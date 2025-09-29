Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Legătura cu George Simion
ProTV.md, 29 septembrie 2025 02:20
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Legătura cu George Simion
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
03:10
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale lagerilor parlamentare, după procesarea a 97,98% procese verbale: PAS, obține majoritatea. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale lagerilor parlamentare, după procesarea a 97,98% procese verbale: PAS, obține majoritatea. Cum s-ar putea distribui mandatele
Acum o oră
02:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 83 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 83 la sută din procele verbale
02:40
Siegfried Mureșan: „Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut” # ProTV.md
Siegfried Mureșan: „Democrația a învins din nou în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut”
02:20
Ultima oră. PAS obține majoritatea după procesarea a peste 97 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament # ProTV.md
Ultima oră. PAS obține majoritatea după procesarea a peste 97 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament
02:20
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Legătura cu George Simion # ProTV.md
Surpriza PPDA în alegerile parlamentare din Republica Moldova, partid dat fără șanse în sondaje. Legătura cu George Simion
Acum 2 ore
02:10
Peste 4.000 de cetățeni moldoveni au votat în Rusia la alegerile parlamentare. Cine a obținut cele mai multe voturi # ProTV.md
Peste 4.000 de cetățeni moldoveni au votat în Rusia la alegerile parlamentare. Cine a obținut cele mai multe voturi
02:00
Alegerile din Moldova în presa străină. „A rezistat în fața agresiunii rusești”
01:50
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 96 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament # ProTV.md
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 96 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament
01:40
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 68 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 68 la sută din procele verbale
01:30
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 95 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament # ProTV.md
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 95 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament
01:20
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 91 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament # ProTV.md
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 91 la sută din procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament
01:20
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 53 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 53 la sută din procele verbale
Acum 4 ore
01:10
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 93 procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament # ProTV.md
Ultima oră. PAS, obține majoritatea după procesarea a peste 93 procese verbale. Cum s-ar putea distribui mandatele în noul Parlament
01:00
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 47 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 47 la sută din procele verbale
00:50
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 91% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 91% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
00:40
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 90% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 90% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
00:30
Comisia Electorală Centrală prezintă datele finale pentru 12 raioane. Cine a obținut cele mai multe voturi - FOTO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală prezintă datele finale pentru 12 raioane. Cine a obținut cele mai multe voturi - FOTO
00:30
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea a aproape 90% din procesele-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO # ProTV.md
„Va fi prima experință în Parlament, dar sunt sigur că va fi doar cu plus.” Usatîi după procesarea a aproape 90% din procesele-verbale, care arată că Partidul Nostru accede în Legislativ - VIDEO
00:10
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 25 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 25 la sută din procele verbale
00:00
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 85% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 85% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
28 septembrie 2025
23:50
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 20 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 20 la sută din procele verbale
23:50
Votul continuă peste ocean: Moldovenii din SUA și Canada stau la cozi pentru a-și exercita dreptul constituțional - FOTO # ProTV.md
Votul continuă peste ocean: Moldovenii din SUA și Canada stau la cozi pentru a-și exercita dreptul constituțional - FOTO
23:40
Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor” # ProTV.md
Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor”
23:40
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 80% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 80% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
23:30
În trei localități din țară au ieșit la vot peste 50 la sută din alegători: în listă este și municipiul Chișinău. Cum mai exact s-a votat # ProTV.md
În trei localități din țară au ieșit la vot peste 50 la sută din alegători: în listă este și municipiul Chișinău. Cum mai exact s-a votat
23:30
Afișe electorale lângă secții de vot, vot în grup, intimidări și alerte cu bombă: Promo-LEX a documentat peste 1.100 de incidente în ziua alegerilor parlamentare # ProTV.md
Afișe electorale lângă secții de vot, vot în grup, intimidări și alerte cu bombă: Promo-LEX a documentat peste 1.100 de incidente în ziua alegerilor parlamentare
23:30
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 10 la sută din procele verbale # ProTV.md
LIVE TEXT. Cum a votat diaspora: Rezultatele preliminare după procesarea a peste 10 la sută din procele verbale
23:20
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 70% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 70% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
23:20
Tensiuni în fața CEC: Susținători ai Blocului Patriotic s-au adunat în stradă înainte de anunțarea rezultatelor. Tarlev și Dodon, prezenți la manifestație - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în fața CEC: Susținători ai Blocului Patriotic s-au adunat în stradă înainte de anunțarea rezultatelor. Tarlev și Dodon, prezenți la manifestație - VIDEO
Acum 6 ore
23:10
Volei masculin: Italia și-a păstrat titlul după ce a câștigat finala Campionatului Mondial din Filipine - VIDEO # ProTV.md
Volei masculin: Italia și-a păstrat titlul după ce a câștigat finala Campionatului Mondial din Filipine - VIDEO
23:10
Afișe electorale lângă secții de vot, vot în grup, intimidări și alerte cu bombă: Promo-LEX documentează peste 1.100 de incidente în ziua alegerilor parlamentare # ProTV.md
Afișe electorale lângă secții de vot, vot în grup, intimidări și alerte cu bombă: Promo-LEX documentează peste 1.100 de incidente în ziua alegerilor parlamentare
23:00
Atac masiv cu drone și rachete în Kiev și Zaporojie, sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane - VIDEO # ProTV.md
Atac masiv cu drone și rachete în Kiev și Zaporojie, sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane - VIDEO
23:00
Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect - VIDEO # ProTV.md
Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect - VIDEO
23:00
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 60% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 60% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
22:50
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 50% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 50% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
22:40
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 40% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare: peste 40% din procesele-verbale procesate. Cum s-ar putea distribui mandatele
22:40
Peste un milion și 590 de mii de cetățeni s-au prezentat până la ora 21:00 la urnele de vot. Care este cea mai activă categorie de vârstă # ProTV.md
Peste un milion și 590 de mii de cetățeni s-au prezentat până la ora 21:00 la urnele de vot. Care este cea mai activă categorie de vârstă
22:30
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale alegerilor PARLAMENTARE, după procesarea peste 30 la sută din procese verbale. Vezi datele în timp real # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale alegerilor PARLAMENTARE, după procesarea peste 30 la sută din procese verbale. Vezi datele în timp real
22:20
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO
22:20
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale alegerilor PARLAMENTARE, după procesarea a peste 500 de procese verbale. Vezi datele în timp real # ProTV.md
LIVE TEXT. Rezultatele preliminare ale alegerilor PARLAMENTARE, după procesarea a peste 500 de procese verbale. Vezi datele în timp real
22:20
Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, Republica Moldova ar deveni un vecin incomod” # ProTV.md
Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, Republica Moldova ar deveni un vecin incomod”
22:10
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate ale alegerilor parlamentare: Blocul Patriotic, PAS și PPDA - primii în listă - VIDEO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate ale alegerilor parlamentare: Blocul Patriotic, PAS și PPDA - primii în listă - VIDEO
22:00
Renato Usatîi: „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează” - VIDEO
22:00
Ultima oră! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare prezentate de CEC. Vezi datele preliminare în timp real # ProTV.md
Ultima oră! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare prezentate de CEC. Vezi datele preliminare în timp real
21:50
Ion Ceban, după închiderea secțiilor de votare: „Prezență peste așteptări, în ciuda celor care au mizat pe absenteism și dezbinare” - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban, după închiderea secțiilor de votare: „Prezență peste așteptări, în ciuda celor care au mizat pe absenteism și dezbinare” - VIDEO
21:50
Ultima oră! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare prezentate de CEC. Vezi rezultatele în timp real # ProTV.md
Ultima oră! Primele rezultate ale alegerilor parlamentare prezentate de CEC. Vezi rezultatele în timp real
21:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare - VIDEO # ProTV.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare - VIDEO
21:40
LIVE. Comisia Electorală Centrală prezință primele rezultate ale alegerilor parlamentare
21:30
O persoană a intrat cu un spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași
21:30
STOP VOT: Secțiile de votare din țară s-au închis. Câți cetățeni au participat la alegerile parlamentare # ProTV.md
STOP VOT: Secțiile de votare din țară s-au închis. Câți cetățeni au participat la alegerile parlamentare
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.