Frica a influențat alegerile parlamentare mai mult decât încrederea în viitor
BreakingNews, 29 septembrie 2025 09:10
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM) a declarat că, la recentele alegeri parlamentare, o parte semnificativă a electoratului a fost motivată de temeri, mai degrabă decât de speranța într-un viitor mai bun. Potrivit declarațiilor sale, factorii care au generat frică în rândul alegătorilor includ instabilitatea politică, promisiunile neîndeplinite de guvernare, precum și amenințările legate de corupţie
Acum 30 minute
09:10
Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM) a declarat că, la recentele alegeri parlamentare, o parte semnificativă a electoratului a fost motivată de temeri, mai degrabă decât de speranța într-un viitor mai bun. Potrivit declarațiilor sale, factorii care au generat frică în rândul alegătorilor includ instabilitatea politică, promisiunile neîndeplinite de guvernare, precum și amenințările legate de corupţie
Acum 12 ore
23:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (23:30) Au fost
22:40
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an, mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. (22:20) 25%
22:30
Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVĂ, a declarat după încheierea scrutinului că alegătorii au demonstrat o mobilizare exemplară și au făcut alegerea pentru următorii patru ani. „Cetățenii s-au mobilizat exemplar și au făcut alegerea. Acum Moldova are nevoie de liniște, pace și unitate. Așa cum a decis majoritatea cetățenilor, așa vom trăi în anii
22:30
Renato Usatîi: Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează! Partidul Nostru a mobilizat electoratul fără sprijin administrativ sau mediaticRenato Usatîi le-a mulțumit cetățenilor pentru prezența masivă la vot, subliniind că Partidul Nostru a demonstrat că poate mobiliza electoratul fără sprijin administrativ, fără ONG-uri și fără susținerea televiziunilor.„Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează!
22:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale.
21:20
Secțiile de votare din Republica Moldova și-au închis ușile la ora 21:00. Comparativ cu alegerile parlamentare din iulie 2021, în acest an mai mulți moldoveni au ieșit la vot. În 2021, în R. Moldova au votat peste 48% dintre alegători (circa 1.460.000), iar la acest scrutin aproximativ 1.591.145 de persoane și-au exprimat alegerea. Deocamdată nu
20:40
Până la ora 18:40, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 7 cazuri în care persoane decedate figurează pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora. Misiunea de Observare Promo-LEX anunță că până la 18:40 au fost înregistrate 858 cazuri cu statut de incident, dintre care 314 au fost confirmate și incluse
Acum 24 ore
18:10
Un incident a avut loc duminică la una dintre secțiile de votare din Bologna, Italia, unde, potrivit martorilor, mai multe persoane au fost implicate într-un schimb de replici pe tonuri ridicate. Neînțelegerea a început în interiorul secției și a continuat și în afara acesteia. Deocamdată nu se cunoaște motivul exact care a dus la izbucnirea
17:20
În cel puțin trei secții de votare din țară au fost raportate alerte cu bombă. La fel, un apel privind minarea a fost înregistrat și cu privire la podul Rezina-Râbnița. Jurnaliștii de la Zona de Securitate anunță că alertele au vizat secțiile din Gura Bâcului, Căușeni, Rezina – toate deschise pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Astfel,
16:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale.
16:10
O persoană a intrat și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3. Despre incident a comunicat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Oamenii legii au reacționat și au reținut persoana, fiind escortată la Inspectoratul de Poliție. „Forțele de ordine au reacționat prompt. Persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție. Nicio persoană,
15:20
Accident grav la Căușeni: un tânăr mort și alți patru răniți după ce un BMW s-a izbit de un copac # BreakingNews
Un tânăr a murit, iar alții patru au ajuns la spital, după ce o mașină s-a izbit violent într-un copac. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:15, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, transmite breakingnews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, accidentul s-a produs după ce un tânăr în vârstă de
15:00
Mai multe secții de votare deschise pentru diaspora au fost vizate astăzi de alerte cu bombă, în Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Autoritățile de la Chișinău au precizat că asemenea situații au fost anticipate drept parte a unui asalt al Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica
14:50
Poliția a documentat un caz de agitație electorală în ziua alegerilor parlamentare. Primarul unei localități din raionul Ialoveni a fost surprins îndemnând alegătorii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală. Potrivit oamenilor legii, acesta a fost sancționat contravențional, întrucât agitația electorală în ziua scrutinului este interzisă prin lege. Autoritățile reamintesc că asemenea
14:20
Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză # BreakingNews
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la
14:10
O adevărată horă s-a încins astăzi în fața unei secții de votare din orașul Salonic, Grecia. Mai mulți moldoveni, îmbrăcați în ii și purtând tricolorul pe umeri, au dansat pe melodia „Hora din Moldova" interpretată de Nelly Ciobanu. Imaginile au fost distribuite pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în Grecia. „Hora din Moldova în fața secției
13:30
Copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon, și-a exercitat astăzi dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa. După ce a votat, Igor Dodon a declarat că a votat pentru dezvoltarea R. Moldova. „Este o zi importantă pentru țara și cetățenii noștri. Eu
13:20
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde
13:20
Deputatul Vasilii Bolea a declarat, după exercitarea votului, că și-a exprimat opțiunea pentru schimbare și pentru respect față de cetățeni. „În ultimii patru ani, situația din Republica Moldova a lăsat mult de dorit. Am votat pentru ca puterea pe care o alegem astăzi să nu-i trateze pe cetățeni ca pe "bîdle"'. Am votat pentru ca
13:10
Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” # BreakingNews
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte
12:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru profesionalism și pentru responsabilitatea celor aflați la conducere. „Am votat pentru oameni care să poată soluționa cu adevărat subiectele ce
12:10
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # BreakingNews
Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon,
11:40
Blocaj la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Cetățenii nu ar fi lăsați să treacă din cauza unei defecțiuni a sistemului. Din imaginile publicate de presa din regiune, se vede cum mai multe persoane, dar și automobile, au format aglomerație pe pod, așteptând să treacă. Autoritățile de la Chișinău nu
11:10
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk
10:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu.
10:20
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării. Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii decente, pentru locuri de muncă aici, acasă, pentru stoparea migrației și pentru susținerea agenților economici. Am votat pentru pace, liniște și siguranța zilei de
10:20
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a transmis un mesaj din detenție, chiar în ziua alegerilor parlamentare. „Astăzi, în țara noastră au loc alegeri parlamentare. Nu este doar o zi de vot, este ziua în care decidem împreună viitorul Republicii Moldova și al Găgăuziei", a declarat Guțul într-o postare pe Telegram. Ea și-a îndemnat susținătorii să nu
10:10
LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. # BreakingNews
Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
10:10
LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato UsatîI # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.
10:10
Misiunea de Observare Promo-LEX a constatat peste 70 de incidente la deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Până la ora 08:40, organizația a înregistrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 confirmate. Cele mai frecvente nereguli țin de deschiderea necorespunzătoare a secțiilor, în 93 de cazuri procesul
09:40
Copreședintele Blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, își exercită dreptul de vot # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo.
Ieri
09:10
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot.
02:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban.
27 septembrie 2025
21:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A” din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala … Articolul Final de campanie pentru ALTERNATIVA: apel la unitate și responsabilitate la vot apare prima dată în BreakingNews.
22:20
Articolul CEC a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” din alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins avertizarea de Cod Galben de înghețuri, anunțând că, în orele de noapte și dimineață, temperaturile vor coborî sub 0 °C pe suprafața solului. Meteorologii atenționează că astfel de condiții pot afecta culturile agricole, plantele sensibile și răsăriturile timpurii. Pentru a reduce impactul, se recomandă protejarea plantațiilor, utilizarea irigării … Articolul Avertizare meteo: temperaturi negative extinse — cod galben de înghețuri apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de organizarea migraţiei ilegale a unor persoane din Ucraina. Acesta a fost reţinut în urma unor investigaţii derulate de Poliţia de Frontieră și Procuratură. Potrivit autorităților, individul ar fi ajutat refugiați ucraineni să treacă graniţa în mod fraudulos, contra unei … Articolul Dosar de migraţie ilegală: suspect plasat în arest preventiv 30 de zile apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru perioada următoare, care include coduri roșu, portocaliu și galben, ca urmare a scurgerilor extrem de reduse în râurile din Republica Moldova. Zone afectate: râul Nistru, râul Prut (sectorul Costești–Brânza) și mai multe râuri mici din tot teritoriul țării. Scurgerile sunt estimate să fie sub mediile … Articolul Avertizare hidrologică severă: debitele râurilor scad sub 15‑50% din norma medie apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Agenția Națională de Integritate a constatat că fostul deputat Vladimir Andronachi deține o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, acumulată în perioada exercitării mandatului parlamentar. Verificările au scos la iveală diferențe semnificative între veniturile declarate și bunurile deținute de Andronachi și membrii familiei sale – peste 4 milioane de lei pentru … Articolul ANI: Vladimir Andronachi are peste 10 milioane de lei nejustificați apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Ion Ceban: „PAS nu a realizat niciun proiect în Chișinău. Pe 28 septembrie spunem NU sperietorilor și votăm ALTERNATIVA” # BreakingNews
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au … Articolul Ion Ceban: „PAS nu a realizat niciun proiect în Chișinău. Pe 28 septembrie spunem NU sperietorilor și votăm ALTERNATIVA” apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Autoritățile au desfășurat o acțiune de amploare în raioanele Cahul și Cantemir, în cadrul căreia au avut loc percheziții domiciliare în mai multe adrese. În urma verificărilor, forțele de ordine au ridicat substanțe susceptibile a fi droguri, precum și arme și muniții, care urmează a fi expertizate. Operațiunea a fost coordonată de organele competente, iar … Articolul Percheziții la Cahul și Cantemir: droguri, arme și muniții ridicate apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, a fost reținut de polițiștii de frontieră în timp ce pescuia ilegal în râul Ciuhur, aflat în zona de protecție a frontierei de stat. La controlul efectuat, autoritățile au descoperit o plasă de monofilament cu lungimea de aproximativ 200 de metri și pești … Articolul Bărbat reținut pentru pescuit ilegal în zona de frontieră apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un spital din Iaşi se confruntă cu o situaţie gravă, după ce cinci copii ar fi decedat într‑un interval relativ scurt și autoritățile au emis alertă epidemiologică. Cauza morţilor nu este încă confirmată, iar specialiştii investighează posibilitatea unei infecții care s‑ar fi răspândit în cadrul instituției medicale. La moment, personalul sanitar verifică istoricul clinic … Articolul Tragedie în Iaşi – suspiciune de focar epidemic după decesele a cinci copii apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Mai mulți cetățeni din Ucraina au fost implicați în incidente în care au încercat să ofere mită polițiștilor de frontieră în Republica Moldova, pentru a facilita trecerea frontierei sau pentru a evita documentarea unor nereguli. În unul dintre cazuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, doi ucraineni au prezentat pașapoartele, ascunzând printre file o … Articolul Refuz de corupție la frontieră: Angajații IGPF resping tentativele de mituire apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri … Articolul Ceban: „Instituțiile statului lucrează pentru a bloca opoziția, nu pentru cetățeni” apare prima dată în BreakingNews.
15:10
O alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani din Chișinău s‑a dovedit a fi falsă. Autoritățile au intervenit de urgență: sediul a fost evacuat, zona asigurată, iar toate echipele de intervenție specializate au verificat întreaga incintă. După cercetările efectuate, nu s‑au găsit elemente suspecte sau materiale explozibile. Pe acest caz a fost deschis un proces … Articolul Falsă amenințare cu bombă la Judecătoria Buiucani — anchetă în curs apare prima dată în BreakingNews.
14:30
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog, … Articolul Ion Chicu îndeamnă la unitate: „Poporul Moldovei trebuie să se ridice” apare prima dată în BreakingNews.
