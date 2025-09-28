PeScurt // Vot pro-rus la Bălți. Majoritatea alegătorilor au ales Blocul Patriotic la Bălți. Asta arată rezultatele preliminare după numărarea voturilor al 12 din cele 60 de secții deschise..
Agora.md, 28 septembrie 2025 22:20
