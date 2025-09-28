PeScurt // Vot pro-rus la Bălți. Majoritatea alegătorilor au ales Blocul Patriotic la Bălți. Asta arată rezultatele preliminare după numărarea voturilor al 12 din cele 60 de secții deschise..

