PAS ia majoritatea voturilor în Republica Moldova. Cum au votat alegătorii din fiecare raion

Inspectoratul General al Poliției a anunțat duminică seară că a reținut trei persoane pentru organizarea de destabilizări în timpul protestelor ce urmează să fie organizate de Blocul Electoral „Patriotic”. Două persoane dintre cei trei bărbați reținuți sunt frați și au fost monitorizați de poliție de aproape de aproape două luni. TVR a identificat unul dintre ei ca angajat al așa-zisului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, care a deținut în ultimii ani diferite funcții atât la Tiraspol, cât și în raioanele regiunii.