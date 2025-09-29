OPINII // În ciuda presiunilor hibride, cetățenii R. Moldova au ales parcursul european: „Moldovenii vor în Uniunea Europeană”
Moldova1, 29 septembrie 2025 02:10
În pofida unei campanii intense de interferență externă, amenințări cibernetice și acuzații nefondate de fraudă, alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au desfășurat fără încălcări grave, confirmând voința electoratului pentru un parcurs european. Într-o ediție specială la Moldova 1, experții Valeriu Pașa, Nicolae Negru și Nicolae Panfil au atras atenția asupra tentativelor Kremlinului de a submina legitimitatea scrutinului prin manipulare informațională, mobilizări stradale orchestrate și infiltrarea unor rețele de observatori falși, dar au subliniat că democrația a rezistat acestui test de reziliență instituțională.
• • •
Acum o oră
02:20
02:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Cinci concurenți electorali păstrează șanse să acceadă în viitorul Parlament # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 2 ore
02:10
01:50
Atac armat într-o biserică din Michigan: un mort și mai mulți răniți. Trump vorbește despre o țintă împotriva creștinilor # Moldova1
Un bărbat a intrat cu mașina prin ușa principală a unei biserici din Michigan și a împușcat cel puțin 10 persoane, ucigând una dintre ele, a anunțat duminică poliția locală - transmit agențiile internaționale de presă AFP, Reuters și EFE, citate de Agerpres.
01:40
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Peste 90% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
Acum 4 ore
01:10
PARLAMENTARE 2025 | Peste 276 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au avut la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
00:20
PARLAMENTARE 2025 | REZULTATE PRELIMINARE: Aproape 77% din voturi numărate. Cinci concurenți electorali păstrează șanse să treacă pragul electoral # Moldova1
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, numărătoare în timp real
00:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT: CEC declară alegerile valabile. Expert: Majoritate proeuropeană și în viitorul parlament # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au mers duminică, 28 septembrie, la urne să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
28 septembrie 2025
23:50
Președinta CEC, după închiderea secțiilor de votare: „Alegerile sunt valabile, procesul s-a desfășurat corect și transparent” # Moldova1
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a confirmat, duminică-seara, validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit datelor centralizate, până la închiderea secțiilor de votare din țară, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 52% din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale.
23:50
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Mobilizarea diasporei și prezența scăzută în zonele proruse indică o majoritate proeuropeană în viitorul Parlament # Moldova1
Dinamica electorală și votul masiv din diasporă confirmă o tendință proeuropeană în viitorul Legislativ, susținută de o prezență-record a diasporei și de o participare scăzută în zonele tradițional proruse. Cu toate acestea, riscurile de destabilizare orchestrate din exterior și tentativele de contestare a legitimității scrutinului necesită o vigilență sporită, a avertizat expertul în științe politice Laurențiu Pleșca în cadrul unei ediții speciale de la Moldova 1.
23:50
Jurnalist de la București: „România are mult de pierdut dacă R. Moldova alege calea Rusiei” # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost urmărite cu mare interes peste Prut, fiind considerate un moment decisiv nu doar pentru Chișinău, ci și pentru relațiile cu România, a menționat jurnalistul român Ovidiu Nahoi la o ediție specială de la Radio Moldova.
23:40
Acum 8 ore
21:10
PARLAMENTARE 2025 | Rată de participare la vot de 51.91% la închiderea secțiilor de votare de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
20:50
Milsami Orhei a câștigat ultimul meci al etapei a 14-a din cadrul campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. Pe teren propriu, discipolii lui Igor Picușciac au dispus de CSF Bălți cu 2:1. După o primă repriză fără goluri, „Vulturii Roșii" au preluat conducerea în minutul 60. Marius Iosipoi a finalizat o combinație începută de Andrei Cobeț și continuată de batavul Hennos Asmelash.
20:40
Mai mulți tineri au mers, duminică, pentru prima dată la vot. Entuziasmați și hotărâți, aceștia spun că își doresc o țară prosperă, cu locuri de muncă bine plătite și un viitor stabil acasă.
20:30
Poliția anticipează posibile destabilizări la protestul anunțat pentru ziua de luni. Trei persoane au fost reținute # Moldova1
Trei persoane, printre care doi frați monitorizați de oamenii legii de aproape două luni, au fost reținuți de ofițerii INI și polițiștii de la „Fulger”. Operațiunea de reținere a fost pregătită în comun cu SIS și Procuratura pentru Cauze Speciale în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
20:20
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 242 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la 19:30. Cei mai mulți - în Italia și Germania # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
20:20
Activistul Marat Ghelman: „R. Moldova este o țară europeană. De fapt, nu există nicio altă alegere” # Moldova1
*„Republica Moldova este o țară europeană”, iar scrutinul de astăzi nu reprezintă „o alegere între Europa și Rusia, ci între trecut și viitor”, susține cunoscutul galerist, jurnalist și activist social Marat Ghelman. Născut și format profesional la Chișinău, el a lucrat ulterior în Rusia, iar după anexarea Crimeei, în 2014, s-a stabilit în Muntenegru.
20:10
CEC: Toate voturile acordate Partidului „Moldova Mare”, declarate nevalabile. Ștampila „Retras” va fi aplicată pe buletine # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca toate voturile exprimate pentru Partidul „Moldova Mare” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie să fie declarate nevalabile. Totodată, pe buletinele de vot aflate în secții și pe procesele-verbale pretipărite urmează să fie aplicată ștampila „Retras” în dreptul formațiunii. Hotărârea a fost adoptată duminică, 28 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri, după ce Curtea de Apel Centru a respins astăzi contestația partidului împotriva deciziei CEC din 26 septembrie prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală.
20:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită la ora 18:55 în 2025 # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
20:00
Sute de alegători din municipiul Soroca au solicitat astăzi urna mobilă pentru a vota de acasă sau din spitale, invocând probleme de sănătate. Echipați cu buletine, ștampile și urna mobilă, echipele electorale s-au deplasat la domiciliile și instituțiile medicale ale solicitanților, astfel ca fiecare vot să fie exprimat.
19:50
CEC: Peste 11.300 de alegători din stânga Nistrului s-au prezentat la urne până la ora 19:00. Toate secțiile și-au reluat activitatea după alertele cu bombă # Moldova1
Peste 11.300 de alegători din localitățile din stânga Nistrului s-au prezentat la urne până la ora 19:00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC). Alertele cu bombă care au vizat secțiile de votare destinate alegătorilor din raioanele de est s-au dovedit a fi false, acestea și-au reluat activitatea, iar votarea continuă în condiții de securitate, a anunțat președinta CEC, Angelica Caraman.
19:30
Poliția Națională a transmis duminică seara că deține informații despre unele grupuri de persoane care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, când este anunțat un protest în capitală.
19:30
President Nicușor Dan sent a message to Moldovan citizens in Romania on Sunday, urging them to participate in the parliamentary elections on September 28. He described these elections as "decisive" and "historic" for the country's future, according to HotNews.
19:20
Vance a acuzat Rusia că refuză negocierile de pace și a anunțat discuții privind livrarea de „Tomahawk”-uri Ucrainei # Moldova1
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Rusia a refuzat să participe la negocierile de pace privind Ucraina și a confirmat că administrația americană discută posibilitatea de a livra Kievului rachete de croazieră „Tomahawk”, scrie The Moscow Times. Într-un comentariu pentru Fox News, Vance a spus că, în ultimele două săptămâni, partea rusă a refuzat atât întâlnirile bilaterale cu Ucraina, cât și negocierile trilaterale cu participarea SUA. „Washingtonul vrea să obțină pacea”, a subliniat vicepreședintele.
19:20
Expert Watchdog, la Moldova 1: „Alertele false cu bombă sunt o tactică de tergiversare a votului și delegitimizare a scrutinului” # Moldova1
Alertele false cu bombă lansate duminică, 28 septembrie, atât în secții de votare din Republica Moldova, cât și în cele din străinătate, fac parte dintr-o tactică care urmărește tergiversarea procesului electoral și descurajarea participării la alegători, susține expertul în securitate de la Comunitatea Watchdog, Andrei Curăraru. El a subliniat, într-o ediție specială de la Moldova 1, „că fiecare vot contează și trebuie apărat”.
19:20
Site-urile posturilor publice de televiziune și radio - moldova1.md și radiomoldova.md - au fost ținta unui atac cibernetic de tip DDOS, duminică, 28 septembrie. În doar câteva minute, serverele au fost supuse la peste 60 de milioane de cereri false, potrivit sistemului de protecție Cloudflare.
Acum 12 ore
18:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: până la ora 18:30 au votat peste 47% din alegători, mai mulți cu 5.2% decât în 2021 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
18:40
Ziarul The Sunday Times a publicat numele a 13 ofițeri ruși acuzați de crime de război la Bucea, în primăvara anului 2022. Sub comanda lor se aflau peste 80 de soldați, suspectați, de asemenea, de comiterea de atrocități, transmite DW.
18:00
„Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în a lovi cu precizie obiective militare chiar și în adâncul teritoriului Federației Ruse. Este o chestiune de capacități, iar capacitățile înseamnă personal, tehnică și instruire”, a declarat coordonatorul sprijinului pentru Ucraina din cadrul NATO, generalul-maior Maik Keller, într-un interviu acordat agenției dpa, relatează DW.
17:50
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 204 mii de moldoveni au votat în diaspora până la 17:30; toate secțiile funcționează normal # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:40
Angajații Secției tehnico-explozive a Ministrului Afacerilor Interne au intervenit duminică, 28 septembrie, la mai multe adrese din Zona de Securitate, după ce autoritățile au fost sesizate, prin apeluri telefonice robotizate, despre posibile alerte cu bombă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), echipele specializate verifică informațiile și întreprind măsuri pentru a asigura securitatea cetățenilor.
17:30
Deținuții din penitenciare beneficiază de dreptul de vot. În închisori au fost aduse urne mobile. Urmăriți un reportaj despre modul în care au votat persoanele care ispășesc pedepse pentru diverse infracțiuni.
17:20
Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia: „Sper că moldovenii vor alege ceea ce merită cu adevărat - să facă parte din familia europeană” # Moldova1
R. Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, în timp ce Belarus rămâne captivă sub dictatura lui Alexandr Lukașenko, aflat la putere de 31 de ani. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, forțată să plece din țară, conduce mișcarea democratică din exil și subliniază importanța votului și păstrării identității naționale. În contextul scrutinului parlamentar din R. Moldova, ea speră că nimeni nu va interveni și că moldovenii vor alege ceea ce merită cu adevărat: să facă parte din familia europeană.
17:20
Curtea de Apel a respins contestația Partidului „Moldova Mare” privind excluderea din alegeri # Moldova1
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 26 septembrie, prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală. Anunțul a fost făcut public duminică, 28 septembrie, de lidera partidului, Victoria Furtună, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
17:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Procesul de vot rămâne suspendat doar în două secții din Bruxelles, după alertele cu bombă # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cei mai activi alegători sunt în Chișinău, în raioanele Dondușeni și Soroca, raportează CEC # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
16:50
Inspectoratul General al Poliției a înregistrat, până la ora 16:00, 141 de cazuri de încălcare a legislației electorale în țară, iar procesul de vot a fost perturbat la mai multe secții electorale din străinătate de alerte cu bombă. Totuși, procesul electoral continuă în condiții de siguranță, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.
16:40
Echipa națională de volei masculin a Italiei și-a apărat cu succes titlul mondial. În marea finală, discipolii lui Ferdinando De Giorgi au învins cu 3:1 selecționata Bulgariei, iar scorul pe seturi a fost 25:21, 25:17, 17:25 și 25:10. În aceste condiții, Italia a cucerit al cincilea titlu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 și 2022.
16:40
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, până la ora 16:00, 141 de cazuri de încălcare a legislației electorale în țară și mai multe alerte cu bombă la secții de votare din străinătate. Totuși, procesul electoral continuă în condiții de siguranță, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.
16:20
Echipa națională a Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani” # Moldova1
Debut cu stângul pentru junii „tricolori”! Echipa națională a Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani”, competiție ce se desfășoară în țara noastră în perioada 28 septembrie - 5 octombrie. Într-o partidă din grupa A, disputată la Arena Chișinău, discipolii lui Ruslan Petrov au pierdut cu 0:7 în fața selecționatei Ucrainei.
16:20
Maia Sandu semnalează nereguli înregistrate la alegeri: „Voturile cinstite pot salva R. Moldova” # Moldova1
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu semnalează mai multe nereguli atestate la alegerile parlamentare, inclusiv cazuri de transportare organizată a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării și votarea după schema „carusel”. Într-un nou mesaj transmis în ziua alegerilor, șefa statului a îndemnat repetat cetățenii să meargă la vot oriunde s-ar afla.
16:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: până la ora 15:30 au votat 37% din alegători, mai mulți decât în 2021 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
16:00
Politicianul rus de opoziție, Dmitri Gudkov: Alegerea între Europa și Rusia e o chestiune de viață sau moarte politică # Moldova1
Scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, este hotărâtor pentru Republica Moldova – între viață politică și moarte politică, avertizează politicianul rus de opoziție Dmitri Gudkov, fost deputat în Duma de Stat. Într-un interviu pentru Moldova 1, Gudkov a vorbit despre pierderea definitivă a democrației în Rusia, responsabilitatea colectivă a cetățenilor unei țări agresoare și despre efectele propagandei Kremlinului asupra R. Moldova.
15:50
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: până la ora 15:30 au votat 37%, peste nivelul din 2021 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
15:30
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Zeci de cazuri de încălcare a secretului votului și transportare organizată a alegătorilor, semnalează Promo-LEX # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
15:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. MAE: „Parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
15:00
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. MAE: „Parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
14:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: pragul de validare a alegerilor a fost atins la ora 14.33 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
14:30
PARLAMENTARE 2025 | Un singur vot poate schimba configurația viitorului Parlament: Igor Boțan explică procedura de transformare a voturilor în mandate # Moldova1
La alegerile parlamentare din Republica Moldova, pragul electoral stabilit este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți. Analistul politic Igor Boțan explică de ce acest mecanism este esențial pentru formarea guvernării și cum, printr-un calcul matematic precis, voturile sunt transformate în mandate pentru deputați. Potrivit analistului, chiar și un singur vot poate schimba configurația viitorului Parlament.
