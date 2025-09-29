Poliția: Oamenilor li se promit bani pentru a participa la protestul din capitală

14:40

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, revine la subiectul cenzurării unor canale, la solicitarea serviciilor speciale franceze, ca să ajute Guvernul de la Chișinău în alegeri. Durov s-a referit repetat la un caz din anul trecut, când i s-a cerut, prin intermediari, să elimine unele canale de Telegram, în schimbul unor recenzii favorabile, transmise judecătorilor. "După ce […]