Rezultate preliminare la alegeri: PAS și Blocul Patriotic, umăr la umăr
NordNews, 28 septembrie 2025 22:10
După centralizarea primelor procese-verbale din 344 de secții de votare (aproximativ 15,1% din totalul celor 2.274), Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare privind rezultatele scrutinului. PAS conduce cu 37,59% din voturi (26.037 voturi) Blocul Patriotic se află foarte aproape, cu 34,75% (24.070 voturi) PPDA – 7,87% (5.454 voturi) Partidul Nostru (Renato Usatîi) – 6,50%
• • •
Acum 5 minute
22:30
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să-și exercite dreptul de vot în ultima oră decisivă a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică, în ultima oră de vot, un apel către alegătorii moldoveni să ia parte la acest proces electoral. Ea subliniază că, în acest moment, mai mult ca niciodată, votul fiecăruia poate decide direcția în care va merge țara, și îi încurajează să nu permită altora să ia decizii
Acum 30 minute
22:10
După centralizarea primelor procese-verbale din 344 de secții de votare (aproximativ 15,1% din totalul celor 2.274), Comisia Electorală Centrală a prezentat datele preliminare privind rezultatele scrutinului. PAS conduce cu 37,59% din voturi (26.037 voturi) Blocul Patriotic se află foarte aproape, cu 34,75% (24.070 voturi) PPDA – 7,87% (5.454 voturi) Partidul Nostru (Renato Usatîi) – 6,50%
Acum o oră
22:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal și cu aprobarea Comisiei Electorale Centrale (CEC), este posibilă extinderea timpului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate. Instituția îi încurajează pe cetățenii moldoveni din diaspora să-și exercite dreptul la vot în intervalul rămas până la închiderea secțiilor.
21:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a susținut un briefing de presă, după închiderea secțiilor de votare, le-a mulțumit alegătorilor pentru că și-au exercitat dreptul la vot. „Astăzi am demonstrat împreună că vocea poporului contează. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat, mulțumesc celor care au făcut sute de km ca să demonstreze că sunt patrioți
21:40
Primele declarații ale liderilor Blocului „Alternativa” după închiderea urnelor: „Suntem optimiști” # NordNews
La scurt timp după închiderea urnelor, liderii Blocului „Alternativa" au venit cu primele reacții, transmițând mesaje de unitate și încredere în procesul electoral. „Cu mare regret primele persoane în stat a continuat discurs de ură. E nevoie de liniște. Moldova are nevoie de unitate. Ce avem de făcut este să punem umăr cu umăr ca
21:40
VIDEO „Când vinzi un vot, îți vinzi viitorul”. Mărturia unei basarabence stabilite la Iași # NordNews
Când vinzi un vot, vinzi toate drepturile tale. E ca și cum ți-ai vinde mama, bunica sau propria demnitate, mărturisește Irina Clipca, basarabeancă stabilită la Iași. Visul meu a fost mereu să ajung în România după liceul Rădoaia din Raionul Sângerei. România era pentru mine un țel obligatoriu. În 2016 am început facultatea la Universitatea
Acum 2 ore
21:20
Liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, a venit în fața presei imediat după închiderea secțiilor de votare, însoțit de alți membri ai formațiunii, transmite Agora.md. „Le mulțumesc cetățenilor pentru participarea activă și colegilor de bloc pentru implicare. Astăzi am discutat și cu Irina Vlah, care rămâne parte a echipei noastre, cu care sperăm să guvernăm împreună.
21:20
Maia Sandu: „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință cetățenilor după închiderea secțiilor de votare din țară. Șefa statului le-a mulțumit atât moldovenilor care au votat în Republica Moldova, cât și celor din diasporă, subliniind importanța implicării civice. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au
21:10
A trecut de ora 21:00, ceea ce înseamnă că urnele de vot, din R. Moldova, și-au închis ușile. Până la această oră, când s-a încheiat procesul de vot, la urne s-au prezentat peste 51.90% din alegătorii înscriși în listele electorale, adică 1 591 145 de voturi. Votarea continuă peste hotare. În Canada, la secțiile de
21:10
Igor Grosu, președintele partidului „Acțiune și Solidaritate" a venit cu primele declarații de presă, după ce în R. Moldova s-a dat „Stop Vot". „Vreau să mulțumesc celor care au mers la vot, care au răspuns apelului nostru. În cursul zilei am văzut tentative de interferențe în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Rusia.
20:50
Pe parcursul zilei au fost înregistrate 858 de încălcări, dintre care în intervalul 14:30-19:30, au fost confirmate 314 incidente. Cele mai multe vizează încălcarea secretului votului – 131 de cazuri. Constatările au fost prezentate de misiunea de observare Promo-LEX, transmite IPN. Potrivit, șefului misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, a remarcat că statistica incidentelor este îngrijorătoare. secretul
Acum 4 ore
20:10
Și de această dată, NordNews reflectă procesul electoral. Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova își aleg deputații în viitorul Parlament. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscrise 3.299.396 de persoane cu drept de vot. La scrutinul precedent, din 11 iulie 2021, și-au exprimat opțiunea peste 1,46 milioane de alegători, ceea ce a constituit
20:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că voturile exprimate în favoarea Partidului Moldova Mare nu vor fi luate în considerare, transmite Agora.md. Autoritatea electorală a explicat că, odată ce procesul electoral a început, nu mai poate aplica ștampila „retras" pe buletinele de vot deja distribuite, pentru a nu afecta desfășurarea scrutinului. Prin urmare, toate buletinele
19:50
Peste 50% dintre alegătorii din Republica Moldova și-au exercitat deja dreptul la vot, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform informațiilor oficiale, până în prezent au ajuns la urne 1.521.388 de cetățeni, reprezentând 50,01% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale. Reprezentanții CEC au precizat că procesul de vot decurge în general în
19:20
Poliția avertizează: Grupuri de persoane ar pregăti dezordini la protestul de mâine din capitală # NordNews
Poliția Națională anunță că deține informații despre unele grupuri, care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, în timpul unui protest programat în capitală. Oamenii legii precizează că nu vor admite perturbarea ordinii publice și punerea în pericol a cetățenilor sau a securității
19:10
VIDEO Aproape jumătate dintre locuitorii municipiului Bălți și-au exercitat deja dreptul la vot # NordNews
La ora 19:00, prezența la vot în municipiul Bălți a ajuns la 46.318 alegători, ceea ce reprezintă 46,51% din totalul înscrișilor pe liste. Până la această oră, au fost înregistrați 46.318 alegători, ceea ce constituie 46,51% din totalul celor înscriși pe liste. Cei mai activi s-au dovedit a fi alegătorii cu vârste cuprinse între 36
19:00
La Briceni, procesul de vot de pe 28 septembrie s-a desfășurat într-o atmosferă aparte – oamenii au fost întâmpinați de ritmul muzicii autohtone. La Liceul Teoretic „Grigore Vieru", una dintre cele trei secții de vot din oraș, alegătorii au venit cu speranța unui viitor european, dar și cu dorința de pace și stabilitate pentru copii
19:00
Un cuplu de tineri din Drochia și-a sărbătorit nunta într-un mod aparte. După ceremonia de căsătorie, mirii, însoțiți de prieteni și rude, au mers direct la secția de votare, pentru a-și exercita dreptul de cetățean în cadrul alegerilor parlamentare. Gestul lor a devenit un exemplu pentru comunitate. Tinerii au transmis ideea că dragostea și responsabilitatea
18:40
Moldovenii, stabiliți la Iași, au ieșit duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul legislativ al Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre alegători au declarat că au votat pentru un drum european, pentru libertate și pentru un viitor mai bun. „Pentru libertate, pentru prosperitate, pentru Europa. Consider că este un pas foarte
Acum 6 ore
18:20
Îndemn pro-„Patriotic” în rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider”, chiar în ziua alegerilor parlamentare # NordNews
În ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în Republica Moldova, rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider" a transmis membrilor săi un mesaj dublu – în română și rusă – cu un apel la participare la vot. Mesajul documentat din interior de Ziarul de Gardă, conținea și un îndemn subtil: „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!", scris cu majuscule.
18:10
Diaspora se mobilizează la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Până la ora 18:00, peste 213 mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul de vot la cele 301 secții deschise în străinătate, inclusiv patru destinate votului prin corespondență. În acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj și îndemn la vot.
17:00
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în raionul Rezina, până la ora 13:00 au votat peste 11 mii de alegători. În total, până la ora 15:00, în Republica Moldova peste un milion de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot. Anul acesta, oamenii din Rezina spun că votează pentru un viitor mai bun al Republicii
Acum 8 ore
16:30
Maia Sandu, despre alertele false cu bombă și așa-zisul „carusel”: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Mergeți la vot! # NordNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un apel către cetățeni ca să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional, potrivit Deschide.md. Mesajul vine în contextul în care la mai multe secții de votare din Diaspora au existat alerte cu bombă, fapt care a tergiversate procesul electoral. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea
16:20
Circa 39% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 16:00. Mai exact, 1 149 622 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră, potrivit Deschide.md. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la ora 16:00, au votat peste 1,02 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem
15:50
Partidul „Moldova Mare”, exclus din alegeri parlamentare: Curtea de Apel a respins contestația # NordNews
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul „Moldova Mare" împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC), menținând decizia de excludere a formațiunii din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CEC a fost luată pe 26 septembrie, cu șase voturi pentru și trei abțineri, după sesizările Serviciului de Informații și Securitate,
15:40
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # NordNews
Seria de alerte cu bombă înregistrate la secții de votare din străinătate fac parte dintr-un presupus plan al Federației Ruse de a perturba procesul electoral moldovenesc, a anunțat Minsterul Afacarilor Externe, potrivit Veridica.md. Potrivit unui comunicat oficial, incidentele au fost raportate în orașele Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Autoritățile
15:40
Poliția a documentat un caz de agitație electorală în raionul Ialoveni, unde primarul unei localități ar fi îndemnat cetățenii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa pentru scrutinul parlamentar. Potrivit oamenilor legii, edilul a fost sancționat contravențional. Autoritățile reamintesc că implicarea funcționarilor publici în campanie electorală în ziua scrutinului este o ilegalitate și
15:30
Un cuplu din raionul Fălești a transformat ziua nunții într-una cu dublă semnificație. Înainte să meargă la petrecere, cei doi tineri au făcut un popas la secția de votare din Făleștii Noi, unde și-au exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare din 28
15:10
VIDEO Doi rivali electorali, aceeași secție de vot: Reprezentanții PAS și Blocului „Patriotic” și-au exercitat votul la Bălți # NordNews
Doi reprezentanți ai formațiunilor care, potrivit sondajelor, ar putea accede în noul Parlament și-au exercitat dreptul de vot la aceeași secție, la Colegiul Politehnic din Bălți. Politicienii au venit cu mesaje diferite pentru electorat. „Am venit împreună cu familia să votăm binele țării noastre, să votăm acea parte, pe care am ales-o mulți ani înainte, [...] Articolul VIDEO Doi rivali electorali, aceeași secție de vot: Reprezentanții PAS și Blocului „Patriotic” și-au exercitat votul la Bălți apare prima dată în NordNews.
14:40
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul social-democrat a venit la secția de votare alături de soția și cele trei fiice ale sale. După vot, Ulianovschi a declarat că a ales „pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. Pentru o Moldovă [...] Articolul VIDEO Tudor Ulianovschi: „Am votat pentru alegeri corecte, fără fraude” apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
14:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat astăzi, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că este o zi istorică, în care votul cetăţenilor este foarte important. El a îndemnat basarabenii, aflați în România, să meargă la vot, potrivit tvrmoldova.md. „Știți că, de obicei, politicienii zic că votul vostru contează. Sunt alegeri importante, dar, de data [...] Articolul Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să iasă la vot: „E o zi istorică pentru RM” apare prima dată în NordNews.
14:20
VIDEO De la Moscova „în acte”, dar acasă la vot: confuzii în listele alegătorilor din Ocnița # NordNews
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în raionul Ocnița, până la ora 13:00 peste 9 mii de alegători au votat. Potrivit Elenei Curtean, președinta secției de votare, procesul electoral decurge, în general, într-o atmosferă calmă. Totuși, au apărut unele neconcordanțe în listele electorale. „La moment, incidentele nu sunt, doar este un lucru nu prea [...] Articolul VIDEO De la Moscova „în acte”, dar acasă la vot: confuzii în listele alegătorilor din Ocnița apare prima dată în NordNews.
14:10
Prezență ridicată la vot în nordul Republicii Moldova. Raionul Dondușeni, în fruntea clasamentului # NordNews
Alegătorii din nordul Republicii Moldova se numără printre cei mai activi la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), în raionul Dondușeni s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne până la această oră. La ora 13:10, în Dondușeni au votat 8.540 de alegători, adică 28,29% din totalul înscrișilor pe [...] Articolul Prezență ridicată la vot în nordul Republicii Moldova. Raionul Dondușeni, în fruntea clasamentului apare prima dată în NordNews.
13:50
Alegeri parlamentare 2025: Peste 800.000 de alegători au votat până la ora 13:00. Prezență record față de 2021 # NordNews
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova, atât din țară cât și din diaspora, sunt chemați la urne pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar peste 3,2 milioane de alegători sunt așteptați să participe la scrutin. Pentru ca alegerile să fie validate, [...] Articolul Alegeri parlamentare 2025: Peste 800.000 de alegători au votat până la ora 13:00. Prezență record față de 2021 apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO Alegeri cu tablete la Bălți: Prima semnătură electronică într-o secție de vot din municipiu # NordNews
Alegerile parlamentare sunt în toi. La ora 12:50, și-au exercitat dreptul la vot 22 de mii de bălțeni, echivalentul a 22,41% din totalul alegătorilor din municipiu. Oamenii au venit cu speranța unor schimbări, dar sunt nemulțumiți de cei care-și vând votul. „Într-un cuvânt trădători. Ei nu-și iubesc țara, nu-și iubesc părinții, nu-și iubesc strămoșii. Au [...] Articolul VIDEO Alegeri cu tablete la Bălți: Prima semnătură electronică într-o secție de vot din municipiu apare prima dată în NordNews.
13:10
FOTO Moldovenii din Rusia, transportați organizat la secțiile de votare deschise la Moscova # NordNews
Mai mulți cetățeni moldoveni din orașul Sankt-Petersburg din Federația Rusă ar fi fost transportați organizat cu autocarul la Moscova, unde sunt deschise cele două secții de votare pentru alegerile Parlamentului de la Chișinău. O postare în acest sens a fost plasată în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Sankt-Petersburg de pe Whatsapp, însoțită de fotografii, [...] Articolul FOTO Moldovenii din Rusia, transportați organizat la secțiile de votare deschise la Moscova apare prima dată în NordNews.
13:00
Unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie și a transmis că a ales pentru viitorul demografic al Republicii Moldova. „Am votat pentru ca în 2029 să fim mai mulți. Dacă vom reuși asta, înseamnă că va scădea mortalitatea infantilă, oamenii vor trăi mai mult, [...] Articolul VIDEO Mark Tkaciuk: „Am votat pentru ca în 2029 să fim mai mulți cetățeni în Moldova” apare prima dată în NordNews.
12:50
Până la ora 11:30, în raionul Dondușeni, la alegerile parlamentare, și-au exercitat datoria civică peste 5 mii de alegători. Oamenii tind să-și exprime preferințele și să voteze pentru un da demn, în opinia lor. „Am votat în primul rând pentru pace, am votat pentru a urma parcursul European și pentru a continua ceea ce s-a [...] Articolul VIDEO Cum se votează la Dondușeni: „ Să fie pace” apare prima dată în NordNews.
12:40
Prezența la urnele de vot rămâne a fi în continuare una scăzută. Până la ora 12:30 au votat peste 590 de mii de alegători. În municipiul Bălți avem o participare de peste 20 mii alegători – sau 20, 51%. În ceea ce privește diaspora, până la această oră au votat peste 71 de mii de [...] Articolul Alegerile parlamentare: peste 590 de mii de alegători la vot până la ora 12:30 apare prima dată în NordNews.
12:30
Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament care să păstreze pacea și să construiască Moldova Europeană” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că a ales „pentru un Parlament cu care să putem păstra pacea și să construim Moldova Europeană”. Într-un mesaj adresat cetățenilor, șefa statului a îndemnat oamenii să participe la scrutin, menționând că viitorul țării depinde de mobilizarea fiecăruia. „Dragi moldoveni, [...] Articolul Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament care să păstreze pacea și să construiască Moldova Europeană” apare prima dată în NordNews.
12:30
Irina Vlah, exclusă din cursa electorală, și-a exprimat votul: „Pentru libertate, democrație și armonia interetnică” # NordNews
Irina Vlah, lidera Partidului Republican Inima Moldovei, a mers la urne duminică, 28 septembrie, chiar dacă formațiunea sa a fost exclusă din cursa electorală cu doar două zile înainte de scrutin. Ea a votat alături de fiica sa, Anna, și de colegii de partid, transmite realitatea.md. „Galbenii au pus democrația în genunchi, au călcat în [...] Articolul Irina Vlah, exclusă din cursa electorală, și-a exprimat votul: „Pentru libertate, democrație și armonia interetnică” apare prima dată în NordNews.
12:10
VIDEO Andrei Năstase: „Am votat pentru o Moldovă europeană, demnă și liberă, nu pentru oligarhi” # NordNews
Candidatul independent, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că a ales „o Moldovă europeană, demnă și liberă – o țară a dreptății și a oamenilor cinstiți, nu a partidelor și oligarhilor”. Năstase a menționat că sprijină o reformă profundă în justiție, cu un procuror general ales direct [...] Articolul VIDEO Andrei Năstase: „Am votat pentru o Moldovă europeană, demnă și liberă, nu pentru oligarhi” apare prima dată în NordNews.
12:00
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să participe la alegeri: „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel cetățenilor, atât din țară, cât și din diasporă, să iasă la vot pe 28 septembrie. În mesajul său, șefa statului a indicat importanța scrutinului parlamentar și a mobilizării generale. „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara. Să mergem cu toții la vot”, [...] Articolul Maia Sandu îndeamnă cetățenii să participe la alegeri: „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara” apare prima dată în NordNews.
12:00
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Victoria Sanduța, a anunțat că și-a exercitat votul în ziua scrutinului din 28 septembrie. Ea a declarat că a ales „liber și independent”, în favoarea dezvoltării țării și a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. „Am votat pentru diversitate politică, pentru competență și pentru unitatea societății în jurul valorilor sănătoase. [...] Articolul VIDEO Victoria Sanduța: „Am votat liber și independent, pentru o Moldovă europeană” apare prima dată în NordNews.
11:50
Promo-LEX a raportat primele incidente în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Până la ora 8:40, pe opt secții de votare nu a fost respectată secretul votului, fiind înregistrate cazuri de fotografiere a buletinelor sau situații în care opțiunea de vot era vizibilă. În plus, aproximativ 70 de persoane au fost aduse organizat la o [...] Articolul VIDEO Primele incidente raportate de Promo-LEX în ziua alegerilor parlamentare 2025 apare prima dată în NordNews.
11:10
În Republica Moldova au fost deschise, pentru alegerile din 28 septembrie 2025, 2 274 de secții de votare, dintre care 48 în raionul Drochia. Primii alegători au venit la urne dis-de-dimineață, hotărâți să-și exercite dreptul constituțional. Până la ora 9:30, în raionul Drochia și-au exercitat datoria civică aproape 4 mii de alegători. – Pentru binele [...] Articolul VIDEO Cum se votează la Drochia: „ Orice vot are puterea lui” apare prima dată în NordNews.
Ieri
22:30
INVESTIGAȚIE Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova # NordNews
Ademeniți cu „salarii” a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 mii de euro, sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni”. ZdG a documentat tot procesul din interior și vă prezintă detalii despre persoane care stau în spatele operațiunii, [...] Articolul INVESTIGAȚIE Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova apare prima dată în NordNews.
16:40
Alegerile de duminică vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. [...] Articolul Alegerile de duminică vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali apare prima dată în NordNews.
16:10
Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # NordNews
Marii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își fac planurile de aprovizionare pentru octombrie fără a include portul Constanța, unde activează Oil Terminal, companie de stat din România. Motivul este că se așteaptă ca această rută să fie vizată de sancțiuni, scrie presa de la Kiev, potrivit profit.ro, scrie libertatea. În ciuda importanței portului [...] Articolul Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Foto-raport Moscovei: Arhiepiscopul Marchel n-ar respecta tăcerea nici de Ziua Sfintei Cruci # NordNews
De „ziua tăcerii”, pe 27 septembrie, arhiepiscopul de Bălți și Fălești, Marchel, și-ar fi îndeplinit misiunea conform indicațiilor coordonatorilor de la Moscova. Este vorba despre un foto-raport, pe care fețele bisericești trebuie să le îndeplinească, pentru a demonstra loialitatea Kremlinului. Despre acest mesaj redacția NordNews a relatat în materialul publicat sâmbătă, în care coordonatorul politic [...] Articolul VIDEO Foto-raport Moscovei: Arhiepiscopul Marchel n-ar respecta tăcerea nici de Ziua Sfintei Cruci apare prima dată în NordNews.
