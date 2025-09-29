OPINII // În ciuda presiunilor hibride, cetățenii R. Moldova au ales parcursul european: „Moldovenii vor în Uniunea Europeană”

15:30

Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.