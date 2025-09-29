/LIVE/ Rezultate alegeri în Moldova 2025: PAS obține din nou majoritatea. Cum ar arăta noul Parlament

TV8, 29 septembrie 2025 07:20

/LIVE/ Rezultate alegeri în Moldova 2025: PAS obține din nou majoritatea. Cum ar arăta noul Parlament

Acum 15 minute
07:40
Alegeri parlamentare 2025: Cum au votat alegătorii din stânga Nistrului TV8
07:40
Horoscop 29 septembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii primesc vești bune, Racii se afirmă, iar Peștii trăiesc intens TV8
Acum o oră
07:20
/LIVE/ Ediție Specială la TV8: Rezultate alegeri în Moldova 2025. Cum va arăta noul Parlament TV8
07:20
/LIVE/ Rezultate alegeri în Moldova 2025: PAS obține din nou majoritatea. Cum ar arăta noul Parlament TV8
07:10
/LIVE/ Rezultate alegeri parlamentare 2025: PAS obține din nou majoritatea. Cum ar arăta noul Legislativ TV8
07:10
/METEO/ Cer noros și vreme fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 29 septembrie 2025 TV8
Acum 6 ore
02:30
/LIVE/ Rezultate alegeri parlamentare 2025: Peste 1,5 milioane de voturi numărate. Cum ar arăta noul Legislativ TV8
Acum 8 ore
01:20
/LIVE/ Rezultate alegeri parlamentare 2025: Peste 1,4 milioane de voturi numărate. Cum ar putea arăta noul Legislativ TV8
01:00
/VIDEO/ Renato Usatîi, reacție după cifrele preliminare: „Am presupus că rezultatele vor fi puțin mai bune” TV8
01:00
/LIVE/ Rezultate alegeri parlamentare 2025: Circa 1,4 milioane de voturi numărate. Cum ar putea arăta noul Legislativ TV8
01:00
/VIDEO/ Reacția PAS după numărarea a 90% din voturi la parlamentare. Dan Perciun: „Vom încerca să ascultăm mai mult de cetățeni” TV8
00:30
/PROMO/ Ediție Specială la TV8: Rezultate alegeri în Moldova 2025. Cum va arăta noul Parlament TV8
00:00
/VIDEO/ Vasile Costiuc spune că nu se dă la provocări și le mulțumește alegătorilor: Luptăm până la ultimul vot” TV8
00:00
/LIVE/ Rezultate alegeri parlamentare 2025: Peste 1 milion de voturi numărate. Cum ar putea arăta noul Legislativ TV8
Acum 12 ore
23:40
/VIDEO/ Protest și contraprotest nocturn la CEC: Blocul Patriotic cere alegeri corecte TV8
23:40
Alegeri parlamentare 2025: Cum au votat peste 600 de moldoveni în Ucraina, sub amenințarea războiului TV8
23:00
Alegeri parlamentare 2025: Câți alegători au votat în UTA Găgăuzia și Stânga Nistrului TV8
22:10
/VIDEO/ „Democrația este ceea ce ne dorim împreună”: Primele mesaje de la Alternativa după alegeri TV8
21:20
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Stop vot în Moldova. Câți alegători au ales până la ora 21:00 TV8
21:20
STOP VOT! Secțiile de votare din Moldova s-au închis. Câți cetățeni s-au prezentat la alegerile parlamentare TV8
21:10
/VIDEO/ Alegeri și la Penitenciarul 13: Ce spun deținuții despre noul lor coleg Vladimir Plahotniuc TV8
21:10
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Stop vot în Moldova. Câți alegători au ales până la 21:00 TV8
20:50
Corupere electorală în mai multe regiuni din țară: Persoană suspectă cu un caiet chema oamenii la vot, la Nisporeni TV8
20:50
/VIDEO/ Alegeri parlamentare în Moldova: Unii își doresc un viitor mai bun, iar alții sunt nostalgici TV8
20:40
/VIDEO/ „Urmau să creeze panică și haos”: Trei tineri, reținuți pentru pregătirea destabilizărilor TV8
20:20
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Stop vot peste o oră în Moldova. Câți alegători au ales până la 20:00 TV8
20:20
/VIDEO/ Păreri din Piața Centrală, din parc și din vie: Cum sunt văzute alegerile parlamentare 2025 TV8
20:10
/INFOGRAFIC/ Jumătate din alegători au ales: Prezența la vot este peste totalul parlamentarelor din 2019 TV8
20:10
„RETRAS” pentru Partidul „Moldova Mare”: Voturile în favoarea formațiunii vor fi declarate nevalabile TV8
20:00
Raport CEC: Peste 200 de încălcări au fost identificate până la ora 19:00 TV8
19:40
Jocuri Lego false, folosite de propaganda rusă: Cum ar încerca să influențeze alegerile din Moldova TV8
19:20
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Câți moldoveni au votat până ora 19:00 și cine sunt cei mai activi TV8
19:20
/VIDEO/ Alertă de provocări și destabilizare după alegeri. Șeful IGP: „Trebuie să mărim nivelul de securitate” TV8
19:10
/VIDEO/ Președinta ALDE, Arina Spătaru, îndeamnă la vot: „Nu cedați în fața fricii, manipulării sau promisiunilor deșarte” TV8
19:10
/VIDEO/ Proaspătul cetățean al Moldovei, Anton Dolin, a participat la parlamentare: Unde a votat TV8
Acum 24 ore
18:50
/VIDEO/ Observator neautorizat surprins la o secție din Atena. Ambasador: „Stă ca un paznic de 9 ore” TV8
18:40
/INFOGRAFIC/ Prezența la vot în diasporă: Câți moldoveni au mers la alegeri până la ora 18:00 TV8
18:20
/VIDEO/ Falsuri cu buletine de vot în flăcări. Guvernul: „Nu cădeți în capcana dezinformării” TV8
17:50
Președinta ALDE, Arina Spătaru, îndeamnă la vot: „Nu cedați în fața fricii, manipulării sau promisiunilor deșarte” TV8
17:50
/FOTO/ Accident mortal în stânga Nistrului: Un tânăr a decedat după ce mașina a ajuns în copac. Cinci persoane, în stare gravă la spital TV8
17:40
/INFOGRAFIC/ Aproape record de prezență la vot în municipiul Chișinău: Câte persoane au votat până la ora 17:00 TV8
17:40
/VIDEO/ Alerte cu bombă în Zona de Securitate: Pod blocat și poliție mobilizată în urma unor apeluri robotizate TV8
17:40
/FOTO/ Mihai Ghimpu a votat: Mesajul din 5 cuvinte, postat pe Facebook de liderul PL TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Record la Chișinău. Câți moldoveni au votat până ora 16:00 TV8
17:20
/VIDEO/ Alertă cu bombă la podul Rîbnița-Rezina: Trafic blocat și mașini evacuate TV8
17:10
/LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025: Câți moldoveni au votat până ora 16:00 și cine sunt cei mai activi TV8
17:10
/VIDEO/ Alertă cu bombă la o secție de votare din Căușeni: Oamenii au fost evacuați TV8
17:10
/INFOGRAFIC/ Record de prezență la vot în municipiul Chișinău: Câte persoane au votat până la ora 17:00 TV8
16:50
Primele secții de votare s-au închis peste hotarele Moldovei: Principalele încălcări până la ora 16:00 TV8
16:30
/VIDEO/ Președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, și-a exprimat opțiunea la alegerile parlamentare: „Trebuie să ne facem datoria” TV8
