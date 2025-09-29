Formațiunea lui Costiuc ar avea șase deputați în Parlament: Cine sunt aceștia

Agora.md, 29 septembrie 2025 07:40

Formațiunea lui Costiuc ar avea șase deputați în Parlament: Cine sunt aceștia

Acum 5 minute
07:50
Usatîi, Grițco și Cereteu: Cine sunt persoanele care ar ocupa fotoliile de deputat din partea Partidului „Nostru” Agora.md
Acum 15 minute
07:40
Formațiunea lui Costiuc ar avea șase deputați în Parlament: Cine sunt aceștia Agora.md
Acum 30 minute
07:30
Chicu, Tkaciuk, Ceban și Stoianoglo: Cine sunt persoanele din „Alternativa” care ar urma să fie deputați. Agora.md
Acum o oră
07:00
PAS obține 55 de mandate, iar în Legislativ mai acced alte patru formațiuni: Rezultatele preliminare, după procesarea a 97% dintre procesele verbale Agora.md
Acum 8 ore
01:50
Cum au votat alegătorii din regiunea transnistreană Agora.md
01:50
PeScurt // 53 de mandate pentru PAS, arată datele preliminare după numărarea a 96% din voturi. Partidul Democrația Acasă este la limita pragului electoral de 5%. Agora.md
01:40
PeScurt // Situația la sediul PAS.Candidații formațiunii nu se grăbesc să facă declarații legate de rezultatele preliminare. Unii se arată optimiști, iar alții consideră că este prea devreme pentru prognoze. Agora.md
01:40
PeScurt // Toate voturile au fost numărate în Rusia. Blocul Patriotic conduce clasamentul, cu 67%, ceea ce înseamnă 2.771 de voturi. Pentru PAS și-au dat votul 479 de alegători (aproape 12%), iar pentru Partidul Nostru - 351 (aproape 9%).. Agora.md
01:30
PeScurt // PAS a mai câștigat un mandat, conform rezultatelor preliminare. Asta arată datele după numărarea a 95% din voturi. Agora.md
00:40
PAS ar urma să dețină majoritatea simplă în Parlament Agora.md
00:30
PeScurt // România: 11 din 23 de procese verbale procesate. PAS acumulează 87,3%. Partidul Nostru, Blocul Patriotic și Blocul Alternativa acumulează a câte puțin peste 2%. Agora.md
00:30
PeScurt // Primele rezultate din Rusia. După ce au fost numărate voturile la una dintre cele două secții deschise în Rusia, rezultatele arată o victorie pentru Blocul Patriotic - 66%. Agora.md
00:00
PeScurt // Basarabeasca. Rezultatele preliminare arată că aproape 42.24% din voturi au mers la Blocul Patriotic și peste 35.75% - la PAS. Agora.md
00:00
PeScurt // Bulgaria este prima țară unde au fost procesate toate voturile, iar cele mai multe au fost acordate pentru blocul Patriotic. Este vorba de 40.49% dintre sufragii. Agora.md
00:00
PeScurt // Sângerei: PAS a luat 43% din voturi. Rezultatele preliminare arată 27% din voturi pentru blocul Patriotic și aproape 11% pentru Partidul Nostru.. Agora.md
00:00
PeScurt // PAS câștigă la Șoldănești. Din totalul celor 14.105 de voturi exprimate, PAS ia 39,79%. Pe locul doi e Blocul Patriotic - 25,57%, urmat de PPDA - 12,13%. Agora.md
Acum 12 ore
23:50
PeScurt // Cantemir. După procesarea tutorul proceselor verbale, în raionul Cantemir cei mai mulți alegători și-au dat votul pentru PAS (52.81%). Pe al doilea loc este Blocul Patriotic (20.17%), iar pe al treilea - partidul Democrația Acasă (9.73%).. Agora.md
23:50
Ucraina: Circa 600 de voturi exprimate. PAS ia 78% din sufragii Agora.md
23:50
PeScurt // PAS și Blocul Patriotic, luptă strânsă la Drochia. Rezultatele preliminare, după numărarea tuturor voturilor în raionul Drochia, arată o victorie la limită între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic. Agora.md
23:50
PeScurt // Cahul. După numărarea tuturor voturilor, datele preliminare arată peste 44% dintre alegători și-au dat votul pentru PAS, peste 28% pentru Blocul Patriotic și peste 9% pentru partidul Democrația Acasă.. Agora.md
23:50
PeScurt // Voturi în diasporă. După numărarea tuturor voturilor în alte state, PAS conduce detașat. Iată ce arată rezultatele prealabile: Finlanda - 77%, Emiratele Arabe Unite - 81%, Japonia - 88%.. Agora.md
23:50
PeScurt // Moldovenii din Kazahstan au votat pro-UE. Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 13 dintre cele 18 voturi exprimate, adică peste 72%. Agora.md
23:40
PeScurt // Numărătoarea a luat sfârșit în raionul Ungheni. Rezultatele preliminare arată că aproape 43% din voturi au mers la PAS și peste 24% - la Blocul Patriotic. Agora.md
23:40
De la alerte cu bombă la intimidări: Încălcările semnalate de observatorii Promo-LEX Agora.md
23:40
PeScurt // PAS conduce în raionul Criuleni. După numărarea tuturor voturilor, datele preliminare arată aproape 59% pentru PAS, 14% pentru Blocul Patriotic și peste 7% pentru Partidul Democrația Acasă.. Agora.md
23:30
PeScurt // Împărțim mandate. După 76% din procesele verbale procesate, PAS ia 49 de mandate, Blocul Patriotic - 30 de mandate, Blocul Alternativa - 9 mandate, Partidul Nostru - 7 fotolii de deputat și Partidul Democrația Acasă - 6 locuri în Parlament. Agora.md
23:30
PeScurt // S-au numărat toate voturile în raionul Taraclia. Blocul Patriotic conduce detașat. Urmează blocul Alternativa și Partidul Acțiune și Solidaritate. Agora.md
23:30
PeScurt // Ceban și-a pierdut popularitatea în capitală? Co-președintele Alternativa, Ion Ceban, a reușit, la această etapă, să își plaseze pe locul trei blocul pe care îl reprezintă. Agora.md
23:20
PeScurt // Au ieșit, au scandat și au plecat. Protestatarii grupului Șor, adunați în fața Ministerului de Externe, au renunțat la proteste. Mulțimea se dispersează, spun sursele AGORA de la fața locului.. Agora.md
23:20
PeScurt // India. S-au numărat toate voturile exprimate la singura secție deschisă în India. Opt voturi au mers la Partidul Acțiune și Solidaritate, iar unul - la Partidul Social Democrat European. Agora.md
23:20
PeScurt // Jumătate din procese verbale procesate în stânga Nistrului. După numărarea voturilor din șapte procese verbale, din totalul celor 12, lider în voturi este Blocul Patriotic - 53,6%, urmat de PAS - 27,7% și Blocul Alternativa - 9,58%. Agora.md
23:00
Agitație în fața sediului CEC. Primele persoane adunate la inițiativa Blocului Patriotic (VIDEO) Agora.md
23:00
PeScurt // Costiuc, în prima ieșire după închiderea secțiilor de vot. Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, le-a mulțumit alegătorilor care au votat. Agora.md
22:50
PeScurt // Primele manifestații. Un grup de persoane, afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, organizează o manifestație în fața Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Agora.md
22:50
PeScurt // Diaspora. Până la această oră, 272.902 de cetățeni au votat. Cele mai mari prezențe înregistrate în Italia, România și Germania. Continuă votarea în SUA și Canada. Agora.md
22:50
Rezultatele prealabile, după jumătate din voturi numărate Agora.md
22:40
PeScurt // Simpatizanții PAS, în așteptarea rezultatelor. Jurnalista AGORA ne spune că primele rezultate se discută atât în sediul partidului, cât și afară. Agora.md
22:40
PeScurt // Cum se calculează numărul candidaților care ajung în Parlament? AICI am explicat formula de calcul. Ca să acceadă în Legislativ, concurenții trebuie să treacă pragul electoral: 2% pentru candidații independenți, 5% pentru partidele politice și 7% pentru blocurile electorale.. Agora.md
22:40
PeScurt // 1 din 12 procese verbale, numărate în stânga Nistrului. PAS ia 52,67%, Blocul Patriotic - 21,8%, Blocul Alternativa - 15,72%. Agora.md
22:30
PeScurt // Cimișlia. La secția nr. 11 din Cimișlia, PAS a acumulat 312 din cele 525 de voturi exprimate. Au urmat Blocul Patriotic (81 de voturi) și Partidul Democrația Acasă (53 de voturi).. Agora.md
22:20
PeScurt // Găgăuzia. După procesarea a voturilor din trei secții de votare din UTA Găgăuzia, rezultatele preliminare arată că blocul Patriotic este pe primul loc după numărul de voturi acumulate (81,24%). Agora.md
22:20
PeScurt // Trăiesc în regim comunist, dar vor parcurs european. Rezultatele preliminare de la singura secție de votare din China arată că peste 73% din voturi au fost pentru PAS. Agora.md
22:20
PeScurt // Cum ar arăta viitorul Parlament. Conform rezultatelor prealabile după numărarea a 28% din voturi, PAS ar obține 43 de mandate, iar blocul Patriotic - 35. Agora.md
22:20
Numărăm voturile: 25% dintre alegeri, procesate (INFOGRAFIC) Agora.md
22:20
PeScurt // Vot pro-rus la Bălți. Majoritatea alegătorilor au ales Blocul Patriotic la Bălți. Asta arată rezultatele preliminare după numărarea voturilor al 12 din cele 60 de secții deschise.. Agora.md
22:10
PeScurt // TikTok ne aduce surprize? La sfârșitul lunii august curent, Expert Forum (EFOR) din România a semnalat despre identificarea unei rețele coordonate din 17 conturi de TikTok, care ar fi contribuit la creșterea promovării candidatului Vasile Costiuc la alegerile parlamentare. Agora.md
22:10
PeScurt // Primele rezultate din diasporă. Voturile au fost numărate la doar cinci secții de votare, PAS e pe prima poziție. Agora.md
22:00
PeScurt // Atmosferă la sediul PAS. Unii membri ai partidului sunt la fața locului. Chiar și așa atmosfera este liniștită. Agora.md
22:00
PeScurt // Chișinău: Două procese verbale numărate din totalul a 313. PAS acumulează la această etapă 51% din voturile numărate, Partidul Nostru - 11%, PPDA - 11%, Blocul Alternativa - 9, 29%. Agora.md
22:00
PeScurt // Votul la Ungheni. Rezultatele preliminare din Ungheni arată, la această oră, PAS pe primul loc după numărul de voturi. Totuși, s-au numărat voturile doar de la 23 din cele 47 de secții de votare.. Agora.md
