REZULTATE PRELIMINARE: După procesarea a peste 97% din procesele verbale, PAS ia o nouă majoritate
TVR Moldova, 29 septembrie 2025 02:30
Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot au fost așteptați la urne în cadrul alegerilor parlamentare, pentru a alege Parlamentul R. Moldova. Alegătorii au avut de ales dintre 22 de concurenți electorali.
• • •
Acum o oră
02:40
PAS ia majoritatea voturilor în Republica Moldova. Cum au votat alegătorii din fiecare raion # TVR Moldova
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea proceselor-verbale din secțiile de votare din raioanele Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost susținut în majoritatea raioanelor. Pe locul doi se situează Blocul Electoral Patriotic.
02:30
REZULTATE PRELIMINARE: După procesarea a peste 97% din procesele verbale, PAS ia o nouă majoritate # TVR Moldova

02:30
PAS ia majoritatea voturilor în raioanele R. Moldova. Cum au votat alegătorii din fiecare raion # TVR Moldova
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea proceselor-verbale din secțiile de votare din raioanele Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost susținut în majoritatea raioanelor R. Moldova, pe locul doi fiind Blocul Electoral Patriotic.
Acum 4 ore
00:40
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru: Vom reprezenta în Parlament toți cetățenii, cum am promis # TVR Moldova
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, a ieșit într-o conferință de presă, după anunțarea rezultatelor preliminare de către Comisia Electorală Centrală (CEC).
00:40
Potrivit rezultatelor preliminare furnizate de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după procesarea tuturor proceselor verbale din secțiile de votare din stânga Nistrului astfel:
00:30
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 90% din procesele verbale # TVR Moldova

00:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) publică rezultatele preliminare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit acestora, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare în raionul Orhei.
00:00
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 85% din procesele verbale # TVR Moldova

28 septembrie 2025
23:50
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
23:40
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 80% din procesele verbale # TVR Moldova

23:40
Vasile Costiuc, liderul „Democrația Acasă”: Cei care au pierdut alegerile trebuie să se resemneze # TVR Moldova
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a venit cu un mesaj, după Comisia Electorală Centrală (CEC) a început a face publice primele rezultate preliminare a scrutinului de duminică, 28 septembrie.
23:30
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 75% din procese-verbale # TVR Moldova

Acum 6 ore
23:10
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 60% din procese-verbale # TVR Moldova

22:50
Parlamentare 2025: CEC prezintă rezultatele preliminare. Au fost procesate 50% din procese-verbale # TVR Moldova

22:40
Parlamentare 2025: CEC prezintă primele rezultate preliminare. Au fost procesate 40% din sufragii # TVR Moldova

21:50

21:40
/LIVE/ Igor Dodon intimidează: „Venim cu un mesaj către instituțiile de stat: nu provocați lumea!” # TVR Moldova
Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare.
21:40
21:40
Liderii Blocului „Alternativa: Votul cetățeanului trebuie respectat, indiferent care e acesta # TVR Moldova
Liderii Blocului „Alternativa” au ieșit într-o conferință după închiderea urnelor de vot în R. Moldova, în care au mulțumit alegătorilor. Ei au declarat că indiferent de rezultatul de vot, alegerea electoratului trebuie respectată.
21:40
Unul dintre transnistrenii reținuți apare ca locotenen-colonel în presa de la Tiraspol # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției a anunțat duminică seară că a reținut trei persoane pentru organizarea de destabilizări în timpul protestelor ce urmează să fie organizate de Blocul Electoral „Patriotic”. Două persoane dintre cei trei bărbați reținuți sunt frați și au fost monitorizați de poliție de aproape de aproape două luni. TVR a identificat unul dintre ei ca angajat al așa-zisului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, care a deținut în ultimii ani diferite funcții atât la Tiraspol, cât și în raioanele regiunii.
21:30
Maia Sandu: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot" # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj după închiderea secțiilor de votare.
21:20
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: Stop vot în R. Moldova! Prezență de 54,5 % la urne în Chișinău # TVR Moldova

21:20
Igor Grosu îndeamnă la vigilență și calm: Votul este o investiție pentru mulți ani înainte # TVR Moldova
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a venit cu un mesaj la închiderea secțiilor de vot în R. Moldova.
Acum 8 ore
21:10
/LIVE/ Briefing de presă - liderii Blocului Electoral Patriotic după închiderea secțiilor de votare # TVR Moldova
Alegeri Parlamentare 2025: Briefing de presă susținut de liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei după închiderea secțiilor de votare
20:40
Transnistreni, angajați ai structurilor paramilitare, reținuți pentru organizare de destabilizări # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță despre reținerea a trei persoane originare din regiunea transnistreană pentru organizarea de destabilizări în timpul protestelor ce urmează să fie organizate de Blocul Electoral „Patriotic”. Două persoane dintre cei trei bărbați reținuți sunt frați și au fost monitorizați de poliție de aproape de aproape două luni.
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca voturile pentru Partidul „Moldova Mare” să fie declarate nevalabile după ce formațiunea respectivă a fost scoasă din cursa electorală în urma deciziilor Curții Supreme de Justiție și a Curții de Apel Centru.
20:20
Trei reținuți, inclusiv doi frați, implicați în coordonarea grupurilor din stânga Nistrului # TVR Moldova
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din Chișinău.
20:10
Sute de alegători au solicitat astăzi urna mobilă la domiciliu sau în spitale, pentru a vota # TVR Moldova
Sute de alegători au solicitat astăzi urna mobilă la domiciliu sau în spitale, pentru a-și exercita dreptul la vot. Majoritatea au invocat motive de sănătate. Reprezentanții birourilor electorale din Soroca s-au echipat cu buletine, ștampilă și urna mobilă și au mers direct la alegători aflați in dificultate.
20:00
Sute de incidente au fost raportate de către observatorii Promo- LEX de la deschiderea urnelor de vot până la ora 19:00. despre acest lucru a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil.
19:50
Peste 200 de încălcări ale procesului de vot în secţiile din R. Moldova şi din diaspora # TVR Moldova
Conform informațiilor furnizate de IGP, se constată un nivel crescut al încălcărilor procesului aflat în desfășurare. Din informațiile operative prezentate până la această oră, au fost înregistrate 217 de cazuri de încălcări sau incidente.
19:30
La alegerile parlamentare, în diaspora, s-a înregistrat o participare remarcabilă, cu peste 233.000 de cetățeni care au votat în secțiile deschise în străinătate.
19:20
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: Prezență de 48 la sută la urne; Pericol de destabilizări (Poliția) # TVR Moldova

Acum 12 ore
19:10
În Franța, la cele 26 de secții de vot, un număr record de altfel, se votează de la primele ore ale dimineţii. Aproape 80 la sută dintre alegătorii basarabeni din Franța locuiesc în regiunea pariziană iar cele mai multe secții sunt concentrate în această zonă. În legătură cu noi este corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antohi.
19:10
19:10
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău, în cadrul unui protest anunțat pentru luni, 29 septembrie.
19:00
Alegerile din Moldova sunt prezentate de presa internaţională ca un moment crucial, nu doar pentru guvernul de la Chişinău, ci întreaga Europa. Majoritatea ziarelor titrează că scrutinul se desfăşoară într-un context de presiune geopolitică între Rusia și UE, iar Moldova se află într-un moment de cotitură. Nu sunt trecute cu vederea nici ingerinţele Rusiei în alegeri, însă este apreciat efortul Chişinăului de a păstra direcţia europeană.
19:00
La ora 18:00, în regiunea găgăuză, se înregistrează o prezență de 40,23 la sută, 51.546 de alegători. Majoritatea votanților (74.39 la sută) o alcătuiesc persoanele de 66-75 de ani (17.214 de alegători).
18:40
Până la acestă oră, atât poliţia, cât şi observatorii PROMO-LEX au constatat zeci de încălcări ale procesului de vot în secţiile din R. Moldova şi din diaspora. Cele mai multe sunt fotografierea buletinului de vot şi transportarea organizată a alegătorilor. De asemenea, în această după-amiază, la câteva secţii de vot din străinătate au fost anunţate mai multe alerte cu bombă. Toate s-au dovedit a fi false.
18:20
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Chișinău, au votat 328.074 de alegători; în diaspora - 219.007 # TVR Moldova

18:20
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat tinerilor Republicii Moldova în care îi îndeamnă să iasă la vot pentru a apăra libertatea în fața tancurilor.
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj de îndemn adresat cetățenilor Republicii Moldova pentru a ieși la vot.
17:50
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Chișinău, au votat 303.025 de alegători; în diaspora - 199.531 # TVR Moldova

17:40
Cei mai activi alegători sunt în Chișinău, Dondușeni, Criuleni, unde rata de participare până la ora 17:00 era de peste 40 la sută. La polul opus se află locuitorii din raioanele Cantemir și Briceni, unde rata de participare a alegătorilor este de peste 31%.
17:30
Traficul este blocat, iar mașinile au fost evacuate. Poliția și pompierii au intervenit de urgență, după ce podul ar fi fost minat din nou.
17:30
Polițiștii secției tehnico-explozivă au intervenit în teren după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate.
17:00
Chiar și atunci când mii de kilometri îi despart de țară, cetățenii Republicii Moldova demonstrază că dorința de a-și exprima opinia și de a contribui la viața democratică a țării rămâne puternică. Distanțele lungi nu i-au oprit să-și exercite dreptul la vot.
16:50
Toate secțiile din străinătate unde au fost alerte false cu bombă funcționează în regim normal # TVR Moldova
Toate secțiile din străinătate unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal, transmit autoritățile. Autoritățile de la Chișinău consideră „parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova”.
16:50
În oraşul Căuşeni, unde sunt deschise mai multe secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, observatorii Promo LEX au semnalat mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor. În preajma secţiilor au fost observate autocare, microbuze sau alte unități de transport.
16:50
/VIDEO/ Cum se votează la secțiile de votare din România pentru parlamentarele din R. Moldova # TVR Moldova
În România au fost deschise 23 de secții de vot pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu ce așteptări au venit astăzi la urne, cetățenii, dar și cum decurge procesul de vot, detaliază corespondentul TVR, alex Costache.
16:20
În Statele Unite, moldovenii și-au început ziua la urne. Primele secții de votare și-au deschis ușile pentru cetățenii noștri din New York și Washington D.C.
