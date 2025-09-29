PAS - lider în Chișinău și diaspora, Blocul „Patriotic” obține cele mai multe voturi în stânga Nistrului și Găgăuzia

09:00

Trei studenți mediciniști internaționali efectuează un stagiu de practică de 12 luni în R. Moldova. Acesta e cerut de sistemele de sănătate din țările lor natale și-i va ajuta să înceapă rezidențiatul. Anul acesta, 280 de cetățeni străini au absolvit Universitatea de Medicină din Chișinău....