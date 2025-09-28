PeScurt // PAS câștigă la Șoldănești. Din totalul celor 14.105 de voturi exprimate, PAS ia 39,79%. Pe locul doi e Blocul Patriotic - 25,57%, urmat de PPDA - 12,13%.
Agora.md, 29 septembrie 2025 00:00
