O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual
Realitatea.md, 29 septembrie 2025 10:40
Aproape o treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce sute de milioane de oameni din lume se confruntă cu foamea. Fenomenul risipei de alimente apare la fiecare verigă a lanțului agroalimentar – de la producție și procesare, până la retail și consum casnic – și are consecințe economice, sociale […] Articolul O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:00
VIDEO Tragedie la un hotel din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața în incendiu # Realitatea.md
Două tinere de 21 și 24 de ani, cetățene nepaleze, au murit carbonizate într-un incendiu izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Victimele erau angajate ale unității și au rămas captive la mansardă, în timp ce alte trei persoane au reușit să se salveze. Clădirea fusese închisă de Inspectoratul pentru Situații […] Articolul VIDEO Tragedie la un hotel din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața în incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Blocul Patriotic a dominat votul în Găgăuzia și pe malul stâng al Nistrului la parlamentarele din 28 septembrie 2025 # Realitatea.md
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah (exclusă înainte de scrutin) și Vasile Tarlev a primit cele mai multe voturi din partea alegătorilor din UTA Găgăuzia și de pe malul stâng al Nistrului. Din 57.147 de voturi în Găgăuzia, 47.061 au fost pentru Blocul Patriotic, […] Articolul Blocul Patriotic a dominat votul în Găgăuzia și pe malul stâng al Nistrului la parlamentarele din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a prezentat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit informațiilor, scrutinul s-a desfășurat într-un context complex, marcat de dificultăți la adresa statului de drept, însă autoritățile au reacționat prompt pentru a asigura desfășurarea procesului electoral în condiții de legalitate și siguranță. „Prin reacția promptă a autorităților și prin comunicarea […] Articolul CEC: 236 de încălcări de încălcări a înregistrat poliția, în ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:40
O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual # Realitatea.md
Aproape o treime din alimentele bune pentru consum ajung anual la gunoi, în timp ce sute de milioane de oameni din lume se confruntă cu foamea. Fenomenul risipei de alimente apare la fiecare verigă a lanțului agroalimentar – de la producție și procesare, până la retail și consum casnic – și are consecințe economice, sociale […] Articolul O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Irina Vlah: Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost un spectacol de prost gust # Realitatea.md
„Lidera Partidului „Moldova Mare”, Irina Vlah, a calificat alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, drept un spectacol de prost gust. Ea a adăugat că Moldova nu mai este un stat democratic, iar voința poporului nu mai înseamnă nimic. „Alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 au fost o farsă, un spectacol de prost gust […] Articolul Irina Vlah: Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost un spectacol de prost gust apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Alexandr Stoianoglo, unul din liderii blocului Alternativa: „Suntem un singur popor” # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii blocului Alternativa, a venit cu un mesaj către cetățeni după încheierea scrutinului. El a mulțumit tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunea lor politică, subliniind că votul fiecăruia „merită respect”. „Votul fiecăruia merită respect, iar democrația înseamnă, în primul rând – maturitate în fața rezultatului. Alegerile trec, dar rămâne ceva mai important […] Articolul Alexandr Stoianoglo, unul din liderii blocului Alternativa: „Suntem un singur popor” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:20
Pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitală oamenilor li se promiteau bani. Despre aceasta anunță Poliția luni, 29 septembrie. „Amintim repetat organizatorilor că poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și că legea pedepsește astfel de ilegalitate”, transmit oamenii legii. Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnă cetățenii să-și controleze acțiunile, să […] Articolul Participare plătită la protest în Chișinău? Poliția spune că are informații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:00
INFOGRAGIC Cum a votat diaspora de moldoveni stabiliți în cinci state-cheie la alegerile parlamentare # Realitatea.md
În data de 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare au participat activ la scrutinul parlamentar. Conform datelor centralizate, diaspora din Italia, Germania, Franța, Regatul Unit și România – cele mai mari cinci centre de vot din străinătate, în funcție de numărul de secții deschise – și-a exprimat opțiunile într-un mod relevant pentru tabloul […] Articolul INFOGRAGIC Cum a votat diaspora de moldoveni stabiliți în cinci state-cheie la alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Olesea Stamate, candidata independentă la alegerile parlamentare, nu a reușit să treacă pragul de 2%, circa 30 de mii de voturi, acumulând doar 0,33%, adică 5257 de voturi. Într-un mesaj public, Stamate a mulțumit alegătorilor săi, pe care i-a numit „curajoși” pentru decizia de a o susține într-o campanie marcată de „sperietori și manipulări”. Ea […] Articolul Stamate mulțumește celor care au votat-o: „Un adevărat act de curaj. Nu renunțăm” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Sute de milioane pentru buget: Serviciul Vamal a adunat peste 925 milioane lei în 7 zile # Realitatea.md
Peste 925 de milioane de lei au intrat la bugetul de stat într-o singură săptămână din activitatea Serviciului Vamal. Între 22 și 28 septembrie 2025, instituția a depășit planul de colectări, realizând 105,9% din cifra de control. De la începutul anului, încasările totale se ridică la aproximativ 29,5 miliarde lei, echivalentul a 100,4% din planul […] Articolul Sute de milioane pentru buget: Serviciul Vamal a adunat peste 925 milioane lei în 7 zile apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Președinta Maia Sandu va susține astăzi, 29 septembrie, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare. Evenimentul va avea loc la sediul Președinției, ora 14.00. „Reprezentanții mass-media sunt invitați în intervalul 13:20-13:50, la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, intrarea de pe strada Maria Cebotari). Accesul se va face în baza acreditărilor”, […] Articolul Maia Sandu va susține o conferință de presă după închiderea alegerilor parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Premierul României, mesaj după alegerile parlamentare de peste Prut: Vom fi alături de Moldova # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare după alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. Politicianul a declarat că locul țării noastre este în marea familie europeană. „Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care […] Articolul Premierul României, mesaj după alegerile parlamentare de peste Prut: Vom fi alături de Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Noua legislatură are mai puține femei deputate: 36,6% din Parlament, în scădere față de 2021 # Realitatea.md
Potrivit rezultatelor preliminare, în noul Parlament al Republicii Moldova vor accede 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Ponderea este mai mică decât în 2021, când femeile ocupau 39,6% din mandate, marcând astfel un recul în reprezentarea de gen. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral: […] Articolul Noua legislatură are mai puține femei deputate: 36,6% din Parlament, în scădere față de 2021 apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Ion Ceban recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare: „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!” # Realitatea.md
Primarul Chișinăului și liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a venit cu un mesaj după anunțarea rezultatelor preliminare ale scrutinului din 28 septembrie. „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!”, a scris Ceban pe rețelele sociale. Blocul „Alternativa” ar urma să obțină 8 mandate în viitorul Parlament, potrivit datelor procesate în proporție de 99%. Anterior, Ion Ceban a […] Articolul Ion Ceban recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare: „Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Cum s-a votat la alegerile parlamentare în cinci dintre cele mai mari orașe ale Republicii Moldova # Realitatea.md
Alegerile parlamentare au adus rezultate diferite în marile centre urbane ale Republicii Moldova. Rezultatele arată o victorie clară pentru PAS în cinci localități analizate, cu un sprijin electoral de peste 40% și cu un avans considerabil față de contracandidați. Blocul Patriotic s-a menținut pe locul doi, în timp ce Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul […] Articolul Cum s-a votat la alegerile parlamentare în cinci dintre cele mai mari orașe ale Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:50
Blocul „Patriotic” intră în Parlament: lista celor 26 de deputați care s-ar putea regăsi în Legislativ # Realitatea.md
După procesarea a 99% din voturi, Blocul Electoral „Patriotic” ar urma să obțină 26 de mandate în noul Parlament. Printre viitorii deputați se numără mai mulți lideri ai formațiunilor componente, între care Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Vlad Batrîncea și Constantin Starîș. Primii 10 candidați de pe lista Blocului Electoral „Patriotic” Igor Dodon – economist, mun. […] Articolul Blocul „Patriotic” intră în Parlament: lista celor 26 de deputați care s-ar putea regăsi în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Blocul „Alternativa” ar urma să obțină opt mandate în noul Parlament. Printre viitorii deputați se numără patru dintre liderii formațiunii: fostul socialist Ion Ceban, ex-democratul Ion Chicu, fostul comunist Marc Tkaciuk și Alexandr Stoianoglo. Conform listei electorale, următorii care ar accede în Parlament sunt: Gaik Vartanean, fost membru al PSRM, și Olga Ursu, viceprimară a […] Articolul Chicu, Tkaciuk, Ceban și Stoianoglo – viitorii deputați ai Blocului „Alternativa” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
PAS a câștigat detașat Chișinăul. Cum s-a poziționat Blocul Alternativa printre liderii căruia este primarul Ion Ceban # Realitatea.md
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, iar în municipiul Chișinău procesul de vot s-a încheiat cu centralizarea tuturor celor 313 secții. În total, au fost exprimate 370.167 de voturi. Datele arată o victorie clară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut mai mult de jumătate din sufragii, […] Articolul PAS a câștigat detașat Chișinăul. Cum s-a poziționat Blocul Alternativa printre liderii căruia este primarul Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
După procesarea a 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate. Blocul Electoral „Patriotic” se clasează pe locul doi, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate fiecare. Potrivit datelor preliminare, în baza listelor depuse […] Articolul Cine sunt deputații PAS care s-ar putea regăsi în următorul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Liderul formațiunii, Renato Usatîi, deschide lista candidaților care vor ajunge în Parlament. Alături de el, din partea Partidului „Nostru” ar mai accede juriștii Elena Grițco și Alexandr Berlinschii. De asemenea, în legislativ ar urma să ajungă primarele orașelor Drochia și Glodeni – Nina Cereteu și Stela Onțu. Un alt nume de pe listă este fermierul […] Articolul Partidul „Nostru” intră în Parlament: Lista celor șase posibili deputați apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump se întâlnește luni, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după ce a declarat că există un posibil „acord” privind Gaza și a subliniat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Vizita marchează a patra întrevedere a liderului israelian la Washington de la învestirea lui […] Articolul Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 29 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului” 10:00 Conferința de presă a Comisiei Electorale Centrale: rezultate parțiale 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Prima civilizație europeană Cucuteni-Tripolie ca sursă și factor pentru europenizarea societăților contemporane” 11:00 Conferință de presă susținută […] Articolul CEC prezintă rezultatele finale, iar opoziția anunță proteste la Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 29 septembrie, vremea va fi predominant norocoasă, iar precipitațiile vor lipsi în mare parte. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +18 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor scădea până la +3 grade. În regiunea de Nord, temperaturile diurne vor urca până la +16 grade, iar minimele nocturne vor […] Articolul Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:50
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că va iniția demersurile necesare pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii luate de fostul președinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a precizat că a ales să nu solicite anterior redobândirea cetățeniei pentru a evita ca gestul său să fie interpretat […] Articolul Traian Băsescu vrea să-și redobândească cetățenia moldovenească apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut # Realitatea.md
După procesarea a peste 96% din procesele-verbale, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare. „Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut. Felicitări, dragi cetățeni ai Republicii Moldova!”, a scris Mureșan pe rețeaua de socializare. Siegfried Mureșan este vicepreședinte al […] Articolul Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ # Realitatea.md
PAS, Blocul Electoral Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă se vor regăsi în următorul Legislativ, conform rezultatelor preliminare ale scrutinului parlamentar. După procesarea a peste 99% din voturi, PAS a acumulat peste 49,85% dintre sufragii. BEP are 24,36% dintre voturi, Blocul Alternativa – mai mult de 8,02%, Partidul Nostru – peste 6,24%, […] Articolul Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
00:30
VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații # Realitatea.md
Reprezentanții „Partidului Nostru” acuză mai multe nereguli în procesul electoral. Membrii formațiunii au făcut declarațiile în fața presei, duminică seara. Alexandru Berlinschi și Renato Usatîi susțin că au pregătit mai multe contestații, undele dintre ele fiind deja depuse. Conform politicienilor, reprezentanților partidului nu li s-a permis să facă înregistrări foto și video în timpul numărării […] Articolul VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații apare prima dată în Realitatea.md.
28 septembrie 2025
23:30
VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei # Realitatea.md
Simpatizanții lui Șor au organizat duminică seara o manifestație în fața Ministerului Afacerilor Externe. Deși voturile s-au numărat doar în câteva state, aceștia acuză falsificarea alegerilor în afara țării. Mai mult, reprezentanții partidelor controlate de Șor afirmă că cetățenilor din stânga Nistrului li s-ar fi lezat dreptul la vot. În același timp, controversatul politician Valeri […] Articolul VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Procesul electoral pentru cetățenii Republicii Moldova din diasporă continuă peste ocean. În Statele Unite ale Americii și Canada, secțiile de votare și-au deschis ușile acum câteva ore, iar alegătorii își exercită activ dreptul constituțional. „La Sacramento, secția de votare a fost inaugurată în urmă cu patru ore, unde votul decurge în liniște și ordine. De […] Articolul Votul continuă peste ocean. Moldovenii din SUA și Canada participă activ la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Președintele PSRM și unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, a venit în această seară la CEC cu un grup de susținători. Aceștia s-au adunat în fața sediului Comisiei Electorale Centrale și au scandat ”Moldova!”. Igor Dodon spune că a venit să apere voturile, totodată el a declarat că PAS a pierdut alegerile parlamentare, deoarece […] Articolul VIDEO Dodon cu susținătorii săi s-au adunat la CEC: ”Ne vom apăra voturile!” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:00
Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova # Realitatea.md
Comunistul Constantin Starîș a fost rugat de un jurnalist să vorbească româna, în timpul declarațiilor de presă făcute după închiderea secțiilor de votare. A intervenit Igor Dodon, care a încercat să îi facă mustrare reporterului și să i-a spus că trebuie să asculte. Starîș a menționat că ar putea discuta apoi cu jurnalistul în română. […] Articolul Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a transmis un mesaj video după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, mulțumindu-le cetățenilor care au participat la scrutin și îndemnând diaspora să profite de orele rămase pentru a-și exercita dreptul la vot. Costiuc a acuzat partidul de guvernare de „disperare” și ingerință politică, menționând numeroasele declarații făcute […] Articolul Vasile Costiuc, după închiderea secțiilor: „Luptăm până la ultimul vot numărat” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate. Instituția încurajează cetățenii moldoveni să își exercite dreptul de vot în timpul rămas până la închiderea secțiilor. „Vom informa publicul în […] Articolul MAE: Timpul de votare în diasporă ar putea fi extins, cu aprobarea CEC apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Comisia Electorală Centrală a afișat primele rezultate ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Datele sunt prezentate în regim online pe site-ul oficial CEC. Articolul LIVE CEC prezintă primele rezultate ale scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
La alegerile parlamentare de pe 28 septembrie au participat 1.596.530 de alegători. Echivalentul reprezintă circa 52$ dintre cetățenii înscriși în listele electorale. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a anunțat că scrutinul este declarat valid. Potrivit Codului Electoral, pentru a declara alegerile valabile, este necesară participarea a 1/3 dintre persoanele înscrise în liste. Pentru cele […] Articolul CEC: Alegerile sunt valide. În Republica Moldova începe numărarea voturilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Maia Sandu, după închiderea secțiilor de vot: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participare” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook imediat după închiderea secțiilor de votare din țară, la ora 21:00. Șefa statului a adresat mulțumiri moldovenilor care au votat atât în Republica Moldova, cât și în diaspora, subliniind rolul esențial al participării civice. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la […] Articolul Maia Sandu, după închiderea secțiilor de vot: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participare” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de vot: „Vocea poporului contează, fiecare vot e un gest de demnitate” # Realitatea.md
După închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj de mulțumire către cetățenii care au participat la scrutin, atât în țară, cât și în diaspora. „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați votat. Mulțumesc […] Articolul Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de vot: „Vocea poporului contează, fiecare vot e un gest de demnitate” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Liderii Blocului Alternativa, după închiderea secțiilor de vot: „Moldova are nevoie de pace și responsabilitate” # Realitatea.md
După închiderea secțiilor de votare la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, liderii Blocului Alternativa au transmis primele declarații publice, accentuând atât mobilizarea alegătorilor, cât și necesitatea respectării corectitudinii procesului electoral. Ion Ceban a salutat participarea masivă la urne și a subliniat importanța observatorilor în monitorizarea scrutinului. „Am constatat multe abateri, dar rămânem optimiști. Moldova […] Articolul Liderii Blocului Alternativa, după închiderea secțiilor de vot: „Moldova are nevoie de pace și responsabilitate” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
VIDEO Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu: Am văzut tentative de interferență susținute de Federația Rusă # Realitatea.md
Odată cu încheierea votului, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a venit cu primele declarații de la sediul staffului electoral al formațiunii. Președintele PAS le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutin și a subliniat importanța istorică a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers […] Articolul VIDEO Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu: Am văzut tentative de interferență susținute de Federația Rusă apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
VIDEO BEP, acuzații la adresa oponenților politici după închiderea secțiilor: Nu se așteptau la așa rezultate # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic afirmă că oponenții politici și guvernarea nu se așteptau „la asemenea rezultat” la alegeri, afirmă Igor Dodon. Politicianul a spus că reprezentanții guvernării ar fi mizat pe votul din diasporă. Socialistul a reiterat îndemnul către simpatizanți de a participa la protestul planificat luni în Capitală. Conform lui, declarațiile despre destabilizări ar reprezenta […] Articolul VIDEO BEP, acuzații la adresa oponenților politici după închiderea secțiilor: Nu se așteptau la așa rezultate apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
„Respect Moldova” mulțumește cetățenilor pentru participarea la vot și promite să continue lupta pentru o țară unită # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a transmis un mesaj de recunoștință către cetățenii care au participat la scrutinul de astăzi, subliniind importanța fiecărui vot exprimat. „Vă mulțumim pentru responsabilitatea și curajul de a ieși la vot și de a decide viitorul țării și al familiilor dumneavoastră. Într-o democrație, fiecare vot contează și merită respectat”, se arată […] Articolul „Respect Moldova” mulțumește cetățenilor pentru participarea la vot și promite să continue lupta pentru o țară unită apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Secțiile de votare din Republica Moldova, dar și din majoritatea țărilor unde au fost deschise pentru diasporă, și-au închis ușile. Până la 21:00, când s-a încheiat procesul de votare, la urne s-au prezentat peste 159 de mii de alegători înscriși în listele electorale, echivalentul a puțin peste 51%, transmite IPN. Votarea continuă în câteva țări […] Articolul Stop vot! Alegerile parlamentare s-au încheiat pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Cimișlia: O candidată la funcția de deputat a amenințat observatoarea, după ce a fost văzută lângă secția de votare # Realitatea.md
O candidată la funcția de deputată a amenințat o observatoare Promo-LEX în preajma secției de votare din localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. Funcționara a fost observată în raza de circa 100 de metri de la biroul electoral în jurul orei 11:30. Conform misiunii de monitorizare a organizației non-guvernamentale, politiciana a fost fotografiată, fapt care i-a declanșat […] Articolul Cimișlia: O candidată la funcția de deputat a amenințat observatoarea, după ce a fost văzută lângă secția de votare apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Polițiștii împart pizza oamenilor blocați la podul Rîbnița-Rezina, verificat de genești # Realitatea.md
Mai mulți oameni din regiunea transnistreană, care așteptau să traverseze podul ce leagă Rîbnița și Rezina, în timp ce acesta era verificat de geniști, au fost serviți cu pizza de către polițiști. Imaginile au fost surprinze de reporterul PRO TV, aflat la fața locului. În imagini se vede cum, oamenii i-au bucăți de pizza din […] Articolul VIDEO Polițiștii împart pizza oamenilor blocați la podul Rîbnița-Rezina, verificat de genești apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă. Doi frați din Transnistria ar fi coordonat schema # Realitatea.md
Oamenii legii au reținut trei persoane bănuite că pregăteau destabilizări și dezordini în masă. Acțiunile ar fi urmat să aibă loc imediat după încheierea scrutinului și la protestul de luni. Doi dintre cei reținuți sunt frați originari din stânga Nistrului. Ei au fost monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni, ar fi angajați ai structurilor […] Articolul VIDEO Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă. Doi frați din Transnistria ar fi coordonat schema apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Promo-LEX: peste 100 de cazuri de încălcare a secretului votului și zeci de nereguli grave la secții # Realitatea.md
Nicolae Panfil, director de programe Promo-LEX, a prezentat un bilanț intermediar al încălcărilor observate pe parcursul scrutinului. Potrivit acestuia, observatorii organizației au documentat mai multe categorii de nereguli. Cinci cazuri vizează prezența materialelor de publicitate electorală în apropierea secțiilor de vot, iar în 21 de situații au fost identificate persoane neautorizate aflate în interiorul sau […] Articolul Promo-LEX: peste 100 de cazuri de încălcare a secretului votului și zeci de nereguli grave la secții apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
CSJ nu a admis recursul partidului „Moldova Mare”. Buletinele cu votul pentru formațiune vor fi anulate # Realitatea.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de partidul „Moldova Mare”, privind excluderea de la alegeri. Potrivit deciziei, eliminarea partidului rămâne definitivă și nu mai poate fi contestată. Voturile acumulate până la această oră de partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții […] Articolul CSJ nu a admis recursul partidului „Moldova Mare”. Buletinele cu votul pentru formațiune vor fi anulate apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Până la ora 19:00, peste 1,47 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot, ceea ce reprezintă o prezență de peste 48%. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), mobilizarea este mai mare decât la scrutinul parlamentar din iulie 2021, când la aceeași oră se înregistra o prezență de aproximativ 43%, transmite IPN. […] Articolul Aproape jumătate din moldovenii cu drept de vot au ieșit la urne până la ora 19:00 apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Întrebările pe care le aveau cetățenii # Realitatea.md
Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Informația a fost prezentată de președinta Comisiei Electorale Centrale la 19:00. Angela Caraman a precizat că o bună parte dintre apelanți au fost alegătorii. Aceștia erau interesați de actele în baza cărora pot vota, procedura de vot peste hotare sau cum […] Articolul Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Întrebările pe care le aveau cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Angela Caraman anunță cum se votează în străinătate. Încă două secții își încheie activitatea # Realitatea.md
După China și Japonia, îți încheie activitatea și secțiile de votare din India și Kazahstan, anunță președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Funcționara a precizat că la ora 20:00, conform fusului orar al Moldovei, se vor închide și secțiile din Emiratele Arabe Unite și Azerbaijan. Funcționara a punctat că, la ora 19:00, cel mai activ […] Articolul VIDEO Angela Caraman anunță cum se votează în străinătate. Încă două secții își încheie activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.