LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS are majoritatea, după procesarea a 99,78% din procesele verbale
Radio Chisinau, 29 septembrie 2025 09:10
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
• • •
Acum 10 minute
09:20
Euro se ieftinește ușor la început de săptămână, iar dolarul se scumpește cu 10 bani # Radio Chisinau
Dolarul american începe săptămâna curentă cu o apreciere de zece bani și costă 16 lei și 82 de bani, transmite MOLDPRES.
Acum 30 minute
09:10
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS are majoritatea, după procesarea a 99,78% din procesele verbale # Radio Chisinau
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
Acum o oră
08:55
Cum s-a votat în diaspora la alegerile parlamentare. PAS a obținut o victorie clară peste hotarele Republicii Moldova # Radio Chisinau
Un număr record de aproape 280 de mii (279.696) de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot în străinătate la alegerile parlamentare.
08:30
Cer predominant senin, cu ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 29 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi, 29 septembrie, cerul va fi predominant senin. Izolat, în unele regiuni ale țării, ar putea cădea ploi slabe.
Acum 2 ore
08:10
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS câștigă o nouă majoritate parlamentară # Radio Chisinau
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament.
Acum 12 ore
00:55
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS conduce cu 46,60%, la procesarea a peste 92% din totalul proceselor verbale # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
00:30
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Au fost numărate peste 85% din totalul proceselor verbale # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
00:05
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Au fost numărate peste 85% din totalul voturilor # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
28 septembrie 2025
23:30
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS conduce cu peste 44,40%, la procesarea a circa 75% din procesele verbale # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
22:55
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Jumătate din voturi au fost numărate # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
22:35
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. Peste 30% din procesele verbale, procesate: 4 formațiuni politice au trecut pragul electoral # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
22:05
LIVE TEXT | Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare. PAS conduce, după numărarea a 15% din voturi # Radio Chisinau
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
21:50
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
21:45
MAE: Este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
21:45
Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare.
21:35
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la ora 21:30.
21:25
Promo-LEX raportează o „creștere alarmantă” a numărului de incidente electorale, majoritatea grave, în a doua parte a zilei # Radio Chisinau
Misiunea de observare Promo-LEX raportează o creștere alarmantă a numărului de incidente electorale înregistrate în a doua parte a zilei. Potrivit șefului misiunii, Nicolae Panfil, între orele 14:30 și 19:30 au fost confirmate 314 cazuri, majoritatea grave, care pot afecta integritatea procesului electoral.
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Liderii Blocului „Alternativa” fac declarații de presă după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Liderii Blocului „Alternativa” fac declarații de presă după închiderea secțiilor de votare.
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare
21:15
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Briefing de presă susținut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de votare.
21:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. STOP VOT în Republica Moldova. Secțiile de votare din țară s-au închis la ora 21:00 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
21:10
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu, după închiderea secțiilor de votare.
20:50
CEC: Prezența la urne a cetățenilor este mai mare decât cea de la alegerile parlamentare din 2021 # Radio Chisinau
Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, peste un milion 548 de mii de cetățeni au votat. Prezența la urne a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă categorie de votanți a fost cea între 36 și 45 de ani. Datele demografice arată că femeile continuă să fie mai active, constituind 54% din totalul votanților.
20:40
Trei persoane au fost reținute de polițiști. Oamenii legii aveau informații că acestea pegăteau acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
Acum 24 ore
20:15
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a anunțat că toate voturile acumulate până la această oră de partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții de votare.
20:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 50% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 20:00 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
19:50
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a votat la alegerile parlamentare: „Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi” # Radio Chisinau
Astăzi, 28 septembrie 2025, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul scrutinului parlamentar, la o secție de votare din municipiul Chișinău.
19:35
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Radio Chisinau
Urmăriți live conferința de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
19:30
VOX Radio Chișinău | „Calea noastră este numai spre Europa”. Pentru ce au votat cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare (VIDEO) # Radio Chisinau
Alegătorii cu care a discutat Radio Chișinău spun că au votat pentru democrație și pentru continuarea drumului european al Republicii Moldova. Ei cred că, astăzi, votul fiecărui cetățean poate schimba viitorul țării.
19:15
Poliția anunță cǎ deține informații potrivit cărora vor fi organizate dezordini și destabilizări în Chișinău, după anunțarea rezultatelor de la alegeri # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.
19:10
LIVE TEXT | Aproape 1.468.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 19:00. Prezența la urne în diaspora # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
19:05
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la 19:00.
19:00
„Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova”. Mesajul transmis de Oana Țoiu de la tribuna ONU # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea.
18:20
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis tinerilor din Republica Moldova un apel de mobilizare la vot # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:15
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis un apel de mobilizare la vot către tineri # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 18:00 au votat circa 1.347.000 de persoane, dintre care aproape 215 mii sunt din diaspora # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
18:00
Pe rețelele de socializare este răspândit un video fals în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot # Radio Chisinau
Autoritățile atenționează cetățenii că un video fals este răspândit pe rețelele de socializare în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot și ar fi vavorizate altele.
17:25
Alertă cu bombă la o secție de votare deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina, deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană.
17:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Circa 42,55% din numărul total al alegătorilor au votat până la ora 17:00. Prezența în diaspora # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
17:00
Profesorul Ion Iovcev: Astăzi alegem fie Europa, fie întoarcerea în imperiul din care ne-am rupt # Radio Chisinau
La secția de votare din incinta Liceului „Gheorghe Asachi” din centrul Chișinăului, circumscripția pentru locuitorii din stânga Nistrului, l-am întâlnit pe profesorul Ion Iovcev, împreună cu o fostă profesoară de matematică a acestei instituții, Ecaterina Gumaniuc, dar și o fostă elevă, Mariana Andriuță-Brăilean.
16:50
Alegătorii din raioanele de nord sunt cei mai activi la scrutinul parlamentar. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15:30, raionul Dondușeni a înregistrat cea mai mare prezență la urne, cu 11 031 de alegători, ceea ce reprezintă 36,39% din totalul celor înscriși pe liste.
16:45
VIDEO | Maia Sandu atenționează: Sunt mai multe forme de încercare de a frauda votul la acest scrutin # Radio Chisinau
Instituțiile statului mai reclamat mai multe cazuri privind transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din străinătate, alerte false cu bombă în mai multe țări, cazuri de fraudare a alegerilor prin metoda carusel, adică scoaterea buletinului de vot curat, ca mai apoi să fie înlocuit cu unul ștampilat. În context, Maia Sandu a venit cu o nouă adresare în care a îndemnat cetățenii să iasă în continuare la vot, „ca să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari”.
16:40
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. UPDATE: Toate secțiile funcționează în regim normal # Radio Chisinau
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
16:25
Curtea de Apel a respins contestația depusă de „Moldova Mare”. Partidul Victoriei Furtună, exclus din alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Politic „Moldova Mare” a fost exclus din cursă electorală. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația partidului depusă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, considerând-o nefondată, transmite IPN.
16:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00
16:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 16:00 au votat aproape 1.150.000 de persoane # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
15:55
În atenția călătorilor: Trafic majorat la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
15:50
Promo-LEX atrage atenția asupra unei situații neobișnuite la alegeri. S-au înregistrat 85 de cazuri de încălcare a secretului votului # Radio Chisinau
Până la ora 14:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 254 de incidente confirmate la alegerile parlamentare.
15:20
VIDEO | Primarul unei localități din Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor # Radio Chisinau
Poliția a documentat un caz de agitație electorală comisă în ziua alegerilor de către primarul unei localități din raionul Ialoveni. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa electorală.
