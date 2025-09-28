Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 28 septembrie 2025 22:10
Comisia Electorală Centrală prezintă primele rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie. 21:56 // După procesarea a 290 de procese-verbale din totalul de 2274, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a urcat pe primul loc cu 37,56%, fiind urmat de Blocul „Patrioților" cu 34,48%. Urmăriți în timp real rezultatele preliminare ale alegerile parlamentare:
• • •
Acum 30 minute
22:10
Acum 2 ore
21:20
Secțiile de vot aflate pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis la ora 21:00. Până la această oră, la urne s-au prezentat 1 591 145 de alegători, adică 51,90% din total. În diaspora, au votat peste 264 de mii de persoane, iar procesul de vot continuă în unele țări. Conform prevederilor legale, scrutinul poate fi considerat valabil dacă […]
21:00
(VIDEO) Trei persoane, reținute pentru pregătirea dezordinilor în masă după alegeri # Vocea Basarabiei
Ofițerii INI și mascații „Fulger", în comun cu SIS și PPCOCS, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din Chișinău. Astfel, polițiștii au reținut trei persoane, printre care doi frați din regiunea transnistreană. Aceștia au […]
Acum 4 ore
19:50
CEC: Aproape 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova s-au prezentat la urne # Vocea Basarabiei
Până la ora 19:00, aproape jumătate dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova și-au exercitat opțiunea electorală. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, peste 1,47 milioane de alegători au mers la urne, ceea ce reprezintă o prezență de peste 48%, mai mare decât cea înregistrată la scrutinul parlamentar din iulie 2021, când la aceeași oră […]
19:10
Poliția din Republica Moldova anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău în cadrul unui protest anunțat pentru mâine. În acest context, oamenii legii precizează că nu vor admite încălcări ale legii, […]
19:00
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit cu un mesaj de mobilizare la vot și pentru tineri. Șefa statul i-a îndemnat pe tineri să voteze pentru a-și apăra viața și libertatea. „Am văzut la concertul de la Ziua Independenței tineri cu tricolorul, mândri de Moldova, dansând și cântând, că așa vor ei. Tineri care știu […]
18:50
Mai multe alerte cu bombă au fost semnalate în diverse locații din Zona de Securitate, a confirmat Inspectoratul General al Poliției. Potrivit instituției, informațiile privind plasarea de explozibil au fost transmise prin apeluri telefonice robotizate, transmite IPN. „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor și asigură securitatea cetățenilor", se arată într-un comunicat de presă al IGP. Totodată, […]
18:40
Autoritățile din R. Moldova avertizează asupra unui video fals cu buletine de vot # Vocea Basarabiei
Autoritățile Republicii Moldova atrag atenția asupra unui video fals care circulă în mediul online. În acele imaginile, o persoană pare că aruncă mai multe buletine de vot într-o găleată și le dă foc. „Buletinele sunt false, videoclipul este fals și reprezintă o provocare", a precizat Prima Sursă, canalul Telegram de verificare a informațiilor Guvernului. în […]
Acum 6 ore
18:30
(VIDEO) Nicușor Dan, îndemn pentru basarabenii din România: „Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat pe basarabenii stabiliți în dreapta Prutului să iasă la vot, dacă încă nu au făcut-o. Șeful statului român a subliniat, într-un mesaj video, că astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. „Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate […]
17:50
Alte două cupluri de tineri din Republica Moldova au ales să-și exercite dreptul la vot imediat după cununia civilă. Este vorba despre doi tineri din diaspora, care după ce și-au unit destinele, au mers la secția de vot și au participat la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Tot astăzi, un alt cuplu din Făleștii Noi […]
17:20
CEC: Peste 140 de pretinse încălcări, înregistrate la secțiile de votare din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
141 de cazuri de pretinsă încălcare a legislației au fost depistate la secțiile de votare din Republica Moldova. Informația a fost prezentată de Comisia Electorală Centrală (CEC), conform datelor Inspectoratului General al Poliției (IGP). Astfel, conform datelor prezentate, până la ora 16:00 au fost depistate 58 de cazuri de fotografiere a buletinului de vot și […]
16:50
Prezență semnificativă la vot: 1 151 000 de alegători au venit la urne până la ora 16:00 # Vocea Basarabiei
Peste 1 151 000 de alegători au votat la alegerile parlamentare până la ora 16.00. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală, care a precizat că odată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, scrutinul de astăzi poate fi considerat ca fiind valabil. În Republica Moldova, […]
Acum 8 ore
16:30
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și-a reiterat apelul de mobilizare la vot, subliniind că au fost raportate mai multe tentative de influențare a alegerilor parlamentare. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a cetățenilor la secțiile de vot din afara țării, evident contra bani. Avem situațiii cu alerte false cu bombă în mai multe țări. […]
16:10
Partidul Politic „Moldova Mare" a fost exclus din cursă electorală. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația partidului depusă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, considerând-o nefondată. Deși formațiunea condusă de Victoria Furtună este exclusă, pe buletinul de vot aceasta figurează, respectiv alegătorii își pot da votul pentru Moldova Mare. În context, Victoria Furtună a transmis, […]
15:30
Peste 36% dintre cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot s-au prezentat la urne până la această oră. Mai exact, 1 070 000 de alegători au votat la alegerile parlamentare, dintre aceștia peste 150 de mii în diaspora. În total este 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați astăzi, […]
15:00
Ministerul Afacerilor Externe anunță că la unele secțiile de votare din Uniunea Europeană și SUA au fost înregistrate alerte cu bombă. Cazurile sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). „Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului […]
14:50
Un cuplu din Drochia a mers la vot imediat după ce și-a unit destinele. Îmbrăcați în haine de mire și mireasă, tinerii și-au exercitat dreptul de vot. Comisia Electorală Centrală le-a urat tinerilor căsătoriți să facă doar alegeri reușite în viața de cuplu. „Gestul lor transmite un mesaj puternic: că dragostea și responsabilitatea civică merg […]
Acum 12 ore
14:00
(VIDEO) Poliția R. Moldova, sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia în Belarus # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției anunță că a fost sesizat în legătură cu transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă către Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Potrivit polițiștilor, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind considerată o tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii desfășoară verificări pentru a […]
13:30
Premierul R. Moldova, precizări privind tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că în aceste zile au existat mai multe tentativele de atacuri cibernetice asupra site-urilor guvernamentale în contextul alegerilor parlamentare. „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara […]
13:20
(VIDEO) Maia Sandu, mesaj pentru diasporă: Planurile Rusiei pot fi oprite doar prin votul cetățenilor R. Moldova din toată lumea # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu există fără cetățenii din diasporă. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, care a îndemnat pe cetățenii din întreaga lume să iasă la vot. „Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Noi suntem un tot întreg. (…) Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem. Știu […]
13:00
Cetățenii R. Moldova din Rusia, transportați organizat la secțiile de votare deschise la Moscova # Vocea Basarabiei
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova din orașul Sankt-Petersburg ar fi fost transportați organizat cu autocarul la Moscova, unde sunt deschise cele două secții de votare pentru alegerile Parlamentului de la Chișinău. O postare în acest sens a fost plasată în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Sankt-Petersburg de pe Whatsapp, însoțită de fotografii, transmite […]
12:50
Astăzi, mii de cetățeni ai Republicii Moldova își exercită dreptul de vot peste hotare, demonstrând încă o dată puterea și unitatea diasporei, anunță Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Instituția a precizat că la secțiile de votare din București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Israel sunt cozi. „Atmosfera este una de responsabilitate civică și […]
12:30
Peste 589 de mii de cetățeni au votat la alegerile parlamentare până la ora 12:00 # Vocea Basarabiei
Peste 589 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 12.00 la alegerile parlamentare, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o prezență scăzută se atestă în circumscripția electorală Briceni, unde au votat circa 15% dintre alegători. În municipiul Chișinău prezența […]
12:20
(VIDEO) Premierul R. Moldova: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din regiunea transnistreană să meargă în România # Vocea Basarabiei
În pofida ingerințelor din partea Rusiei instituțiile statului își îndeplinesc obligațiile pentru ca votul să fie protejat. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, după exercitarea dreptului la vot. Șeful Guvernului a subliniat că „votul cinstit este puterea cetățenilor" și a îndemnat oamenii să meargă la vot. „Votul cinstit este puterea cetățenilor. Astăzi trebuie […]
11:50
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, 28 septembrie, că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. Șeful statului a făcut un apel către cetățenii Republicii Moldova din România să meargă la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta […]
11:00
Observatorii Promo-LEX au raportat mai multe nereguli în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, inclusiv încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în apropierea secțiilor de votare. Constatările au fost prezentate de misiunea de observare Promo-LEX într-un briefing de presă, relatează IPN. Potrivit Promo-LEX, în două cazuri […]
10:40
Fost președinte al României: O țară mică precum R. Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că astăzi, 28 septembrie 2025, va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin. „Este ora! Tricolorul la catarg! 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra […]
Acum 24 ore
09:30
(VIDEO) Maia Sandu, îndemn pentru cetățeni: Puteți salva astăzi R. Moldova cu votul vostru, mâine ar putea fi prea târziu # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi". Declarația fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, după ce a participat astăzi la alegerile parlamentare. Șefa statul a declarat la ieșirea din secția de votare că a votat „pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii […]
09:00
Agenția Servicii Publice, regim special pe 28 septembrie: Cărți de identitate provizorii gratuite pentru alegători # Vocea Basarabiei
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor lucra conform unui program special duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare. Astfel, cetățenii care nu au ac
08:50
(VIDEO): O studentă din Japonia, prima la urne la alegerile parlamentare: „Ieșiți la vot dacă vă iubiți țara” # Vocea Basarabiei
Primul cetățean al Republicii Moldova care și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a transmis și un mesaj pentru toți cetățenii Republicii Moldova, subliniind că „Moldova de mâine va fi atât de puternică pe cât de mult credem noi […] Articolul (VIDEO): O studentă din Japonia, prima la urne la alegerile parlamentare: „Ieșiți la vot dacă vă iubiți țara” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a-și desemna noul Parlament, care are un mandat de patru ani. Procedura de vot a început la ora 07:00 și se va încheia la ora 21:00. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se […] Articolul Alegeri parlamentare în R. Moldova: Secțiile de votare s-au deschis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
15:10
O familie din SUA a descoperit un diamant maro de 2,79 carate în Parcul „Craterul Diamantelor” # Vocea Basarabiei
O familie din Arkansas a avut parte de o surpriză rară în timpul vizitei la Parcul Național „Craterul Diamantelor” din Murfreesboro, SUA. Rayni Madison și rudele sale, veniți să sărbătorească ziua de naștere a nepotului William, au găsit un diamant maro de 2,79 carate. Pregătiți doar cu un set simplu de săpat și cernut nisip, […] Articolul O familie din SUA a descoperit un diamant maro de 2,79 carate în Parcul „Craterul Diamantelor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Rusia ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri, la propunerea șefei CEC # Vocea Basarabiei
Federația Rusă ar putea bloca accesul observatorilor OSCE la viitoarele alegeri, după ce șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, a înaintat o propunere în acest sens președintelui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a salutat inițiativa, transmite IPN. În cadrul întrevederii cu Putin, Pamfilova a acuzat Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului […] Articolul Rusia ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri, la propunerea șefei CEC apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Potrivit prognozei meteorologilor, sâmbătă, 27 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se înregistrează o vreme răcoroasă, cu valori termice mai mici decât media perioadei. Temperatura aerului variază între +5 și +16 grade Celsius, fără precipitații prognozate. Umiditatea aerului este de aproximativ 46%, iar vântul suflă cu o viteză de 8 km/h. Pentru […] Articolul Vreme răcoroasă în nordul Republicii Moldova pe 27 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a solicitat omologului său american, Donald Trump, furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, cu scopul de a crește presiunea militară asupra Moscovei și de a forța Kremlinul să accepte o înțelegere de pace. Informația a fost confirmată vineri de surse citate de Axios și de un oficial ucrainean. Discuția a avut […] Articolul Zelenski îi cere lui Trump rachete Tomahawk pentru a forța Rusia spre pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Campania electorală s-a încheiat, iar sâmbătă, 27 septembrie, este „ziua tăcerii”, perioadă în care legislația interzice orice formă de promovare electorală din partea concurenților sau a susținătorilor acestora. Potrivit Codului Electoral, propaganda electorală este strict interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în cea precedentă. În această perioadă, candidații nu pot apărea în emisiuni televizate […] Articolul 27 septembrie – „Ziua tăcerii” înaintea alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Trump anunță „un posibil acord” privind Gaza: „Va aduce înapoi ostaticii și va pune capăt războiului” # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că există „un acord” privind Gaza, menționând că acesta ar putea duce la eliberarea ostaticilor și la încheierea conflictului dintre Israel și Hamas, relatează AFP. „Se pare că avem o înțelegere privind Gaza. Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi pe ostatici. Va fi o înțelegere […] Articolul Trump anunță „un posibil acord” privind Gaza: „Va aduce înapoi ostaticii și va pune capăt războiului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Serviciul 112, pregătit să recepționeze apelurile legate de alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, va fi pe deplin pregătit să recepționeze apelurile cetățenilor legate de procesul electoral. Potrivit instituției, operatorii 112 vor prelua toate sesizările referitoare la eventuale nereguli sau incidente și le vor transmite imediat către Poliție pentru soluționare. Cetățenii pot […] Articolul Serviciul 112, pregătit să recepționeze apelurile legate de alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
26 septembrie 2025
23:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 26.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 26.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 26.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Premierul Dorin Recean: „De alegerile din 28 septembrie depinde dacă R. Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă” # Vocea Basarabiei
Prioritatea autorităților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este asigurarea protecției votului cetățenilor Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Dorin Recean. El a vorbit în cadrul unui interviu pentru Agerpres despre importanța acestui scrutin pentru viitorul Republicii Moldova. „Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în […] Articolul Premierul Dorin Recean: „De alegerile din 28 septembrie depinde dacă R. Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O hotărâre în acest sens a fost luată astăzi de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare” și a listei de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 […] Articolul Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Copii din 26 de raioane ale Republicii Moldova primesc, în aceste zile, 15 000 de pachete cu rechizite prin proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului”, finanțat pentru al treilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Astăzi, copii din Gimnaziul și Grădinița Negureni, raionul Telenești și cei de la Gimnaziul „A.I. Cuza”, Gimnaziul […] Articolul (FOTO) Mii de copii din R. Moldova au primit cărți și rechizite din partea DRRM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Un bărbat de 54 de ani din Ceadîr-Lunga a fost reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia într-un dosar pornit pentru corupere electorală. Acesta este suspectat că împreună cu alte persoane, ar fi oferit sume de bani locuitorilor din raion pentru a-i determina să voteze în […] Articolul Percheziții în UTA Găgăuzia: O persoană a fost reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii din Republica Moldova și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21 […] Articolul SIS: Interdicții de intrare pentru mai mulți cetățeni străini apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Președintele Oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal […] Articolul Un lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Serbia: Doi bărbați care ar fi instruit cetățeni ai R. Moldova pentru proteste violente – reținuți # Vocea Basarabiei
Ministerul de Interne al Serbiei anunță că a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni ai Republicii Moldova și României, lângă orașul sârb Loznica, înainte de alegerile parlamentare de duminică. Potrivit MAI din Serbia, cei „arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de luptă pentru cetățenii moldoveni […] Articolul Serbia: Doi bărbați care ar fi instruit cetățeni ai R. Moldova pentru proteste violente – reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat lista actualizată a secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Astfel, CEC anunță că în urma deciziei de realocare a unor secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului au fost modificare adresele acestora: CEC îndeamnă alegătorii să consulte din timp informațiile publicate și să se […] Articolul CEC prezintă lista actualizată a secțiilor din stânga Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Președintele R. Moldova, către europarlamentarii veniți să monitorizeze alegerile: Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Ea a menționat finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, rețelele menite […] Articolul Președintele R. Moldova, către europarlamentarii veniți să monitorizeze alegerile: Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
