Rezultate preliminare la alegeri: PAS și Blocul Patriotic, umăr la umăr

Marii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își fac planurile de aprovizionare pentru octombrie fără a include portul Constanța, unde activează Oil Terminal, companie de stat din România. Motivul este că se așteaptă ca această rută să fie vizată de sancțiuni, scrie presa de la Kiev, potrivit profit.ro, scrie libertatea. În ciuda importanței portului [...]