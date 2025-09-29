Câte femei vor fi în noul Parlament, conform datelor preliminare

14:40

„Pentru un viitor mai bun, copii noștri, pentru țară, schimbări să fie. Trebuie să votăm, pentru că este viitorul nostru." „Mi-am exercitat dreptul meu de vot, drept constituțional, pentru un viitor, hai să spunem nu chiar pentru […]