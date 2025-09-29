O treime din mâncarea produsă ajunge la gunoi. În Moldova, fiecare locuitor aruncă circa 75 kg anual

20:30

Oamenii legii au reținut trei persoane bănuite că pregăteau destabilizări și dezordini în masă. Acțiunile ar fi urmat să aibă loc imediat după încheierea scrutinului și la protestul de luni. Doi dintre cei reținuți sunt frați originari din stânga Nistrului. Ei au fost monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni, ar fi angajați ai structurilor […]