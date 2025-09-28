Primele rezultate la parlamentare
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe teritoriul țării. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 36,53%. Blocul Electoral Patriotic a acumulat 35,95%. Partidul „Democrația Acasă” a obținut 7,54%. Partidul Nostru – 6,55%. Blocul ALTERNATIVA – 6,19%. Rezultatele pot fi urmărite în regim live AICI.
Șeful statului: Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! # Curentul.md
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot”, a declarat oficialul.
21:50
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri cetățenilor. „Le mulțumim tuturor celor care au ieșit la vot – din toate localitățile Republicii Moldova și din diasporă. Mai sunt deschise secții în afara țării – îndemnam pe toți sa iasă la vot. Este esențial sa protejam fiecare vot […]
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 mii de alegatori. Conform acestor informații și reieșind din prevederile legale, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că scrutinul de astăzi poate fi […]
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot, fiind însoțit de soția sa, Galina. La ieșirea din secția de votare, Igor Dodon a declarat că ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află: „Am votat pentru […]
15:10
Tudor Ulianovschi: Am votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale # Curentul.md
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. La ieșirea de la vot, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori […]
Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” # Curentul.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte […]
Irina Vlah: Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Încălcărilor fără precedent de la aceste alegeri poporul le va opune o mobilizare fără precedent și un vot pentru eliberarea țării de dictatură. Represiunile regimului nu sunt decât panică în fața propriului popor. Gruparea galbenă este […]
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației de până la 12:00, procesul de votare a demarat la orele locale 07:00 fără probleme raportate. Secțiile de vot din străinătate vor fi deschise până la ora 21:00 (ora locală din fiecare stat). Astfel, procesul de votare este în desfășurare […]
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
31 de încălcări semnalate de CEC: fotografierea buletinului și agitația electorală, în top # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de astăzi. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte o […]
Dorin Recean: infrastructura aferentă procesului electoral, supusă mai multor tentative de atac cibernetic # Curentul.md
Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic, anunță premierul Dorin Recean. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, STISC a blocat […]
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga. „Am un sentiment de bucurie și, în același timp, de mare responsabilitate. Nu sunt alegeri simple, care vor marca viața noastră și viitorul. Am votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare și o Moldovă europeană”, a declarat el. […]
Promo-LEX: Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 10 cazuri # Curentul.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 40 incidente confirmate. Aspecte metodologice ale observării Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 […]
CEC: Accesul observatorilor acreditați în secțiile de votare se desfășoară conform procedurilor # Curentul.md
Referitor la cazurile semnalate despre faptul că ar fi obstrucționat accesul în unele secții de votare pentru unii observatori, CEC face următoarea precizare. În secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura misiunea de monitorizare, doar observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate. Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor. Am votat pentru pace și siguranța zilei de mâine. Am votat pentru profesionalism”, a declarat politicianul.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit pe toți să mergeți la vot! Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și astăzi o puteți salva cu votul vostru! Să arătăm lumii că Moldova nu e doar o țară mică, cu inima mare, ci e o țară cu […]
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo. Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, a inaugurat procesul electoral din diaspora, subliniind că „viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”. „Le mulțumim tuturor compatrioților care, indiferent unde se află, aleg să-și exercite dreptul de cetățean și […]
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de autoritățile competente. „Reiterăm importanța respectării liniștii publice și îndemnăm […]
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Politicianul a fost însoțit de soția sa, Angela, și fiica Anna-Elizabeth. „Am votat pentru o Molovă europeană, demnă, cu capul sus! Avem nevoie de justiție, de eradicarea sărăciei, de un procuror ales de popor. Am votat pentru […]
Cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri # Curentul.md
Cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cele mai multe plicuri au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington – 1 162 plicuri, urmat de biroul din Ottawa – 555, cel din […]
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la vot! # Curentul.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, dintre care 1 973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 de secții pentru locuitorii din stânga Nistrului și 301 secții de votare deschise în afara țării, 4 dintre acestea fiind dedicate votului prin corespondență. Cu […]
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin care a fost admis parțial apelul APP și a fost recunoscut dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa. Decizia vine după un litigiu de mai mulți ani, purtat în instanțele din Ucraina, și reprezintă un […]
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala, în regim online, încălcările constatate în cadrul secției de votare în ziua alegerilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md. Acestea vor fi recepționate și examinate de organele electorale, fiindu-le oferite soluții în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura o […]
Grigore Novac atenționează: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară # Curentul.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință în localitățile din stânga Nistrului au dreptul să voteze în orice secție de votare de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, fiind incluși pe listele suplimentare. “În legătură cu decizia CEC de a schimba adresa a 5 din cele 12 […]
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Astfel, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității militare, în baza […]
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii moldoveni din Marea Britanie. „Am reușit. O veste minunată pentru diaspora din Marea Britanie! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra. Deputatul britanic Karl Turner confirmă sprijinul pentru moldoveni […]
Responsabilitate fiscală în creștere: 1,17 miliarde lei colectați într-o zi de la contribuabilii moldoveni # Curentul.md
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul de stat au constituit 1,17 miliarde de lei pentru data de 25 septembrie 2025. Această sumă reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, cât și […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Președinta a menționat finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, […]
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări decisive pentru țară. Președinta Sandu a subliniat că drumul […]
Dmitri Torner: „Pe tabla de șah geopolitică, Moldova trebuie să joace cu capul sus, cu minte și cu onoare!” # Curentul.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că, pe tabla de șah geopolitică, Moldova trebuie să joace cu capul sus, cu minte și cu onoare. Politicianul a constatat, la finalul campaniei electorale, că dezbaterile nu mai sunt despre soluții reale, ci despre distragerea atenției de la problemele grave cu care se confruntă, azi, […]
VIDEO// Ion Ceban: Profilurile mele personale de pe rețelele sociale, ținta atacurilor # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, denunță faptul că profilurile sale personale de pe rețelele sociale au fost, în ultimele zile, ținta unor atacuri masive: „Profilele mele personale de pe rețelele de socializare au fost intens atacate: tot felul de like-uri, comentarii, mesaje și alte manifestări. Vreau să vă spun cu toată certitudinea […]
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani […]
Andrei Năstase solicită premierului și președintelui Parlamentului ca înaintea votului de duminică să semneze public un angajament clar prin care să garanteze că: nu vor aplica taxe vamale și # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Deși încearcă să nege acest lucru, prin documente oficiale actuala putere și-a asumat ca imediat după alegeri să introducă noi poveri fiscale, cu efecte directe asupra oamenilor simpli. […]
Un pas major spre integrarea europeană: Moldova intră în regimul de tranzit comun și implementează NCTS # Curentul.md
Republica Moldova se pregătește pentru un moment definitoriu în procesul său de integrare europeană: începând cu 1 noiembrie 2025, țara noastră va adera la Convenția privind regimul de tranzit comun și va aplica Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital care va conecta Republica Moldova la o rețea vamală unică europeană. Aderarea […]
Participanții la protestul organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic s-au adunat în fața sediului Comisiei Electorale Centrale pentru a-și exprima indignarea față de decizia luată aseară târziu privind excluderea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, din cursa electorală. Protestatarii au subliniat că prin această și alte hotărâri frauduloase, regimul Maiei Sandu și PAS își […]
Membrii Guvernului au adresat apeluri către cetățeni să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
În ajunul alegerilor parlamentare, cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare sunt îndemnați să participe la alegeri pe 28 septembrie și să voteze pentru viitorul Moldovei. Un apel comun a fost lansat de membrii Cabinetului de miniștri. Fiecare dintre demnitari s-a adresat comunităților și profesioniștilor din domeniul pe care îl reprezintă: de la sănătate […]
AUR din Republica Moldova respinge confuziile: „Nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România” # Curentul.md
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la București, reprezentanții AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău. „Singurul partid […]
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Excluderea noastră e ultimul act dintr-un spectacol politic pus la cale cu mult timp în urmă # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Potrivit formațiunii, această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere. Partidul Republican „Inima Moldovei” a atenționat la fiecare etapă a acestui spectacol despre falsurile cu […]
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la București, reprezentanții AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău. „Singurul partid […]
CEC a decis excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista BEP # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista Blocului Electoral Patriotic pentru Parlament. Astfel, Blocul Electoral Patriotic are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista astfel încât să fie respectată cota gen, adică 40% să fie femei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau […]
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința unui fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova, prin care s-au stabilit mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale. În urma controlului averii, inspectorul de integritate a constatat: încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale; o diferență […]
Tkaciuk critică guvernarea și îndeamnă la vot: „Este arma poporului împotriva corupției și minciunii” # Curentul.md
Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat că poporul are o alternativă – o alternativă câștigată cu greu în toți acești ani. „Guvernarea nu mai poate oferi nimic. Poporul are însă o alternativă, una câștigată cu greu în toți acești ani. Când ei spun „nu mergeți la vot, noi spunem „mergeți și […]
BEP: „Guvernarea privează în mod conștient zeci de mii de cetățeni de dreptul lor constituțional la vot” # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor”. Potrivit formațiunii, această măsură nu are nimic în comun cu principiile democratice. Ea este menită să îngreuneze în mod […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care […]
Torner, adresare către alegători: Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” nu a ales calea confruntărilor, ci calea soluțiilor # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel către alegători în contextul finalizării campaniei electorale a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Politicianul spune că, spre deosebire de majoritatea concurenţilor electorali, care au ales calea confruntărilor politice, Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a ales […]
Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală # Curentul.md
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, a contestat la CC sintagma abuzivă din art. 21 alin. 8 din Legea partidelor politice care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. Vlad Batrîncea consideră corect că până la 14 iunie 2025 era interzisă limitarea activității partidelor politice pe perioada campaniei electorale, iar responsabil de procesul electoral era […]
CEC modifică adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, din motive de securitate # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […]
Petr Vlah – îndemn pentru alegători: Participaţi activ la alegerile parlamentare şi votaţi Partidul AUR! # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. El spune că, aceste alegeri sunt de o importanţă crucială pentru Republica Moldova, deoarece stabilesc direcţia în care vor evolua lucrurile minimum în următorii patru […]
