PAS a câștigat alegerile cu aproape 50% din voturi

Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care […]