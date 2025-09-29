Studiu/ Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare
ZdGust, 29 septembrie 2025 10:40
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până la un prag similar cu cel observat la nefumători, potrivit unui studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității Texas A&M și publicat în SAGE Journals, transmite G4Media. Studiul a arătat [...]
• • •
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:10
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe de toamnă, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma un mic dejun obișnuit într-o experiență rafinată și sănătoasă, scrie G4Food. Aceste trei variante pot fi pregătite în mai puțin de 10 minute și aduc un plus de savoare meniului [...]
Acum 24 ore
11:20
Cifrele care contează mai mult decât numărul de kilograme. Ce ascunde circumferința mare a taliei la femei și la bărbați # ZdGust
Circumferința taliei, raportul talie-înălțime, tensiunea arterială și nivelul glicemiei oferă indicii mai exacte despre starea generală de sănătate decât greutatea corporală. Specialiștii recomandă și monitorizarea profilului lipidic complet, a echilibrului dintre activitate fizică și sedentarism, precum și a calității somnului, pentru o evaluare corectă, scrie HotNews. Studiile au scos la iveală că există inclusiv persoane obeze, [...]
Ieri
17:20
O tartă de ciocolată fără gluten, cu dovlecei rași în compoziție în loc de făină: desert cu nivel caloric redus # ZdGust
Pentru unii ar putea părea o idee ciudată, pentru că asociem mental dovleceii cu gustul sărat, nu cu cel dulce. În realitate, ei sunt destul de neutri și se integrează foarte bine în compoziții dulci, notează G4Food. Un desert cu un nivel caloric mult sub unul obișnuit – soluțiile de compromis de acest tip sunt [...]
14:50
Oamenii de știință australieni au dezvoltat un cocktail viral pentru combaterea superbacteriilor # ZdGust
Oamenii de ştiinţă din Australia au dezvoltat un cocktail viral personalizat, conceput pentru a combate infecţiile periculoase rezistente la antibiotice, oferind astfel o nouă speranţă în lupta globală împotriva superbacteriilor, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres. Tratamentul, denumit Entelli-02, este un cocktail compus din cinci virusuri (numite „bacteriofagi” sau „fagi”), conceput special pentru [...]
13:10
Cum alegi corect scaune birou pentru ore lungi la calculator? Te-ai întrebat vreodată dacă scaunul actual îți protejează sănătatea? Poate simți oboseală după câteva ore și nu înțelegi cauza. Sau te confrunți cu dureri de spate și crezi că sunt inevitabile. Adevărul este că scaunele influențează direct starea fizică și randamentul la lucru. Alegerea corectă [...]
11:40
Cercetătorii de la Institutul Medical Howard Hughes au găsit răspunsul la o întrebare veche: de ce unii oameni trăiesc mai mult, chiar dacă nu au gene speciale pentru asta, scrie MediaFAx. Experimentul a început cu viermi de laborator modificaţi să trăiască cu 60% mai mult. Dar descendenţii lor trăiau la fel de mult, deşi nu [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Între fulgii de ovăz și fulgii de porumb există mari diferențe și de preparare, și de conținut nutrițional. Care sunt mai recomandați și de ce # ZdGust
Sunt două dintre cele mai iubite alimente de micul dejun și ne salvează, în combinație cu lapte sau iaurt, mai ales atunci când suntem grăbiți. Dar între fulgii de ovăz și fulgii de porumb diferențele sunt semnificative. Se deosebesc și prin procesul de preparare, și prin tipul și cantitatea de nutrienți pe care îi furnizează [...]
26 septembrie 2025
18:10
Genomul Mariei Branyas, catalana care a trăit peste 117 ani, a dezvăluit secretele longevității extreme într-un studiu cuprinzător realizat de Institutul de Cercetare Josep Carreras din Spania și publicat în revista Cell Reports Medicine, transmite MediaFax. Cercetătorii coordonați de Manel Esteller au cartografiat genomul centenarei, proteinele din organismul ei și microbiota intestinală, folosind probe obținute [...]
17:10
Sfârșitul lunii septembrie aduce pe scena Chișinăului concerte, spectacole de teatru și activități creative care merită toată atenția. De la muzică live la spectacole pentru copii și ateliere de artă, oferta este diversă și captivantă. Momentum cu Tania Cerga Un concert special semnat de Tania Cerga, într-un cadru intim, unde muzica devine emoție pură. Când: [...]
16:20
Fuego, mesaj pentru alegătorii din R. Moldova: „Sunt cu sufletul acolo și sper ca toți moldovenii să fie responsabili și să aleagă cu discernământ” # ZdGust
În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, artistul român Fuego a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care îndeamnă cetățenii să își exercite dreptul de vot și să nu rămână indiferenți față de viitorul țării. „Îi îndemn pe toți, în număr cât mai mare, să meargă la urne și să aleagă drumul [...]
16:00
12:40
Boala Huntington, o boală degenerativă devastatoare care se transmite în familie, a fost tratată cu succes pentru prima dată într-un studiu revoluționar de terapie genică, scrie The Guardian. Boala, cauzată de o singură anomalie genetică, ucide treptat celulele creierului, ducând la demență, paralizie și, în cele din urmă, la moarte. Cei care au un părinte [...]
12:10
Tudor Chirilă, despre alegerile din R. Moldova: „Bătălia e între dictaturi și democrație, așa imperfectă cum e ea” # ZdGust
Solistul formației „Vama”, artistul Tudor Chirilă, a reacționat la declarațiile recente ale serviciilor secrete externe rusești, care susțin fără dovezi că „România ar plănui să invadeze Republica Moldova”. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Chirilă subliniază că acest tip de acuzații se încadrează în tiparul propagandei ruse, folosit pentru a justifica intervențiile militare, așa cum [...]
11:30
Doi adolescenți din Pennsylvania au fost puși sub acuzare după ce au participat la „provocări periculoase” pe rețelele sociale, în incidente care s-au soldat cu moartea unei persoane și cu leziuni cerebrale permanente pentru alta, informează ABC news. Ambele cazuri au avut loc separat în Bethlehem Township, Pennsylvania, în prima parte a acestui an. „Am [...]
10:30
09:40
Bani lichizi pentru momente critice: Banca Centrală Europeană avertizează asupra importanței numerarului # ZdGust
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene (BCE) evidențiază importanța vitală a numerarului în perioade de criză și recomandă gospodăriilor din întreaga Europă să păstreze rezerve de urgență în bani lichizi. Autoritățile din mai multe țări, printre care Olanda, Austria și Finlanda, recomandă ca familiile să păstreze numerar suficient pentru a acoperi cheltuielile de bază [...]
25 septembrie 2025
17:40
Orice persoană care cumpără alimente s-a lovit cel puțin o dată în viață de această problemă: fructele au stat prea mult în fructieră și au început să se ofilească. Astfel, dacă nu sunt consumate în câteva zile, mai ales dacă stau la căldură, acestea se vor ofili, bananele vor căpăta pete maronii total neapetisante, motiv [...]
15:40
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță începerea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova. Lucrările urmează să fie finalizate înainte de începerea sezonului rece, în funcție de specificul fiecărui lot regional. Familiile beneficiare au fost selectate anterior în baza unor criterii tehnice și sociale, fiind [...]
14:30
Documentarul despre R. Moldova este acum pe Netflix: tradițiile și frumusețile țării văzute prin ochii unui jurnalist britanic # ZdGust
Documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova”, semnat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, este disponibil acum pe Netflix. Începând cu 24 septembrie, abonații din Moldova și România pot urmări cele trei episoade dedicate țării noastre, fiecare cu o durată de 45 de minute. Episoadele 10, 11 și 12 din noul sezon explorează cultura, [...]
13:40
Viața agitată lasă adesea puțin timp pentru gătit. Totuși, mesele hrănitoare nu trebuie să fie complicate. Cheia este să ai la îndemână ingredientele potrivite. La fel ca o garderobă bine aleasă, o cămară organizată îți permite să combini rapid alimente de bază în rețete simple și gustoase, arată healthyline.com. Specialiștii recomandă să păstrezi în permanență câteva [...]
12:10
Dacă personalizarea unei căni necesita până acum 30 de minute, compania Averprint va reuși să o facă în doar 30 de secunde, datorită unui echipament nou, unic pe piața din Republica Moldova, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Fondată acum 9 ani de antreprenorii Valentin Burduja și Alexandru Mocanu, Averprint a pornit de la un [...]
11:10
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces atât în Statele Unite, cât și în Europa. Totuși, specialiștii subliniază că există numeroase metode prin care putem reduce riscurile. Pe lângă mișcare, odihnă de calitate și gestionarea stresului, alimentația are un rol crucial pentru o inimă sănătoasă, conform parade.com. Medicul Joyce Oen-Hsiao, profesor asociat la Yale School [...]
09:50
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la [...]
09:50
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie de la Chișinău, cântăreaţa și compozitoarea Irina Rimes a vorbit, într-un interviu pentru portalul context.ro, despre valoarea democraţiei şi a participării la vot, despre rolul tradiţiilor şi modul în care acestea sunt instrumentalizate politic, dar şi despre parcursul european al Republicii Moldova şi nevoia unei informări corecte într-un [...]
24 septembrie 2025
17:20
Rechemare de produs alimentar. ANSA atenționează: „Consumatorii care au procurat produsul sunt îndemnați să nu îl consume” # ZdGust
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de pe piață a unui lot de crupe de hrișcă marca „ORA”, după ce în produs au fost depistate depășiri ale nivelului admis de „glifosat”, un pesticid interzis peste anumite limite. Lotul de crupe de hrișcă a fost distribuit de „VITAFOR” S.R.L, iar consumatorii care au achiziționat [...]
14:50
Pentru mulți copii, începutul grădiniței sau al școlii vine cu un nod în stomac: separarea de părinți, programul mai rigid, colegi noi, reguli noi. În primele săptămâni, există lucruri care cântăresc mai mult pentru starea lor de bine decât un stilou scump sau un ghiozdan „perfect”. HotNews scrie care sunt lucrurile prioritare în această perioadă. [...]
13:20
În fiecare sezon rece, garderoba are nevoie de un refresh care să îmbine stilul cu funcționalitatea. Când temperaturile scad și outfiturile se transformă, încălțămintea devine elementul central al ținutelor. Siluetele de botine cu toc gros sunt populare opțiuni pentru toamnă și iarnă, oferind atât confort, cât și un look modern. Cu ajutorul lor, poți trece [...]
12:50
Își mai amintește cineva spotul publicitar care îndemna românii să iasă la vot acum 10 ani? Realizată de agenția Leo Burnett România pentru Asociația Pro Democrația, campania impotriva absenteismului, care l-a readus pe Ștefan cel Mare în atenția publicului continuă să fie relevantă și astăzi. Mesajul simplu – „mergi la vot” – și tonul civic [...]
12:40
12:00
Apelurile automate la 112 de pe ceasurile și telefoanele inteligente: ce trebuie să știe utilizatorii # ZdGust
Dispozitivele inteligente – precum telefoanele mobile și ceasurile smart – sunt dotate cu funcții avansate, capabile să detecteze automat situații de urgență și să apeleze Serviciul 112, chiar și atunci când utilizatorul nu poate face acest lucru în mod direct. Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 reamintește că această tehnologie are un rol [...]
11:10
Informarea consumatorilor despre produsele nealimentare se face în mod obligatoriu prin elemente de identificare și prin indicarea caracteristicilor acestora. Aceste informații trebuie înscrise vizibil și explicit pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucțiunile de exploatare ori în alte documente care însoțesc produsul, după caz, în funcție de destinația acestuia. Textul [...]
10:30
Dai în chirie un apartament? Iată ce taxe trebuie să plătești și în cât timp trebuie să înregistrezi contractul # ZdGust
Persoanele fizice care dau în chirie locuințe, inclusiv prin platformele Booking și Airbnb, sunt obligate să înregistreze contractele de transmitere în posesie și/sau folosință a imobilelor la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în termen de 7 zile de la încheierea contractului. În plus, acestea trebuie să achite un impozit lunar de 7% (rezidenți) sau 12% [...]
09:50
Cum poți adăuga brânza de vaci în meniul tău pentru a-l face mai sățios și sănătos: recomandările nutriționiștilor # ZdGust
Brânza de vaci poate fi folosită aproape în orice preparat culinar, de la paste până la smoothie-uri, pentru a adăuga un plus de proteine, potrivit eatingwell.com. Brânza de vaci este un aliment versatil, având 24 de grame de proteine într-o singură cană. Nutriționiștii o recomandă în parfait-uri cu fructe, boluri cu legume, omlete, sosuri de [...]
23 septembrie 2025
17:30
Trei idei de preparate rapide pentru cină, cu o simplă conservă de fasole: de la salată mexicană la o tocăniță ușor de gătit # ZdGust
Dacă ai în cămară o conservă de fasole și nu știi ce să gătești pentru cină, ai la îndemână soluții delicioase, rapide și hrănitoare. Fasolea este o sursă excelentă de proteine vegetale și fibre, iar cu câteva ingrediente simple poți pregăti preparate savuroase, scrie G4Food. Cu o simplă conservă de fasole, poți transforma cina într-o [...]
16:40
În zilele de 26, 27 și 28 septembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la trei spectacole de excepție – comedii clasice și o dramă emoționantă – puse în scenă cu pasiune și talent. „Revizorul” de Nikolai Gogol – 26 septembrie, ora 18:30 Regia: Petru Vutcărău #comedie 15+ „Revizorul” spune povestea unui orășel de provincie [...]
16:10
(VIDEO) Macron îl sună pe Trump de pe trotuar: „Ghici ce? Aștept în stradă pentru că totul e blocat” # ZdGust
Emmanuel Macron a avut parte de o scenă neobișnuită la New York. După ce a susținut un discurs la sediul ONU, în care Franța și-a reafirmat sprijinul pentru recunoașterea statului Palestina, președintele francez a fost nevoit să aștepte pe străzile din Manhattan. Motivul? Poliția locală i-a explicat că traficul fusese blocat pentru trecerea coloanei oficiale [...]
15:50
Trump leagă Tylenolul (paracetamolul) de autism. Comunitatea medicală: „Declarații periculoase și iresponsabile” # ZdGust
Președintele american Donald Trump a afirmat luni, 23 septembrie, că medicii din SUA vor fi îndrumați să nu mai prescrie analgezicul Tylenol femeilor însărcinate, invocând o presupusă, dar contestată, legătură între acest medicament și autism, transmite BBC. Trump a susținut că administrarea de Tylenol (substanța activă paracetamol) – „nu este bună” și că femeile însărcinate [...]
13:40
Expunerea la soare stimulează sinteza vitaminei D în piele, un proces esențial pentru sănătatea organismului. Această vitamină liposolubilă ajută la absorbția și stocarea calciului și fosforului, contribuind astfel la întărirea oaselor. În plus, vitamina D are roluri importante în reducerea inflamației, combaterea infecțiilor și îmbunătățirea stării de spirit, scrie Health. De cât soare avem nevoie? [...]
12:40
Știai că poți prepara maia fără drojdie de bere folosind, în schimb, strugurii, mai ales acum când se culeg viile? # ZdGust
Dacă ești pasionat de pâinea cu maia naturală, fără drojdie de bere, acum e momentul să prepari una. Fermenții pe care îi conțin strugurii sunt baza ideală pentru a crea o masă de maia pe care o putem folosi la aluaturi dospite, scrie G4Food. Acel strat albicios de pe bobul de strugure conține o microfloră [...]
11:20
Îngrijirea orhideelor pas cu pas: ce ghiveci alegi, cât de des le uzi și cum să le menții sănătoase # ZdGust
Câtă apă trebuie să primească o orhidee, unde este cel mai bun loc din casă și chiar are nevoie de hrană specială? Deși multă lume crede că sunt greu de îngrijit, orhideele sunt surprinzător de ușoare! Cu puțină atenție, îți pot înfrumuseța casa luni întregi, chiar ani. Descoperă câteva sfaturi ca să le păstrezi în [...]
10:20
Deși majoritatea oamenilor nu merg la medic pentru durerile de cap, acestea sunt cel mai frecvent simptom cu care pacienții se adresează unui neurolog. Medicul neurolog Olga Gavriliuc explică ce tipuri de dureri de cap există, care sunt cauzele și cum pot fi tratate. Teama de tumori cerebrale, anevrisme sau alte boli grave apare adesea [...]
09:40
Începutul zilei este esențial pentru randamentul fizic și mental al celor mici. Totuși, multe familii cad încă în capcana micului dejun rapid și plin de zahăr, crezând că un bol de cereale este suficient pentru ca cei mici să aibă energie la școală. Nutriționistul Pablo Ojeda, a abordat acest subiect oferind recomandări clare despre cum ar trebui să [...]
22 septembrie 2025
17:20
Când luăm antibiotice, ne întrebăm adesea dacă este sigur să consumăm alcool – însă, de fapt, există multe alte alimente și băuturi pe care ar trebui să avem grijă când și dacă le consumăm atunci când luăm medicamente, potrivit bbc.co.uk. Există atât de multe moduri în care ceea ce mâncăm poate influența efectul medicamentelor, încât [...]
15:50
Aeroportul Internaţional Fiumicino din Roma oferă servicii de lux pentru câini: preia animalele direct din terminal. Iniţiativa urmează un model similar de la Frankfurt şi oferă camere cu podele încălzite, grădini private şi servicii de lux precum aromaterapie şi apeluri video cu animalele, transmite MediaFax. Dog Relais oferă camere cu podele cu temperatură controlată şi [...]
14:40
Taxa pentru vizitatorii de o zi în Veneția revine în 2026: Când vor trebui turiștii să plătească? # ZdGust
Consiliul din Veneția a confirmat că taxa pentru vizitatorii de o zi, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă și în 2026. Anul viitor, numărul de zile în care această taxă va fi aplicată va crește la 60, comparativ cu 54 în 2025, relatează Euronews. În 2026, vizitatorii de o zi vor fi nevoiți [...]
13:30
Etichetele produselor joacă un rol esențial în protecția consumatorilor, oferind informații relevante care permit luarea unor decizii de cumpărare informate și responsabile. Fie că este vorba despre alimente sau produse nealimentare, eticheta ne ajută să înțelegem ce cumpărăm – de la compoziție și origine până la instrucțiuni de utilizare și termen de valabilitate. Pentru ca [...]
12:40
Cu toții ajungem să avem mâncare rămasă pe care nu vrem să o aruncăm (și, de fapt, resturile bogate în amidon reîncălzite pot fi chiar mai sănătoase), dar, pe de altă parte, ne temem de toxiinfecții alimentare. Aproximativ un milion de oameni pe an se îmbolnăvesc din cauza alimentelor contaminate – aproximativ jumătate din cauza [...]
11:50
Somnul insuficient nu doar că favorizează apariția unor afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și hipertensiunea, ci afectează și metabolismul, greutatea, memoria, atenția, nivelul de stres și sănătatea mintală, notează publicația Food Institute. Mai mult decât atât, calitatea somnului este la fel de importantă ca durata lui. Semnele unui [...]
10:40
Apa chiar te poate ajuta să slăbești, dar numai în situația în care înlocuiește băuturile cu zahăr din dietă. Altfel, rezultatele sunt modeste, potrivit studiilor, realizate la Harvard Medical School și Academia de Nutriție și Dietetică din SUA, transmite HotNews. Deși 26,3% dintre persoanele care încearcă să slăbească declară, potrivit statisticilor, că beau mai multă apă [...]
