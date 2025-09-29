Veniturile companiilor moldovenești în România sunt în scădere
Logos-Press, 29 septembrie 2025 09:15
În 2024, companiile cu acționari moldoveni din România au înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de lei românești (16,2 miliarde de lei moldovenești), relatează Logos Press.
Alegerile din 28 septembrie au fost câștigate de partidul de guvernământ Acțiunea și Solidaritatea (PAS), care este bine poziționat pentru a forma o majoritate parlamentară și a numi un guvern format dintr-un singur partid, a raportat Logos Press.
Liderii partidelor au votat: împotriva divizării, în favoarea dezvoltării și cu un apel la „protejarea victoriei” # Logos-Press
În cadrul alegerilor parlamentare în curs din Moldova, liderii politici și-au exprimat deja votul, făcând declarații care reflectă diviziuni politice profunde, speranțe de schimbare și apeluri la angajament civic, relatează Logos Press.
Uniunea Europeană intensifică controalele fiscale asupra veniturilor nomazilor digitali”, relatează Logos Press.
Alocările anuale pentru cheltuielile bugetului de stat în prima jumătate a anului au fost îndeplinite în proporție de 47,6%, inclusiv 23,5% pentru proiecte cu finanțare externă, a raportat Logos Press.
Peste o lună, Moldova va adera la zona vamală unică a UE, în cadrul căreia Moldova devine parte a rețelei europene de tranzit, a raportat Logos Press.
Moldova este de 8 ori mai avansată decât restul lumii în ceea ce privește turismul medical # Logos-Press
Tot mai mulți pacienți străini aleg clinicile noastre pentru stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie și fertilizare in vitro. Segmentul wellness – reabilitare și recuperare – înregistrează, de asemenea, o creștere dinamică a popularității, relatează Logos Press.
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul lărgit pentru meciul amical cu România și întâlnirea cu Estonia din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială, – informează Logos Press.
Autoritățile române au notificat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei române, care a extins termenul de procesare a cererilor de la cinci luni la doi ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă șase luni, informează Logos Press.
În timpul lucrărilor celui de-al 11-lea parlament, au avut loc 172 de sesiuni plenare, au fost adoptate 1 589 de acte normative, au fost ratificate 259 de acorduri internaționale și au fost denunțate 26 de tratate, a raportat Logos Press.
Alexandra Moisei a adus echipei naționale a Republicii Moldova o medalie de aur la categoria de greutate 65 kg la Campionatul Mondial de lupte pe plajă pentru sportivi sub 17 ani, – informează Logos Press.
Strategia națională pentru cultură și patrimoniu pentru perioada 2025-2035 a fost aprobată de Guvern la 24 septembrie. Aceasta a fost elaborată de Ministerul Culturii în cooperare cu Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa și cu sprijinul Delegației UE în Moldova.
Operatorul ucrainean Naftogaz negociază cu producătorii americani pentru furnizarea directă de gaze naturale lichefiate către Ucraina, a informat Logos Press
Băncile moldovenești vor primi peste 77 de milioane de euro pentru a sprijini IMM-urile # Logos-Press
Peste 77 de milioane de finanțare bancară pentru aproape 1 000 de întreprinderi mici și mijlocii moldovenești vor fi mobilizate prin garanții acordate de Grupul Băncii Europene de Investiții pentru două bănci moldovenești, informează Logos Press.
Moldova s-a clasat pe locul 85 din 165 de țări în clasamentul „Economic Freedom in the World 2025”, publicat pe 25 septembrie de Institutul Fraser în comun cu Centrul Bendukidze, – Logos Press.
Cu 8-13% până la sfârșitul săptămânii curente, unii producători importanți de materii prime și concentrat de mere din Moldova au redus prețurile de achiziție pentru merele industriale, – informează Logos Press.
Consiliul Uniunii Europene a anunțat la 25 septembrie 2025 decizia de a invita Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind facilitarea formalităților în comerțul cu mărfuri, informează Logos Press.
În ultimii doi ani, în Moldova au fost introduse noi deduceri pentru cheltuielile angajatorilor. Pe lângă cheltuielile alimentare, care erau în vigoare anterior, astăzi acestea sunt cheltuielile pentru sport, recreere și îngrijirea copiilor. Însă practica arată că nu toți au riscat încă să le folosească din cauza controlului complicat și a unui pachet mare de documente pe care angajatorii trebuie să le întocmească în acest scop.
În august 2025, datoria publică totală a fost de 125,7 miliarde LE, în creștere în principal datorită creșterii împrumuturilor interne ale statului, a raportat Logos Press.
UE ar trebui să ofere Ucrainei un împrumut fără dobândă de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.
Curtea de Apel Chișinău a satisfăcut cererea Ministerului Justiției și a restricționat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” al fostului bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, – informează Logos Press.
Orientările practice privind aplicarea standardelor internaționale pentru bunurile imobile continuă să fie discutate în mod activ în comunitatea profesională. Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a organizat dezbateri publice cu privire la secțiunile „Orientări privind evaluarea: Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor” și „Codul-cadru de etică pentru evaluatori”.
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Olejnichenko, a anunțat salariul noului antrenor principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, și cuantumul primelor plătite jucătorilor în caz de victorie sau egal, informează Logos Press.
La 24 septembrie, Sala cu Orgă a găzduit inaugurarea primei colecții din Moldova de instrumente cu coarde realizate de maestrul Cesare Cipriani în tradiția maeștrilor școlii cremoneze Amati, Stradivarius, Guarneri – informează Logos Press.
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi responsabil de identificarea și monitorizarea principalelor obstacole în calea comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, informează Logos Press.
Arhitecți, urbaniști, ingineri, oficiali și experți internaționali au participat la platforma de dialog „Arhitectura viitorului educației – soluții pentru rețeaua de școli model”, informează Logos Press.
În acest an, Moldova, ca și alte țări din regiunea Mării Negre, va avea o recoltă mare de cartofi. Cu toate acestea, prețurile la cartofi au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, iar perspectivele pentru agricultori nu sunt îmbucurătoare, relatează Logos Press.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit din nou prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2025, de această dată la 1,5 la sută. Acest lucru este reflectat în Prospectele Economice Regionale actualizate”, a relatat Logos Press.
Președintele american Donald Trump nu și-a schimbat politica în ultima sa declarație privind Ucraina, în care a permis revenirea acesteia la fostele sale frontiere.
Potrivit rapoartelor guvernamentale, banii partenerilor pentru proiectele de investiții nu sunt utilizați integral, în ciuda unor progrese în executarea investițiilor de capital, a raportat Logos Press.
Turismul medical aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, catering și turism de reabilitare”, relatează Logos Press.
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai influenți oligarhi ai țării, a fost extrădat din Grecia în Moldova astăzi, 25 septembrie, informează Logos Press.
Primele înghețuri din septembrie, care sunt prognozate deja în zilele următoare, vor crește riscurile de pierderi cantitative și calitative ale unor culturi, informează Logos Press.
Miercuri, 24 septembrie, a fost publicată o nouă versiune a Legii cetățeniei – informează Logos Press.
Guvernul lansează un instrument financiar precum Fondul de fonduri pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru a atrage investiții private, a raportat Logos Press.
Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional „AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System” și regulamentul privind resursa informațională relevantă, a raportat Logos Press.
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor pe baza unui nou mecanism simplificat care elimină birocrația și asigură accesul rapid la investiții pentru persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile de proprietari, a informat Logos Press.
Para-judoiștii moldoveni Ion Basoc și Oleg Krețul au evoluat cu succes la Campionatul European de Para Judo printre sportivii cu deficiențe de vedere (IBSA), care s-a încheiat la Tbilisi (Georgia), – informează Logos Press.
Moldova a lansat un proiect de consolidare a capacității instituționale a MAEIE sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a consolida securitatea cibernetică și a moderniza infrastructura sa de gestionare a crizelor până în 2028, informează Logos Press.
Problema subevaluării activelor, acțiunilor și a altor forme de participare la capital în țară, raportată de autoritățile publice centrale, a devenit cronică, generând proastă administrare și încălcare a legii, a raportat Logos Press.
Andrian Munteanu a fost numit director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu 24 septembrie, informează Logos Press.
La recentul Moldova Business Week au participat potențiali investitori, mari oameni de afaceri, reprezentanți ai structurilor internaționale și ai misiunilor diplomatice din peste 40 de țări, informează Logos Press.
Bugetul de stat alocă 535.750 lei pentru acordarea burselor prezidențiale celor mai merituoși studenți și elevi din instituțiile de învățământ superior și profesional pentru anul universitar 2025-2026, informează Logos Press.
Comunitatea științifică din Moldova se oferă să beneficieze de finanțare europeană în cadrul proiectului „Empowering Research, Expanding Horizons” (M-HERO) cu un buget de 943,750 euro, – informează Logos Press.
Vor fi introduse dispoziții în legislația muncii pentru a reglementa expunerea lucrătorilor la substanțe chimice și la alți factori nocivi, inclusiv expunerea la monitoarele de calculator, a informat Logos Press.
Pentru prima dată de la modificarea legislației, au fost emise amenzi pentru neutilizarea autorizațiilor de racordare la rețeaua electrică a centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 200 kW, emise sau prelungite până la 27 martie 2025, dar neutilizate până la data expirării, a informat Logos Press.
Rata la creditele bancare pentru microîntreprinderile și întreprinderile agricole mici care implementează proiecte investiționale cu componentă de grant în cadrul programului IFAD în Moldova a fost redusă la 10,10% de la nivelul anterior de 10,36%, informează Logos Press.
Moldova a primit cote suplimentare de permise pentru transportul rutier internațional în 2025, ceea ce deschide mai multe oportunități pentru operatorii de transport pe piețele externe, a raportat Logos Press.
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE este pregătită să aloce 200 de milioane de euro pentru mesele școlare ale elevilor ucraineni, a informat Logos Press.
Atacantul francez al echipei PSG, Ousmane Dembele, a primit Balonul de Aur în cadrul prestigioasei ceremonii de decernare care a avut loc cu o zi înainte la teatrul Châtelet din Paris – informează Logos Press.
