Protest nocturn la CEC al Blocului Patriotic. „Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile”

17:50

47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total de votanți. Cifra este mai mică decât prezența la nivel național, acolo unde, la ora 17.30 s-a înregistrat o prezență la vot de 44,3%, puțin peste 1,32 de milioane...