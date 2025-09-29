Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi?
Realitatea.md, 29 septembrie 2025 07:20
Astăzi, 29 septembrie, vremea va fi predominant norocoasă, iar precipitațiile vor lipsi în mare parte. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +18 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor scădea până la +3 grade. În regiunea de Nord, temperaturile diurne vor urca până la +16 grade, iar minimele nocturne vor […] Articolul Vreme stabilă și fără precipitații. Ce temperaturi vom avea astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
07:50
Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump se întâlnește luni, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după ce a declarat că există un posibil „acord” privind Gaza și a subliniat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată. Vizita marchează a patra întrevedere a liderului israelian la Washington de la învestirea lui […] Articolul Donald Trump îl primește pe Benjamin Netanyahu la Casa Albă, după promisiuni privind Gaza și Cisiordania apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
07:40
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 29 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Ședința de judecată în dosarul „furtului miliardului” 10:00 Conferința de presă a Comisiei Electorale Centrale: rezultate parțiale 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Prima civilizație europeană Cucuteni-Tripolie ca sursă și factor pentru europenizarea societăților contemporane” 11:00 Conferință de presă susținută […] Articolul CEC prezintă rezultatele finale, iar opoziția anunță proteste la Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
07:20
Acum 2 ore
06:50
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat că va iniția demersurile necesare pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii luate de fostul președinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a precizat că a ales să nu solicite anterior redobândirea cetățeniei pentru a evita ca gestul său să fie interpretat […] Articolul Traian Băsescu vrea să-și redobândească cetățenia moldovenească apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut # Realitatea.md
După procesarea a peste 96% din procesele-verbale, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare. „Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut. Felicitări, dragi cetățeni ai Republicii Moldova!”, a scris Mureșan pe rețeaua de socializare. Siegfried Mureșan este vicepreședinte al […] Articolul Siegfried Mureșan: Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ # Realitatea.md
PAS, Blocul Electoral Patriotic, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă se vor regăsi în următorul Legislativ, conform rezultatelor preliminare ale scrutinului parlamentar. După procesarea a peste 99% din voturi, PAS a acumulat peste 49,85% dintre sufragii. BEP are 24,36% dintre voturi, Blocul Alternativa – mai mult de 8,02%, Partidul Nostru – peste 6,24%, […] Articolul Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare: Cele cinci formațiuni care se vor regăsi în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
00:30
VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații # Realitatea.md
Reprezentanții „Partidului Nostru” acuză mai multe nereguli în procesul electoral. Membrii formațiunii au făcut declarațiile în fața presei, duminică seara. Alexandru Berlinschi și Renato Usatîi susțin că au pregătit mai multe contestații, undele dintre ele fiind deja depuse. Conform politicienilor, reprezentanților partidului nu li s-a permis să facă înregistrări foto și video în timpul numărării […] Articolul VIDEO „Partidul Nostru” acuză nereguli la alegerile parlamentare: S-au pregătit niște contestații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:30
VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei # Realitatea.md
Simpatizanții lui Șor au organizat duminică seara o manifestație în fața Ministerului Afacerilor Externe. Deși voturile s-au numărat doar în câteva state, aceștia acuză falsificarea alegerilor în afara țării. Mai mult, reprezentanții partidelor controlate de Șor afirmă că cetățenilor din stânga Nistrului li s-ar fi lezat dreptul la vot. În același timp, controversatul politician Valeri […] Articolul VIDEO Oamenii lui Șor protestează la MAE. Climenco amenință că Rusia poate recunoaște independența a Transnistriei apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Procesul electoral pentru cetățenii Republicii Moldova din diasporă continuă peste ocean. În Statele Unite ale Americii și Canada, secțiile de votare și-au deschis ușile acum câteva ore, iar alegătorii își exercită activ dreptul constituțional. „La Sacramento, secția de votare a fost inaugurată în urmă cu patru ore, unde votul decurge în liniște și ordine. De […] Articolul Votul continuă peste ocean. Moldovenii din SUA și Canada participă activ la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
23:30
Președintele PSRM și unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, a venit în această seară la CEC cu un grup de susținători. Aceștia s-au adunat în fața sediului Comisiei Electorale Centrale și au scandat ”Moldova!”. Igor Dodon spune că a venit să apere voturile, totodată el a declarat că PAS a pierdut alegerile parlamentare, deoarece […] Articolul VIDEO Dodon cu susținătorii săi s-au adunat la CEC: ”Ne vom apăra voturile!” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova # Realitatea.md
Comunistul Constantin Starîș a fost rugat de un jurnalist să vorbească româna, în timpul declarațiilor de presă făcute după închiderea secțiilor de votare. A intervenit Igor Dodon, care a încercat să îi facă mustrare reporterului și să i-a spus că trebuie să asculte. Starîș a menționat că ar putea discuta apoi cu jurnalistul în română. […] Articolul Starîș, rugat de un jurnalist să vorbească româna. Dodon: Din afara țării cred că controlează situația în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a transmis un mesaj video după închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova, mulțumindu-le cetățenilor care au participat la scrutin și îndemnând diaspora să profite de orele rămase pentru a-și exercita dreptul la vot. Costiuc a acuzat partidul de guvernare de „disperare” și ingerință politică, menționând numeroasele declarații făcute […] Articolul Vasile Costiuc, după închiderea secțiilor: „Luptăm până la ultimul vot numărat” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate. Instituția încurajează cetățenii moldoveni să își exercite dreptul de vot în timpul rămas până la închiderea secțiilor. „Vom informa publicul în […] Articolul MAE: Timpul de votare în diasporă ar putea fi extins, cu aprobarea CEC apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Comisia Electorală Centrală a afișat primele rezultate ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Datele sunt prezentate în regim online pe site-ul oficial CEC. Articolul LIVE CEC prezintă primele rezultate ale scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
La alegerile parlamentare de pe 28 septembrie au participat 1.596.530 de alegători. Echivalentul reprezintă circa 52$ dintre cetățenii înscriși în listele electorale. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, a anunțat că scrutinul este declarat valid. Potrivit Codului Electoral, pentru a declara alegerile valabile, este necesară participarea a 1/3 dintre persoanele înscrise în liste. Pentru cele […] Articolul CEC: Alegerile sunt valide. În Republica Moldova începe numărarea voturilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Maia Sandu, după închiderea secțiilor de vot: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participare” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook imediat după închiderea secțiilor de votare din țară, la ora 21:00. Șefa statului a adresat mulțumiri moldovenilor care au votat atât în Republica Moldova, cât și în diaspora, subliniind rolul esențial al participării civice. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la […] Articolul Maia Sandu, după închiderea secțiilor de vot: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participare” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de vot: „Vocea poporului contează, fiecare vot e un gest de demnitate” # Realitatea.md
După închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj de mulțumire către cetățenii care au participat la scrutin, atât în țară, cât și în diaspora. „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați votat. Mulțumesc […] Articolul Renato Usatîi, după închiderea secțiilor de vot: „Vocea poporului contează, fiecare vot e un gest de demnitate” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Liderii Blocului Alternativa, după închiderea secțiilor de vot: „Moldova are nevoie de pace și responsabilitate” # Realitatea.md
După închiderea secțiilor de votare la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, liderii Blocului Alternativa au transmis primele declarații publice, accentuând atât mobilizarea alegătorilor, cât și necesitatea respectării corectitudinii procesului electoral. Ion Ceban a salutat participarea masivă la urne și a subliniat importanța observatorilor în monitorizarea scrutinului. „Am constatat multe abateri, dar rămânem optimiști. Moldova […] Articolul Liderii Blocului Alternativa, după închiderea secțiilor de vot: „Moldova are nevoie de pace și responsabilitate” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
VIDEO Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu: Am văzut tentative de interferență susținute de Federația Rusă # Realitatea.md
Odată cu încheierea votului, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a venit cu primele declarații de la sediul staffului electoral al formațiunii. Președintele PAS le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea la scrutin și a subliniat importanța istorică a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers […] Articolul VIDEO Primele declarații ale liderului PAS, Igor Grosu: Am văzut tentative de interferență susținute de Federația Rusă apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
VIDEO BEP, acuzații la adresa oponenților politici după închiderea secțiilor: Nu se așteptau la așa rezultate # Realitatea.md
Blocul Electoral Patriotic afirmă că oponenții politici și guvernarea nu se așteptau „la asemenea rezultat” la alegeri, afirmă Igor Dodon. Politicianul a spus că reprezentanții guvernării ar fi mizat pe votul din diasporă. Socialistul a reiterat îndemnul către simpatizanți de a participa la protestul planificat luni în Capitală. Conform lui, declarațiile despre destabilizări ar reprezenta […] Articolul VIDEO BEP, acuzații la adresa oponenților politici după închiderea secțiilor: Nu se așteptau la așa rezultate apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
„Respect Moldova” mulțumește cetățenilor pentru participarea la vot și promite să continue lupta pentru o țară unită # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a transmis un mesaj de recunoștință către cetățenii care au participat la scrutinul de astăzi, subliniind importanța fiecărui vot exprimat. „Vă mulțumim pentru responsabilitatea și curajul de a ieși la vot și de a decide viitorul țării și al familiilor dumneavoastră. Într-o democrație, fiecare vot contează și merită respectat”, se arată […] Articolul „Respect Moldova” mulțumește cetățenilor pentru participarea la vot și promite să continue lupta pentru o țară unită apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Secțiile de votare din Republica Moldova, dar și din majoritatea țărilor unde au fost deschise pentru diasporă, și-au închis ușile. Până la 21:00, când s-a încheiat procesul de votare, la urne s-au prezentat peste 159 de mii de alegători înscriși în listele electorale, echivalentul a puțin peste 51%, transmite IPN. Votarea continuă în câteva țări […] Articolul Stop vot! Alegerile parlamentare s-au încheiat pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Cimișlia: O candidată la funcția de deputat a amenințat observatoarea, după ce a fost văzută lângă secția de votare # Realitatea.md
O candidată la funcția de deputată a amenințat o observatoare Promo-LEX în preajma secției de votare din localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. Funcționara a fost observată în raza de circa 100 de metri de la biroul electoral în jurul orei 11:30. Conform misiunii de monitorizare a organizației non-guvernamentale, politiciana a fost fotografiată, fapt care i-a declanșat […] Articolul Cimișlia: O candidată la funcția de deputat a amenințat observatoarea, după ce a fost văzută lângă secția de votare apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Polițiștii împart pizza oamenilor blocați la podul Rîbnița-Rezina, verificat de genești # Realitatea.md
Mai mulți oameni din regiunea transnistreană, care așteptau să traverseze podul ce leagă Rîbnița și Rezina, în timp ce acesta era verificat de geniști, au fost serviți cu pizza de către polițiști. Imaginile au fost surprinze de reporterul PRO TV, aflat la fața locului. În imagini se vede cum, oamenii i-au bucăți de pizza din […] Articolul VIDEO Polițiștii împart pizza oamenilor blocați la podul Rîbnița-Rezina, verificat de genești apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
VIDEO Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă. Doi frați din Transnistria ar fi coordonat schema # Realitatea.md
Oamenii legii au reținut trei persoane bănuite că pregăteau destabilizări și dezordini în masă. Acțiunile ar fi urmat să aibă loc imediat după încheierea scrutinului și la protestul de luni. Doi dintre cei reținuți sunt frați originari din stânga Nistrului. Ei au fost monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni, ar fi angajați ai structurilor […] Articolul VIDEO Trei persoane reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă. Doi frați din Transnistria ar fi coordonat schema apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Promo-LEX: peste 100 de cazuri de încălcare a secretului votului și zeci de nereguli grave la secții # Realitatea.md
Nicolae Panfil, director de programe Promo-LEX, a prezentat un bilanț intermediar al încălcărilor observate pe parcursul scrutinului. Potrivit acestuia, observatorii organizației au documentat mai multe categorii de nereguli. Cinci cazuri vizează prezența materialelor de publicitate electorală în apropierea secțiilor de vot, iar în 21 de situații au fost identificate persoane neautorizate aflate în interiorul sau […] Articolul Promo-LEX: peste 100 de cazuri de încălcare a secretului votului și zeci de nereguli grave la secții apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
CSJ nu a admis recursul partidului „Moldova Mare”. Buletinele cu votul pentru formațiune vor fi anulate # Realitatea.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de partidul „Moldova Mare”, privind excluderea de la alegeri. Potrivit deciziei, eliminarea partidului rămâne definitivă și nu mai poate fi contestată. Voturile acumulate până la această oră de partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții […] Articolul CSJ nu a admis recursul partidului „Moldova Mare”. Buletinele cu votul pentru formațiune vor fi anulate apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Până la ora 19:00, peste 1,47 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot, ceea ce reprezintă o prezență de peste 48%. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), mobilizarea este mai mare decât la scrutinul parlamentar din iulie 2021, când la aceeași oră se înregistra o prezență de aproximativ 43%, transmite IPN. […] Articolul Aproape jumătate din moldovenii cu drept de vot au ieșit la urne până la ora 19:00 apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Întrebările pe care le aveau cetățenii # Realitatea.md
Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Informația a fost prezentată de președinta Comisiei Electorale Centrale la 19:00. Angela Caraman a precizat că o bună parte dintre apelanți au fost alegătorii. Aceștia erau interesați de actele în baza cărora pot vota, procedura de vot peste hotare sau cum […] Articolul Circa 1100 de apeluri au parvenit la Centrul de Apel CEC pe 28 septembrie. Întrebările pe care le aveau cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Angela Caraman anunță cum se votează în străinătate. Încă două secții își încheie activitatea # Realitatea.md
După China și Japonia, îți încheie activitatea și secțiile de votare din India și Kazahstan, anunță președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Funcționara a precizat că la ora 20:00, conform fusului orar al Moldovei, se vor închide și secțiile din Emiratele Arabe Unite și Azerbaijan. Funcționara a punctat că, la ora 19:00, cel mai activ […] Articolul VIDEO Angela Caraman anunță cum se votează în străinătate. Încă două secții își încheie activitatea apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Mitropolitul Basarabiei a votat: „Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi” # Realitatea.md
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, și-a exercitat dreptul de vot duminică, 28 septembrie 2025, în cadrul alegerilor parlamentare. Mitropolitul a mers la o secție de votare din municipiul Chișinău, după ce a oficiat Sfânta Liturghie. Dimineața, ÎPS Petru a slujit la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” al […] Articolul Mitropolitul Basarabiei a votat: „Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi” apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Poliția Națională anunță că deține informații despre existența unor grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și acțiuni de destabilizare în Chișinău, în contextul unui protest anunțat. Forțele de ordine precizează că nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice sau punerea […] Articolul Poliția anunță posibile tentative de destabilizare la protestul anunțat în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
17:50
Moldovenii din România au mers la secțiile votare deschise în țara vecină pentru a-și exercita dreptul la vot. Chiar dacă nu mai au de gând să revină acasă, moldovenii spun că nu pot rămâne indiferenți. „Să votăm pentru soarta Republicii Moldova. Că oricum ne-am aranjat cu traiul aici, în România, dar nu putem fi indiferenți […] Articolul Moldovenii din România: „Ne-am aranjat cu traiul aici, dar nu putem fi indiferenți” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
CEC se reunește în ședință, după ce Curtea de Apel nu a dat curs contestației Victoriei Furtună # Realitatea.md
După ce Curtea de Apel nu a dat curs contestației înaintată de partidul Victoriei Furtună privind excluderea formațiunii de la alegerile parlamentare, membrii Comisiei Electorale se întrunesc în ședință. Reuniunea va avea loc la 19:30, iar unicul subiect de pe ordinea de zi este decizia instanței. Decizia CEC privind excluderea formațiunii de la alegeri a […] Articolul CEC se reunește în ședință, după ce Curtea de Apel nu a dat curs contestației Victoriei Furtună apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Alegeri parlamentare: Președintele României și europarlamentarii români îndeamnă moldovenii să iasă la vot # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, dar și mai mulți eurodeputați români au transmis mesaje de sprijin cetățenilor Republicii Moldova, în ziua alegerilor parlamentare. Oficialii au subliniat importanța istorică a scrutinului și i-au îndemnat pe alegători să participe masiv la vot. NICUȘOR DAN, președintele României: „Este o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți […] Articolul VIDEO Alegeri parlamentare: Președintele României și europarlamentarii români îndeamnă moldovenii să iasă la vot apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un funcționar electoral, lovit de alegător în Italia. A fost necesară intervenția carabinierilor # Realitatea.md
Membrul unui birou electoral din Veneția a fost lovit de către un alegător. Cetățeanul era supărat că i s-a refuzat accesul la vot, deoarece avea buletinul de identitate expirat. Conform raportului Promo-LEX, la fața locului au fost solicitați carabinierii. Ofițerii au intervenit și au aplicat amendă persoanei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Un funcționar electoral, lovit de alegător în Italia. A fost necesară intervenția carabinierilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
14 locații din Zona de securitate sunt vizate de alerte cu bombă. Echipele de intervenție activează conform protocoalelor, a precizat Poliția. Potrivit echipei redacției Zona de Securitate, toți membrii Biroului Electoral al secției de votare nr. 37/11 au fost evacuați. La fața locului se află echipaje ale poliției. Totodată, de la secția de votare din […] Articolul 14 localități din Zona de securitate, vizate de alerte cu bombă apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Tragedie la Gîsca. Un șofer mort și cinci pasageri răniți într-un grav accident cu un BMW # Realitatea.md
Un tânăr de 24 de ani a decedat într-un grav accident rutier s-a produs în noaptea de 28 septembrie, în localitatea Gîsca. Băiatul aflat la volanul unui automobil de marca BMW, a pierdut controlul asupra mașinii în timp ce se deplasa pe strada Lenin, în direcția orașului Bender. Potrivit presei din stânga Nistrului, vehiculul a […] Articolul Tragedie la Gîsca. Un șofer mort și cinci pasageri răniți într-un grav accident cu un BMW apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
La o secție de votare din Orhei, o femeie a votat cu buletinul fiicei sale. Inițial, operatorii nu au observat că documentul nu îi aparține. Ulterior, funcționarii electorali au sesizat eroarea, se arată în raportul misiunii de observare Promo-LEX. Drept urmare, alegătoarea a redactat o explicație. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Orhei: O femeie a votat cu buletinul fiicei sale. Ce s-a întâmplat apoi? apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Locuitorii din Congaz au mers la vot cu piesele Modern Talking. Ce așteptări au de la viitorul legislativ # Realitatea.md
Locuitorii din satul Congaz, raionul Comrat, au venit astăzi, 28 septembrie, la urne într-o atmosferă inedită – în fața secțiilor de votare răsuna muzica formației Modern Talking. Întrebați ce așteptări au de la aceste alegeri, oamenii au răspuns diferit – unii cu optimism, alții cu reținere. „Totul va fi bine, asta e cel mai important”, […] Articolul VIDEO Locuitorii din Congaz au mers la vot cu piesele Modern Talking. Ce așteptări au de la viitorul legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Primarul capitalei și unul dintre liderii blocului Alternativa, Ion Ceban, a transmis un apel către cetățenii Republicii Moldova în după amiaza zilei alegerilor parlamentare. „Foarte multă lume prezentă la secțiile de votare. Asta înseamnă că Moldova s-a mobilizat. Cetățenii, fie că sunt în sate sau în orașe, ies la vot. Este extrem de important acest […] Articolul Ion Ceban, despre propaganda din ziua alegerilor: „O isterie totală” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Incident cu spray lacrimogen la o secție din Iași. Ambasadorul Chirilă: „Procesul electoral nu a fost întrerupt” # Realitatea.md
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a venit cu precizări după incidentele raportate la unele secții de votare din România. Diplomatul a infirmat zvonurile privind o alertă cu bombă la secția din Stavropoleos, Iași, explicând că a fost vorba doar de un sunet suspect, care a determinat membrii biroului electoral să solicite intervenția jandarmilor. […] Articolul Incident cu spray lacrimogen la o secție din Iași. Ambasadorul Chirilă: „Procesul electoral nu a fost întrerupt” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
CEC: Secțiile de votare de la Tokyo și Beijing s-au închis. Cele de pe coasta estică a SUA abia se deschis # Realitatea.md
Secțiile de votare de la Tokyo, Japonia și Beijing, China s-au închis, anunță șefa Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Potrivit ei, în Țara Soarelui Răsare au votat 91 de persoane. În același timp, potrivit președinte CEC, ultimele cinci secții de votare urmează să se deschidă pe coasta estică a SUA. Acestea își vor începe activitatea […] Articolul CEC: Secțiile de votare de la Tokyo și Beijing s-au închis. Cele de pe coasta estică a SUA abia se deschis apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
În ziua alegerilor parlamentare, alegătorii din mai multe regiuni ale Republicii Moldova și-au exprimat opiniile și așteptările legate de scrutin. La Chișinău, oamenii au subliniat importanța participării la vot, mai ales pentru generația tânără. „Primul lucru este să mergem la urne. Votăm nu pentru vorbe, ci pentru viitor, și vreau ca viitorul să fie aici, […] Articolul VOX Ce așteptări au de la scrutin alegătorii din Chișinău, Comrat și Cahul? apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Alegeri pe ploaie la Lisabona: moldovenii din Portugalia stau la coadă pentru a-și decide viitorul # Realitatea.md
La Lisabona, procesul de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început pe ploaie, însă vremea nu i-a descurajat pe cetățenii din diaspora. Încă de la primele ore ale dimineții, în fața Ambasadei Republicii Moldova s-au format cozi vizibile, oamenii așteptând răbdători pentru a-și exercita dreptul de vot, anunță Radu Drăscău de la Antena […] Articolul VIDEO Alegeri pe ploaie la Lisabona: moldovenii din Portugalia stau la coadă pentru a-și decide viitorul apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Transport organizat al alegătorilor, raportat în mai multe secții de votare. Cele mai multe cazuri – la Căușeni # Realitatea.md
Cele mai multe situații de transportare organizată a alegătorilor au fost semnalate în raionul Căușeni. Până la ora 14:30, observatorii Promo-LEX au raportat șapte cazuri, dintre care cinci doar în Căușeni, potrivit unui comunicat transmis de organizație, citat de IPN. Șeful misiunii de observare, Nicolae Panfil, a declarat că alegătorii au fost aduși în grupuri […] Articolul Transport organizat al alegătorilor, raportat în mai multe secții de votare. Cele mai multe cazuri – la Căușeni apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Maia Sandu către cetățeni: Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu, în liveul său de astăzi, 28 septembrie, a abordat mai multe subiecte: transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării contra bani, alertele false cu bombă din mai multe țări europene și înregistrările cazurilor de tip „carusel”, în care se încearcă scoaterea buletinelor de vot neștampilate din secție și […] Articolul VIDEO Maia Sandu către cetățeni: Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Italia: O persoană cu pașaport rusesc voia să filmeze. După refuz, făcea video și se plângea că o alungă din secție # Realitatea.md
O persoană cu pașaport rusesc voia să filmeze la o secție de votare din Italia. După ce a fost refuzat, cetățeanul a făcut video, declarând că este alungat din secție. Conform misiunii Promo-LEX, incidentul s-a produs la ora 8:45. Inițial, persoana a cerut permisiunea președintelui de a filma și a prezentat documentul emis de Federația […] Articolul Italia: O persoană cu pașaport rusesc voia să filmeze. După refuz, făcea video și se plângea că o alungă din secție apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul Politic „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), calificând-o drept neîntemeiată. Astfel, formațiunea rămâne exclusă din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CEC a fost luată în baza sesizărilor depuse de mai multe instituții, inclusiv Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, […] Articolul Partidul „Moldova Mare” EXCLUS din cursa electorală, prin decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Alegeri 2025: Peste 1,1 milioane de cetățeni au votat până la ora 15:30, prezența fiind de 35,7% # Realitatea.md
Până la ora 15:30, la urne s-au prezentat 1,1 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă 35,7% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Din totalul alegătorilor, femeile au reprezentat 53,8%, adică aproximativ 594 de mii, iar bărbații 46,1%, echivalentul a circa 510 mii de votanți. Prezența la vot variază în […] Articolul Alegeri 2025: Peste 1,1 milioane de cetățeni au votat până la ora 15:30, prezența fiind de 35,7% apare prima dată în Realitatea.md.
