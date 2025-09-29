Validarea mandatelor de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament: ce se întâmplă după alegerile din 28 septembrie

19:50

Peste 11.300 de alegători din localitățile din stânga Nistrului s-au prezentat la urne până la ora 19:00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC). Alertele cu bombă care au vizat secțiile de votare destinate alegătorilor din raioanele de est s-au dovedit a fi false, acestea și-au reluat activitatea, iar votarea continuă în condiții de securitate, a anunțat președinta CEC, Angelica Caraman.