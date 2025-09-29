Soiuri de măr rezistente la rapăn – ce trebuie să știm despre rezistența genetică
Agrobiznes, 29 septembrie 2025 06:00
Rapănul mărului, cauzat de agentul patogen fungic Venturia inaequalis, este una dintre cele mai provocatoare boli în producerea merelor la nivel mondial. Boala afectează frunzele, lăstarii și fructele, ducând la reducerea producției și a calității fructelor. Merele afectate pot fi destinate doar prelucrării. Majoritatea soiurilor comerciale de măr sunt foarte sensibile la rapăn. Totuși, în […]
• • •
Acum 30 minute
06:00
Acum 24 ore
12:30
Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Oil World (Germania), exporturile globale de 17 tipuri de uleiuri și grăsimi vegetale sunt așteptate să crească în sezonul 2025/26. Creșterea estimată este de 3,3 milioane tone, impulsionată în principal de cererea puternică din partea marilor țări importatoare: Statele Unite, India, Uniunea Europeană și China. Ulei de soia […]
Ieri
12:10
RhizoVital® 5 C – biostimulator ce conține Bacillus atrophaeus ABi05 – un microorganism de ultimă generație patentat de Andermatt, disponibil și în Republica Moldova # Agrobiznes
În contextul agriculturii moderne, sustenabilitatea devine un criteriu important, iar noile practici agricole se concentrează pe soluții care să stimuleze dezvoltarea plantelor păstrând fertilitatea și calitatea solului, asigurând în același timp o producție profitabilă și durabilă. În acest cadru, utilizarea microorganismelor benefice reprezintă una dintre cele mai promițătoare metode de gestionare a culturilor. Bacteriile din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
În luna iunie curent, Republica Moldova a fost a patra țară din lume care a exportat cele mai multe vișine. Jumătate dintre acestea au ajuns în Polonia, la cel mai bun preț care ar fi existat vreodată pentru vișinele moldovenești. „În luna iunie, încasările din producția de vișine au fost aproape dublu față de 2024, […]
15:00
SICH 6 PRO No-Till – noua semănătoare versatilă pentru diferite tehnologii, disponibilă prin Agropiese TGR # Agrobiznes
Tehnologiile de tip no-till câștigă teren în întreaga lume, iar acum agricultorii din Moldova au acces la unul dintre cele mai avansate utilaje pentru semănatul direct: SICH 6 PRO No-Till, semănătoare produsă de uzina „Remsintez” din Ucraina și disponibilă prin Agropiese TGR la un preț avantajos. SICH 6 PRO No-till – tehnologie modernă, adaptată condițiilor […]
11:50
Agrodenidan: „Am semnat primul contract de livrare a merelor moldovenești în Islanda. Vor ajunge și în școli” # Agrobiznes
Compania Agrodenidan SRL, membră a Asociației Moldova Fruct, a expediat în aceste zile, primul lot de mere moldovenești spre Islanda. Livrarea de debut cuprinde 20 de tone din soiul de mere Gala și marchează deschiderea unei piețe noi, și exigente pentru fructele din Republica Moldova. Negocierile pentru acest contract au durat mai bine de 1 an. […]
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de îngheț valabil pentru perioada 27–28 septembrie 2025. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse, se vor înregistra înghețuri la suprafața solului, cu temperaturi minime între -1°C și -2°C. Aceste condiții pot afecta în special culturile agricole sensibile la temperaturi negative, motiv pentru care se […]
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat la o nouă sesiune de instruire dedicată controalelor oficiale în unitățile de producere și procesare a peștelui. Evenimentul, organizat cu sprijinul proiectului UE–UNIDO „Îmbunătățirea conformității standardelor prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a reziduurilor”, a adus în prim-plan aspecte esențiale pentru dezvoltarea sectorului și pentru consolidarea […]
09:20
Municipiul Ungheni face un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii economice locale și sprijinirea producătorilor agricoli din regiune. Autoritățile locale au lansat procedura de achiziție pentru implementarea proiectului „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni”, investiție estimată la 15,7 milioane de lei (fără TVA), finanțată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu contribuția autorităților […]
06:40
NORDOX 750 WG – pregătește livada și vița de vie pentru iarnă prin tratamente de calitate # Agrobiznes
Nordox 750 WG este un fungicid-bactericid de contact pe bază de oxid de cupru, cu acțiune preventivă împotriva unei game largi de infecții fungice și boli bacteriene la diferite specii de pomi și arbuști fructiferi, vița de vie, legume, leguminoase. La culturile de legume, fungicidul Nordox 750 WG asigură controlul unor boli problemă ca mana […]
25 septembrie 2025
15:20
Consiliul Concurenței anunță că examinează notificarea unei concentrări economice privind preluarea pachetului de control al companiei Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex România SRL, parte a Maspex Group (Polonia). Potrivit instituției, tranzacția ar urma să confere Maspex România controlul asupra Purcari Wineries, în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183/2012 și ale Regulamentului […]
14:10
Puma 220 – tractorul gândit pentru fermierul modern, prezentat de AgroProfi la MOLDAGROTECH Autumn 2025 # Agrobiznes
AgroProfi aduce la expoziția MOLDAGROTECH – ediția de toamnă 2025 unul dintre cele mai așteptate modele ale momentului: CASE IH Puma 220, tractorul conceput pentru a răspunde atât cerințelor tehnologice, cât și confortului operatorului. Expoziția MOLDAGROTECH Autumn se va desfășura în perioada 16-19 octombrie 2025, în cadrul CIE Moldexpo. Compania AgroProfi – partener general al […]
11:30
În primul weekend din octombrie Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare dedicată Vinului Moldovei. Pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale se vor aduna 106 vinării, care vor avea ocazia să se întâlnească cu iubitorii de vin pentru cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. De la producători consacrați la […]
10:20
Fruit Attraction 2025 reunește 2.460 de companii din 64 de țări și peste 120.000 de profesioniști # Agrobiznes
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, Madrid găzduiește cea de-a 17-a ediție a Fruit Attraction, organizată de IFEMA MADRID și FEPEX, cu Andaluzia în calitate de sponsor principal. Evenimentul se consolidează ca platforma globală de referință pentru marketingul fructelor și legumelor. Ediția din acest an va reuni 2.460 de expozanți din 64 de țări, în […]
10:10
Guvernul, prin intermediul ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cooperare cu Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD, derulează proiectul IFAD VIII „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”. Prin acest program, agricultorii pot accesa granturi și produse financiare avantajoase pentru modernizarea și dezvoltarea afacerilor din domeniul agroindustrial. Investiții în echipamente de irigare și adaptare la […]
09:40
09:00
APP transferă 119 bunuri din infrastructura de irigații pentru sprijinirea agricultorilor # Agrobiznes
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile din gestiunea întreprinderilor aflate în insolvabilitate în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Decizia vizează 119 bunuri publice, clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente. Măsura asigură continuitatea procesului de transmitere a […]
06:00
Acum câțiva ani scriam despre planurile îndrăznețe ale fraților Igor și Vadim Bîzdîga din Trinca, Edineț – doi tineri care, urmând exemplul tatălui, au decis să rămână acasă și să construiască un viitor în agricultură. Atunci își doreau să obține certificarea GLOBALG.A.P., convinși că așa vor putea deschide ușile exporturilor spre piețe exigente, pentru producția […]
24 septembrie 2025
18:00
Soluții complete pentru procesarea nucilor: Nutmec/Kadioglu și Orehovod, disponibile prin Ozonteh Impex # Agrobiznes
Republica Moldova are un potențial imens în cultivarea și valorificarea nucilor – un produs cu tradiție, dar și cu cerere tot mai mare pe piețele internaționale. Pentru ca fermierii și procesatorii să transforme recolta într-un produs cu valoare adăugată, sunt necesare echipamente moderne, care să asigure randament ridicat, pierderi minime și calitate superioară. Astăzi, prin […]
15:20
Republica Moldova va implementa sistemul AKIS ce va conecta fermierii, cercetarea și consilierea # Agrobiznes
Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul resursei informaționale aferente. Noul sistem informațional va conecta fermierii cu cercetătorii, consilierii agricoli și organizațiile din domeniu, oferindu-le acces la informații actualizate, tehnologii moderne și oportunități de finanțare. Scopul este crearea unui spațiu unic unde agricultorii să găsească răspunsuri […]
12:00
Piața merelor din India anticipează o creștere a importurilor în acest sezon, determinată de cererea internă ridicată, pe care producția locală nu o poate acoperi în totalitate, afirmă Mukesh Kumar Jaiswal, director general al importatorului de fructe proaspete Agro Aira Greens Pvt. Ltd.. „Estimăm o creștere de 10% a importurilor de mere, până la 600.000 […]
11:00
Guvernul planifică să aloce exclusiv procesatorilor industriali, în special întreprinderi din industria alimentară, dreptul de a importa 3.000 de tone de zahăr din contingentul tarifar preferențial existent, în mărime de 6.500 tone pentru poziția tarifară 1701. Anterior de aceste preferinţe beneficiau doar câteva companii. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, autorul iniţiativei, face trimitere la multiplele solicitări […]
10:00
Danemarca intenționează să introducă prima taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă # Agrobiznes
Guvernul danez a pus la punct un plan pentru a implementa prima taxă din lume care se va aplica pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, unul dintre principalele obiective fiind acela de a ajuta fermierii să evite acest gen de emisii, transmite Bloomberg. Ministrul danez pentru tranziția ecologică, Jeppe Bruus, a declarat că Guvernul […]
08:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24.07.2025, data limită de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic per kilogram de lapte este 26 septembrie și per cap de animal este 17 octombrie 2025. Potrivit ordinului MAIA, apelul pentru depunerea cererilor de solicitare a plăților directe […]
06:00
Uniunea Europeană amână pentru a doua oară intrarea în vigoare a interdicției asupra importurilor asociate defrișărilor, în urma presiunilor venite din partea partenerilor comerciali. Comisarul pentru Mediu, Jessica Roswall, a invocat probleme tehnice cu sistemul de înregistrare, care ar putea ceda sub încărcătură odată ce legea ar intra în vigoare la sfârșitul anului. „Există un […]
23 septembrie 2025
21:10
Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Andrian Digolean, a avut o întrevedere cu E. S. Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, Guvernul francez a prezentat propunerea de a detașa un expert tehnic internațional pe lângă minister. Sprijin pentru negocieri și sectorul vitivinicol Expertul va avea o dublă […]
08:20
Guvernul argentinian a anunţat eliminarea taxelor la exporturile de cereale şi oleaginoase până la 31 octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al administraţiei prezidenţiale, Manuel Adorni, pe reţeaua X, citat de AFP. Obiectivul măsurii este atragerea de valută, într-un moment în care Argentina solicită un împrumut de la Trezoreria SUA pentru plata datoriilor și reducerea […]
22 septembrie 2025
17:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: Pentru a consulta lista beneficiarilor autorizați la plată, […]
15:10
Ghenadie Dumitrașco, beneficiar IFAD: „După ce am instalat propria linie de sortare a nucilor, lucrăm mai ușor și mai eficient” # Agrobiznes
Republica Moldova se afirmă tot mai mult ca furnizor de nuci de calitate pe piețele externe, iar printre antreprenorii care contribuie la acest succes se numără și Ghenadie Dumitrașco, administrator al companiei DGT-POWER IMPEX S.R.L.. Deși are studii juridice și economice, iar experiența sa profesională nu era legată de agricultură, Ghenadie Dumitrașco a decis să […]
11:40
Porumbul rămâne una dintre cele mai importante culturi atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga regiune a Europei de Est. Schimbările din comerțul internațional, presiunile concurențiale și cererea tot mai volatilă din partea marilor importatori vor influența direct nu doar fermierii ucraineni, ci și pe cei din Moldova. În sezonul 2025/26, Ucraina caută să-și mențină […]
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare. Astfel, solicitanții pasibili subvenționării sunt: fermierii, grupurile de producători agricoli, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, organizațiile profesionale din domeniul agricol, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, și instituțiile de învățământ […]
21 septembrie 2025
18:00
Australia, în alertă după ce a găsit larve ce le-ar putea pune în pericol exporturile agricole # Agrobiznes
Autoritățile australiene au intrat în stare de alertă după ce larve de gândac Khapra (Trogoderma granarium) au fost descoperite în scutece importate, vândute în supermarketuri din întreaga țară. Incidentul a declanșat temeri serioase că acest dăunător ar putea ajunge în silozuri și depozite de cereale, punând în pericol exporturile agricole, potrivit Reuters. Ministerul Agriculturii a […]
10:20
Săptămâna aceasta și următoarea, întregul „corn belt” din SUA va fi afectat de vreme răcoroasă, cu precipitații prelungite și averse puternice, care vor împiedica maturarea și uscarea porumbului și soiei, precum și vor întârzia începutul recoltării, fapt ce va susține prețurile. Precipitațiile vor contribui la acumularea de umiditate înainte de însămânțare și vor accelera dezvoltarea […]
07:40
Analiștii Oil World au redus prognoza pentru recolta mondială de floarea-soarelui în anul de marketing 2025/26. Estimarea pentru producția globală a fost ajustată în scădere cu 0,7 milioane tone, până la 58,7 milioane tone. Chiar și așa, nivelul rămâne cu 3,6 milioane de tone mai mare decât anul trecut, însă seceta și condițiile nefavorabile au […]
19 septembrie 2025
16:00
Două decizii importante pentru siguranța alimentară și agricultură, publicate în Monitorul Oficial # Agrobiznes
Republica Moldova își consolidează cadrul normativ în domeniul siguranței alimentelor și al agriculturii prin două decizii publicate în Monitorul Oficial, care aliniază legislația națională la standardele Uniunii Europene, transmite MOLDPRES. Prima decizie se referă la cerințele sanitar-veterinare și criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, precum și la stabilirea normelor pentru controalele oficiale privind prezența parazitului Trichinella […]
12:40
Consiliul UE a adoptat o decizie privind poziția Uniunii în cadrul Comitetului de Asociere UE–Moldova în configurație comercială, referitoare la extinderea accesului pe piață pentru unele exporturi moldovenești care nu au fost încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Aceste produse nu sunt încă complet liberalizate pentru exportul […]
11:50
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice. Evenimentul celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea […]
09:50
Republica Moldova deschide negocierile cu Uniunea Europeană pentru consolidarea cooperării în domeniul transportului rutier de mărfuri. Decretul semnat de Maia Sandu a fost publicat în „Monitorul Oficial” și a intrat în vigoare, transmite MOLDPRES. Decretul prevede inițierea negocierilor cu UE asupra proiectului Deciziei nr. 1/2025; aprobarea semnării deciziei în cadrul Comitetului Mixt moldo-european; aplicarea imediată […]
06:00
Perioada de vegetație de toamnă a culturii de rapiță este tot mai des însoțită de apariția unui dăunător periculos – molia verzei (Plutella xylostella). În ultimii ani, numărul acestui dăunător a crescut considerabil, iar pagubele au devenit deosebit de vizibile mai ales în faza de 3–6 frunze a rapiței. Atacul larvelor duce la slăbirea plantelor, […]
18 septembrie 2025
17:30
Guvernul a aprobat trei proiecte despre implementarea cărora spune că va sprijini sectorul privat, în special fermierii, procesatorii și comercianții, prin oferirea unui cadru normativ ce va reduce ambiguitățile și va facilita conformitatea cu standardele europene. Despre ce este vorba: Schimbarea destinației terenurilor agricole Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește procedura și cerințele specifice de […]
15:50
Un târg mai mare, mai internațional și mai inovator. Așa se prezintă ediția a 43-a a Macfrut 2026, târgul internațional dedicat lanțului de aprovizionare cu fructe și legume. Prima mare noutate este data desfășurării: târgul, unic prin formatul său, va avea loc în perioada 21–23 aprilie 2026, la Rimini Expo Centre. Suprafața expozițională va fi […]
13:20
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone. Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și […]
12:20
Noul sezon de export al orzului a adus „surprize”: peste grâu la preț, destinații mai multe # Agrobiznes
Orzul demonstrează statutul de cultură profitabilă la începutul sezonului 2025/2026. Datele oficiale arată că în perioada iulie–august 2025 s-au exportat 77,4 mii tone de orz, volum aproape identic cu cel din aceeași perioadă a anului trecut (75,2 mii tone). Stabilitatea cantitativă contrastează cu dinamica prețurilor și a veniturilor, ceea ce face ca această cultură furajeră […]
12:10
Republica Moldova încheie screeningul UE pe agricultură, siguranță alimentară și pescuit # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru trei dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Gradul de aliniere la legislația UE Pe parcursul procesului, MAIA și autoritățile responsabile au prezentat nivelul de pregătire pentru aderarea la UE în sectoarele vizate, precum și angajamentele Republicii Moldova […]
10:30
Silvia Stoica: „Am revenit acasă să investim în cătină. IFAD ne-a ajutat să trecem la alt nivel” # Agrobiznes
Au pornit de la un teren moștenit de la bunel, înconjurat de livezi abandonate și păduri, dar cu multă dorință de a face agricultură acasă. Astăzi, Gospodăria Țărănească „Stoica Silvia Victor” din satul Leordoaia, raionul Călărași, gestionează 17 ha de cătină, o pepinieră și, cu sprijinul IFAD, a construit un complex frigorific modern, unic în […]
09:40
Deseori, fermele zootehnice se confruntă cu grămezi de gunoi de grajd sau cu bazine pline de dejecții lichide, greu de gestionat. În același timp, agricultorii care lucrează terenurile caută soluții organice pentru a-și fertiliza culturile. Un proiect nou, „Bursa de Nutrienți”, lansat în premieră în Republica Moldova, își propune să facă legătura între aceste două […]
17 septembrie 2025
16:10
Fermierii mici sau grădinarii aleg să cultive plante atât pentru plăcere, cât și pentru o obține o recoltă curată și sănătoasă. Tocmai de aceea, tot mai mulți aleg metode naturale de protejare a plantelor de cultură. Am discutat cu fermieri mici, dar cu experiență în domeniu și ne-au povestit câteva metode simple, organice și, în […]
16:00
Meteorologii au emis un nou cod galben, de data aceasta de vânt puternic. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 18 septembrie, în intervalul orelor 06:00-18:00 pe întreg teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 15-20 m/s. Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite arborii bătrâni, inclusiv […]
12:20
Guvernul simplifică accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor # Agrobiznes
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unitar, cu un singur plan de afaceri prezentat […]
11:50
Barterul de modă veche revine în comerțul exterior al Rusiei pentru prima dată de la anii 1990: companiile, încercând să ocolească sancțiunile occidentale, schimbă grâu pe automobile chinezești, iar semințe de in pe materiale de construcții, scrie Reuters. „Băncile chineze se tem să ajungă pe listele de sancțiuni secundare, de aceea nu acceptă bani din Rusia”, a declarat […]
