PeScurt // Găgăuzia. După procesarea a voturilor din trei secții de votare din UTA Găgăuzia, rezultatele preliminare arată că blocul Patriotic este pe primul loc după numărul de voturi acumulate (81,24%).

Agora.md, 28 septembrie 2025 22:20

Acum 5 minute
22:30
PeScurt // Cimișlia. La secția nr. 11 din Cimișlia, PAS a acumulat 312 din cele 525 de voturi exprimate. Au urmat Blocul Patriotic (81 de voturi) și Partidul Democrația Acasă (53 de voturi).. Agora.md
Acum 15 minute
22:20
22:20
PeScurt // Trăiesc în regim comunist, dar vor parcurs european. Rezultatele preliminare de la singura secție de votare din China arată că peste 73% din voturi au fost pentru PAS. Agora.md
22:20
PeScurt // Cum ar arăta viitorul Parlament. Conform rezultatelor prealabile după numărarea a 28% din voturi, PAS ar obține 43 de mandate, iar blocul Patriotic - 35. Agora.md
22:20
Numărăm voturile: 25% dintre alegeri, procesate (INFOGRAFIC) Agora.md
22:20
PeScurt // Vot pro-rus la Bălți. Majoritatea alegătorilor au ales Blocul Patriotic la Bălți. Asta arată rezultatele preliminare după numărarea voturilor al 12 din cele 60 de secții deschise.. Agora.md
Acum 30 minute
22:10
PeScurt // TikTok ne aduce surprize? La sfârșitul lunii august curent, Expert Forum (EFOR) din România a semnalat despre identificarea unei rețele coordonate din 17 conturi de TikTok, care ar fi contribuit la creșterea promovării candidatului Vasile Costiuc la alegerile parlamentare. Agora.md
22:10
PeScurt // Primele rezultate din diasporă. Voturile au fost numărate la doar cinci secții de votare, PAS e pe prima poziție. Agora.md
Acum o oră
22:00
PeScurt // Atmosferă la sediul PAS. Unii membri ai partidului sunt la fața locului. Chiar și așa atmosfera este liniștită. Agora.md
22:00
PeScurt // Chișinău: Două procese verbale numărate din totalul a 313. PAS acumulează la această etapă 51% din voturile numărate, Partidul Nostru - 11%, PPDA - 11%, Blocul Alternativa - 9, 29%. Agora.md
22:00
PeScurt // Votul la Ungheni. Rezultatele preliminare din Ungheni arată, la această oră, PAS pe primul loc după numărul de voturi. Totuși, s-au numărat voturile doar de la 23 din cele 47 de secții de votare.. Agora.md
22:00
PeScurt // Orhei. Au fost numărate 12 din 83 de procese verbale. Asta înseamnă 14,46% din voturile exprimate. Conduce PAS cu 39,65%, urmat de Blocul Patriotic - 32,07% și PPDA - 10,92%.. Agora.md
21:50
PeScurt // Primele Rezultate. Sunt numărate 137 de procese verbale din totalul celo 2274. Asta înseamnă 17.827 de voturi sau 6% din voturile exprimate. Agora.md
21:40
CEC prezintă primele rezultate după „Stop vot!” (LIVE) Agora.md
21:40
PeScurt // Nu așteaptă până luni? Deși au anunțat proteste pentru ziua de luni, 29 septembrie, reprezentanții blocului Patriotic ar urma să organizeze o manifestație duminică, ora 23:00, la sediul Comisiei Electorale Centrală. Agora.md
Acum 2 ore
21:30
PeScurt // Pronostic AGORA: PAS ar obține 47 de mandate, BEP – 34. Potrivit unui pronostic realizat de AGORA pe baza răspunsurilor a 258 de persoane către ora 21:00, Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 42,6% din voturi, echivalentul a 47 de mandate. Agora.md
21:30
Liderii Blocului Alternativa, în declarații de presă: „Urmărim numărarea votului. Suntem optimiști” (VIDEO) Agora.md
21:20
Liderul Partidului Nostru, declarații după închiderea secțiilor de vot în R. Moldova (LIVE) Agora.md
21:10
Igor Grosu iese cu declarații după închiderea secțiilor de votare Agora.md
21:10
Igor Dodon, alături de liderii Blocului Patriotic, cu declarații după închiderea secțiilor de votare (LIVE) Agora.md
21:10
Stop vot! Peste 1,5 milioane de moldoveni și-au ales un nou Parlament Agora.md
21:00
PeScurt // AGORA se află la sediul PAS. Aici, sunt prezenți mai mulți candidați de pe lista formațiunii, printre care Dan Perciun, Sergiu Prodan și Radu Marian. Agora.md
21:00
PeScurt // AGORA la sediul PSRM. Urmează declarațiile de presă ale liderilor Blocului Patriotic. La fașa locului sunt reprezentanți media. În fața microfoanelor ar urma să iasă socialistul Igor Dodon. Agora.md
20:40
Promo-LEX: De la deschiderea secțiilor de votare au fost înregistrate 624 de incidente Agora.md
Acum 4 ore
20:30
Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă (VIDEO) Agora.md
20:20
Alegătorii de la Botanica, cei mai activi după prezența la vot Agora.md
20:00
CEC sesizat despre posibila reamplasare a secțiilor de votare. Verificările constată: Activitatea continuă fără schimbări Agora.md
20:00
Top zece țări unde diaspora a votat cel mai activ Agora.md
20:00
Între rugăciune și vot. Alegeri în liniștea mănăstirii de la Cușelăuca (VIDEO) Agora.md
19:50
CEC în ședință. Voturile exprimate în favoarea Partidului Moldova Mare vor fi anulate (LIVE) Agora.md
19:50
PeScurt // Autoritățile, atente la procesul de votare. Comisia Electorală Centrală (CEC) urmărește „cu atenție” informațiile privind transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare. Agora.md
19:40
CEC în ședință. Se examinează decizia Curții de Apel în cauza Partidului Moldova Mare (LIVE) Agora.md
19:30
CEC: Se constată un nivel crescut al încălcărilor Agora.md
19:30
Record prezență: Este atins numărul votanților care au participat la alegerile anticipate din 2021 Agora.md
19:20
Mesaje politice în timpul slujbei? Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cu îndemnuri electorale în ziua scrutinului (AUDIO) Agora.md
19:20
Poliția anunță că deține informații privind posibilele tentative de destabilizare în capitală Agora.md
19:20
CEC: Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost reamplasate Agora.md
19:10
PeScurt // Democrația nu are vârstă. O femeie de 93 de ani a demonstrat cât de importantă este participarea la alegeri. Aceasta a fost surprinsă în timp ce votează de nepoata sa, care i-a dedicat o postare pe rețele: „Babusea mea are 93 de ani și nu a lipsit niciodată de la vot. Agora.md
18:50
Peste 47% dintre alegători au participat la vot. Prezența la vot, la 18:30 Agora.md
18:50
Cozi de zeci de mașini pe drumul Orhei-Chișinău (VIDEO) Agora.md
Acum 6 ore
18:20
Aproape 160 de mii de moldoveni au votat în diaspora, până la 15:30. Prezența, mai mică decât în turul doi al prezidențialelor Agora.md
18:10
Buletine ștampilate și deteriorate intenționat? Guvernul: „Videoul este fals și reprezintă o provocare” Agora.md
18:00
Alertă cu bombă: Podul de la Rezina închis, iar circulația oprită (VIDEO) Agora.md
17:40
Nu știu pentru cine lucrez”. Ambasadorul R. Moldova la Atena, în dialog cu un pretins „observator” nelegitimat (VIDEO) Agora.md
17:40
Puțin peste 10 mii de alegători sau în jumătate comparativ cu alegerile 2024. Prezența la secțiile de vot în stânga Nistrului Agora.md
17:20
Alerte cu bombă la secțiile de vot din Rezina și Căușeni. Cetățenii au fost evacuați (UPDATE) Agora.md
17:20
PeScurt // Alerte cu bombă. În jurul orei 17:00, 14 locații din Zona de Securitate sunt vizate de alerte cu bombă. „Echipele de intervenție activează conform protocoalelor”, a declarat pentru AGORA ofițera de presă a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Agora.md
17:10
Japonia: Primele secții de votare din diasporă s-au închis. Ultimele vor fi deschise la 17:00 Agora.md
17:10
Alerte cu bombă la secțiile de vot din Rezina și Căușeni. Cetățenii au fost evacuați (FOTO) Agora.md
17:00
Diaspora moldovenească votează: Cozi și emoții în secțiile din Germania, Danemarca, Elveția, Italia și Spania (FOTO/VIDEO) Agora.md
