Rezultatele preliminare din Federația Rusă indică influență pro-rusă și tentative de manipulare electorală

11:10

Campania electorală s-a încheiat, iar astăzi, 27 septembrie, în Republica Moldova este „ziua tăcerii”. În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, legea interzice orice formă de agitație electorală — fie prin afișe, spoturi TV sau radio, ori mesaje pe rețelele sociale. Potrivit Codului electoral, candidații nu au voie să apară la emisiuni, iar administrațiile …