Constatările Promo-LEX: Campania electorală mai intensă ca anii precedenți Oficial.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.