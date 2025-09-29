Portarul unei echipe de fotbal din Franța a murit în vestiar, după meci. Care a fost cauza decesului
UNIMEDIA, 29 septembrie 2025 07:30
Un fotbalist al echipei franceze CF Estrablin și-a pierdut viața sâmbătă seara, după ce a suferit un atac de cord în vestiar, imediat după un meci, notează publicația Dauphiné Libéré, citată de adevarul.ro.
• • •
Acum 5 minute
07:50
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică seară că intenționează să facă demersurile pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului președinte Igor Dodon, scrie adevarul.ro.
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință la începutul acestei săptămâni, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:20
(video) STOP VOT! Secțiile pentru alegerile parlamentare s-au închis: Ce declarații au făcut liderii politici # UNIMEDIA
Secțiile de votare din țară s-au închis la ora 21:00, 28 septembrie, însă votul a continuat doar acolo unde procesul a fost perturbat. Liderii politici au venit cu primele declarații.29.09.2025 / 07:00 Ultimele două secții de votare pentru moldovenii din Statele Unite - în Sacramento (California) și Seattle (Washington), s-au închis.
07:20
Astăzi, în Republica Moldova, vremea se menține relativ stabilă, cu cer predominant acoperit și fără schimbări semnificative de condiții meteorologice.
07:10
(live/update) Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: Peste 99% din sufragii, numărate. 5 formațiuni, peste prag # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
07:10
Stop vot peste Ocean: Moldovenii din Sacramento și Seattle și-au exprimat vocea la parlamentare # UNIMEDIA
Ultimele două secții de votare pentru moldovenii din Statele Unite - în Sacramento (California) și Seattle (Washington), s-au închis.
Acum 8 ore
01:40
(live/update) Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: Peste 95% din sufragii, numărate. 5 formațiuni, peste prag # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
00:40
(live/update) Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: 90% din sufragii, numărate. 5 formațiuni, peste prag # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
00:40
(video) Renato Usatîi, declarații la miez de noapte: Avem rezultatele pe care le avem, am așteptat mai bine. Vom avea o politică curată # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut declarații de presă după miez de noapte. „Am așteptat rezultate mai bune, dar le avem pe care le avem. Noi vom avea o politică curată în noul Parlament”, a declarat Usatîi. PN a anunțat că a pregătit mai multe sesizări, nemulțumit, în special, pe faptul că observatorilor nu li s-a permis să filmeze și să fotografieze procesul de vot.
00:30
(live/update) Ultima oră! Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: 90% din sufragii, numărate. 5 formațiuni, peste prag # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
23:50
(live/update) Ultima oră! Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: 82% din sufragii, numărate. 5 formațiuni, peste prag # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
23:40
Vasile Costiuc, declarații în exclusivitate pentru UNIMEDIA: Ce spune despre probabilitatea tot mai mare de a accede în Parlament # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a făcut declarații în exclusivitate pentru UNIMEDIA, după ce 80% din voturile numărate plasează formațiunea peste pragul electoral de accedere în Parlament.
23:20
(video) BEP a protestat la CEC, la miez de noapte: „PAS a pierdut aceste alegeri. Noi ne vom apăra votul” # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic a protesta în fața Comisiei Electorale Centrale. „Noi nu vom recunoaște alegerile falsificate.Pprotestăm pașnic. Moldova! Victorie!”, a declarat Igor Dodon, liderul PSRM.
22:50
(live/update) Ultima oră! Rezultatele PRELIMINARE ale alegerilor Parlamentare: Jumătate din sufragii, numărate. PAS și BEP, pe primele poziții # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
22:30
(live/update) Rezultate PRELIMINARE ale alegerilor parlamentare: Peste 1/3 din voturi numărate - PAS și BEP, pe primele poziții # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
22:20
(live/update) Ultima oră! Primele REZULTATE ale alegerilor parlamentare: Peste 22% din voturi numărate # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
21:50
(live) Ultima oră! Primele REZULTATE ale alegerilor parlamentare: Cum au votat moldovenii # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat start centralizării voturilor numărate în secțiile de votare din țară. Vezi, în transmisie live pe UNIMEDIA, cum au votat moldovenii și ce partide vor ajunge în Parlamentul Republicii Moldova.
21:50
(video) Alegerile parlamentare, validate de CEC: A început procesul de numărare a voturilor # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a anunțat că scrutinul electoral este validat. Toate secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis, iar procesul de numărare a voturilor a început.
21:40
(live/update) STOP VOT! Secțiile pentru alegerile parlamentare s-au închis: Ce declarații au făcut liderii politici # UNIMEDIA
Secțiile de votare s-au închis chiar în acest moment, votul continuă doar acolo unde procesul a fost perturbat. Liderii politici au anunțat că vin cu primele declarații, în scurt timp. Rămâneți alături de UNIMEDIA pentru a afla primii rezultatele votului de astăzi.21.32„Așa cum a votat moldoveanul, așa vom trăi în următorii 4 ani”. Blocul „Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de vot: Vom reacționa la orice tentativă de fraudă.21:30„Ne apucăm de lucru și numărăm voturile. Cred că vom avea 2 surprize”: Renato Usatîi, cu declarații după închiderea secțiilor de vot.21:23 „Vă mulțumim pentru susținere și activitate”. Liderii BEP, cu primele declarații după închiderea secțiilor de votare21:04 „Mulțumim tuturor cetățenilor. Fiți vigilenți”: Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu, la închiderea secțiilor de vot
21:40
(video) „Așa cum a votat moldoveanul, așa vom trăi în următorii 4 ani”. Blocul „Alternativa”, după închiderea secțiilor de vot: Vom reacționa la orice tentativă de fraudă # UNIMEDIA
Liderii Blocului „Alternativa” au mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutinul electoral, după închiderea secțiilor de votare din țară și au îndemnat guvernarea să înceteze promovarea mesajelor de panică.
21:40
(video) „Ne apucăm de lucru și numărăm voturile. Cred că vom avea 2 surprize”: Renato Usatîi, cu declarații după închiderea secțiilor de vot # UNIMEDIA
Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru au mulțumit cetățenilor care astăzi au mers la vot. „Votul fiecărui cetățean este un gest de demnitate, de curaj și de dragoste pentru Repubica Moldova, fiecare efort a contat”, a menționat Usatîi.
21:30
(video) „Vă mulțumim pentru susținere și activitate”. Liderii BEP, cu primele declarații după închiderea secțiilor de votare # UNIMEDIA
Liderii Blocului Electoral Patriotic au susținut un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare. Aceștia au mulțumit cetățenilor pentru activitate și prezența la vot.
21:30
(live) „Așa cum a votat moldoveanul, așa vom trăi în următorii 4 ani”. Blocul „Alternativa”, primele declarații după închiderea secțiilor de vot: Vom reacționa la orice tentativă de fraudă # UNIMEDIA
Liderii Blocului „Alternativa” au mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutinul electoral, după închiderea secțiilor de votare din țară și au îndemnat guvernarea să înceteze promovarea mesajelor de panică.
21:20
(live) „Ne apucăm de lucru și numărăm voturile. Cred că vom avea 2 surprize”: Renato Usatîi, cu declarații după închiderea secțiilor de vot # UNIMEDIA
Renato Usatîi și echipa Partidului Nostru susține în acest moment o declarație de presă, după închiderea secțiilor de votare din țară.
21:10
(live/update) STOP VOT! Secțiile pentru alegerile parlamentare s-au închis: Liderii politici vin cu primele declarații # UNIMEDIA
Secțiile de votare s-au închis chiar în acest moment, votul continuă doar acolo unde procesul a fost perturbat. Liderii politici au anunțat că vin cu primele declarații, în scurt timp. Rămâneți alături de UNIMEDIA pentru a afla primii rezultatele votului de astăzi.21:04„Mulțumim tuturor cetățenilor. Fiți vigilenți”: Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu, la închiderea secțiilor de vot
21:10
(video) „Mulțumim tuturor cetățenilor. Fiți vigilenți”: Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu, la închiderea secțiilor de vot # UNIMEDIA
Liderul PAS, Igor Grosu a ieșit cu primele declarații, după închiderea secțiilor de vot în toată țara. Urmărește ce spune, doar pe UNIMEDIA.
21:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare susțin un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare.
21:10
Liderii Blocului „Alternativa” susțin o conferință de presă, după închiderea secțiilor de votare din țară.
21:00
Circulația pe podul Rîbnița-Rezina, reluată. Geniștii nu au găsit nimic suspect și au părăsit locul, cu câteva minute înainte de închiderea secțiilor de votare # UNIMEDIA
Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată, potrivit Zonei de Securitate. Geniștii nu au găsit nimic suspect și au părăsit locul, cu câteva puțin timp înainte de închiderea secțiilor de votare.
21:00
Fără „retras” în buletin, partidul „Moldova Mare” a rămas în afara cursei electorale: CSJ a menținut decizia CEC # UNIMEDIA
Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării Partidului Politic „MOLDOVA MARE” în cursa electorală.
21:00
(live) STOP VOT! Secțiile pentru alegerile parlamentare s-au închis: Liderii politici vin cu primele declarații # UNIMEDIA
Secțiile de votare s-au închis chiar în acest moment, votul continuă doar acolo unde procesul a fost perturbat. Liderii politici au anunțat că vin cu primele declarații, în scurt timp. Rămâneți alături de UNIMEDIA pentru a afla primii rezultatele votului de astăzi.
20:40
(video) Promo-LEX a prezentat date privind desfășurarea scrutinului: Peste 800 de incidente, înregistrate # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor a desfășurat o conferință de presă în care a prezentat date și constatări legate de desfășurarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.
20:40
Misha iubește din nou? Fosta soție a lui Connect-R s-a fotografiat în brațele unui superstar de la Hollywood # UNIMEDIA
Misha a dat lovitura din nou pe Internet. Fosta soție a lui Connect-R a postat o fotografie pe care multe femei vor fi invidioase, cu siguranță. Spynews.ro scrie în brațele cărui superstar de la Hollywood s-a postat Misha.
20:30
Delia Matache, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești și o prezență constantă în atenția publicului, a vorbit deschis despre o afecțiune medicală care îi creează dificultăți de ani buni. Deși pe scenă transmite mereu energie și încredere, artista a mărturisit că în viața de zi cu zi se confruntă cu o problemă sensibilă: miopia, scrie cancan.ro.
20:30
(video) Trei persoane, suspectate că pregăteau destabilizări în capitală, reținute: Ce au găsit ofițerii SIS asupra lor # UNIMEDIA
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS au reținut trei persoane, inclusiv doi frați, suspectate că pregăteau dezordini și haos în capitală după alegeri.
20:10
(video) „Luați, că se poate”. Poliția a împărțit pizza oamenilor, care așteptau să treacă podul dintre Rîbnița și Rezina, în timpul verificărilor de geniști # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene, care așteptau să traverseze podul dintre Rîbnița și Rezina în timpul verificărilor efectuate de echipele de geniști, au primit pizza din partea polițiștilor, potrivit imaginilor publicate de protv.md.
19:50
Trump anunță o premieră în negocierile de pace în Orientul Mijlociu: „Toată lumea este pregătită pentru ceva special” # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică „ceva special, o premieră” în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, relatează AFP, scrie adevarul.ro.
19:50
Moldoveanca Cristina Ich, mesaj dur după o remarcă despre fiul ei: Ce a transmis influencerița # UNIMEDIA
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă după ce a primit un mesaj legat de fiul ei. Influencerița nu a ezitat să răspundă direct și sincer, apărându-și copilul, așa cum e normal, cu fermitate, scrie spynews.ro.
19:40
(video) CEC, informații despre desfășurarea scrutinului parlamentar: Peste 1 475 000 de moldoveni au votat până la ora 19:00 # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) oferă detalii despre desfășurarea scrutinului parlamentar până la ora 19:00. Potrivit instituției, peste 1.475.000 de moldoveni și-au exprimat deja opțiunea de vot. În străinătate, în secțiile deschise pentru diaspora, au participat peste 233.000 de cetățeni.
19:40
IGP anunță risc de destabilizări în capitală: „Mai multe persoane ar intenționa să organizeze dezordini la protestul de mâine. Să-și analizeze deciziile” # UNIMEDIA
Poliția Națională a anunțat că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat.
19:40
(live) Promo-LEX prezintă date privind desfășurarea scrutinului: Peste 600 de încălcări, înregistrate în ultimele ore # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor desfășoară o conferință de presă în care prezintă date și constatări legate de desfășurarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.
19:30
(live) CEC, informații despre desfășurarea scrutinului parlamentar: Peste 1 475 000 de moldoveni au votat până la ora 19:00 # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă detalii despre desfășurarea scrutinului parlamentar, până la ora 19:00.
19:30
Peste 1,5 milioane de cetățeni s-au prezentat la urne: Alegătorii din diaspora, mai puțin activi decât la prezidențiale # UNIMEDIA
Până la ora 19:20, peste 1,5 milione de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:10
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Sculeni și Tudora, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că la această oră, la PTF Sculeni și PTF Tudora se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din Republica Moldova.
19:10
Marcela Paladi a oferit un exemplu de implicare civică admirabilă, mergând la secția de votare cu fiul său în brațe. Gestul ei a fost însoțit de un mesaj motivațional pentru toți cetățenii: „Dacă noi am putut, poți și tu”, scrie SHOK.md.
19:10
Prima reacție a lui Igor Cuciuc după ce soția a acuzat ca fiica lor a fost otrăvită: „Îmi arde sufletul” # UNIMEDIA
La un an de la dispariția fulgerătoare a elevei de 17 ani, Andreea Cuciuc, cazul continuă să provoace neliniște și întrebări fără răspuns. Tragedia, petrecută pe 15 noiembrie 2024, în timpul unei petreceri organizate după balul bobocilor, nu a fost uitată nici de familie, nici de comunitate. Părinții adolescentei refuză să accepte varianta oficială și susțin că în spatele morții subite s-ar ascunde circumstanțe neelucidate, inclusiv suspiciuni privind o posibilă otrăvire, scrie presa română.
19:00
Nu a votat niciun moldovean: Orașul în care prezența la urne este zero, cu două ore înainte de închiderea secțiilor pentru diasporă # UNIMEDIA
La secția de votare deschisă în Principatul Monaco pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun alegător, potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală.
Acum 24 ore
18:50
(foto) Și-au îmbrăcat rochiile de mirese și au mers la vot: Trei cupluri din Ialoveni, Fălești și București și-au exercitat dreptul civic chiar în ziua nunții # UNIMEDIA
Două cupluri din localitățile Ialoveni și Fălești și un cuplu stabilit la București au demonstrat că dragostea și responsabilitatea civică pot merge mână în mână. În ziua în care și-au unit destinele, mirii au făcut o oprire la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul de a vota, scrie SHOK.md.
18:40
(foto) Platon, surprins cum stă la coadă pentru a vota în Londra. Imagini de la o secție de votare # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost surprins la Londra, stând la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot, potrivit imaginilor publicate de zugo.md.
