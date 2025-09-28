PeScurt // Găgăuzia. După procesarea a voturilor din trei secții de votare din UTA Găgăuzia, rezultatele preliminare arată că blocul Patriotic este pe primul loc după numărul de voturi acumulate (81,24%).

