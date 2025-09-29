PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Trei partide și două blocuri electorale s-ar putea regăsi în viitorul Parlament
Radio Moldova, 29 septembrie 2025 02:20
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
• • •
Acum o oră
02:20
Experți: „Ne-am apărat democrația și alegerile, în pofida tuturor interferenței străine și finanțărilor ilegale” # Radio Moldova
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare informațională, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că „democrația a rezistat acestui test" de reziliență instituțională.
02:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Trei partide și două blocuri electorale s-ar putea regăsi în viitorul Parlament
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 2 ore
02:10
Declarație: „Ne-am apărat democrația și alegerile, în pofida tuturor interferenței străine și finanțărilor ilegale” # Radio Moldova
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare informațională, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că democrația a rezistat acestui test de reziliență instituțională.
01:50
Un bărbat a intrat cu mașina prin ușa principală a unei biserici din Michigan și a împușcat cel puțin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunțat duminică poliția locală - transmit agențiile internaționale de presă AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.
01:40
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Peste 90% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 4 ore
01:10
PARLAMENTARE 2025 | Peste 276 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
00:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Aproape 77% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
00:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: CEC declară alegerile valabile. Expert: Majoritate proeuropeană și în viitorul parlament
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
28 septembrie 2025
23:50
Jurnalist de la București: „România are mult de pierdut dacă R. Moldova alege calea Rusiei” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost urmărite cu mare interes peste Prut, fiind considerate un moment decisiv nu doar pentru Chișinău, ci și pentru relațiile cu România, a menționat jurnalistul român Ovidiu Nahoi la o ediție specială de la Radio Moldova.
23:40
Politolog, despre mobilizarea diasporei: „Un element decisiv pentru componența Parlamentului” # Radio Moldova
Dinamica electorală și votul masiv din diasporă confirmă o tendință proeuropeană în viitorul Legislativ, susținută de o prezență-record a diasporei și de o participare scăzută în zonele tradițional proruse. Cu toate acestea, riscurile de destabilizare orchestrate extern și tentativele de contestare a legitimității scrutinului necesită o vigilență sporită, a avertizat expertul în științe politice Laurențiu Pleșca în cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1.
23:30
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Mai mult de jumătate din voturi au fost numărate: PAS - peste 44%, Blocul Patriotic - peste 27% # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
23:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 275 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
23:20
PAS, lider absolut după numărarea voturilor din Japonia, China, India și Emiratele Arabe Unite # Radio Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat în toate secțiile de votare deschise în Asia și Orientul Mijlociu, unde cetățenii Republicii Moldova au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).
Acum 6 ore
23:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Secțiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis. CEC declară alegerile valabile; proteste în fața CEC și MAE
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
23:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: Secțiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis. CEC declară alegerile valabile; primele declarații ale politicienilor # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
23:00
Angelica Caraman, la închiderea secțiilor de votare: „CEC confirmă validitatea scrutinului” # Radio Moldova
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a confirmat, duminică-seara, validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit datelor centralizate, până la închiderea secțiilor de votare din țară, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 52% din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale.
22:50
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: O treime din secțiile electorale, cu voturile numărate # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
22:40
PARLAMENTARE 2025 | REZUTATE PRELIMINARE: O treime din secțiile electorale, cu voturile numărate # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
22:30
Experți, la Moldova 1: „Alegerile, cruciale pentru R. Moldova, care nu s-a aflat niciodată mai aproape de aderarea la UE” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare sunt o miză extrem de importantă prin prisma faptului că ne aflăm într-o situație dificilă, cu un război care se află la hotarele noastre. Mai mult de atât, R. Moldova nu s-a aflat niciodată mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană (UE), susțin experții.
22:20
PARLAMENTARE 2025 | Rată de participare la vot de peste 52%: Peste 1.6 milioane de alegători s-au prezentat la urne # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
22:10
PARLAMENTARE 2025 | REZUTATE PRELIMINARE: PAS și BEP, aproape la egalitate, după numărarea primelor 100 de mii de voturi # Radio Moldova
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
22:00
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
21:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Secțiile de votare de pe teritoriul R. Moldova s-au închis. Primele declarații ale politicienilor
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
21:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 267 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 8 ore
21:10
PARLAMENTARE 2025 | Rată de participare la vot de 51.91% la închiderea secțiilor de votare de pe teritoriul R. Moldova # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
20:50
Milsami Orhei a câștigat ultimul meci al etapei a 14-a din cadrul campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Pe teren propriu, discipolii lui Igor Picușciac au dispus de CSF Bălți cu 2:1. După o primă repriză fără goluri, „Vulturii Roșii" au preluat conducerea în minutul 60. Marius Iosipoi a finalizat o combinație începută de Andrei Cobeț și continuată de batavul Hennos Asmelash.
20:40
Mai mulți tineri au mers, duminică, pentru prima dată la vot. Entuziasmați și hotărâți, aceștia spun că își doresc o țară prosperă, cu locuri de muncă bine plătite și un viitor stabil acasă.
20:30
Poliția anunță posibile destabilizări după alegeri: „Nu vom admite încălcarea legii și punerea în pericol a cetățenilor”. Trei suspecți, reținuți # Radio Moldova
Trei persoane, printre care doi frați monitorizați de oamenii legii de aproape două luni, au fost reținuți de ofițerii INI și polițiștii de la „Fulger”. Operațiunea de reținere a fost pregătită în comun cu SIS și Procuratura pentru Cauze Speciale în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
20:20
Marat Ghelman: Viitorul Moldovei este european, trecutul nu trebuie să mai decidă pentru noi # Radio Moldova
*„Republica Moldova este o țară europeană”, iar scrutinul de astăzi nu reprezintă „o alegere între Europa și Rusia, ci între trecut și viitor”, susține cunoscutul galerist, jurnalist și activist social Marat Ghelman. Născut și format profesional la Chișinău, el a lucrat ulterior în Rusia, iar după anexarea Crimeei, în 2014, s-a stabilit în Muntenegru.
20:10
Voturile pentru Partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile. CEC a decis aplicarea ștampilei „Retras” pe buletine # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca toate voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie să fie declarate nevalabile. Totodată, pe buletinele de vot aflate în secții și pe procesele-verbale pretipărite urmează să fie aplicată ștampila „Retras” în dreptul formațiunii. Hotărârea a fost adoptată duminică, 28 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri, după ce Curtea de Apel Centru a respins astăzi contestația partidului împotriva deciziei CEC din 26 septembrie prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală.
20:00
Poliția anunță posibile destabilizări după alegeri: „Nu vom admite încălcarea legii și punerea în pericol a cetățenilor” # Radio Moldova
Poliția Națională a transmis duminică-seara, 28 septembrie, că deține informații despre unele grupuri de persoane care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, când este anunțat un protest în capitală.
20:00
Soroca: Echipe electorale au asigurat dreptul la vot al persoanelor cu dificultăți de deplasare # Radio Moldova
Sute de alegători din municipiul Soroca au solicitat astăzi urna mobilă pentru a vota de acasă sau din spitale, invocând probleme de sănătate. Echipați cu buletine, ștampile și urna mobilă, echipele electorale s-au deplasat la domiciliile și instituțiile medicale ale solicitanților, astfel ca fiecare vot să fie exprimat.
19:50
CEC: Peste 11.300 de votanți din stânga Nistrului au participat la scrutin până la ora 19:00 # Radio Moldova
Peste 11.300 de alegători din localitățile din stânga Nistrului s-au prezentat la urne până la ora 19:00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC). Alertele cu bombă care au vizat secțiile de votare destinate alegătorilor din raioanele de est s-au dovedit a fi false, acestea și-au reluat activitatea, iar votarea continuă în condiții de securitate, a anunțat președinta CEC, Angelica Caraman.
19:40
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 242 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la 19:30. Cei mai mulți - în Italia și Germania
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
19:30
Poliția despre posibile destabilizări: „Nu vom admite încălcarea legii și punerea în pericol a cetățenilor” # Radio Moldova
Poliția Națională a transmis duminică seara că deține informații despre unele grupuri de persoane care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, când este anunțat un protest în capitală.
19:20
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Rusia a refuzat să participe la negocierile de pace privind Ucraina și a confirmat că administrația americană discută posibilitatea de a livra Kievului rachete de croazieră „Tomahawk”, scrie The Moscow Times. Într-un comentariu pentru Fox News, Vance a spus că, în ultimele două săptămâni, partea rusă a refuzat atât întâlnirile bilaterale cu Ucraina, cât și negocierile trilaterale cu participarea SUA. „Washingtonul vrea să obțină pacea”, a subliniat vicepreședintele.
19:20
Expert: „Alertele cu bombă și propaganda rusească urmăresc scăderea prezenței la vot” # Radio Moldova
Alertele false cu bombă lansate duminică, 28 septembrie, atât în secții de votare din Republica Moldova, cât și în cele din străinătate, fac parte dintr-o tactică care urmărește tergiversarea procesului electoral și descurajarea participării la alegători, susține expertul în securitate de la Comunitatea Watchdog, Andrei Curăraru. El a subliniat, într-o ediție specială de la Moldova 1, „că fiecare vot contează și trebuie apărat”.
19:20
Site-urile posturilor publice de televiziune și radio - moldova1.md și radiomoldova.md - au fost ținta unui atac cibernetic de tip DDOS, duminică, 28 septembrie. În doar câteva minute, serverele au fost supuse la peste 60 de milioane de cereri false, potrivit sistemului de protecție Cloudflare.
Acum 12 ore
19:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită cu două ore până la închiderea secțiilor, în 2025
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
18:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 47% din alegători au votat până la 18.30, mai mulți cu 5.2% decât în 2021 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
18:40
Au fost făcute publice numele a 13 ofițeri ruși suspectați de crime de război la Bucea # Radio Moldova
Ziarul The Sunday Times a publicat numele a 13 ofițeri ruși acuzați de crime de război la Bucea, în primăvara anului 2022. Sub comanda lor se aflau peste 80 de soldați, suspectați, de asemenea, de comiterea de atrocități, transmite DW.
18:00
„Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în a lovi cu precizie obiective militare chiar și în adâncul teritoriului Federației Ruse. Este o chestiune de capacități, iar capacitățile înseamnă personal, tehnică și instruire”, a declarat coordonatorul sprijinului pentru Ucraina din cadrul NATO, generalul-maior Maik Keller, într-un interviu acordat agenției dpa, relatează DW.
17:50
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 204 mii de cetățeni au votat peste hotare până la 17:30; scrutinul continuă în regim normal
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:40
Angajații Secției tehnico-explozive a Ministrului Afacerilor Interne au intervenit duminică, 28 septembrie, la mai multe adrese din Zona de Securitate, după ce autoritățile au fost sesizate, prin apeluri telefonice robotizate, despre posibile alerte cu bombă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), echipele specializate verifică informațiile și întreprind măsuri pentru a asigura securitatea cetățenilor.
17:20
Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia: R. Moldova are șansa să-și aleagă viitorul european # Radio Moldova
R. Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, în timp ce Belarus rămâne captivă sub dictatura lui Alexandr Lukașenko, aflat la putere de 31 de ani. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, forțată să plece din țară, conduce mișcarea democratică din exil și subliniază importanța votului și păstrării identității naționale. În contextul scrutinului parlamentar din R. Moldova, ea speră că nimeni nu va interveni și că moldovenii vor alege ceea ce merită cu adevărat: să facă parte din familia europeană.
17:20
Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara cursei electorale: Curtea de Apel a menținut decizia CEC # Radio Moldova
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 26 septembrie, prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală. Anunțul a fost făcut public duminică, 28 septembrie, de lidera partidului, Victoria Furtună, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
17:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Bruxelles: două secții de votare rămân închise temporar după alerte cu bombă
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: IGP a fixat 141 de încălcări ale legislației, inclusiv cazuri de corupere electorală
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
16:50
Inspectoratul General al Poliției a înregistrat, până la ora 16:00, 141 de cazuri de încălcare a legislației electorale în țară, iar procesul de vot a fost perturbat la mai multe secții electorale din străinătate de alerte cu bombă. Totuși, procesul electoral continuă în condiții de siguranță, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.
16:40
Echipa națională de volei masculin a Italiei și-a apărat cu succes titlul mondial. În marea finală, discipolii lui Ferdinando De Giorgi au învins cu 3:1 selecționata Bulgariei, iar scorul pe seturi a fost 25:21, 25:17, 17:25 și 25:10. În aceste condiții, Italia a cucerit al cincilea titlu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 și 2022.
