Ultima oră/ PAS obține, din nou, majoritate parlamentară
Ziarul de Garda, 29 septembrie 2025 01:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține peste 51 de mandat în viitorul Parlament. Datele preliminare, după ce au fost numărate 1,38 de milioane de voturi arată că PAS obține 45,5% din voturi, iar după redistribuire, conform estimărilor, va avea, cel puțin 51 de mandate de deputat. Datele de la CEC arată că Blocul „Patriotic” ar...
Acum 10 minute
01:30
Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală). Lista și adresele secțiilor de votare deschise pentru moldovenii din diasporă poate fi găsită AICI. UPDATE 1:10 (29 septembrie) După contabilizarea a 163 din 301 procesele verbale ale secțiilor de votare din diaspora (54,15%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce...
Acum 30 minute
01:20
PAS, câștigător detașat în diaspora. Rezultatele după contabilizarea a 54,15% din secțiile de votare deschise peste hotare # Ziarul de Garda
După contabilizarea a 163 din 301 procesele verbale ale secțiilor de votare din diaspora (54,15%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat, cu 76,85% din voturi. Pe locul doi, la mare distanță, se clasează Blocul „Patriotic”, cu 6,36%. Urmează „Partidul Nostru”, care are, la acest moment, 5,62%, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, care a acumulat...
01:20
Protest nocturn la CEC al Blocului Patriotic. „Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Blocului Patriotic au protestat la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”. Igor Dodon și Vasile Tarlev au condus protestul la care au participat câteva zeci de persoane. Dodon a declarat că forțele de opoziție ar fi luat majoritatea iar PAS a pierdut...
Acum o oră
01:00
00:50
În raionul Cantemir au fost procesate toate cele 17 758 de voturi exprimate. Rezultatele indică 52,81% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 20,17% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru 9,73% pentru Democrația Acasă și 6,04% pentru Partidul Nostru. La Cantemir au votat 17 758 de alegători, înregistrându-se o prezență de 37,52%. La nivel național, după contabilizarea...
Acum 2 ore
23:50
Și în raionul Ungheni s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 42,83% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 24,35% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru „Partidul Nostru” și 8,65% pentru Democrația Acasă. La Ungheni au votat 40 048 de alegători, înregistrându-se o prezență de 45,68%. La nivel național, după contabilizarea a 82% din numărul de secții de...
Acum 4 ore
23:30
În raionul Taraclia s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 79,51% pentru Blocul „Patriotic”, 10,51% pentru Blocul „Alternativa” și 6,1% pentru PAS. La Taraclia au votat 15 565 de alegători, înregistrându-se o prezență de 47,69%. La nivel național, după contabilizarea a 78% din numărul de secții de votare, PAS conduce cu 44,55%, urmat de Blocul „Patriotic”...
22:50
Rezultate la jumătate de drum. Au fost numărate voturile din peste o mie secții de votare # Ziarul de Garda
Rezultatele preliminare la numărarea voturilor din peste jumătate de secții de votarea arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se situează pe primul loc, cu 42,4% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, votat de 29.8% din alegători. Pe locul al treilea se află Blocul „Alternativa”, cu 7,9% din voturi, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, cu...
22:50
VIDEO/ „Surpriza” conturată de rezultatele preliminare ale parlamentarelor din 2025 # Ziarul de Garda
Niciunul dintre sondajele prezentate oficial nu includeau Partidul „Democrația Acasă” în lista formațiunilor care ar putea accede în Legislativ. Rezultatele preliminare însă îl poziționează în top cu aproape 7%. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a Partidului Democrația Acasă. Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit rezultatelor preliminare, în...
22:20
Raioanele și municipiile cu cele mai mari și cele mai mici prezențe la alegerile parlamentare. Date finale # Ziarul de Garda
Potrivit datelor finale despre prezența la vot, în municipiul Chișinău au fost cei mai activi votanți. 54,72% din chișinăuieni au venit la urne. Urmează raionul Criuleni, cu o prezență de 50,85. În municipiul Bălți au participat 50,23% dintre persoanele înscrise în listă, iar la Dondușeni – 49,44%. Pe locul 5 după prezența la vot este...
22:10
LIVE TEXT/ Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 După 16% de buletine numărate, în top se află Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Politic Patriotic, Partidul Democrația Acasă, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. UPDATE 21:52 Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit acestora, în Parlament ar accede patru formațiuni: Blocul Politic Patriotic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrația Acasă...
21:50
LIVE TEXT/ Grosu, Dodon, Ceban și Usatîi – primele declarații după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
UPDATE 21:40 Liderii mai multor formațiuni au ieșit cu declarații după închiderea secțiilor de votare. Igor Grosu, președintele PAS, a discutat despre neregulile înregistrate în cadrul procedurii de votare, menționând alertele cu bombă și tentativele de destabilizare. Totodată, a ieșit cu declarații și liderii blocului „Alternativa”, mulțumind cetățenilor că „s-au mobilizat și au ieșit la...
21:50
Au apărut primele rezultate ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Potrivit acestora, în Parlament ar accede patru formațiuni: Blocul Politic Patriotic, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru. Rezultatele alegerilor pot fi urmărite aici. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment...
Acum 6 ore
21:30
VIDEO/ Primele declarații ale lui Igor Grosu, președintele PAS, după închiderea secțiilor de votare: „Rugăm răbdare și calm” # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00. Igor Grosu și-a început discursul mulțumind cetățenilor care au participat la vot. Apoi, el a trecut în revistă evenimentele ce au marcat ziua...
21:30
Primele declarații ale lui Renato Usatîi, președintelele Partidului Nostru, după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării # Ziarul de Garda
Renato Usatîi, liderul Partidul Nostru, se arată încrezător că formațiunea pe care o conduce va intra în viitorul Parlament. „Nu facem nunta cu rușii și nici cu PAS”, a declarat Usatîi într-o conferință de presă ținută după închiderea secțiilor de votare în interiorul țării. Pentru început, Usatîi s-a adresat cu un mesaj de mulțumire cetățenilor....
21:30
Dodon, după închiderea secțiilor de vot, sigur de victorie, dar pregătit de proteste. „Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică” # Ziarul de Garda
„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora care sperau că va fi cu totul altul. Sperau că vor fi cu mult mai multe voturi în afara țării, în speranță că vor merge cu falsificări masive”,a declarat Igor Dodon, președintele PSRM...
21:20
LIVE/ Declarațiile liderilor Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
Liderii Blocului Alternativa susțin un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare. Ion Ceban: Mulțumesc tuturor cetățenilor R. Moldova care s-au mobilizat și au fost prezenți la secțiile de votare într-un număr foarte mare. (…) Cu regret am constata și multe nereguli, pe care le-am contestat. Suntem optimiști, vom anunța pe parcurs alte date...
21:10
21:10
DOC/ „Inima Moldovei”, partid condus de Vlah, rămâne în afara cursei electorale. CSJ pune capăt litigiului # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse...
21:10
UPDATE 21:00 Secțiile de votare din interiorul țării și-au închis ușile. Peste 1,3 milioane de cetățeni și-au exprimat alegerea în secțiile de votare deschise pe teritoriul R. Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. UPDATE 20:57 Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit...
21:10
LIVE/ Primele declarații ale lui Igor Grosu, președintele PAS, după închiderea secțiilor de votare # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00.
21:00
UPDATE 20:55: Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram. Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate,...
21:00
LIVE TEXT/ Peste 800 de cazuri cu statut de incident au fost înregistrate de Promo-LEX # Ziarul de Garda
UPDATE 20:57 Circulația pe podul Rîbnița-Rezina a fost reluată. Geniștii au părăsit locul. În urma verificărilor, nu a fost găsit nimic suspect, transmite portalul Zona de Securitate pe canalul să de Telegram. UPDATE 20:45 Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită...
21:00
20:40
VIDEO/ 3 lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă au fost reținuți # Ziarul de Garda
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS „Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală, a anunțat într-un comunicat Poliția Republicii Moldova. Au fost reținute 3...
20:30
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS”Fulger”, în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală, a anunțat într-un comunicat Poliția Republicii Moldova. Au fost reținute 3 persoane,...
20:30
DOC/ Curtea Supremă pune punct în litigiul dintre partidul Victoriei Furtună și CEC # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, sâmbătă, 28 septembrie, recursul depus de Partidul Politic „Mișcarea Respect Moldova”, condus de Victoria Furtună, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel. În consecință, rămâne în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 26 septembrie, prin care a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și...
20:20
Promolex/ Sute de incidente electorale confirmate pe parcursul scrutinului parlamentar. Lista acestora # Ziarul de Garda
„Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, au fost prelucrate cu statut de incident 858 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 314 incidente confirmate”, anunță Promo-Lex într-un comunicat de presă. Vedeți, mai jos, lista acestora, conform Promo-Lex. Incidente legate de omisiunea asigurării ordinii în secția de...
20:10
ULTIMA ORĂ/ 51 de observatori propuși de Uniunea Juriștilor din Moldova rămân fără acreditare # Ziarul de Garda
51 de observatori propuși de Uniunea Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, anul acesta să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, au rămas fără acreditare. Decizia a fost luată astăzi, 28 septembrie 2025, de Comisia Electorală Centrală. Solicitarea de retragere a venit din...
20:10
LIVE TEXT/ VOTUL ÎN DIASPORA. A fost depășit pragul de 250 de mii de alegători, un record pentru scrutinele parlamentare # Ziarul de Garda
Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală). Lista și adresele secțiilor de votare deschise pentru moldovenii din diasporă poate fi găsită AICI. UPDATE 20:00 Peste 250 de mii de oameni au votat în diaspora. La ora 20:00 (ora Moldovei) numărul celor care au votat la secțiile deschise...
20:00
ULTIMA ORĂ/ Observatorii propuși de Uniunea Juriștilor din Moldova rămân fără acreditare # Ziarul de Garda
51 de observatori propuși de Uniunea Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, anul acesta să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, au rămas fără acreditare. Decizia a fost luată astăzi, 28 septembrie 2025, de Comisia Electorală Centrală. Solicitarea de retragere a venit din...
19:50
LIVE TEXT/ Prezența la urnele de vot a depășit 50%. Circa 1,5 de milioane de oameni au votat # Ziarul de Garda
UPDATE 19:40 50% dintre alegătorii înscriși în listele electorale și-au exprimat opțiunea de vot la alegerile parlamentare din 2025, echivalentul a circa 1,5 de milioane de oameni. UPDATE 19:25 Comisia Electorală Centrală se va întruni în ședință la ora 19:30, duminică 28 septembrie, pentru a examina subiectul privind executarea hotărârii Curții de Apel Centru prin care s-a...
19:50
Buletinele de vot ștampilate în dreptul Partidului „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, potrivit deciziei Comisiei Electorală Centrală. CEC a constatat imposibilitatea aplicării ștampilei „Retras” în dreptul acestui concurent electoral, întrucât procesul de votare este în plină desfășurare. Ștampila „Retras” se va aplica pe procesele-verbale, după ce se va încheia procesul de votare, a mai...
19:40
50% dintre alegători au VOTAT. A mai rămas o oră și 20 de minute până la închiderea secțiilor de votare din țară # Ziarul de Garda
50% dintre alegătorii înscriși în listele electorale și-au exprimat opțiunea de vot la alegerile parlamentare din 2025, echivalentul a circa 1,5 de milioane de oameni, până la ora 19:40. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că 53,42% dintre votanți sunt femei, iar 46,58% sunt bărbați. În Chișinău au votat 52,39% dintre alegători, iar în diasporă, cifra votanților a depășit...
Acum 8 ore
19:30
Comisia Electorală Centrală se va întruni în ședință la ora 19:30, duminică 28 septembrie, pentru a examina subiectul privind executarea hotărârii Curții de Apel Centru prin care s-a lăsat în vigoare decizia CEC de excludere din cursa electorală a Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Anunțul a fost făcut de președinta CEC, Angelica Caraman....
19:30
Cu armata Rusiei „în coaste”, cetățenii din orașul Rezina declară că au votat pentru pace. ,,E un vot hotărâtor — biruie ei sau biruie pacea”, spune un vârstnic. „Oamenii din R. Moldova sunt muncitori și merită să fie în Europa, în rând cu celelalte state”, crede o vârstnică. Tinerii spun că-și doresc un viitor prosper,...
19:20
VIDEO/ „Lucrez în Moscova, dar mi-e frică să votez acolo. Am venit aici să votez pentru integrarea europeană” # Ziarul de Garda
Declară că a votat pentru pace, pentru locuri de muncă și apoi ne întreabă dacă poate să spună că a votat și pentru integrarea europeană a țării. Svetlana este originară din Rîbnița, muncește în Moscova, dar a venit în R. Moldova pentru a-și exprima votul „în liniște”, căci îi este frică să voteze în Federația...
19:10
LIVE TEXT/ Planuri de dezordini și destabilizări în capitală. Avertizarea Poliției # Ziarul de Garda
UPDATE 19:09 Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine, 29 septembrie. Poliția a amintit organizatorilor că poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate...
19:00
Secțiile de votare „pustii” de pe canalele de Telegram vs. filmări făcute de cititorii ZdG # Ziarul de Garda
Mai multe canale de Telegram au publicat imagini de la unele secții de votare de peste hotarele R. Moldova, care ar fi pustii, sugerând că numărul real al alegătorilor din străinătate ar fi mai mic decât cel prezentat oficial de Comisia Electorală Centrală. Pe de altă parte, secvențe video trimise de un cititor al Ziarului...
19:00
ULTIMA ORĂ/ Poliția avertizează: planuri de dezordini și destabilizări în Chișinău # Ziarul de Garda
Poliția Națională anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine, 29 septembrie. Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii...
18:50
VIDEO/ Buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat? „Video este fals și reprezintă o provocare” # Ziarul de Garda
Un video fals cum o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat este răspândit pe rețelele sociale. Un video fals este răspândit pe rețele – o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot și favorizarea altora. Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare. Dragi cetățeni, fiți...
18:40
Cum se votează în Rusia? Cifra este mai mică de aproape două ori față de alegerile parlamentare din 2021 # Ziarul de Garda
Mai puțin de 4 mii de alegători au votat la alegerile parlamentare în Federația Rusă, până la ora 18.30, ora R. Moldova. Conform informațiilor publicate de Comisia Electorală Centrală, la ora 18.30, 3717 de persoane și-au exprimat votul în Federația Rusă. În Rusia au fost deschise 2 secții de votare, ambele în orașul Moscova. În...
18:30
Record în diaspora. Cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în R. Moldova # Ziarul de Garda
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova. La...
18:10
UPDATE 18:02 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 18:00 au votat în total 1 377 482 de cetățeni, fiind înregistrată o prezență la urne de 45.81%. UPDATE 17:47 47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total...
18:10
Un protagonist al investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, live-uri de la mai multe secții de votare din Germania. Susține că NU ar fi lume # Ziarul de Garda
Gheorghe Zablodschi, un apropiat al fostei jurnaliste Natalia Morari și unul dintre protagoniștii investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, a făcut turul mai multor secții de votare din Germania duminică, 28 septembrie, susținând că prezența ar fi scăzută. La Nürnberg, Zablodschi a transmis live, pe pagina sa de Facebook, „situația de la...
17:50
47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total de votanți. Cifra este mai mică decât prezența la nivel național, acolo unde, la ora 17.30 s-a înregistrat o prezență la vot de 44,3%, puțin peste 1,32 de milioane...
17:50
AUDIO/ Chicu comentează interceptările unei discuții atribuite lui și lui Plahotniuc: „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc” # Ziarul de Garda
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa ar fi obișnuit Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, să-i răspunsă lui Vladimir Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului democrat din Moldova. „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc”, a comentat interceptările pentru portalul Fără Filtre Ion Chicu, cel care...
Acum 12 ore
17:30
Podul Rezina-Rîbnița ar fi minat. Poliția a primit mai multe apeluri ce semnalează alerte cu bombă # Ziarul de Garda
Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări. La fața...
17:30
VIDEO/ Antiteza de la Rîbnița: „Nu vrem lesbiene și homosexuali” și „Vreau un viitor european, nu un trecut întunecat” # Ziarul de Garda
Deși spun că își doresc pace, unii locuitorii din orașul Rîbnița recunosc că au votat și împotriva aderării R. Moldova la Uniunea Europeană din cauza „legilor LGBT”. Mulți dintre cetățenii întâlniți pe podul care leagă Rîbnița de Rezina au pledat pentru unirea malului stâng al Nistrului cu malul drept. Totuși, am întâlnit și alegători din...
17:20
Podul de la Rezina-Rîbnița, ar fi minat. Poliția a primit mai multe apeluri ce semnalează alerte cu bombă # Ziarul de Garda
Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări. La fața...
