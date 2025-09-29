O listă cu meme despre alegerile din 28 septembrie 2025

19:00

Accesul la oportunitățile oferite de Uniunea Europeană reprezintă un beneficiu pentru mulți dintre tinerii moldoveni, fie că sunt elevi, fie studenți sau tineri profesioniști. Încă din universitate, Colegiul Europei era pentru Sabin Rufa șansa de a se conecta cu profesioniștii de la Bruxelles și cu instituțiile europene. Pornind de la această idee, s-a înscris la un program de masterat în cadrul campusului din Bruges, Belgia, iar timp de 10 luni a învățat despre politică și guvernanță europeană. Cum are loc procesul educațional la una dintre cele mai prestigioase instituții de studii postuniversitare din Europa și care a fost experiența lui Sabin acolo, aflați în acest material.