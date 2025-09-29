Guvernul britanic vrea înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor de şedere permanente

13:10

Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi […]