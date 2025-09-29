Blocul Patriotic contestă alegerile din Republica Moldova și organizează proteste în fața CEC
Ziarul National, 29 septembrie 2025 03:00
Reprezentanții Blocului Patriotic, o formațiune prorusă care s-a clasat pe locul al doilea în alegerile legislative din Republica Moldova, dar cu u...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
04:00
Pavel Durov, fondatorul Telegram, dezvăluiri despre presiuni franceze în Republica Moldova și implicațiile pentru alegerile prezidențiale # Ziarul National
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că în urmă cu un an, serviciile de informații franceze l-au abordat printr-un intermediar pentru a spriji...
Acum 2 ore
03:00
Blocul Patriotic contestă alegerile din Republica Moldova și organizează proteste în fața CEC # Ziarul National
Reprezentanții Blocului Patriotic, o formațiune prorusă care s-a clasat pe locul al doilea în alegerile legislative din Republica Moldova, dar cu u...
Acum 4 ore
01:00
ULTIMA ORĂ // O nouă VICTORIE pentru PAS la parlamentare. Formațiunea lui Igor Grosu are în acest moment MAJORITATEA parlamentară # Ziarul National
În urma procesării a 2 079 procese-verbale sau numărarea a 1 369 762 de voturi, PAS se clasează pe prima poziție cu 46,35% (635 376 voturi), B...
Acum 6 ore
00:00
PAS domină alegerile din Republica Moldova cu avans considerabil; surpriză pentru partidul „Democraţia Acasă” # Ziarul National
Partidul Acţiune şi Solidaritate, condus de preşedinta Maia Sandu, a obţinut 42,40% din voturi. Blocul Patriotic, asociat Partidului Socialiştilor ...
28 septembrie 2025
23:45
ULTIMA ORĂ // Ion Ceban, UMILINȚĂ totală în propriul fief. Locuitorii capitalei mizează pe PAS - 52,56%. Blocul „Alternativa” - doar 14,5 la sută # Ziarul National
Locuitorii municipiului Chișinău au votat masiv pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare de astăzi. În același ...
23:15
Liniște și unitate cerută de Blocul Alternativa după alegerile din Republica Moldova # Ziarul National
Liderii Blocului Alternativa au exprimat aprecieri pentru mobilizarea alegătorilor după scrutinul parlamentar. Imediat după închiderea secțiillo...
23:15
ULTIMA ORĂ // PAS mai are nevoie de PATRU mandate pentru a obține din nou MAJORITATEA parlamentară # Ziarul National
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar mai avea nevoie de patru mandate, pentru a obține din nou majoritatea parlamentară. Cel puțin așa ara...
23:00
Rezultate parțiale ale alegerilor din Republica Moldova: Prezența la vot în țară este de 47,41%, iar votul continuă în diaspora # Ziarul National
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00. Prezența la vot l...
Acum 8 ore
22:45
Renato Usatîi își exprimă recunoștința și cheamă partidele la dialog post-electoral # Ziarul National
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat gratitudinea față de cetățeni pentru participarea lor activă la scrutinul el...
22:45
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor care și-au exercitat deja dreptul constituțional de a ...
22:45
Igor Grosu avertizează asupra încercărilor de destabilizare electorală susținute extern și îndeamnă la calm și vigilență # Ziarul National
Igor Grosu, președintele PAS, a declarat duminica, după închiderea urnelor, că pe parcursul zilei a observat tentative de interferențe în procesul ...
22:45
Blocul „Patrioților” cheamă la protest pașnic în fața Parlamentului după semnalarea neregulilor la vot # Ziarul National
Membrii Blocului Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inimii și Viitorul Moldovei intenționează să organizeze mâine, 29 septembrie, un prot...
22:15
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să-și exercite dreptul de vot în ultima oră decisivă a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, în ultima oră de vot, un apel către alegătorii moldoveni să ia parte la acest proce...
22:15
Vot masiv în diaspora pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, secțiile din țară s-au închis la ora 21:00 # Ziarul National
Secțiile de vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au închis duminică la ora 21.00. Rezența la nivel național a fost de 47,41...
22:00
21:30
ULTIMA ORĂ // Surpriză de Proporții la alegerile parlamentare. Un partid cotat cu șanse minime ar putea decide viitoare coaliție de guvernare # Ziarul National
Partidul „Democrația Acasă” condusă de Vasile Costiuc ar putea ajunge în viitorul Parlament al R. Moldova. Despre acest lucru a anunțat în ace...
Acum 12 ore
20:45
Recean îndeamnă la vot în ultima oră: esențial pentru integritatea alegerilor și parcursul european al Moldovei # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a transmis un mesaj clar către alegători, în ultimele momente ale procesului de votare din R. Moldova. Conform demnitarului,...
20:30
Moldovenii au votat în număr mare: peste 1,5 milioane au participat la alegerile parlamentare # Ziarul National
Până la ora 19.30, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova anunță că peste 1,5 milioane de moldoveni au participat la alegerile parlamenta...
20:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Primele REȚINERI în rândul celor care ar pregăti DEZORDINI în masă după închiderea urnelor de vot. Sunt implicate persone din structurile de forță ale regimului de la Tiraspol. Mesajul lui Dorin Recean:„Situația este sub control” # Ziarul National
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Primele REȚINERI în rândul celor care ar pregăti DEZORDINI în masă după închiderea urnelor de vot. Sunt implicate persone...
19:45
Peskov minimalizează amenințările lui Zelenski privind bombardarea Kremlinului: "Mai bine nu spune nimic" # Ziarul National
Kremlinul a respins duminică amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat oficialii ruși să știe unde sunt adăposturil...
19:15
ULTIMA ORĂ // Poliția avertizează în legătură cu destabilizări și DEZORDINI în masă începând cu miezul nopții și pe parcursul zile ide mâine. Dodon s-a declarat „CÂȘTIGĂTOR” și a chemat lumea în stradă luni, la ora 12.00 # Ziarul National
Poliția Națională anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcu...
19:15
Vremea în Republica Moldova va fi predominant înnorată cu temperuri tipice toamnei și ploi intermitente. Luni ☁️ NorosMin: 6°C / Max: 17°C | V...
19:00
Nicușor Dan îndeamnă basarabenii să participe la un vot decisiv pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut un nou apel către cetățenii din Republica Moldova, îndemnându-i să se mobilizeze și să participe activ ...
19:00
Tensiuni și alerte cu bombă în zona de securitate la alegerile din Moldova: Accesul la vot, îngreunat pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului # Ziarul National
Situația la punctul de trecere Camenca–Sănătăuca devine tot mai tensionată. Pe malul drept al Nistrului, unde teritoriul este sub controlul Chișină...
19:00
Brigăzile Al-Qassam dezvăluie pierderea contactului cu doi ostatici din cauza raidurilor israeliene în Gaza # Ziarul National
Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, a anunțat duminică, printr-un comunicat, că a pierdut contactul ...
19:00
Peskov minimalizează amenințările lui Zelenski privind Kremlinul: "Mai bine să nu vorbească despre asta" # Ziarul National
Kremlinul respinge duminică amenințările lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a avertizat pe oficialii de la Kremlin să ști...
17:30
ULTIMA ORĂ // Actualele partide proruse și Ilan Șor nu sunt o opțiune pentru moldovenii stabiliți în Rusia? În jur de 3 500 de votanți s-au prezentat la cele două secții de la Moscova. Peste 200 de mii de votanți în DIASPORĂ # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Actualele partide proruse și Ilan Șor nu sunt o opțiune pentru moldovenii stabiliți în Rusia? În jur de 3 500 de votanți s-au prez...
16:45
Maia Sandu îndeamnă moldovenii să-și apere dreptul la vot în fața provocărilor și neregulilor electorale # Ziarul National
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățeni pentru a fi mai activi și a-și exercita dreptul constituțional. Apelul vine...
16:45
Zeci de mii de oameni cer sfârșitul războiului din Gaza: Berlinul se ridică împotriva politicii Israelului și a genocidului # Ziarul National
Aproximativ 60.000 de manifestanți, conform poliției, iar 100.000 conform organizatorilor, au defilat în acest weekend la Berlin pentru a cere I...
16:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Gruparea criminală Șor încearcă să FRAUDEZE alegerile prin așa-zisul „carusel”, dar și să împiedice procesul de vot în secțiile cu prezența mare. Maia Sandu: Să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari” # Ziarul National
Gruparea criminală Șor, care acționează la comanda Kremlinului, încearcă să fraudeze alegerile parlamentare prin mai multe metode, a avertizat ...
Acum 24 ore
15:30
ULTIMA ORĂ // Peste un MILION de moldoveni au votat până la această oră. Pragul de VALIDARE a alegerilor a fost atins # Ziarul National
Paste 1 000 000 de moldoveni s-au prezentat până la această ora la urnele de vot, ceea ce înseamnă că pragul de 33.3% pentru validarea scrutinul...
15:15
Atac cibernetic fără precedent în R. Moldova. Ținta principală, site-ul CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Premierul Dorin Recean dezvăluie blocarea a 4 000 de site-uri în context electoral # Ziarul National
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) raportează despre mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastru...
15:15
ULTIMA ORĂ // Alerte cu BOMBĂ la mai multe secții de votare de peste hotare. Doar într-o secție procedura de vot a fost STOPATĂ pe durata verificărtilor: „Este parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral”” # Ziarul National
Alertă cu bombă la cinci secții de votare deschise peste hotarele R. Moldova. Cazurile au fost înregistrate la Roma, Genova (Italia), București ...
15:15
Submarin rusesc cu probleme tehnice serioase în largul Gibraltarului, în drumul său spre Atlantic # Ziarul National
Un submarin rus de clasa Kilo, potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, parte a Flotei ruse la Marea Neagră, operațional din 2014, întâmpină &quo...
14:30
Atac devastator în Ucraina: copii uciși, zeci de răniți și o nouă mobilizare a aviației poloneze în fața agresiunilor rusești # Ziarul National
Ucraina a acuzat Rusia că a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu sute de drone și rachete. Acest atac s-a soldat cu cel puți...
11:30
Maia Sandu avertizează Europa: Rusia, o amenințare pentru democrațiile noastre fragile și mature # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat duminică, după ce a votat la alegerile parlamentare, că Rusia constituie un pericol pentru...
11:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat duminică că și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare pentru a menține pacea. ...
10:30
Rusia atacă masiv Ucraina cu sute de drone și rachete: distrugeri și răniți în Kiev și Zaporijje # Ziarul National
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunță autoritățile de la Kiev. Subliniază că sute de drone ș...
10:30
Moldoveancă din China parcurge 1400 km cu copiii pentru a vota la alegerile din R. Moldova # Ziarul National
O moldoveanca stabilita de zece ani în China a călătorit 1400 de kilometri, împreună cu cei doi copii ai săi. A facut asta pentru a vota la alegeri...
09:30
♈️ BerbecUn val de energie pozitivă îți va ghida deciziile, aducând progres în proiectele tale. Este momentul ideal să aduni curajul și să înfrunț...
07:30
O studentă din Japonia deschide secția de vot pentru alegerile parlamentare din Moldova, pledând pentru pace și prosperitate europeană # Ziarul National
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început prin deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia. La Tokyo, Ana Teişanu, ...
Ieri
02:30
Un cod galben de alertă a fost emis pentru perioada 24 septembrie - 30 septembrie 2025, avertizând despre un pericol excepțional de incendii cu car...
01:30
NATO își sporește vigilența în Marea Baltică după activitatea suspectă a dronelor în Danemarca # Ziarul National
NATO a anunțat sâmbătă intensificarea prezenței sale în Marea Baltică, mobilizând o fregată de apărare aeriană și alte mijloace, ca reacție la inci...
27 septembrie 2025
23:30
Putin ar putea lansa un nou atac în Europa, avertizează Zelenski după întâlnirea cu Trump la ONU # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin ar putea extinde conflictul din Ucraina către o altă țară europeană, avertizează Volodimir Zelenski. El acuză Rusia...
22:30
Lavrov promite răspuns ferm la orice agresiune împotriva Rusiei, în contextul tensiunilor cu NATO. # Ziarul National
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, însă a subliniat că orice agresiune față de ...
21:30
Ziua de duminică, 28 septembrie 2025, va aduce schimbări în peisajul meteo al Republicii Moldova, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul. Te...
19:30
„Un sistem israelian de tip PATRIOT funcționează în Ucraina. Este o lună de când funcționează”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de ...
19:30
CIA a sprijinit Ucraina cu informații cruciale înainte de invazia rusă, dezvăluie o nouă carte de investigație. # Ziarul National
Agenția Centrală Americană de Informații (CIA) a oferit sprijin Kievului înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie o nouă carte de inve...
18:30
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Zaporijie și tentativă de preluare a controlului energetic # Ziarul National
Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporijie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile. Mai mult, susține că Rus...
16:30
Moscova avansează în estul Ucrainei: Rusia revendică noi cuceriri și atacuri. O rafală de conflicte și riposte în regiunile Donețk și Dnipropetrovsk. Bombardamentele fac victime în Herson și avarii în Odesa. # Ziarul National
Sâmbătă, Rusia a revendicat cucerirea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele sale au efectuat o străpungere.Armata rusă a anunțat că a ocup...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.