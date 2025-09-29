R. Moldova va avea un Parlament cu majoritate proeuropeană

15:50

Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri […] Articolul Ion Ceban acuză atacuri cibernetice asupra paginilor sale: „Se șterg postări pentru a bloca mesajele ALTERNATIVA” apare prima dată în DemocracyMD.