PeScurt // PAS câștigă la Șoldănești. Din totalul celor 14.105 de voturi exprimate, PAS ia 39,79%. Pe locul doi e Blocul Patriotic - 25,57%, urmat de PPDA - 12,13%.

Agora.md, 29 septembrie 2025 00:00

PeScurt // PAS câștigă la Șoldănești. Din totalul celor 14.105 de voturi exprimate, PAS ia 39,79%. Pe locul doi e Blocul Patriotic - 25,57%, urmat de PPDA - 12,13%.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
00:00
PeScurt // Basarabeasca. Rezultatele preliminare arată că aproape 42.24% din voturi au mers la Blocul Patriotic și peste 35.75% - la PAS. Agora.md
00:00
PeScurt // Bulgaria este prima țară unde au fost procesate toate voturile, iar cele mai multe au fost acordate pentru blocul Patriotic. Este vorba de 40.49% dintre sufragii. Agora.md
00:00
PeScurt // Sângerei: PAS a luat 43% din voturi. Rezultatele preliminare arată 27% din voturi pentru blocul Patriotic și aproape 11% pentru Partidul Nostru.. Agora.md
00:00
PeScurt // PAS câștigă la Șoldănești. Din totalul celor 14.105 de voturi exprimate, PAS ia 39,79%. Pe locul doi e Blocul Patriotic - 25,57%, urmat de PPDA - 12,13%. Agora.md
Acum 30 minute
23:50
PeScurt // Cantemir. După procesarea tutorul proceselor verbale, în raionul Cantemir cei mai mulți alegători și-au dat votul pentru PAS (52.81%). Pe al doilea loc este Blocul Patriotic (20.17%), iar pe al treilea - partidul Democrația Acasă (9.73%).. Agora.md
23:50
Ucraina: Circa 600 de voturi exprimate. PAS ia 78% din sufragii Agora.md
23:50
PeScurt // PAS și Blocul Patriotic, luptă strânsă la Drochia. Rezultatele preliminare, după numărarea tuturor voturilor în raionul Drochia, arată o victorie la limită între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic. Agora.md
23:50
PeScurt // Cahul. După numărarea tuturor voturilor, datele preliminare arată peste 44% dintre alegători și-au dat votul pentru PAS, peste 28% pentru Blocul Patriotic și peste 9% pentru partidul Democrația Acasă.. Agora.md
23:50
PeScurt // Voturi în diasporă. După numărarea tuturor voturilor în alte state, PAS conduce detașat. Iată ce arată rezultatele prealabile: Finlanda - 77%, Emiratele Arabe Unite - 81%, Japonia - 88%.. Agora.md
23:50
PeScurt // Moldovenii din Kazahstan au votat pro-UE. Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 13 dintre cele 18 voturi exprimate, adică peste 72%. Agora.md
23:40
PeScurt // Numărătoarea a luat sfârșit în raionul Ungheni. Rezultatele preliminare arată că aproape 43% din voturi au mers la PAS și peste 24% - la Blocul Patriotic. Agora.md
23:40
De la alerte cu bombă la intimidări: Încălcările semnalate de observatorii Promo-LEX Agora.md
23:40
PeScurt // PAS conduce în raionul Criuleni. După numărarea tuturor voturilor, datele preliminare arată aproape 59% pentru PAS, 14% pentru Blocul Patriotic și peste 7% pentru Partidul Democrația Acasă.. Agora.md
Acum o oră
23:30
PeScurt // Împărțim mandate. După 76% din procesele verbale procesate, PAS ia 49 de mandate, Blocul Patriotic - 30 de mandate, Blocul Alternativa - 9 mandate, Partidul Nostru - 7 fotolii de deputat și Partidul Democrația Acasă - 6 locuri în Parlament. Agora.md
23:30
PeScurt // S-au numărat toate voturile în raionul Taraclia. Blocul Patriotic conduce detașat. Urmează blocul Alternativa și Partidul Acțiune și Solidaritate. Agora.md
23:30
PeScurt // Ceban și-a pierdut popularitatea în capitală? Co-președintele Alternativa, Ion Ceban, a reușit, la această etapă, să își plaseze pe locul trei blocul pe care îl reprezintă. Agora.md
23:20
PeScurt // Au ieșit, au scandat și au plecat. Protestatarii grupului Șor, adunați în fața Ministerului de Externe, au renunțat la proteste. Mulțimea se dispersează, spun sursele AGORA de la fața locului.. Agora.md
23:20
PeScurt // India. S-au numărat toate voturile exprimate la singura secție deschisă în India. Opt voturi au mers la Partidul Acțiune și Solidaritate, iar unul - la Partidul Social Democrat European. Agora.md
23:20
PeScurt // Jumătate din procese verbale procesate în stânga Nistrului. După numărarea voturilor din șapte procese verbale, din totalul celor 12, lider în voturi este Blocul Patriotic - 53,6%, urmat de PAS - 27,7% și Blocul Alternativa - 9,58%. Agora.md
Acum 2 ore
23:00
Agitație în fața sediului CEC. Primele persoane adunate la inițiativa Blocului Patriotic (VIDEO) Agora.md
23:00
PeScurt // Costiuc, în prima ieșire după închiderea secțiilor de vot. Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, le-a mulțumit alegătorilor care au votat. Agora.md
22:50
PeScurt // Primele manifestații. Un grup de persoane, afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, organizează o manifestație în fața Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Agora.md
22:50
PeScurt // Diaspora. Până la această oră, 272.902 de cetățeni au votat. Cele mai mari prezențe înregistrate în Italia, România și Germania. Continuă votarea în SUA și Canada. Agora.md
22:50
Rezultatele prealabile, după jumătate din voturi numărate Agora.md
22:40
PeScurt // Simpatizanții PAS, în așteptarea rezultatelor. Jurnalista AGORA ne spune că primele rezultate se discută atât în sediul partidului, cât și afară. Agora.md
22:40
PeScurt // Cum se calculează numărul candidaților care ajung în Parlament? AICI am explicat formula de calcul. Ca să acceadă în Legislativ, concurenții trebuie să treacă pragul electoral: 2% pentru candidații independenți, 5% pentru partidele politice și 7% pentru blocurile electorale.. Agora.md
22:40
PeScurt // 1 din 12 procese verbale, numărate în stânga Nistrului. PAS ia 52,67%, Blocul Patriotic - 21,8%, Blocul Alternativa - 15,72%. Agora.md
22:30
PeScurt // Cimișlia. La secția nr. 11 din Cimișlia, PAS a acumulat 312 din cele 525 de voturi exprimate. Au urmat Blocul Patriotic (81 de voturi) și Partidul Democrația Acasă (53 de voturi).. Agora.md
22:20
PeScurt // Găgăuzia. După procesarea a voturilor din trei secții de votare din UTA Găgăuzia, rezultatele preliminare arată că blocul Patriotic este pe primul loc după numărul de voturi acumulate (81,24%). Agora.md
22:20
PeScurt // Trăiesc în regim comunist, dar vor parcurs european. Rezultatele preliminare de la singura secție de votare din China arată că peste 73% din voturi au fost pentru PAS. Agora.md
22:20
PeScurt // Cum ar arăta viitorul Parlament. Conform rezultatelor prealabile după numărarea a 28% din voturi, PAS ar obține 43 de mandate, iar blocul Patriotic - 35. Agora.md
22:20
Numărăm voturile: 25% dintre alegeri, procesate (INFOGRAFIC) Agora.md
22:20
PeScurt // Vot pro-rus la Bălți. Majoritatea alegătorilor au ales Blocul Patriotic la Bălți. Asta arată rezultatele preliminare după numărarea voturilor al 12 din cele 60 de secții deschise.. Agora.md
22:10
PeScurt // TikTok ne aduce surprize? La sfârșitul lunii august curent, Expert Forum (EFOR) din România a semnalat despre identificarea unei rețele coordonate din 17 conturi de TikTok, care ar fi contribuit la creșterea promovării candidatului Vasile Costiuc la alegerile parlamentare. Agora.md
22:10
PeScurt // Primele rezultate din diasporă. Voturile au fost numărate la doar cinci secții de votare, PAS e pe prima poziție. Agora.md
Acum 4 ore
22:00
PeScurt // Atmosferă la sediul PAS. Unii membri ai partidului sunt la fața locului. Chiar și așa atmosfera este liniștită. Agora.md
22:00
PeScurt // Chișinău: Două procese verbale numărate din totalul a 313. PAS acumulează la această etapă 51% din voturile numărate, Partidul Nostru - 11%, PPDA - 11%, Blocul Alternativa - 9, 29%. Agora.md
22:00
PeScurt // Votul la Ungheni. Rezultatele preliminare din Ungheni arată, la această oră, PAS pe primul loc după numărul de voturi. Totuși, s-au numărat voturile doar de la 23 din cele 47 de secții de votare.. Agora.md
22:00
PeScurt // Orhei. Au fost numărate 12 din 83 de procese verbale. Asta înseamnă 14,46% din voturile exprimate. Conduce PAS cu 39,65%, urmat de Blocul Patriotic - 32,07% și PPDA - 10,92%.. Agora.md
21:50
PeScurt // Primele Rezultate. Sunt numărate 137 de procese verbale din totalul celo 2274. Asta înseamnă 17.827 de voturi sau 6% din voturile exprimate. Agora.md
21:40
CEC prezintă primele rezultate după „Stop vot!” (LIVE) Agora.md
21:40
PeScurt // Nu așteaptă până luni? Deși au anunțat proteste pentru ziua de luni, 29 septembrie, reprezentanții blocului Patriotic ar urma să organizeze o manifestație duminică, ora 23:00, la sediul Comisiei Electorale Centrală. Agora.md
21:30
PeScurt // Pronostic AGORA: PAS ar obține 47 de mandate, BEP – 34. Potrivit unui pronostic realizat de AGORA pe baza răspunsurilor a 258 de persoane către ora 21:00, Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 42,6% din voturi, echivalentul a 47 de mandate. Agora.md
21:30
Liderii Blocului Alternativa, în declarații de presă: „Urmărim numărarea votului. Suntem optimiști” (VIDEO) Agora.md
21:20
Liderul Partidului Nostru, declarații după închiderea secțiilor de vot în R. Moldova (LIVE) Agora.md
21:10
Igor Grosu iese cu declarații după închiderea secțiilor de votare Agora.md
21:10
Igor Dodon, alături de liderii Blocului Patriotic, cu declarații după închiderea secțiilor de votare (LIVE) Agora.md
21:10
Stop vot! Peste 1,5 milioane de moldoveni și-au ales un nou Parlament Agora.md
21:00
PeScurt // AGORA se află la sediul PAS. Aici, sunt prezenți mai mulți candidați de pe lista formațiunii, printre care Dan Perciun, Sergiu Prodan și Radu Marian. Agora.md
21:00
PeScurt // AGORA la sediul PSRM. Urmează declarațiile de presă ale liderilor Blocului Patriotic. La fașa locului sunt reprezentanți media. În fața microfoanelor ar urma să iasă socialistul Igor Dodon. Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.