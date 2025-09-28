PARLAMENTARE 2025 | Peste 276 de mii de cetățeni ai R. Moldova au votat la secțiile electorale deschise în străinătate

14:00

Alegătorii din R. Moldova susțin că își doresc un viitor mai bun și au votat pentru o țară prosperă, în care tinerii să-și poată construi un viitor, iar vârstnicii să trăiască demn, fără grija zilei de mâine. Unii alegători s-au prezentat duminică, 28 septembrie, la urne încă de la primele ore ale dimineții, imediat după deschiderea secțiilor de votare.