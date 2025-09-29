VIDEO | Atac armat și incendiu la o biserică mormonă din Michigan, SUA. Cel puțin patru persoane au fost ucise

10:20

Prezența la vot la ora 10.00, după trei ore de la deschiderea secțiilor, a fost de 8,7%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja 245 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat peste 20 de mii de votanți. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi votanți […] Articolul La ora 10.00, prezența la urne a fost de 8,7%. La vot au venit 245 de mii de alegători apare prima dată în ZIUA.md.