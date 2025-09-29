Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi?

17:50

Moldovenii din România au mers la secțiile votare deschise în țara vecină pentru a-și exercita dreptul la vot. Chiar dacă nu mai au de gând să revină acasă, moldovenii spun că nu pot rămâne indiferenți. „Să votăm pentru soarta Republicii Moldova. Că oricum ne-am aranjat cu traiul aici, în România, dar nu putem fi indiferenți […] Articolul Moldovenii din România: „Ne-am aranjat cu traiul aici, dar nu putem fi indiferenți” apare prima dată în Realitatea.md.