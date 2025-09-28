LIVE TEXT/ Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025

19:00

Mai multe canale de Telegram au publicat imagini de la unele secții de votare de peste hotarele R. Moldova, care ar fi pustii, sugerând că numărul real al alegătorilor din străinătate ar fi mai mic decât cel prezentat oficial de Comisia Electorală Centrală. Pe de altă parte, secvențe video trimise de un cititor al Ziarului...