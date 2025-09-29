Cum se desfășoară tranziția de putere după alegeri – de la confirmarea rezultatelor la formarea Guvernului, explică Igor Boțan

17:20

R. Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, în timp ce Belarus rămâne captivă sub dictatura lui Alexandr Lukașenko, aflat la putere de 31 de ani. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, forțată să plece din țară, conduce mișcarea democratică din exil și subliniază importanța votului și păstrării identității naționale. În contextul scrutinului parlamentar din R. Moldova, ea speră că nimeni nu va interveni și că moldovenii vor alege ceea ce merită cu adevărat: să facă parte din familia europeană.