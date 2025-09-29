Lista PAS pentru Parlament: cine ar putea obține un mandat
Omniapres, 29 septembrie 2025 09:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este câștigătorul alegerilor parlamentare, obținând o majoritate clară în viitorul Legislativ. Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 99% din voturi, PAS va deține 55 de mandate din totalul celor 101. În baza listelor electorale depuse, în viitorul Legislativ urmează să ajungă figuri cunoscute din PAS, […] The post Lista PAS pentru Parlament: cine ar putea obține un mandat appeared first on Omniapres.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum 4 ore
07:10
După procesarea a 99,3% din procese verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține majoritatea voturilor în noul Parlament. Pentru PAS au votat aproape 50% din alegători. Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un scor de 24,31%. Blocul Alternativa a acumulat 8%. În Legislativ mai ajuns Partidul Nostru, cu un scor de 6,22% și Partidul Democrația Acasă […] The post PAS câștigă alegerile cu aproape 50%, după procesarea a 99,3% din procese verbale appeared first on Omniapres.
07:10
O zi plină de dinamism și surprize, în care astrele aduc șanse de împăcare, noi începuturi amoroase și pași importanți către relații de durată. BALANȚĂ O să interacționați cu niște oameni ca să rezolvați atât probleme din sfera profesională, cât și legate de cea personală. Și o să primiți ajutor, o să vă descurcați frumos. […] The post Horoscop 29 septembrie 2025. Ziua în care unele zodii își deschid inima spre iubire appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
22:10
Renato Usatîi: Așteptăm rezultatele cu încredere și mulțumim cetățenilor pentru mobilizare. Vor fi și surprize # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a mulțumit cetățenilor pentru participarea la vot și a subliniat importanța unui proces de numărare corect și transparent. „A fost o campanie electorală intensă, iar astăzi cetățenii și-au exprimat voința. Le mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot, indiferent de opțiunea lor politică, pentru că au demonstrat spirit civic. […] The post Renato Usatîi: Așteptăm rezultatele cu încredere și mulțumim cetățenilor pentru mobilizare. Vor fi și surprize appeared first on Omniapres.
22:00
Maia Sandu, după încheierea votării în Moldova: „În unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot! # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni după închiderea secțiilor de votare din țară, mulțumind tuturor celor care au participat la alegeri și îndemnând moldovenii din diaspora să continue să-și exercite dreptul la vot acolo unde secțiile sunt încă deschise. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! […] The post Maia Sandu, după încheierea votării în Moldova: „În unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot! appeared first on Omniapres.
21:40
21:40
Blocul ”Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de votare: ”Așa cum a votat cetățeanul, așa vom trăi” # Omniapres
După închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, liderii Blocului Electoral „Alternativa” au transmis un mesaj de mulțumire către cetățeni pentru mobilizarea la scrutin și au lansat apeluri la calm, responsabilitate și unitate. Ion Ceban a declarat că votul din 28 septembrie este un pas important pentru direcția pe care o va urma țara. „Vreau […] The post Blocul ”Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de votare: ”Așa cum a votat cetățeanul, așa vom trăi” appeared first on Omniapres.
21:40
Dodon: Mulțumesc cetățenilor pentru votare activă. Mâine invităm și alte partide la protest # Omniapres
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a mulțumit cetățenilor pentru participare activă la scrutin și colegilor de bloc pentru susținere. Acesta s-a referit și la Irina Vlah, președinta partidului ”Inima Moldovei”, exclusă de CEC din alegeri. ”Am fost astăzi în legătură cu Irina Vlah. Ea rămâne parte din echipa noastră, cu care sperăm […] The post Dodon: Mulțumesc cetățenilor pentru votare activă. Mâine invităm și alte partide la protest appeared first on Omniapres.
21:30
VIDEO // Grosu face apel la calm și vigilență după închiderea secțiilor de vot: „Am văzut provocări și alarme cu bombă” # Omniapres
Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat, la scurt timp după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, că pe parcursul zilei de duminică au fost înregistrate tentative de interferență în procesul electoral, atribuite unor grupări criminale susținute de Federația Rusă. „Am urmărit tentative de destabilizare, inclusiv alarme cu bombă și alte provocări, atât pe teritoriul […] The post VIDEO // Grosu face apel la calm și vigilență după închiderea secțiilor de vot: „Am văzut provocări și alarme cu bombă” appeared first on Omniapres.
21:20
LIVE // Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de votare # Omniapres
21:10
LIVE // Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Omniapres
21:10
LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare # Omniapres
21:10
LIVE // Briefing de presă susținut de liderii Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare # Omniapres
Acum 24 ore
20:20
VIDEO // Trei persoane reținute pentru pregătirea de destabilizări după alegeri și la protestul de mâine # Omniapres
Trei persoane au fost reținute de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS, într-un dosar penal privind pregătirea de destabilizări și dezordini în masă. Acțiunile ar fi fost planificate imediat după încheierea alegerilor parlamentare și în […] The post VIDEO // Trei persoane reținute pentru pregătirea de destabilizări după alegeri și la protestul de mâine appeared first on Omniapres.
19:50
Peste 1,47 milioane de alegători au votat până la ora 19:00. Autoritățile raportează peste 200 de incidente și încălcări # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) au raportat, p\n[ la ora 19:00, 217 cazuri de încălcări ale legislației electorale, înregistrate pe parcursul zilei de vot. Printre cele mai frecvente nereguli se numără fotografierea buletinelor de vot (86 de cazuri), agitația electorală în ziua scrutinului (10 cazuri), suspiciuni de corupere a alegătorilor […] The post Peste 1,47 milioane de alegători au votat până la ora 19:00. Autoritățile raportează peste 200 de incidente și încălcări appeared first on Omniapres.
19:20
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol acuză Chișinăul de încălcarea drepturilor cetățenilor din regiunea transnitreană, care dețin cetățenie moldovenească, în ziua alegerilor parlamentare. În special, ar fi vorba despre o serie de acțiuni „premeditate” menite să limiteze accesul alegătorilor din regiune la procesul de vot. În comunicat se afirmă că, încă dinaintea deschiderii secțiilor de vot, […] The post Tiraspolul acuză Chișinăul de blocarea accesului alegătorilor din Transnistria la urne appeared first on Omniapres.
19:10
19:00
Avertisment de la Poliție: Sunt posibile încercări de organizare a dezordinilor și destabilizărilor după miezul nopții # Omniapres
Poliția anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine. Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în […] The post Avertisment de la Poliție: Sunt posibile încercări de organizare a dezordinilor și destabilizărilor după miezul nopții appeared first on Omniapres.
17:40
Blocul Electoral Patriotic, reacție la știrile despre minarea secțiilor: Sabotaj, încercare de a priva zeci de mii de cetățeni de dreptul la vot # Omniapres
Blocul Patriotic condamnă cu fermitate provocările legate de blocarea și așa-numita „minare” a secțiilor de votare destinate cetățenilor din Transnistria. Forța politică a calificat aceste acțiuni ”drept o încercare deliberată de a sabota procesul electoral și de a priva zeci de mii de cetățeni de dreptul lor constituțional la vot”. ”Astfel de metode nu sunt […] The post Blocul Electoral Patriotic, reacție la știrile despre minarea secțiilor: Sabotaj, încercare de a priva zeci de mii de cetățeni de dreptul la vot appeared first on Omniapres.
17:20
Curtea de Apel a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale de excludere a partidului Moldova Mare din alegeri. Lidera formațiunii, Victoria Furtună, acuză presiuni din partea guvernării și anunță că a contestat deja hotărârea la Curtea Supremă de Justiție. Furtună a declarat că ”regimul acționează cu nerușinare, convins că își poate permite orice fărădelege. Voturile a […] The post Partidul Moldova Mare, definitiv exclus din alegeri. Reacția Victoriei Furtună appeared first on Omniapres.
16:30
Peste 1,15 milioane de moldoveni au votat la alegerile parlamentare. CEC a înregistrat 141 de încălcări # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, până la ora 16:00, au fost înregistrate 141 de cazuri de pretinse încălcări ale legislației electorale, semnalate de Inspectoratul General al Poliției. Printre cele mai frecvente se numără 58 de cazuri de fotografiere a buletinului de vot, 35 de situații în care alegători nu au fost găsiți în […] The post Peste 1,15 milioane de moldoveni au votat la alegerile parlamentare. CEC a înregistrat 141 de încălcări appeared first on Omniapres.
16:30
Promo-LEX: 344 de incidente raportate la alegeri, 7 cazuri de transport organizat în Căușeni # Omniapres
Cele mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor au fost depistate în mai multe secții de votare din raionul Căușeni. Până la ora 14:30, au fost înregistrate șapte cazuri, dintre care 5 în Căușeni. Constatarea a fost prezentată în raportul misiunii de observare Promo-LEX, transmite IPN. Potrivit șefului misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, alegătorii au […] The post Promo-LEX: 344 de incidente raportate la alegeri, 7 cazuri de transport organizat în Căușeni appeared first on Omniapres.
16:20
Alerte cu bombă la unele secții de votare din străinătate. MAE: ”Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” # Omniapres
Mai multe secții de votare din străinătate și-au sistat temporar activitatea în urma unor alerte cu bombă, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Cazurile au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). „Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va […] The post Alerte cu bombă la unele secții de votare din străinătate. MAE: ”Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” appeared first on Omniapres.
16:20
Procesul electoral din diaspora a fost perturbat duminică la Iași, unde o persoană a dispersat spray lacrimogen în interiorul unei secții de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova. Incidentul s-a produs la secția nr. 38/237, din circumscripția Iași 3, însă forțele de ordine au intervenit rapid, iar situația a fost stabilizată. Conform Ministerului Afacerilor Externe de […] The post Incident cu spray lacrimogen la o secție de votare din Iași appeared first on Omniapres.
16:10
Cu ocazia alegerilor parlamentare, vicepreședintele formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, și-a exercitat dreptul constituțional și a declarat că astăzi este o zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova și i-a îndemnat pe cetățeni să participe activ la vot. „Am votat pentru o țară respectată, în care oamenii să aibă salarii și pensii decente, să fie tratați cu respect […] The post Eugeniu Nichiforciuc: „Am votat pentru o Moldovă respectată. Vino și tu la vot!” appeared first on Omniapres.
16:10
Prezentatoarea TV din Republica Moldova, Felicia Sîrbu, a surprins fanii cu un anunț emoționant: ea se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă. Vedeta a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare ținându-și de braț partenerul și afișând un inel de logodnă cu un diamant impunător. Alături de imagine, Felicia […] The post Felicia Sîrbu și-a arătat inelul de logodnă: prezentatoarea TV se pregătește de nuntă appeared first on Omniapres.
14:40
Durov: Mi s-a cerut să elimin canale legitime de Telegram, care nu erau pe placul guvernelor Moldovei și Franței # Omniapres
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, revine la subiectul cenzurării unor canale, la solicitarea serviciilor speciale franceze, ca să ajute Guvernul de la Chișinău în alegeri. Durov s-a referit repetat la un caz din anul trecut, când i s-a cerut, prin intermediari, să elimine unele canale de Telegram, în schimbul unor recenzii favorabile, transmise judecătorilor. ”După ce […] The post Durov: Mi s-a cerut să elimin canale legitime de Telegram, care nu erau pe placul guvernelor Moldovei și Franței appeared first on Omniapres.
14:00
VIDEO // Renato Usatîi cheamă alegătorii indeciși la vot: ”Puteți fi indiferenți față de toate partidele, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova” # Omniapres
După ce președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, împreună cu membrii echipei, și-au exercitat dreptul la vot, liderul formațiunii politice s-a adresat alegătorilor indeciși, îndemnându-i să nu rămână indiferenți față de viitorul Republicii Moldova. „Din păcate, astăzi mulți nu știu cu cine să voteze sau cred că lucrurile se vor rezolva și fără ei. Oameni buni, […] The post VIDEO // Renato Usatîi cheamă alegătorii indeciși la vot: ”Puteți fi indiferenți față de toate partidele, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
13:50
Președinta Maia Sandu a menționat că Moldova nu există fără moldovenii din diaspora, subliniind că pe 28 septembrie votul fiecărui moldovean va fi esențial. „Dragă diasporă, prin vot cinstit ați ales cursul european, prin vot cinstit mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu-i lăsați pe […] The post VIDEO // Maia Sandu, apel către diasporă: Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul appeared first on Omniapres.
13:00
CEC a înregistrat 31 de încălcări electorale: fotografierea buletinului, cea mai frecventă # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, până la ora 12:00, au fost înregistrate 31 de cazuri de încălcări sau incidente legate de procesul electoral, printre care se numără 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot, două situații de agitație electorală interzisă, un caz de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, un incident de […] The post CEC a înregistrat 31 de încălcări electorale: fotografierea buletinului, cea mai frecventă appeared first on Omniapres.
12:50
MAE reacționează la imaginile cu cozi la Ambasada din Moscova: „Secțiile sunt dotate cu numărul maxim de buletine” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat oficial în legătură cu imaginile și informațiile apărute în presă privind cozile formate la secțiile de votare din Federația Rusă, organizate exclusiv în sediul Ambasadei Republicii Moldova. Autoritățile au subliniat că aceste secții sunt dotate cu numărul maxim de buletine de vot – 5 000 fiecare – și au fost […] The post MAE reacționează la imaginile cu cozi la Ambasada din Moscova: „Secțiile sunt dotate cu numărul maxim de buletine” appeared first on Omniapres.
12:50
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, unul dintre conducătorii Blocului Electoral Patriotic, a chemat susținătorii opoziției la un protest, luni, în fața Parlamentului. Dodon susține că autoritățile ar avea ca scenariu anularea rezultatelor alegerilor, dacă nu iau majoritatea. ”Am văzut că Maia Sandu a declarat deja că rezultatele alegerilor parlamentare pot fi anulate. Acest lucru denotă frica […] The post Dodon își cheamă simpatizanții la un protest, luni: ”Să ne apărăm victoria” appeared first on Omniapres.
12:30
VIDEO // Poliția investighează transportul organizat de alegători din Rusia către Belarus # Omniapres
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. ”Transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele […] The post VIDEO // Poliția investighează transportul organizat de alegători din Rusia către Belarus appeared first on Omniapres.
12:30
Premierul Dorin Recean a anunțat că, în ultimele două zile, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. „Este vorba, în special, de site-ul Comisiei Electorale Centrale, CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea […] The post Dorin Recean: Tentative de atac cibernetic asupra CEC și secțiilor de vot din diasporă appeared first on Omniapres.
12:30
Igor Dodon: ”Am votat pentru interesul național în economie, pentru relații bune cu toată lumea” # Omniapres
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor și unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că a votat pentru o țară în care oamenii să fie respectați, să fie ajutați, să se simtă liberi și să nu le fie frică. ”Am votat pentru interesul național în economie, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru relații bune cu toată lumea, pentru […] The post Igor Dodon: ”Am votat pentru interesul național în economie, pentru relații bune cu toată lumea” appeared first on Omniapres.
12:20
Prim-ministrul Dorin Recean, candidat la funcția de deputat pe listele PAS, susține că votul cinstit este puterea cetățenilor. La ieșirea din secția de votare, premierul a lansat un apel către cetățeni să participe masiv la alegeri și să-și apere, prin vot, pacea și suveranitatea țării, transmite IPN. „Votul cinstit este puterea cetățenilor, este puterea moldovenilor […] The post Dorin Recean: ”Votul cinstit este puterea moldovenilor. Turul doi nu va fi” appeared first on Omniapres.
12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului vecin a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot, notează digi24.ro. Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele […] The post Președintele României, despre alegerile din Moldova: „E o zi decisivă” appeared first on Omniapres.
11:40
Irina Vlah, liderul partidului ”Inima Moldovei”, care a fost scos din alegeri, a mers la vot împreună cu fiica sa. La ieșirea de la urne, Vlah a declarat că procesul electoral din țară a fost compromis grav. ”Au existat numeroase nereguli din partea Comisiei Electorale Centrale, din parte autorităților. Practic pe toată durata campaniei electorale […] The post Irina Vlah, după exercitarea votului: ”Procesul electoral a fost compromis” appeared first on Omniapres.
11:10
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Omniapres
10:40
Renato Usatîi a făcut semnul crucii deasupra buletinului de vot, înainte să-l lase în urnă # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a mers la votare împreună cu mai mulți membri ai echipei sale. Înainte de a plasa buletinul de vot în urnă, politicianul i-a făcut semnul crucii. „Astăzi, alături de echipă, am votat pentru ca fiecare cetățean să fie auzit. Am votat ca tot ce a fost trist în istoria Moldovei […] The post Renato Usatîi a făcut semnul crucii deasupra buletinului de vot, înainte să-l lase în urnă appeared first on Omniapres.
10:30
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a transmis un mesaj din detenție, chiar în ziua alegerilor parlamentare. „Astăzi, în țara noastră au loc alegeri parlamentare. Nu este doar o zi de vot, este ziua în care decidem împreună viitorul Republicii Moldova și al Găgăuziei”, a declarat Guțul într-o postare pe Telegram, scrie Știri.md. Ea și-a îndemnat susținătorii să […] The post Evghenia Guțul, mesaj din închisoare: Găgăuzia nu tace appeared first on Omniapres.
10:30
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare. Constatările au fost prezentat de misiunea de observare Promo-LEX într-un briefing de presă, transmite IPN. Potrivit […] The post Promo-LEX raportează primele nereguli din ziua votării appeared first on Omniapres.
10:20
CEC răspunde acuzațiilor de blocaj pentru observatori: În secțiile de vot au acces doar cei acreditați # Omniapres
În secțiile de votare au acces doar observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor legale. Acesta este răspunsul CEC la situația constatată de Uniunea Juriștilor din Moldova, care a semnalat că accesul reprezentanților săi este împiedicat la secțiile de vot din străinătate. ”Misiunea […] The post CEC răspunde acuzațiilor de blocaj pentru observatori: În secțiile de vot au acces doar cei acreditați appeared first on Omniapres.
10:10
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Omniapres
10:10
Peste 180.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, circa 7,2%, și-au exercitat dreptul la vot până la ora 09:30, potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral se desfășoară fără incidente, atât în țară, cât și în străinătate, comunică MOLDPRES. Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat într-un briefing de presă că toate secțiile de […] The post Peste 180 000 de moldoveni, adică 7,2% din alegători, au votat până la ora 09:30 appeared first on Omniapres.
10:10
Liderul PAS, Igor Grosu, a participat la vot împreună cu soția sa, exprimând un sentiment mixt de bucurie și responsabilitate. „Cred că toți simțim această combinație de emoții, deoarece nu sunt alegeri simple. Ele vor marca nu doar următorii patru ani, ci și modul în care vom construi societatea pentru mulți ani înainte”, a declarat […] The post Igor Grosu, alături de soție, a votat pentru o Moldovă europeană appeared first on Omniapres.
09:50
Cozi la podul Râbnița–Rezina în ziua alegerilor. Biroul de reintegrare: Sunt lucrări de reparație # Omniapres
Cozile formate dis-de-dimineață pe podul care leagă Râbnița de Rezina au fost cauzate exclusiv de lucrările de reparație aflate în desfășurare, fără nicio legătură cu alegerile parlamentare din 28 septembrie, informează Biroul politici de reintegrare. „Lucrările efectuate de Î.S. ”Administrația Națională a Drumurilor” vizează exclusiv repararea infrastructurii rutiere și sporirea securității în trafic. Subliniem că […] The post Cozi la podul Râbnița–Rezina în ziua alegerilor. Biroul de reintegrare: Sunt lucrări de reparație appeared first on Omniapres.
09:40
Liderul partidului ”Respect Moldova”, Marian Lupu, a votat pentru viitorul prosper al Republicii Moldova, pentru o țară demnă, în care bunăstarea cetățenilor este prioritate, munca cinstită este apreciată și respectată, iar oamenii nu sunt obligați să trăiască în frică și sărăcie. ”Am votat pentru dezvoltarea economică a țării noastre: pentru investiții, sprijinirea industriei, agriculturii și […] The post Marian Lupu: ”Am votat pentru o Moldovă respectată, prosperă și demnă” appeared first on Omniapres.
09:40
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo # Omniapres
09:40
LIVE // Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare # Omniapres
