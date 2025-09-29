Macron: Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene

12:30

Prețul benzinei scade un pic, în timp ce cel al motorinei rămâne neschimbat, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 40 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]