Macron: Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene
N4, 29 septembrie 2025 10:40
Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene, a scris luni președintele francez Emmanuel Macron, salutând victoria partidului PAS în alegerile parlamentare decisive. „Franța susține Moldova în aspirațiile sale europene și în dorința sa de libertate și suveranitate”, a scris Macron pe X.
Acum 30 minute
10:40
Acum 2 ore
09:00
Cinci formațiuni politice intră în Parlament, după numărarea a 99% din voturile exprimate. PAS ia majoritatea # N4
După prelucrarea a 98,99% din procesele verbale, rezultatele preliminare arată că în Parlament vor accede cinci formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă, transmite IPN. Conform rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, pentru PAS au votat 49,84% din alegători. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei continuă să crească # N4
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei continuă să crească, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 24 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va […]
15:10
Președintele Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial în care declară că planul său de a vinde operațiunile americane ale companiei chineze TikTok către investitori americani și internaționali va respecta cerințele de securitate națională prevăzute într-o lege din 2024. Noua companie americană va fi evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, a declarat vicepreședintele […]
15:10
Moldova organizează alegeri parlamentare pe 28 septembrie, care ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană și asupra încercărilor de a respinge presupusa amestecare a Rusiei în afacerile interne, scriu cei de la Reuters. Partidul pro-european de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate, speră să-și păstreze majoritatea, dar ar putea fi […]
15:10
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea membrilor Partidului Republican Inima Moldovei în calitate de candidați la alegerile parlamentare în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Decizia a fost luată astăzi în baza hotărârii Curții de Apel Centru, care a dispus suspendarea activității Partidului Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de 12 luni. Proiectul […]
15:00
Dodon își îndeamnă susținătorii să iasă la protest: „Să spunem clar că PAS a pierdut alegerile” # N4
Deși alegerile parlamentare urmează să aibă loc abia duminică, 28 septembrie, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, se arată convins că va câștiga scrutinul și își îndeamnă susținătorii să iasă la protest. Potrivit lui, acesta ar urma să fie organizat luni, 29 septembrie, chiar a doua zi după scrutin. El a mai subliniat că ora și […]
25 septembrie 2025
16:10
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-viceprim-ministru, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Centru. Acesta nu se află în Republica Moldova de anul trecut. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2009, Roșca a solicitat, pentru sine, suma de un milion de euro de […]
14:50
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar temperaturile de afară scad simțitor, potrivit meteorologilor. În același timp, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă până pe 30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile […]
14:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 din Libia, în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Sarkozy a fost achitat de un tribunal din […]
14:30
Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influența votul și a sabota eforturile, notează cei de la Reuters. Țara cu 2,4 milioane de locuitori s-a […]
14:20
O frescă monumentală, dedicată marilor personalități ale culturii și unității naționale românești, de pe ambele maluri ale Prutului, a fost inaugurată la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din capitala Republicii Moldova. Lucrarea, intitulată „Zidul Istoriei”, a fost realizată în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru și Asociația […]
14:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dezmințit declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc ieftin. Oficialul a subliniat că „gaz cu cinci lei nu există”. Potrivit lui, chiar și în Rusia, în ultimii trei ani, prețul la gaze și energie electrică a crescut într-un ritm record. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Marți, la Sofia, prim-ministrul bulgar a […]
14:20
Sandu: „Plahotniuc „s-a lăsat prins” și ar putea încerca să mituiască persoane pentru a scăpa de justiție” # N4
Vladimir Plahotniuc „s-a lăsat prins” și ar putea încerca să mituiască persoane pentru a scăpa de justiție. Declarația a fost făcută de președintele, Maia Sandu, la un interviu pe YouTube. Ea a mai subliniat că extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova este un test important pentru justiția moldovenească. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Ce înseamnă […]
14:10
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei crește un pic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 25 de bani, cu doi bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată […]
24 septembrie 2025
14:20
După mai multe zile cu temperaturi generoase, toamna intră în drepturi, iar vremea începe să se răcească # N4
După mai multe zile cu temperaturi generoase, toamna intră în drepturi, iar vremea începe să se răcească, potrivit meteorologilor. În același timp, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de pericol de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă până pe 30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova. Astfel, […]
13:50
Peste un milion de țigări și jumătate de milion de lei au fost ridicați de oamenii legii, în urma a 45 de percheziții soldate cu reținerea a șase persoane. Descinderile au vizat domiciliile și automobilele suspecților, mai multe garaje în care era păstrată marfa, dar și un depozit dintr-o piață angro din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, […]
13:40
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova, joi, 25 septembrie. Declarația a fost făcută de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficialul a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul nr.13. VERONICA MIHAILOV-MORARU, ministrul Justiției: „Partea operațională ce ține de ora exactă, când și cum, Ministerului Afacerilor Interne este responsabil. […]
13:40
Misail-Nichitin: „Peste 583 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, efectuate începând cu 1 august” # N4
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit ei, doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc aproximativ 250 de percheziții. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Din 1 […]
13:40
Premierul Dorin Recean confirmă că Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova pe 25 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă. Recean spune că fost lider deomocrat va fi adus la Chișinău „fără tratamente speciale”. Dorin Recean, prim-ministru: „Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe în Republica Moldova să răspundă în fața […]
13:30
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei rămâne neschimbat # N4
Benzina se ieftinește, chiar dacă nesemnificativ, în timp ce prețul motorinei rămâne neschimbat, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 27 de bani, cu doi bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
13:30
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură # N4
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată de Executiv. Mai exact, zece studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3.860 lei, iar cinci elevi din colegii și centre de excelență vor primi câte 2.995 lei lunar, pe […]
13:30
18 participanți care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională au fost premiați # N4
Participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională au fost premiați. Evenimentul a avut loc la Muzeul Național de Istorie și a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota zece, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota nouă. ADRIANA CAZACU, secretar de […]
13:30
Un bărbat surprins anul trecut înarmat cu o pușcă în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump din Florida a fost găsit vinovat de tentativă de asasinat asupra unui candidat important la președinție, a raportat Fox News. Juriul a concluzionat că Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, intenționa să-l ucidă pe Trump, […]
13:20
Federația Rusă încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova printr-o serie de scenarii menite să submineze voinţa suverană a cetățenilor și să preia controlul la Chișinău. Declarația a fost făcută de prim-ministru și candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la scrutinul parlamentar, Dorin Recean. În același timp, el a menționat că autoritățile vor face tot posibilul […]
11:00
Plahotniuc va fi adus mâine, la ora 09:30, din Atena la Chișinău. Potrivit ministrului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, acesta va fi transportat direct la Penitenciarul nr. 13 și plasat într-o celulă separată, din motive de securitate.
23 septembrie 2025
22 septembrie 2025
10:00
Dialoguri | Carolina Ciugureanu: Moldova trebuie dusă la școală Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
19 septembrie 2025
15:40
Ministerul Justiției a solicitat în instanță limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, în frunte cu Irina Vlah, pe un termen de 12 luni. Cererea de chemare în judecată a fost depusă la Curtea de Apel, pe 19 septembrie. Acțiunea în instanță are loc în urma unei notificări recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale, care a sesizat […]
15:40
Început de weekend cu temperaturi de generoase, potrivit meteorologilor. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 22 grade, iar noaptea coboară la 10 grade, cu cer variabil. În Centru, termometrele vor indica până la 24 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 12 grade. În Sudul țării, vom avea parte […]
15:40
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, iar procedura a fost reluată, anunță Procuratura Generală de la Chișinău. Potrivit instituției, situația a fost „deblocată” în urma discuțiilor purtate, pe 18 septembrie, de autoritățile Republicii Moldova cu oficialii eleni, iar acum urmează să fie stabilite, de […]
15:40
Zaharova: „Autoritățile moldovenești alimentează isteria anti-rusă în încercarea de a câștiga alegerile” # N4
Autoritățile moldovenești alimentează isteria anti-rusă în încercarea de a câștiga alegerile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, scriu cei de la Reuters. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus: „Vedem că autoritățile țării, în încercarea de a obține victoria cu orice preț, după cum spun ele, continuă să […]
15:30
Prețul benzinei scade un pic, în timp ce cel al motorinei rămâne neschimbat, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 36 de bani, cu patru bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […]
15:30
Sute de mii de persoane au participat la protestele împotriva măsurilor de austeritate din toată Franța # N4
Sute de mii de persoane au participat joi la protestele împotriva măsurilor de austeritate din toată Franța, au declarat sindicatele, îndemnându-l pe președintele Emmanuel Macron și pe noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, să recunoască furia lor și să renunțe la reducerile bugetare iminente. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și personalul spitalelor s-au numărat printre cei […]
15:30
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Gazele pentru această perioadă au fost procurate în proporție de 96 la sută, iar stocurile de cărbune au fost completate integral. Totodată, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează a fi lansate până la 30 septembrie curent. Informațiile au fost raportate în cadrul ședinței Comisiei […]
18 septembrie 2025
12:50
Trei ofițeri de poliție au fost împușcați mortal și alți doi au fost răniți grav în Pennsylvania, într-o confruntare cu un bărbat înarmat care a fost împușcat mortal de poliție, au declarat oficialii. Împușcăturile au avut loc în Codorus Township, o comunitate din comitatul York, în sud-estul Pennsylvaniei, când ofițerii implicați s-au întors la locul […]
12:50
Grecia a suspendat extrădarea în Moldova a magnatului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chișinău într-un caz de fraudă în masă din 2014, au declarat un procuror moldovean și o sursă juridică greacă, scriu cei de la Reuters. Un tribunal grec a decis în favoarea extrădării sale pe baza acuzațiilor legate de un caz […]
12:40
Peste un miliard de lei, utilizați pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale # N4
Peste un miliard de lei au fost utilizați pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, în prima jumătate a anului. În total, pentru anul 2025, a fost alocat un buget de aproape 2,7 miliarde de lei, potrivit unui raport prezentat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de premierul Dorin Recean. Printre măsurile realizate se numără […]
12:30
Prețul benzinei scade un pic, în timp ce cel al motorinei rămâne neschimbat, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 40 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
12:30
Comisia Electorală Centrală a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. În total va fi tipărit un tiraj de peste două milioane 770 de mii de buletine de vot, dintre care aproximativ două milioane 117 de mii – în limba […]
17 septembrie 2025
16 septembrie 2025
15 septembrie 2025
09:50
Dialoguri | Sandu Grecu: Noi nu investim în fotbal. Nimeni nu o face Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
