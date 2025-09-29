(video) Ce face mai nou Max Verstappen în afara F1? Câștigă din prima o cursă de anduranță
Autoblog.md, 29 septembrie 2025 09:10
Max Verstappen, multiplu campion mondial de Formula 1, a făcut pasul mult-așteptat spre cursele de anduranță, marcând un capitol nou în cariera sa diversificată. Debutul său oficial a avut loc la Nürburgring Endurance Series (NLS), pe legendarul circuit Nordschleife, supranumit „Iadul Verde". Mai întâi, pe 13 septembrie 2025, Verstappen a participat la o cursă de […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
(foto) Primăria Chișinău anunță despre tot ce s-a făcut la podul din strada Mihai Viteazul # Autoblog.md
După anunțul nocturn al primarului general al municipiului Chișinău, care nu a mai apărut pe paginile instituției pe care o conduce, Primăria Chișinău a publicat în această după amiază rezultatele reparațiilor care s-au făcut la podul din strada Mihai Viteazul. Primăria Municipiului Chișinău informează că începând din 25 septembrie 2025, pe pod a fost restabilită […]
18:10
Denza, brandul premium al BYD, a inițiat pre-vânzările pentru noul N8L, un SUV hibrid cu șase locuri conceput pentru familii. N8L integrează tehnologia e³ a BYD și poate atinge o autonomie combinată de 1300 km. Modelul este poziționat ca un rival direct pentru Li Auto L8 și AITO M8, N8L punând accent pe lux, siguranță […]
16:40
(foto) Land Rover pregătește lansarea unui „mini Defender”. Noi detalii și potențialul design # Autoblog.md
Land Rover se află în plină pregătire pentru lansarea unui mult așteptat model compact, un "entry-level Defender", care va deveni un pilon esențial în portofoliul său de vehicule electrice. Acest SUV robust și compact 4×4 a fost vehiculat de ani de zile în zvonuri, dar nu a apărut niciodată oficial în prezentările strategice cu planuri […]
14:00
Compania Li Auto introduce al doilea său SUV electric – Li i6. Principalele diferențe dintre i6 și i8 rămân dimensiunile și capacitățile de îmbarcare. Și într-un mod evident diferență există în preț. Modelul i6 intră pe o piață extrem de competitivă a SUV-urilor de dimensiuni medii și mari, unde va avea de înfruntat rivali precum […]
11:20
Zvonurile privind lansarea unui SUV Audi de top, dar și a noului Q7, au circulat câțiva ani, Q7 servind frecvent drept indiciu a problemelor persistente în dezvoltare. Amintim că a doua generație Q7 este pe piață din 2015, trecând prin două facelift-uri, ultimul în 2024. Conform lui Geoffrey Bouquot, șeful departamentului de dezvoltare la Audi, […]
10:30
Toyota Motor Corporation și Woven by Toyota, Inc. (WbyT) au anunțat lansarea oficială a Toyota Woven City, un proiect dezvăluit inițial la expoziția CES din 2020. Evenimentul de lansare, organizat în Susono City, prefectura Shizuoka, Japonia, a marcat primii pași ai acestui oraș experimental în calitate de circuit de testare pentru viitorul mobilității și un […]
09:20
Pură coincidență? Aseară târziu, cu o zi înainte de Ziua Tăcerii din 27 septembrie, primarul general al municipiului Chișinău a informat locuitorii despre deschiderea integrală a podului din strada Mihai Viteazul. Indirect, proiectului de infrastructură i s-a atribuit o etichetă de proiect electoral. Anunțul a fost distribuit pe pagina blocului politic din care face parte […]
25 septembrie 2025
18:50
(video) Xiaomi își lansează Serviciul de Personalizare și deschide centre de cercetare și design în Europa # Autoblog.md
Ieri la München pentru piața europeană, astăzi la Beijing pentru cea de acasă. Xiaomi a organizat o nouă prezentare, combinată cu discursul anual al CEO-ului Lei Jun, în care a anunțat noi telefoane de top și alte produse. Dar atenția noastră a fost îndreptată spre noi anunțuri legate de mașini, căci au fost câteva. Lux […]
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) al Republicii Moldova a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben pentru înghețuri, valabilă în intervalul 27–28 septembrie 2025. Conform comunicatului, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu o intensitate de -1…-2°C. Zona afectată este întreg teritoriul țării. Autoritățile au […]
16:30
TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a dezvăluit modelul GR Corolla modernizat pentru piața nord-americană și cea japoneză. De asemenea, încă o veste importantă în context: nu va mai fi exclusiv Made in Japan, ci și Made in UK! Actualizările introduse sunt declarate inspirate din lecțiile învățate în campionatul Super Taikyu Series din Japonia. Acestea vizează performanța […]
15:20
Uzina Mercedes-Benz din Vitoria, Spania, a început cu succes producția pre-serie a noului Mercedes-Benz VLE, un vehicul complet electric care marchează debutul primei mașini bazate pe noua arhitectură modulară și scalabilă pentru vehicule comerciale. Acest pas esențial pregătește uzina pentru lansarea producției de serie în 2026, asigurând standarde înalte de calitate pentru clienții mărcii. „Noul […]
13:20
(video) Audi A2, poate cea mai detestată mașină a mărcii, a fost lansată acum 25 de ani # Autoblog.md
Audi celebrează 25 de ani de la momentul lansării modelului A2, un automobil compact care a redefinit segmentul entry-level premium prin design progresist, tehnologie inovatoare și calitate de lungă durată. Totuși, mașina este inclusă în lista celor mai detestate din istorie, alături de același FIAT Multipla. Dezvăluit la Salonul Auto de la Frankfurt (IAA) în […]
12:00
Brandul global de mobilitate electrică Zeekr a publicat rezultatele unui sondaj pan-european realizat în parteneriat cu Markettiers, care a implicat peste 8000 de respondenți din Belgia, Danemarca, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Elveția și Regatul Unit. Scopul studiului a fost să aprofundeze înțelegerea atitudinilor consumatorilor față de vehiculele electrice (EV) și electrificare, inclusiv sentimentele față de […]
11:20
Mercedes-Benz a anunțat oficial startul pre-vânzărilor pentru noul CLA L complet electric în China, marcând un pas semnificativ în strategia sa de electrificare pe una dintre cele mai competitive piețe auto. Dezvăluit inițial la Salonul Auto de la Shanghai, sedanul electric este disponibil în două interpretări. Însă cel mai curios este că piața chineză îl […]
10:10
(video) Premieră mondială: Primul vehicul prototip cu sistem IBIS începe testele în lumea reală # Autoblog.md
Stellantis, în colaborare cu Saft (o subsidiară TotalEnergies), a prezentat un prototip revoluționar al unui vehicul electric cu baterie (BEV) echipat cu Sistemul Inteligent de Baterie Integrată (IBIS). Acest proiect de cercetare colaborativ din Franța, susținut de E2-CAD, Sherpa Engineering, CNRS, Université Paris-Saclay și Institut Lafayette, vizează crearea unui sistem de stocare și conversie electrică […]
09:10
Articol de: Renault Moldova Orașul se trezește. Unii se grăbesc la birou, alții duc copiii la grădiniță, alții visează să scape de trafic și să ajungă în afara orașului. Fiecare are ritmul și traseul său. Dar, din ce în ce mai des, alegem mașinile nu doar în funcție de preț și caracteristici. Căutăm aliați. Aliați cu […]
24 septembrie 2025
16:10
În această după amiază, în cadrul unei noi prezentări de produse electronice organizată de compania Xiaomi în München, a fost făcut marele anunț! Divizia producătoare de automobile și-a setat expansiunea internațională! Procesul va demara din 2027 și primul val va acoperi Europa! Primele informații ne spun că Xiaomi Auto nu va utiliza pentru vânzarea mașinilor […]
15:30
(video) Geely Monjaro beneficiază de a doua actualizare. Motor mai puternic și ecrane mai mari # Autoblog.md
Monjaro, unul dintre cele mai populare SUV-uri ale Geely Auto, cunoscut în China sub denumirea Xingyue L, beneficiază de a doua actualizare notabilă în istoria sa. Modelul devine mai puternic și i se schimbă din nou designul planșei de bord în ciuda faptului că încă nu a beneficiat de un facelift în toată regula. Modelul […]
13:10
La Monaco Yacht Show, Automobili Lamborghini și The Italian Sea Group au dezvăluit în premieră mondială noul Tecnomar for Lamborghini 101FT, un iaht de 30 de metri care întruchipează excelența italiană. Parteneriatul dintre cele două companii, început în 2020 cu succesul modelului Tecnomar for Lamborghini 63 (un omagiu adus anului fondării Lamborghini) – continuă cu […]
12:20
(video) Ediția limitată Mercedes-Maybach V12 Edition e inspirată de faimosul Maybach Zeppelin # Autoblog.md
Mercedes-Benz a dezvăluit Mercedes-Maybach V12 Edition, o ediție limitată la doar 50 de exemplare a modelului S 680, în cadrul unui eveniment exclusiv pentru clienți VIP și presă, găzduit la Fort Michelangelo din Civitavecchia, Italia. Această versiune celebrează moștenirea motoarelor V12, un simbol al mărcii Maybach încă din anii 1920, și reprezintă o combinație de […]
10:50
Apelurile automate 112: Cum salvează vieți dispozitivele inteligente și provocările lor # Autoblog.md
Tehnologia modernă a devenit un aliat indispensabil în salvarea vieților, datorită funcțiilor avansate integrate în telefoanele mobile și ceasurile inteligente. Cele mai noi dispozitive sunt echipate cu sisteme capabile să detecteze automat situații de urgență și să inițieze apeluri către Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, chiar și atunci când utilizatorul nu poate […]
09:50
Bentley, producătorul britanic de mașini de lux, își ajustează strategia Beyond100, inițial orientată către electrificare completă până în 2035, pentru a include noi modele cu motoare pe benzină pentru Bentayga, Continental GT și Flying Spur. Această decizie, confirmată de CEO-ul Frank-Steffen Walliser într-un interviu acordat Autocar, vine ca răspuns la o schimbare majoră a strategiei […]
09:10
(P) Škoda și DAAC Hermes inaugurează două showroomuri ultramoderne în Chișinău – unice în Europa # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Piața auto din Republica Moldova atinge un nou nivel de performanță și design odată cu deschiderea a două showroomuri Škoda complet noi în Chișinău, construite conform celor mai recente standarde internaționale ale mărcii. Ambele locații îndeplinesc în premieră absolută pentru Europa toate cerințele noului stil corporativ Škoda, ceea ce le transformă în […]
23 septembrie 2025
18:20
Nissan a dezvăluit astăzi noul Sentra, un sedan compact care revitalizează segmentul prin designul său captivant, tehnologiile avansate și caracteristicile standard de siguranță Safety Shield® 360. Cu peste 40 de ani de istorie și peste 6.5 milioane de unități vândute, Sentra continuă să fie un nume de referință, recent clasat drept cel mai bun autoturism […]
17:00
(video) Descoperire în Chetrosu, raionul Drochia: Șofer beat cu 26 de procese-verbale la activ # Autoblog.md
Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au oprit un Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, vizibil în stare de ebrietate avansatǎ. Acesta a refuzat însă testarea alcoolscopică, fiind reținut pentru 72 de […]
16:30
La Simpozionul Internațional privind Iluminarea Auto (ISAL), desfășurat la Darmstadt până pe 24 septembrie 2025, Opel, în parteneriat cu Stellantis și Universitatea Tehnică din Darmstadt (TU Darmstadt), prezintă modul în care mașinile autonome de nivel SAE 3 (hands-off, eyes-off) ar putea comunica cu alți participanți la trafic prin sisteme de iluminare. Demonstratorul Opel Grandland, dezvoltat […]
13:50
(video) Continuă modernizarea lui Zeekr 001! Modelul va fi capabil de aproape 300 km/h # Autoblog.md
Zeekr 001, primul automobil al brandului, este unul dintre exemplele care arată viteza uimitoare a dezvoltării industriei auto chineze. Modificări notabile nu se mai așteaptă pentru a fi introduse cu un eventual facelift, ci deja an de an. Amintim că Zeekr 001 a fost introdus pe piața din China de la sfârșitul lui 2021. În […]
12:10
Zis și făcut! Volvo EX90 a fost trecut pe platformă electrică de 800V și iată avantajele # Autoblog.md
La începutul primăverii, când a avut loc premiera noului Volvo ES90, primul Volvo cu arhitectură electrică de 800V, producătorul auto a declarat că o va aplica și pe EX90. Și acest moment a sosit acum. SUV-ul complet electric beneficiază de un set de actualizări. Mai multă putere, încărcare mai rapidă În comparație cu sistemul de […]
12:00
10:40
Mansory, producătorul bavarez de conversii de lux, a lansat Equestre, primul program complet de tuning pentru noul Ferrari 12Cilindri. A necesitat practic un an dezvoltarea sa. Vezi această post
09:50
(video) Premieră: Ediția limitată Yangwang U9 Xtreme – 30 de mașini cu 3018 cai putere # Autoblog.md
BYD a lansat Yangwang U9 Xtreme, o evoluție radicală a hypercarului electric stradal U9, concepută să redefinească limitele performanței în lumea auto. Cu o putere totală de peste 3000 CP, o viteză maximă de 350 km/h și un timp de tur pe Nürburgring de 6:59.157 minute, U9 Xtreme este declarat primul automobil de serie complet […] Articolul (video) Premieră: Ediția limitată Yangwang U9 Xtreme – 30 de mașini cu 3018 cai putere apare prima dată în Autoblog.md.
22 septembrie 2025
18:10
Tsutomu „Tom” Matano a decedat pe 20 septembrie 2025, la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire care transcende modelele pe care le-a creat. De la poziții de design la GM, Holden și BMW, la Mazda unde a revoluționat roadster-ul cu Miata și RX-7, și la educație unde a inspirat mii, Matano […] Articolul A decedat fostul designer Tsutomu „Tom” Matano, considerat părintele Mazda Miata apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra # Autoblog.md
Lumea auto este zguduită de o știre rară: Bugatti La Voiture Noire, hypercarul unicat construit ca omagiu adus legendarului Type 57 SC Atlantic, a fost listat pentru vânzare prin programul Private Treaty al SBX Cars, în colaborare cu Broad Arrow, o subsidiară a Hagerty. Acces la ofertă prin calificare Dezvăluit în premieră la Salonul Auto […] Articolul Unicul Bugatti La Voiture Noire a apărut în vânzare, fiind necesară o calificare pentru a-l cumpăra apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Nu veți crede, dar au trecut cinci ani! În urmă cu cinci ani, FIAT a lansat modelul 500 de nouă generație și debutul a fost unul exclusiv electric, o mișcare ambițioasă care părea să parieze pe viitorul promițător al vehiculelor electrice. Cu toate acestea, realitatea pieței a fost mai puțin optimistă. Vânzările de mașini electrice […] Articolul Noul FIAT 500 a primit un motor cu combustie după ”eșecul electric” apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
BMW Group va redefini viitorul mobilității odată cu lansarea noii generații X5. Va fi primul model bavarez care va oferi clienților posibilitatea de a alege între cinci sisteme de propulsie distincte: electric cu baterie, hibrid plug-in, benzină, diesel și, pentru prima dată, tehnologie fuel cell pe hidrogen. Această abordare deschisă tehnologic, care combină diversitatea sistemelor […] Articolul Noul BMW X5 – primul BMW cu cinci tipuri de sisteme de propulsie apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Pariul pe electrice se amână. Porsche a anunțat modificări importante în strategia de produse # Autoblog.md
Porsche AG a anunțat ultimele măsuri dintr-o realiniere cuprinzătoare a strategiei sale de produs, menită să răspundă schimbărilor rapide din industria auto și cerințelor în evoluție ale clienților. Conducerea executivă și Consiliul de Supraveghere au decis ajustări semnificative ale portofoliului de modele pe termen mediu și lung, punând accent pe diversificarea gamei cu noi modele […] Articolul Pariul pe electrice se amână. Porsche a anunțat modificări importante în strategia de produse apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Azerbaijan Grand Prix 2025: Verstappen a câștigat într-un weekend plin de provocări # Autoblog.md
Menţiune: Pentru că videoclipurile din articol sunt protejate de drepturi de autor, acestea pot fi vizualizate doar pe Youtube şi nu direct de pe blog. Însă un click merită pentru a vedea cele mai tari momente ale cursei! Calificările pentru Marele Premiu de la Azerbaidjan au fost marcate de un haos fără precedent pe străzile […] Articolul (video) Azerbaijan Grand Prix 2025: Verstappen a câștigat într-un weekend plin de provocări apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) 496.22 km/h! Yangwang U9X a depășit prototipul Bugatti Chiron Super Sport 300+ # Autoblog.md
BYD a făcut în weekend un nou anunț impresionant. Pe 14 septembrie 2025, pe circuitul ATP Automotive Testing Papenburg din Germania, hypercarul Yangwang U9 Xtreme a stabilit un nou record mondial de viteză maximă pentru autoturismele de serie: 496.22 km/h (308.4 mph). Acest moment de referință, realizat de sub-brandul de lux al gigantului chinez, depășește […] Articolul (video) 496.22 km/h! Yangwang U9X a depășit prototipul Bugatti Chiron Super Sport 300+ apare prima dată în Autoblog.md.
20 septembrie 2025
11:10
(video) Ce trebuie să cunoașteți despre importatorul oficial BYD în Moldova: Modele, prețuri, garanție # Autoblog.md
La scurt timp după România, BYD, liderul global în vehicule electrice, și-a făcut intrarea oficială și pe piața din Republica Moldova! Primele modele disponibile – BYD Seal U, BYD Seal 5 și BYD Sealion 7 – au ajuns în țară, fiind omologate după standardele europene. În acest articol vă aducem la cunoștință informațiile principale. Detalii […] Articolul (video) Ce trebuie să cunoașteți despre importatorul oficial BYD în Moldova: Modele, prețuri, garanție apare prima dată în Autoblog.md.
19 septembrie 2025
19:00
(video) Revoltător! Un medic a furat bijuteria unui șofer decedat în accidentul de lângă Step-Soci # Autoblog.md
Poliția din Orhei anunță că a fost sesizată de tatăl unuia dintre bărbații decedați, care a fost implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci acum o săptămâna, cu privire la o infracțiune. Plângerea a venit pe fundalul dispariției unui lanț din aur pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului. […] Articolul (video) Revoltător! Un medic a furat bijuteria unui șofer decedat în accidentul de lângă Step-Soci apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
(video) Într-o parcare din Goianul Nou a fost aruncat un soi de cocktail Molotov. Momentul și urmările # Autoblog.md
Noaptea trecută, spre dimineață, pompierii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule. Acestea se aflau într-o parcare deschisă din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 4:50. La fața locului a fost îndreptată o echipă de intervenție, care […] Articolul (video) Într-o parcare din Goianul Nou a fost aruncat un soi de cocktail Molotov. Momentul și urmările apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
(video) Jetour G700 a fost prezentat! Prin ce impresionează primul All-Area Luxury Electric Hybrid Off-Road SUV # Autoblog.md
În această după amiază, la Shanghai (ora locală), compania Jetour a organizat prezentarea noului model de top G700, parte a sub brandului Zongheng. În paralel s-a dat startul perioadei de presale. Amintim că prima prezentare a acestuia a avut loc în luna ianuarie. Iar la Salonul Auto de la Shanghai am avut cu el primul […] Articolul (video) Jetour G700 a fost prezentat! Prin ce impresionează primul All-Area Luxury Electric Hybrid Off-Road SUV apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
(video) Mai multe mașini rare și foarte scumpe sunt cărate cu avioanele pe o insulă din Oceanul Indian # Autoblog.md
Răsfoind feed-ul de postări pe Facebook am identificat niște fotografii care arată descărcarea unui legendar McLaren F1 pe… o insulă îndepărtată din Oceanul Indian. Într-un mod evident ne-a stârnit curiozitatea și am căutat să găsim ce are să caute o astfel de bijuterie pe o suprafață de pământ care corespunde cu aproape a 17-a parte […] Articolul (video) Mai multe mașini rare și foarte scumpe sunt cărate cu avioanele pe o insulă din Oceanul Indian apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Un bărbat și-a importat în Moldova, din California, o mașină cu un șarpe cu clopoței sub capotă # Autoblog.md
Situație mai neobișnuită raportată la Serviciul 112 din Republica Moldova. Un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței – o specie veninoasă originară din America de Nord – sub capota unui automobil adus din Statele Unite ale Americii, mai exact din statul California! Reptila a fost observată în compartimentul motor al vehiculului, în timpul unei […] Articolul Un bărbat și-a importat în Moldova, din California, o mașină cu un șarpe cu clopoței sub capotă apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
(video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor # Autoblog.md
În martie 1991, la Salonul Auto de la Geneva, BMW a dezvăluit Nazca M12, un concept care a captivat publicul și presa internațională prin designul său radical și performanțele promițătoare. Denumirea „Nazca” evocă liniile misterioase ale geoglifei din deșertul Nazca din Peru, simbolizând precizia și misterul, în timp ce „M12” face referire la motorul V12 […] Articolul (video) BMW Nazca M12: Conceptul uitat de vreme care a definit viitorul supercarurilor apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Ce se întâmplă când iei un banal Volkswagen Caddy și îl transformi într-un monstru cu 1320 de cai putere? Richard Milton, proprietarul Kernow Transporters Limited din Cornwall, Marea Britanie, a demonstrat că limitele pot fi depășite cu ambiție și inginerie de top. Într-un proiect personal care a durat mai bine de șase ani de muncă […] Articolul (video) ”Mașina de lucru” a unui britanic – VW Caddy cu 1320 CP apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Angajații fabricii AvtoVAZ din orașul Toliatti se plâng de instalarea dispozitivelor de blocare a semnalului comunicațiilor mobile pe teritoriul uzinei. Măsura ar fi menită să optimizeze procesele de producție prin limitarea accesului la rețelele de socializare și să minimizeze riscurile de scurgeri de informații către spioni industriali. Conform surselor interne, problemele cu apelurile telefonice, mesajele […] Articolul Angajații AvtoVAZ se plâng de bruiaj al semnalului mobil apare prima dată în Autoblog.md.
18 septembrie 2025
18:40
(video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro # Autoblog.md
În mediul online se poartă discuții fierbinți după o înregistrare video devenită virală. Un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro a fost filmat în compania mai multor mașini de poliție, inclusiv încălcând reguli de circulație. Potrivit canalului Readovka, sute de invitați (inclusiv membri ai familiei Kadîrov) s-au adunat la nunta unui oarecare […] Articolul (video) În Cecenia, ca la nimeni! A fost filmat un cortegiu nupțial de câteva zeci de milioane de euro apare prima dată în Autoblog.md.
